무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 213 1...206207208209210211212213214215216217218219220...360 새 코멘트 Eduard_D 2019.08.08 10:44 #2121 Georgiy Merts : 아니요. 차량 목록의 경우 전문가 자체로 충분하며 모든 코드가 포함되어 있습니다. 하지만 벌어들인 이익을 분석하려면 거래 이력을 살펴봐야 합니다. 이것은 이미 자신입니다. 분석기를 가지고 투자 암호가 있고 마법이 있습니다. 따라서 이익을 계산하십시오. :((((( Eduard_D 2019.08.08 10:47 #2122 Georgiy Merts : 아니요. 차량 목록의 경우 전문가 자체로 충분하며 모든 코드가 포함되어 있습니다. 하지만 벌어들인 이익을 분석하려면 거래 이력을 살펴봐야 합니다. 이것은 이미 그들 자신입니다. 분석기를 가지고 투자 암호가 있고 마법이 있습니다. 따라서 이익을 계산하십시오. 주간 보고서를 작성할 때 그렇게 합니까? "Best in Balance" 테이블에 대한 데이터가 모든 부서에 대해 수집됩니까 아니면 상위 그룹에 대해서만 수집됩니까? Georgiy Merts 2019.08.08 11:02 #2123 Eduard_D : 주간 보고서를 작성할 때 그렇게 합니까? "Best in Balance" 테이블에 대한 데이터가 모든 부서에 대해 수집됩니까 아니면 상위 그룹에 대해서만 수집됩니까? 네, 바로 제가 하는 일입니다. 전체 기록을 통해 실행되고 잔액을 계산하는 스크립트가 있습니다. 모든 부서에서 작동하는 스크립트는 계정을 전환하고 모든 곳에서 통계를 수집합니다. 제 생각에는 상위 20개 정도면 충분합니다. "평평하게 매달린" 시스템에 대한 저울의 정확한 값을 아는 것은 의미가 없습니다. 거래 품질이 높음, 중간 또는 낮음(사업부에 따라)에 대한 정보가 충분합니다. 그리고 "크림"만이 균형이나 품질면에서 비교할 수 있습니다. Eduard_D 2019.08.08 12:50 #2124 HARDWARE의 재최적화 날짜 분포를 살펴보았습니다. 672대의 대부분의 차량은 2019년 5월, 6월, 7월에 다시 최적화되었습니다. 차량의 평균 수명은 약 2~3개월이라고 결론지을 수 있습니다. 100세 이상(2019년 5월 1일 이전) - 204개 이 중 2019년 5월 1일 이전에 제작된 탑 디비전에서 - 16개(76개 중). 어떤 기호가 더 안정적이고 어떤 기호가 덜 안정적인지 결정하기 위해 각 기호에 대해 개별적으로 동일한 분석을 수행할 필요가 있습니다. 거래 시스템도 마찬가지입니다. 최적화 결과에 대한 도움 KSRobot_1_5개 눈사태 Eduard_D 2019.08.08 12:52 #2125 Georgiy Merts : 네, 바로 제가 하는 일입니다. 전체 기록을 통해 실행되고 잔액을 계산하는 스크립트가 있습니다. 모든 부서에서 작동하는 스크립트는 계정을 전환하고 모든 곳에서 통계를 수집합니다. 제 생각에는 상위 20개 정도면 충분합니다. "평평하게 매달린" 시스템에 대한 저울의 정확한 값을 아는 것은 의미가 없습니다. 거래 품질이 높음, 중간 또는 낮음(사업부에 따라)에 대한 정보가 충분합니다. 그리고 "크림"만이 균형이나 품질면에서 비교할 수 있습니다. 모든 마법의 균형을 계산하라는 요청으로 스크립트를 실행할 수 있는지 여전히 알고 싶습니다. Georgiy Merts 2019.08.08 13:11 #2126 Eduard_D : 모든 마법의 균형을 계산하라는 요청으로 스크립트를 실행할 수 있는지 여전히 알고 싶습니다. 의심할 여지 없이. 며칠 후에 포스팅하겠습니다. 열려있는 계정에서만 작동하도록 부서 계정으로 로그인 코드를 제거해야합니다. 그런 계산에 요점은 보이지 않지만, 욕망이 있다면 ... 월요일 보고서에 매주 게시하는 것과 같은 Excel 파일을 생성합니다. Eduard_D 2019.08.08 13:28 #2127 Georgiy Merts : 의심할 여지 없이. 