무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 16

Georgiy Merts 2018.09.17 08:51 #151

Fast528 :

이해가 가지 않습니다. 신호에서 거래되는 것은 무엇입니까? 여기가 항상 위이고 스트립이 아래에 있음)

순위에서 - 나는 최고의 차량을 쓸 때마다. 등급에서 벗어난 차량은 표시되지 않습니다. 그리고 신호에서 내가 선택한 TS가 거래됩니다(또한 거기에 자금 관리가 포함됩니다 - TS에 대한 5%의 일정한 위험). 보시다시피, 그들은 잘못 선택되었습니다. 용납할 수 없는 행동의 결과는 매우 잘 느껴집니다. 기관차처럼 전체 신호를 "끌어올리는" 파운드 달러가 아니었다면 신호에 큰 손실이 있었을 것입니다. 가장 안정적인 차량을 선택하는 문제가 완전히 성장하고 있습니다. 그리고 여전히 직관적으로 해결됩니다. 직관에 문제가 있습니다. 나는 당신에게, 이 게시물 의 마지막 평가를 상기시킵니다 . Georgiy Merts 2018.09.24 07:50 #154 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 차트 상위 5개: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 차트 상위 5위: 지난 주는 24대 이상의 차량(448대 중)의 마지막 주였습니다. 그들 모두는 잘못된 행동을 보여 재 최적화를 위해 보냈습니다. 많은 사람들이 무역의 질을 급격히 악화시켰습니다. League of TS의 무료 신호에 따르면 그러한 TS가 선택한 것 중 하나임을 알 수 있습니다. 안타깝게도 신호용 차량을 선택하는 문제는 아직 해결되지 않았습니다. 또한 무역의 질에 대한 평가가 다소 수정되었습니다. 이전에 손실을 나타내지 않은 TS에 대한 품질 지표를 계산하는 것이 불가능했다면(회복을 계산할 수 없기 때문에) 이제 이 경우 회복 대신 Sharpe 비율을 사용합니다. 손실 거래가 없는 경우. 6주 연속으로 GBPUSD에서 고정 TP-SL(및 손익분기점, BU로의 전환은 모든 TS에서 작동)을 사용한 채널 고장의 TS는 거래 품질 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 모니터링 초기부터 이 차량은 상위 5위 안에 들었습니다. 지난 주에 그녀는 4번의 거래를 했으며 매우 높은 거래 품질을 유지했습니다(우리는 거래 품질을 100% "좋음", "가치 있음", "따라야 할 모범"으로 간주함을 상기시켜 드리겠습니다). 이 차량이 균형 측면에서도 선두를 달리고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 동료 여러분, 우리는 이 차량을 주목하고 있습니다. 지금까지는 잘 작동하고 있습니다. 얼마나 오래 지속되는지 궁금합니다. 2위는 가격 교차점의 TS와 USDCHF에서 역전하는 MA가 차지했습니다. 이 차량은 방금 등급에 진입했고 즉시 2위를 차지했습니다. 그러나 이 차량에 대한 거래는 매우 드뭅니다. 8월 중순에 거래를 시작했고 이제야 10번째 거래를 성사시켰습니다. 그러나 이 차량의 거래 품질은 매우 매우 높습니다. 반면에 역 후행 시스템은 매우 불안정한 기술이라고 생각합니다. 나는 시스템이 2위와 랭킹에서 오래 지속되지 않을 것이라고 생각합니다. 세 번째는 EURGBP의 고정 TP-SL이 있는 채널 끝의 TS입니다. 이 TS는 단 1개만 만들었지만 지난 주에 매우 좋은 거래를 만들어 등급에 진입했고 즉시 TS의 상위 3개에 진입했습니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 HedgeHog 시스템 및 EA 논의 Georgiy Merts 2018.09.27 11:44 #155 리그의 시스템을 수정하려는 아이디어가 있었습니다. 이제 내 항목은 채널의 경계를 터치하거나 "임펄스" 막대에서 가격과 움직이는 EMA의 상대적 위치를 기반으로 수행됩니다. 다른 포럼에서는 운하 경계를 따라 중요한 진입 옵션이 있다는 점에 주목했습니다. 이제 이것이 내가 하는 방법입니다. 막대를 열 때 이전 막대의 극한값과 채널의 경계선을 비교합니다. 브레이크 아웃을 위해 작업하는 경우 끝에서 두 번째 막대가 아직 채널 경계에 닿지 않고 마지막 막대가 경계를 만진 경우(그리고 아마도 경계를 더 이동하여 채널을 확장한 경우) 들어갑니다. 리바운드 작업을 하는 경우 끝에서 두 번째 막대가 채널 경계에 닿고 마지막 막대가 닿지 않으면 입력합니다. 지연 입장이 제안되었습니다. 