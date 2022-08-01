무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 17 1...101112131415161718192021222324...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2018.10.07 07:13 #161 안드레이 카라초프 : 또한 옵션입니다. 적어도 매직 넘버 340221을 가진 케이블 전문가는 매우 매력적으로 보입니다. 글쎄, 여전히... 이것은 내 "기관차"입니다. 그가 아니었다면 리그 데모 계정에서 한 번의 손실을 보았을 것입니다. 여러 번 말했듯이 가장 안정적인 TS를 선택하는 문제가 남아 있습니다. 지금까지는 직관적으로, 즉 실제로 우연히 해결되었습니다. Georgiy Merts 2018.10.07 07:13 #162 Sprut112 : 머리 속이 어지러워, 채널, 극단은 완전히 넌센스 누가 무엇 위에 섰습니까? 더 명확한 주장은 어떻습니까? Roman Shiredchenko 2018.10.07 08:37 #163 조지 머츠 : 흠 ... 네, 디퍼가 없습니다! 많은 옵션이 있습니다. 여기 Serqey Nikitin이 맞습니다. 이것이 바로 내가 지금 가고자 하는 길입니다. 나는 그 전체 수에서 "좋은" 결과의 일부를 평가하고 이것이 "지속 가능성"이라고 생각합니다. 그러나 아직까지 긍정적인 결과는 없습니다. 내가 "안정적"으로 평가하는 TS는 종종 빨리 실패하고 "안정적이지 않음"으로 평가되는 TS는 꽤 오랫동안 작동합니다. 사실, 여기 기준은 확률론적입니다. 지금은 통계를 수집하고 있습니다 ... IMHO, 이 모든 것이 번거롭습니다. 아마도 힙에서 달라 붙고 거래하기 위해 입찰하기위한 실제 사탕 선택 ... :-) 언제 그것들을 끄고 새로운 것을 경매에 붙일지 알기 위해 ... 하나의 GRAIL TS가 필요합니다. 음, 아마도 매우 특정한 거래 조건을 가진 여러 변형일 수 있습니다. "나는 그 전체 수에서 "좋은" 결과의 일부를 평가하고 이것이 "지속 가능성"이라고 생각합니다. -여기 모든 것이 모호합니다. 빙산의 일각과 같습니다. 현재 수익성이 있고 바닥이 배수이며 수익성있는 사람이 계속 이익을 거래하지만 고갈 된 사람과 일부는 자리를 바꾸지 않을 것이라는 사실이 아닙니다 ... 결과적으로이 접근법으로 이익을 얻으십시오 .. 옵션이 있습니다 ... 일반적으로 신호가 필요합니다 ... 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 신호 지표 기반 거래 최적화 범위 Rashid Umarov 2018.10.07 08:49 #164 조지 머츠 : 글쎄, 여전히... 이것은 내 "기관차"입니다. 그가 아니었다면 리그 데모 계정에서 한 번의 손실을 보았을 것입니다. 여러 번 말했듯이 가장 안정적인 TS를 선택하는 문제가 남아 있습니다. 지금까지는 직관적으로, 즉 실제로 우연히 해결되었습니다. 4자만 남으면 될 것 같습니다. 나머지는 그냥 아래로 드래그 Alexander_K2 2018.10.07 09:05 #165 허... 조지는 도움이 필요해... 물론 처음에는 이 스레드의 벤처에 대해 회의적입니다. 하지만 만약에? 그 레일 , 그는 너무 ... 제안 사항은 다음과 같습니다. 1. 안정성의 특정 기준을 개발하는 것은 효과가 없을 것입니다. 머리를 긁적일 것이 없습니다. 2. 리그의 모든 커플에게 하나의 전략만 남겨둡니다. 3. 월말에 최악의 경우에만 참가자를 변경해야 하며 단일 손실로 인한 것은 아닙니다. 지금은 그게 전부입니다. Alexander_K2 2018.10.07 09:28 #166 라시드 우마로프 : 4자만 남으면 될 것 같습니다. 나머지는 그냥 아래로 드래그 나는 또한 "용"을 추가할 것입니다 - GBPJPY Реter Konow 2018.10.07 09:30 #167 조지 머츠 : ... 그리고 모든 경우에 - 이것은 최적화입니다. 