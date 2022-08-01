무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 15 1...8910111213141516171819202122...360 새 코멘트 Ivan Negreshniy 2018.09.13 07:00 #141 조지 머츠 : 똑똑하지 말고 손가락질하세요. (와 함께) 여기서 사람들은 비정상 미분방정식으로 시장을 설명하고 삽으로 돈을 노젓고 있다고 합니다. 당신이 말하는 모든 것은 순전히 이론적인 것이기 때문입니다. 충실하지만 실천과는 거리가 멀다. 그리고 그 임무는 아주 구체적입니다. 차량의 안정성을 판단하기 위한 명확한 알고리즘을 추론하여 사용합니다. 실질적으로 차등 없이 하고 싶다면 시세 차이가 큰 여러 중개인을 데려와서 테스트를 해보고 결과의 기대와 분산으로 안정성과 안정성을 계산하면 된다. 여기에서 저는 올해 초부터 유로달러 시간의 개시 가격으로 터미널 인도에서 이동하는 예를 살펴보았습니다. Georgiy Merts 2018.09.13 08:36 #142 올렉 자동판매기 : 당신은 알지 못하지만(따라서 당신에게는 불가능합니다), 그것이 전혀 불가능한 것을 의미하지는 않습니다. 차이가 느껴지시나요? 그래서 나는 "불가능하다"고 말하지 않았다. 이것이 "나는 느낀다"라는 단어가 표현하는 것입니다. 즉, 나는 증거가 전혀 없습니다. 그러나 지금까지 아무도(귀하를 포함하여) 가치 있는 것을 제안하지 않았습니다. 그리고 우리는 어떻게 생각할까요? 페르마의 마지막 정리도 오랫동안 증명할 수 없었지만 대부분의 수학자들은 그것이 사실이라는 데 동의했습니다. 그래서 여기. 가능할 수도 있습니다. 실제 결과가 없다면 이 기회가 무슨 소용입니까? Georgiy Merts 2018.09.13 08:38 #143 유리 아사울렌코 : 글쎄, 당신에게 마침내 명확한 정의를 제공하십시오 - 이 모든 용어가 의미하는 바가 무엇입니까? 당신을 위해, 그들은 Vasya 삼촌을위한 것이 아니라 의미합니다. 그게 무슨 뜻 이니. 아마 게시판에 바로 지워지겠죠? 의미에서 "나를 위해 지정"? 저는 이러한 정의가 실용적인 의미에서 무엇을 의미하는지 묻고 싶습니다. 그리고 TS의 안정성을 결정하는 기초를 형성할 수 있는 몇 가지 원칙에 대한 답변을 듣고 싶습니다. 지금까지 - 아무도 아무것도 제공하지 않습니다. Georgiy Merts 2018.09.13 08:47 #144 이반 네그레쉬니 : 실질적으로 차등 없이 하고 싶다면 시세 차이가 큰 여러 중개인을 데려와서 테스트를 해보고 결과의 기대와 분산으로 안정성과 안정성을 계산하면 된다. 그렇지 않을 것 같아요. 나는 인스타에 실제 계정이 있습니다. 메인 계정의 ECH 데모 스프레드보다 훨씬 더 큰 스프레드가 있습니다. 그리고 결과에는 큰 차이가 없습니다. 전체 캐치는 "큰 따옴표"가 5자리 유로달러에서 불행히도 기껏해야 10~2개의 5자리 포인트 차이를 의미한다는 것입니다. 그러한 사소한 일이 때때로 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어 EMA와 가격이 가까워지면 거래가 한 계정에서는 열리지만 다른 계정에서는 열리지 않습니다. 그러나 이미 월간 간격으로 차이가 거의 사라집니다. 그리고 시스템의 불안정성은 때때로 다릅니다. 문제는 대부분의 사람들이 다섯 자리에 포인트 단위를 사용하는 스캘퍼에 익숙하다는 것입니다. 그러나 나는 스캘퍼가 스프레드와 슬리피지에 대한 심각한 의존성은 말할 것도 없고 매우 불안정한 거래를 보인다고 오랫동안 확신해 왔습니다. 이와 관련하여 위치 거래가 훨씬 낫습니다. 지금까지는 전방 테스트의 '산란장'을 기준으로 불안정성을 판단하고 있다. 결과의 평균 편차가 클수록 시스템이 덜 안정적입니다. 그러나 이 값은 바로 이 필드가 긍정적인 영역(좋지만 매우 드문 상황)과 부정적인 영역(종종 상황) 및 0 값 영역 모두에 있을 수 있기 때문에 직접 사용할 수 없습니다. (가장 일반적인 상황). 