가격이 채널 내부의 채널 경계에서 멀어지면 지연을 적용합니다. (중단 - 우리가 고장에 대해 작업 중이면 제한하고, 반등에 대해 작업 중이면 제한). 이 영역에 이미 지연이 있는 경우 아무 것도 설정하지 않습니다. 딜레이가 오랫동안(며칠) 작동하지 않으면 삭제하세요. 지연이 효과가 있으면 네 가지 표준 반주 중 하나를 반주합니다. 처음에는 제안에 회의적이었습니다. 그러한 항목은 채널 경계를 따라 항목과 거의 다르지 않은 것으로 보이며 두 경우 모두의 항목이 가깝도록 채널 기간의 값을 항상 선택할 수 있습니다. 그러나 테스트 결과 내가 틀렸다는 것이 밝혀졌습니다. 가장 인기 있는 통화 쌍에서는 항목이 크게 다르며 항목이 닫히도록 지연을 설정하기 위한 이러한 채널 매개변수 또는 매개변수를 찾을 수 없습니다. 이러한 매개변수를 선택할 수 있는 쌍이 있습니다. 그러나 이들은 대부분 인기가 없는 십자가입니다. 그 이유는 충동 가격 움직임입니다. 인기있는 쌍의 대부분은 매우 자주 짧은 충동으로 움직입니다. 그리고 채널은 한 막대에서 테두리를 이동합니다. 결과적으로 내 경우에는 이러한 임펄스로 새로운 "임펄스 후" 채널 경계를 따라 항목이 획득됩니다. 지연을 설정하면 이전 "사전 임펄스" 경계를 따라 항목이 획득됩니다. 이러한 입력은 본질적으로 다르며 서로 "축소"하지 않습니다. 나는 충동이 적고 부드러운 움직임이 우세하며 채널이 여러 연속 막대에 대해 경계를 이동하는 쌍에 대해서만 두 가지 입력 방법을 "결합"할 수 있었습니다. 따라서 리그에 추가하려는 또 다른 진입 옵션이 발견되었습니다. 채널 경계에서 지연에 의한 진입입니다. 사실, 그러한 입구의 경우 "혁명적"반주가 불가능합니다. 그러나 후행 및 고정 TP-SL 모두 괜찮습니다. 즉, 이제 각 기호에 대해 추가 6개의 차량이 있습니다(2개의 방향 x 3개의 동반). 글쎄 ... "우리의 목표는 분명하고 작업은 정의되어 있습니다. 일하러 가십시오, 동지들!" (와 함께) Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 엘리엇 파동 이론에 기반한 Georgiy Merts 2018.10.01 07:54 #156 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 차트 상위 5개: 품질 상위 20위: 품질 기준 상위 5위 차트: 상위 3개 - 변경 사항이 없습니다. 모든 차량은 제 위치를 유지합니다. 현재 지연과 함께 입구에 TS를 추가하고 있습니다. 또한 SAR(쿠데타)의 호위는 해고 시 입구로 잘 조직될 수 있음이 밝혀졌습니다. 항목은 동일하고 지연은 가격 극단에 따라 정확히 같은 방식으로 설정되며 TP-SL은 전혀 설정되지 않습니다(또는 오히려 정상적인 상황에서는 작동하지 않는 보호 SL만 설정됨). 그리고 우리는 지속적으로 열린 포지션 을 모니터링합니다. 카운터 포지션이 나타나자 마자 이전 포지션을 즉시 청산합니다. 결과적으로 정상적인 SAR 추적을 얻을 수 있지만 입력이 지연됩니다. 따라서 지연으로 입장할 때 직접 후행, 역 후행, 뒤집기, 고정 TP-SL의 4가지 반주도 사용할 수 있습니다. 따라서 업그레이드 후 각 TS 리그 기호에는 24개의 TS(3개 항목, 2개 방향, 4개 에스코트)가 포함됩니다. 리그 TS "익숙한" 28자. 총계 - 최대 672대의 차량이 있습니다. 엄청난 수의 지연에 문제가 있는지 궁금합니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 원시 아이디어 [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 Andrey Karachev 2018.10.06 13:04 #157 Georgy, 3개월 만에 최고의 결과를 보여준 시스템에서 작동하는 별도의 유료 신호를 열지 못하게 하는 이유는 무엇입니까? 같은 성공적인 거래가 계속된다면 시그널이 정점에 도달할 가능성이 높다고 생각합니다. 순위에서 - 나는 최고의 차량을 쓸 때마다. 등급에서 벗어난 차량은 표시되지 않습니다. 그리고 신호에서 내가 선택한 TS가 거래됩니다(또한 거기에 자금 관리가 포함됩니다 - TS에 대한 5%의 일정한 위험). 보시다시피, 그들은 잘못 선택되었습니다. 용납할 수 없는 행동의 결과는 매우 잘 느껴집니다. 기관차처럼 전체 신호를 "끌어올리는" 파운드 달러가 아니었다면 신호에 큰 손실이 있었을 것입니다. 가장 안정적인 차량을 선택하는 문제가 완전히 성장하고 있습니다. 그리고 여전히 직관적으로 해결됩니다. 직관에 문제가 있습니다.나는 당신에게, 이 게시물 의 마지막 평가를 상기시킵니다 .