며칠 후에 포스팅하겠습니다. 열려있는 계정에서만 작동하도록 부서 계정으로 로그인 코드를 제거해야합니다. 그런 계산에 요점은 보이지 않지만, 욕망이 있다면 ... 월요일 보고서에 매주 게시하는 것과 같은 Excel 파일을 생성합니다. 고맙습니다. Eduard_D 2019.08.08 14:09 #2128 Georgiy Merts : 의심할 여지 없이. 며칠 후에 포스팅하겠습니다. 열려있는 계정에서만 작동하도록 부서 계정으로 로그인 코드를 제거해야합니다. 그런 계산에 요점은 보이지 않지만, 욕망이 있다면 ... 월요일 보고서에 매주 게시하는 것과 같은 Excel 파일을 생성합니다. 엠비. 제가 정확히 이해하지 못했습니다. 제가 요청한 모든 마술사들의 잔액을 당신이 직접 계산할 건가요? 아니면 스크립트를 게시할 예정입니까? Georgiy Merts 2019.08.08 14:12 #2129 Eduard_D : 엠비. 제가 정확히 이해하지 못했습니다. 제가 요청한 모든 마술사들의 잔액을 당신이 직접 계산할 건가요? 아니면 스크립트를 게시할 예정입니까? 물론 대본도 올리겠습니다. 이제 직접 마스터 액세스 권한이 있는 모든 부서를 검색할 수 있다는 것입니다. 이것은 제거해야 합니다. 또한 다른 사람들이 그것을 사용할 것이라고 가정하지 않았습니다. 따라서 일부 매개 변수는 모호한 열거 및 계수로 설정되므로 이것도 제거해야 합니다. 스스로 엑셀 파일을 생성하고 TS 리그의 마술사가 일하는 모든 계정에서 원하는 대로 계산합니다. Eduard_D 2019.08.08 14:38 #2130 Georgiy Merts : 물론 대본도 올리겠습니다. 이제 직접 마스터 액세스 권한이 있는 모든 부서를 검색할 수 있다는 것입니다. 이것은 제거해야 합니다. 또한 다른 사람들이 그것을 사용할 것이라고 가정하지 않았습니다. 따라서 일부 매개 변수는 모호한 열거 및 계수로 설정되므로 이것도 제거해야 합니다. 스스로 엑셀 파일을 생성하고 TS 리그의 마술사가 일하는 모든 계정에서 원하는 대로 계산합니다. 모든 사업부에 투자 비밀번호를 부여하시겠습니까? 엠비. 그를 한 번 몰아내는 것이 시간이 덜 걸리나요? 1...206207208209210211212213214215216217218219220...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아니요.
차량 목록의 경우 전문가 자체로 충분하며 모든 코드가 포함되어 있습니다. 하지만 벌어들인 이익을 분석하려면 거래 이력을 살펴봐야 합니다. 이것은 이미 자신입니다. 분석기를 가지고 투자 암호가 있고 마법이 있습니다. 따라서 이익을 계산하십시오.
:(((((
아니요.
차량 목록의 경우 전문가 자체로 충분하며 모든 코드가 포함되어 있습니다. 하지만 벌어들인 이익을 분석하려면 거래 이력을 살펴봐야 합니다. 이것은 이미 그들 자신입니다. 분석기를 가지고 투자 암호가 있고 마법이 있습니다. 따라서 이익을 계산하십시오.
주간 보고서를 작성할 때 그렇게 합니까?
"Best in Balance" 테이블에 대한 데이터가 모든 부서에 대해 수집됩니까 아니면 상위 그룹에 대해서만 수집됩니까?
주간 보고서를 작성할 때 그렇게 합니까?
"Best in Balance" 테이블에 대한 데이터가 모든 부서에 대해 수집됩니까 아니면 상위 그룹에 대해서만 수집됩니까?
네, 바로 제가 하는 일입니다. 전체 기록을 통해 실행되고 잔액을 계산하는 스크립트가 있습니다.
모든 부서에서 작동하는 스크립트는 계정을 전환하고 모든 곳에서 통계를 수집합니다. 제 생각에는 상위 20개 정도면 충분합니다. "평평하게 매달린" 시스템에 대한 저울의 정확한 값을 아는 것은 의미가 없습니다. 거래 품질이 높음, 중간 또는 낮음(사업부에 따라)에 대한 정보가 충분합니다. 그리고 "크림"만이 균형이나 품질면에서 비교할 수 있습니다.