그리고 어떤 값이 더 나은지 평가하는 것 - 큰 값에 있지만 큰 분산이 있는 값, 또는 더 작은 값에 있지만 작은 값에 있는 값 -은 순전히 직관적입니다(시각적). 포럼을 어지럽히 지 않도록 지그재그 양치기 [ARCHIVE!] 포럼을 어지럽히 지 [삭제] 2018.09.13 10:22 #145 조지 머츠 : 그래서 나는 "불가능하다"고 말하지 않았다. 이것이 "나는 느낀다"라는 단어가 표현하는 것입니다. 즉, 나는 증거가 전혀 없습니다. 그러나 지금까지 아무도(귀하를 포함하여) 가치 있는 것을 제안하지 않았습니다. 그리고 우리는 어떻게 생각할까요? 페르마의 마지막 정리도 오랫동안 증명할 수 없었지만 대부분의 수학자들은 그것이 사실이라는 데 동의했습니다. 그래서 여기. 가능할 수도 있습니다. 실제 결과가 없다면 이 기회가 무슨 소용입니까? 모래처럼... 알겠습니다... 낭비인 것 같습니다... 글쎄, 건강합니다. Georgiy Merts 2018.09.13 12:10 #146 올렉 자동판매기 : 모래처럼... 알겠습니다... 낭비인 것 같습니다... 글쎄, 건강합니다. 물론 "모래에서"- 당신은 아무것도 제공하지 않았습니다. 적어도 Ivan Negreshniy 이상처럼 나가십시오! 나 자신 - 안정성을 평가하는 방법을 명확하게 설명합니다. 아아, 직관적이지만 명확한 알고리즘을 원합니다. 하지만 당신은 아무것도 가지고 있지 않습니다. 그리고 왕은 벌거벗었습니다. 헛된 것이 분명합니다 ... 그리고 당신은 아프지 않습니다. Andrey Khatimlianskii 2018.09.13 14:33 #147 조지 머츠 : 그렇지 않을 것 같아요. 인스타에 실제 계정이 있습니다. 메인 계정의 ECH 데모 스프레드보다 훨씬 더 큰 스프레드가 있습니다. 그리고 결과에는 큰 차이가 없습니다. 전체 캐치는 "따옴표의 큰 차이"는 5자리 유로달러에서 기껏해야 비참한 10~2개의 5자리 포인트 차이를 의미한다는 것입니다. 그러한 사소한 일이 때때로 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어 EMA와 가격이 가까워지면 거래가 한 계정에서는 열리지만 다른 계정에서는 열리지 않습니다. 그러나 이미 월간 간격으로 차이가 거의 사라집니다. 거의 모든 시스템의 이익은 이 "10점 또는 2점"으로 구성됩니다. 고주파 시스템을 사용하면 즉시 명확해지며 몇 년을 기다려야 합니다. 물론입니다. Georgiy Merts 2018.09.14 10:52 #148 안드레이 카팀리안스키 : 거의 모든 시스템의 이익은 이 "10점 또는 2점"으로 구성됩니다. 고주파 시스템을 사용하면 즉시 명확해지며 몇 년을 기다려야 합니다. 물론입니다. 동의하지 않는다. TS리그 전 - 친구 한 명과 함께 그의 시스템을 자동화해서 - 그래서 100 다섯 자리 포인트가 특별한 역할을 하지 않았고, 수십 포인트에 대한 이야기도 전혀 없었습니다 - SL은 여러 일간 범위에서 설정되었고 시스템 15년의 역사에 걸쳐 이익을 보여주었다. 2014년 유로달러 하락에 아주 좋은 돈을 벌었습니다. ). 사실, 내년에는 그가 번 것의 절반을 병합했습니다. TS 리그에서 - 유로달러 거래의 평균 결과 (지난 25건의 거래) - 250 5자리 포인트가 있습니다. 파운드 - 350 포인트. 즉, TS 리그의 경우에도 손익분기점으로 이적합니다. 12개의 5자리 숫자는 실제로 어떤 역할도 하지 않으며 Alparevsky ECN 데모 계정과 Instovsky 실제를 비교하면 이를 명확하게 알 수 있습니다. 계정 거래가 때때로 크게 다르다는 사실에도 불구하고(Insta에는 더 많은 미끄러짐이 있고 스프레드는 단순히 미쳤기 때문에 거래가 때때로 다른 방식으로 열립니다) 거래의 일반적인 성격은 가깝습니다. 따라서 이 모든 포인트 단위 경쟁은 DC에 스프레드를 제공하려는 스캘퍼를 위한 것입니다. "그렇게 거래하면 안 돼"라는 말이 아니라 당연히 할 수 있다... 하지만 스캘핑과 포지션 트레이딩의 결과는 내가 보기에 별반 다르지 않은데 DC가 훨씬 더 살찌게 먹인다. 스캘퍼 때문에. 내 거래가 훨씬 더 많은 포인트를 차지하기 때문입니다. 