예, 그러나 다시 - 당신은 어떻게 든 로트의 증가를 정당화하고 어떻게 든 계산해야합니다 ... 나는 여전히 그것을 손에 넣을 수 없습니다. 그래서 저는 로트 크기를 늘리는 경향이 있지만 지금은 다시 직관적으로 ... 어떻게 좋아하지 않습니다 ... 게다가 지금 로트 크기를 늘리고 파운드는 고갈되기 시작할 것입니다 ... 안정성 이동을 위한 선택 절차를 개발하지 않고는 작동하지 않습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 차트 상위 5개:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 차트 상위 5위:
지난 주는 24대 이상의 차량(448대 중)의 마지막 주였습니다. 그들 모두는 잘못된 행동을 보여 재 최적화를 위해 보냈습니다. 많은 사람들이 무역의 질을 급격히 악화시켰습니다. League of TS의 무료 신호에 따르면 그러한 TS가 선택한 것 중 하나임을 알 수 있습니다. 안타깝게도 신호용 차량을 선택하는 문제는 아직 해결되지 않았습니다.
또한 무역의 질에 대한 평가가 다소 수정되었습니다. 이전에 손실을 나타내지 않은 TS에 대한 품질 지표를 계산하는 것이 불가능했다면(회복을 계산할 수 없기 때문에) 이제 이 경우 회복 대신 Sharpe 비율을 사용합니다. 손실 거래가 없는 경우.
6주 연속으로 GBPUSD에서 고정 TP-SL(및 손익분기점, BU로의 전환은 모든 TS에서 작동)을 사용한 채널 고장의 TS는 거래 품질 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 모니터링 초기부터 이 차량은 상위 5위 안에 들었습니다. 지난 주에 그녀는 4번의 거래를 했으며 매우 높은 거래 품질을 유지했습니다(우리는 거래 품질을 100% "좋음", "가치 있음", "따라야 할 모범"으로 간주함을 상기시켜 드리겠습니다). 이 차량이 균형 측면에서도 선두를 달리고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 동료 여러분, 우리는 이 차량을 주목하고 있습니다. 지금까지는 잘 작동하고 있습니다. 얼마나 오래 지속되는지 궁금합니다.
2위는 가격 교차점의 TS와 USDCHF에서 역전하는 MA가 차지했습니다. 이 차량은 방금 등급에 진입했고 즉시 2위를 차지했습니다. 그러나 이 차량에 대한 거래는 매우 드뭅니다. 8월 중순에 거래를 시작했고 이제야 10번째 거래를 성사시켰습니다. 그러나 이 차량의 거래 품질은 매우 매우 높습니다. 반면에 역 후행 시스템은 매우 불안정한 기술이라고 생각합니다. 나는 시스템이 2위와 랭킹에서 오래 지속되지 않을 것이라고 생각합니다.
세 번째는 EURGBP의 고정 TP-SL이 있는 채널 끝의 TS입니다. 이 TS는 단 1개만 만들었지만 지난 주에 매우 좋은 거래를 만들어 등급에 진입했고 즉시 TS의 상위 3개에 진입했습니다.
리그의 시스템을 수정하려는 아이디어가 있었습니다.
이제 내 항목은 채널의 경계를 터치하거나 "임펄스" 막대에서 가격과 움직이는 EMA의 상대적 위치를 기반으로 수행됩니다.
다른 포럼에서는 운하 경계를 따라 중요한 진입 옵션이 있다는 점에 주목했습니다.
이제 이것이 내가 하는 방법입니다. 막대를 열 때 이전 막대의 극한값과 채널의 경계선을 비교합니다. 브레이크 아웃을 위해 작업하는 경우 끝에서 두 번째 막대가 아직 채널 경계에 닿지 않고 마지막 막대가 경계를 만진 경우(그리고 아마도 경계를 더 이동하여 채널을 확장한 경우) 들어갑니다. 리바운드 작업을 하는 경우 끝에서 두 번째 막대가 채널 경계에 닿고 마지막 막대가 닿지 않으면 입력합니다.