HARDWARE의 재최적화 날짜 분포를 살펴보았습니다. 672대의 대부분의 차량은 2019년 5월, 6월, 7월에 다시 최적화되었습니다.
차량의 평균 수명은 약 2~3개월이라고 결론지을 수 있습니다.
100세 이상(2019년 5월 1일 이전) - 204개 이 중 2019년 5월 1일 이전에 제작된 탑 디비전에서 - 16개(76개 중).
어떤 기호가 더 안정적이고 어떤 기호가 덜 안정적인지 결정하기 위해 각 기호에 대해 개별적으로 동일한 분석을 수행할 필요가 있습니다. 거래 시스템도 마찬가지입니다.
네, 바로 제가 하는 일입니다. 전체 기록을 통해 실행되고 잔액을 계산하는 스크립트가 있습니다.
모든 부서에서 작동하는 스크립트는 계정을 전환하고 모든 곳에서 통계를 수집합니다. 제 생각에는 상위 20개 정도면 충분합니다. "평평하게 매달린" 시스템에 대한 저울의 정확한 값을 아는 것은 의미가 없습니다. 거래 품질이 높음, 중간 또는 낮음(사업부에 따라)에 대한 정보가 충분합니다. 그리고 "크림"만이 균형이나 품질면에서 비교할 수 있습니다.
모든 마법의 균형을 계산하라는 요청으로 스크립트를 실행할 수 있는지 여전히 알고 싶습니다.
모든 마법의 균형을 계산하라는 요청으로 스크립트를 실행할 수 있는지 여전히 알고 싶습니다.
의심할 여지 없이. 며칠 후에 포스팅하겠습니다. 열려있는 계정에서만 작동하도록 부서 계정으로 로그인 코드를 제거해야합니다.
그런 계산에 요점은 보이지 않지만, 욕망이 있다면 ...
월요일 보고서에 매주 게시하는 것과 같은 Excel 파일을 생성합니다.
의심할 여지 없이. 며칠 후에 포스팅하겠습니다. 열려있는 계정에서만 작동하도록 부서 계정으로 로그인 코드를 제거해야합니다.
그런 계산에 요점은 보이지 않지만, 욕망이 있다면 ...
월요일 보고서에 매주 게시하는 것과 같은 Excel 파일을 생성합니다.
고맙습니다.
의심할 여지 없이. 며칠 후에 포스팅하겠습니다. 열려있는 계정에서만 작동하도록 부서 계정으로 로그인 코드를 제거해야합니다.
그런 계산에 요점은 보이지 않지만, 욕망이 있다면 ...
월요일 보고서에 매주 게시하는 것과 같은 Excel 파일을 생성합니다.
엠비. 제가 정확히 이해하지 못했습니다. 제가 요청한 모든 마술사들의 잔액을 당신이 직접 계산할 건가요? 아니면 스크립트를 게시할 예정입니까?
엠비. 제가 정확히 이해하지 못했습니다. 제가 요청한 모든 마술사들의 잔액을 당신이 직접 계산할 건가요? 아니면 스크립트를 게시할 예정입니까?
물론 대본도 올리겠습니다. 이제 직접 마스터 액세스 권한이 있는 모든 부서를 검색할 수 있다는 것입니다. 이것은 제거해야 합니다. 또한 다른 사람들이 그것을 사용할 것이라고 가정하지 않았습니다. 따라서 일부 매개 변수는 모호한 열거 및 계수로 설정되므로 이것도 제거해야 합니다. 스스로 엑셀 파일을 생성하고 TS 리그의 마술사가 일하는 모든 계정에서 원하는 대로 계산합니다.
물론 대본도 올리겠습니다. 이제 직접 마스터 액세스 권한이 있는 모든 부서를 검색할 수 있다는 것입니다. 이것은 제거해야 합니다. 또한 다른 사람들이 그것을 사용할 것이라고 가정하지 않았습니다. 따라서 일부 매개 변수는 모호한 열거 및 계수로 설정되므로 이것도 제거해야 합니다. 스스로 엑셀 파일을 생성하고 TS 리그의 마술사가 일하는 모든 계정에서 원하는 대로 계산합니다.
모든 사업부에 투자 비밀번호를 부여하시겠습니까?
엠비. 그를 한 번 몰아내는 것이 시간이 덜 걸리나요?