개인적으로 두꺼비는 저를 질식시킵니다. 논의 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 10포인트 3.mq4 Georgiy Merts 2018.09.17 08:14 #149 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 차트 상위 5개: 품질 상위 20위: 품질 기준 상위 5위 차트: 따라서 5주 연속으로 GBPUSD에서 고정 TP-SL(및 손익분기점, BU로의 전환은 모든 TS에서 작동)을 사용한 채널 고장 의 TS는 거래 품질 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 그리고 모니터링 초기부터 이 차량은 상위 5위 안에 들었습니다. 지난 주에 그녀는 매우 높은 품질의 거래를 유지하면서 한 번의 거래를 했습니다. TS는 단일 손실을 받지 않았으며 품질을 평가할 수 없으며 null로 간주합니다. 이 차량이 균형 측면에서 리더라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 동료 여러분, 우리는 이 차량을 주목하고 있습니다. 지금까지는 잘 작동하고 있습니다. 얼마나 오래 지속되는지 궁금합니다. 2위는 여전히 가격 교차의 TS와 EURCHF의 고정 TP-SL로 추세에 대한 움직임입니다. 이 TS는 순위에서 세 번째 주에 있으며 지난 주에 4번의 거래를 수행했으며 거래 품질이 약간 개선되어 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다. 가격과 이동 평균의 교차점의 TS는 CADJPY의 고정 TP-SL과 함께 4위에서 3위로 올라섰습니다. 이 TS는 지난 주에 5번의 거래를 했으며 거래의 품질은 높은 수준입니다. 지난 주에 3위를 차지한 TS(EURUSD에서 고정 TP-SL과 가격과 이동 평균의 교차점)는 허용할 수 없는 하락을 보여 TS 리그를 재 최적화를 위해 떠났습니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 코딩하는 방법? 논의 Fast235 2018.09.17 08:46 #150 이해가 가지 않습니다. 신호에서 거래되는 것은 무엇입니까? 여기가 항상 위이고 스트립이 아래에 있음) 1...8910111213141516171819202122...360 새 코멘트
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 차트 상위 5개:
품질 상위 20위:
품질 기준 상위 5위 차트:
따라서 5주 연속으로 GBPUSD에서 고정 TP-SL(및 손익분기점, BU로의 전환은 모든 TS에서 작동)을 사용한 채널 고장 의 TS는 거래 품질 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 그리고 모니터링 초기부터 이 차량은 상위 5위 안에 들었습니다. 지난 주에 그녀는 매우 높은 품질의 거래를 유지하면서 한 번의 거래를 했습니다. TS는 단일 손실을 받지 않았으며 품질을 평가할 수 없으며 null로 간주합니다. 이 차량이 균형 측면에서 리더라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 동료 여러분, 우리는 이 차량을 주목하고 있습니다. 지금까지는 잘 작동하고 있습니다. 얼마나 오래 지속되는지 궁금합니다.
2위는 여전히 가격 교차의 TS와 EURCHF의 고정 TP-SL로 추세에 대한 움직임입니다. 이 TS는 순위에서 세 번째 주에 있으며 지난 주에 4번의 거래를 수행했으며 거래 품질이 약간 개선되어 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다.
가격과 이동 평균의 교차점의 TS는 CADJPY의 고정 TP-SL과 함께 4위에서 3위로 올라섰습니다. 이 TS는 지난 주에 5번의 거래를 했으며 거래의 품질은 높은 수준입니다.
지난 주에 3위를 차지한 TS(EURUSD에서 고정 TP-SL과 가격과 이동 평균의 교차점)는 허용할 수 없는 하락을 보여 TS 리그를 재 최적화를 위해 떠났습니다.