지연 입장이 제안되었습니다. 가격이 채널 내부의 채널 경계에서 멀어지면 지연을 적용합니다. (중단 - 우리가 고장에 대해 작업 중이면 제한하고, 반등에 대해 작업 중이면 제한). 이 영역에 이미 지연이 있는 경우 아무 것도 설정하지 않습니다. 딜레이가 오랫동안(며칠) 작동하지 않으면 삭제하세요. 지연이 효과가 있으면 네 가지 표준 반주 중 하나를 반주합니다.
처음에는 제안에 회의적이었습니다. 그러한 항목은 채널 경계를 따라 항목과 거의 다르지 않은 것으로 보이며 두 경우 모두의 항목이 가깝도록 채널 기간의 값을 항상 선택할 수 있습니다. 그러나 테스트 결과 내가 틀렸다는 것이 밝혀졌습니다. 가장 인기 있는 통화 쌍에서는 항목이 크게 다르며 항목이 닫히도록 지연을 설정하기 위한 이러한 채널 매개변수 또는 매개변수를 찾을 수 없습니다. 이러한 매개변수를 선택할 수 있는 쌍이 있습니다. 그러나 이들은 대부분 인기가 없는 십자가입니다.
그 이유는 충동 가격 움직임입니다. 인기있는 쌍의 대부분은 매우 자주 짧은 충동으로 움직입니다. 그리고 채널은 한 막대에서 테두리를 이동합니다. 결과적으로 내 경우에는 이러한 임펄스로 새로운 "임펄스 후" 채널 경계를 따라 항목이 획득됩니다. 지연을 설정하면 이전 "사전 임펄스" 경계를 따라 항목이 획득됩니다. 이러한 입력은 본질적으로 다르며 서로 "축소"하지 않습니다. 나는 충동이 적고 부드러운 움직임이 우세하며 채널이 여러 연속 막대에 대해 경계를 이동하는 쌍에 대해서만 두 가지 입력 방법을 "결합"할 수 있었습니다.
따라서 리그에 추가하려는 또 다른 진입 옵션이 발견되었습니다. 채널 경계에서 지연에 의한 진입입니다. 사실, 그러한 입구의 경우 "혁명적"반주가 불가능합니다. 그러나 후행 및 고정 TP-SL 모두 괜찮습니다. 즉, 이제 각 기호에 대해 추가 6개의 차량이 있습니다(2개의 방향 x 3개의 동반).
글쎄 ... "우리의 목표는 분명하고 작업은 정의되어 있습니다. 일하러 가십시오, 동지들!" (와 함께)
상위 3개 - 변경 사항이 없습니다. 모든 차량은 제 위치를 유지합니다.
현재 지연과 함께 입구에 TS를 추가하고 있습니다. 또한 SAR(쿠데타)의 호위는 해고 시 입구로 잘 조직될 수 있음이 밝혀졌습니다. 항목은 동일하고 지연은 가격 극단에 따라 정확히 같은 방식으로 설정되며 TP-SL은 전혀 설정되지 않습니다(또는 오히려 정상적인 상황에서는 작동하지 않는 보호 SL만 설정됨). 그리고 우리는 지속적으로 열린 포지션 을 모니터링합니다. 카운터 포지션이 나타나자 마자 이전 포지션을 즉시 청산합니다. 결과적으로 정상적인 SAR 추적을 얻을 수 있지만 입력이 지연됩니다. 따라서 지연으로 입장할 때 직접 후행, 역 후행, 뒤집기, 고정 TP-SL의 4가지 반주도 사용할 수 있습니다.
따라서 업그레이드 후 각 TS 리그 기호에는 24개의 TS(3개 항목, 2개 방향, 4개 에스코트)가 포함됩니다. 리그 TS "익숙한" 28자. 총계 - 최대 672대의 차량이 있습니다. 엄청난 수의 지연에 문제가 있는지 궁금합니다.
나는 무료 신호 를 가지고 있지만 몇 가지 최고의 차량이 한 번에 작동합니다. 아아, 그들은 정기적으로 용납할 수 없는 행동을 보이기 시작했습니다. 이번 주에 두 대의 차량이 "사망"하고 재최적화를 위해 보내졌습니다.
그러나 계획이 있습니다. 그러나 신호에는 아닙니다. 각 TS에 대해 개별적으로 신호를 만들려면 500개의 계정이 있어야 합니다. 각 계정에 대해 터미널, 전문가를 시작해야 합니다. 이것은 비현실적입니다.
따라서 최고의 차량에 대한 전문가가 지불됩니다.