즉, 가격의 동작에 따라 최상의 튜닝 매개변수를 선택합니다. 최적화는 최상의 매개변수가 아니라 최상의 매개변수 값 을 선택하는 것입니다. 매개변수는 전략에 의해 제공됩니다. 전략이 좋지 않으면 매개변수를 최적화 해도 소용이 없습니다. 안 그래? 일반적으로이 모든 것은 로봇 챔피언십과 유사합니다. 흥미로운 사업입니다. Georgiy Merts 2018.10.07 10:38 #168 로만 시레첸코 : 하나의 GRAIL TS가 필요합니다. 음, 아마도 매우 특정한 거래 조건을 가진 여러 변형일 수 있습니다. "나는 그 전체 수에서 "좋은" 결과의 일부를 평가하고 이것이 "지속 가능성"이라고 생각합니다. -여기 모든 것이 모호합니다. 빙산의 일각과 같습니다. 현재 수익성이 있고 바닥이 배수이며 수익성있는 사람이 계속 이익을 거래하지만 고갈 된 사람과 일부는 자리를 바꾸지 않을 것이라는 사실이 아닙니다 ... 결과적으로이 접근 방식으로 이익을 얻으십시오 .. 여기에 옵션이 있습니다 ... 일반적으로 신호가 필요합니다 ... 신호가 있으며 무료입니다. " Graal TS" - 나는 그런 일이 일어나지 않는다고 확신합니다. 나는 이미 모든 차량에 적립 기간과 배수 기간이 있으며 배수 기간은 항상 더 길다고 말했습니다. 그리고 항상 이익을 얻을 수 있는 유일한 방법은 현재 작동 중인 차량 간에 지속적으로 전환하는 것입니다. "차량 대수에 쫓기다" - 그런 건 없습니다. 차량의 수는 필요하고 충분합니다. 나는 이미 언급했습니다. 추세를 따르는 것과 반대하는 두 가지 방향이 있습니다. 다이렉트 리버스 트레일링, 고정 TP-SL, 플립의 4가지 반주가 있습니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 EA에 대한 제안(이익 손실) 지뢰밭에서의 시장예절 또는 예의범절 Georgiy Merts 2018.10.07 10:51 #169 라시드 우마로프 : 4자만 남으면 될 것 같습니다. 나머지는 그냥 아래로 드래그 지난 주까지 7대의 차량이 신호 작업을 했습니다. 2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442921; Symbol: AUDCAD2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 343221; Symbol: CHFJPY2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 342641; Symbol: EURAUD2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442320; Symbol: EURCAD2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 240141; Symbol: EURUSD2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 340221; Symbol: GBPUSD2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 440650; Symbol: USDCHF 불행히도 지난 주에 - 처음 두 개는 용납할 수 없는 감소를 보여 작업을 중단했습니다. 그것들을 다시 최적화하고 데모 계정으로 보냈습니다. 이제 무엇으로 교체할지 궁금합니다. "축구 리그"의 원칙. 항상 훈련하는 선수들이 있다. 최고만이 "팀"에 갈 것입니다. 하지만 이것이 리그에서 최악의 선수들을 모두 몰아내야 하는 이유는 아닙니다. 3. 월말에 참가자가 변경되면 이번 달에 많은 문제를 겪을 수 있습니다. 그리고 지금 잘 보고 있습니다. 따라서 참가자는 처음으로 허용되지 않는 행동을 하면 즉시 경매에서 제외됩니다. 지금은 2년의 역사적 기간을 사용하고 있습니다. 첫해에는 설정이 선택되고 두 번째 해에는 앞으로 기간이 선택됩니다. 이 2년 동안 세 가지 중요한 매개변수가 수정되었습니다. 가장 큰 감소, 가장 큰 SL 대기열, 최대를 업데이트할 가장 큰 트랜잭션 수입니다. 이러한 변수가 2년 안에 일어났다면 다시 일어날 수 있다는 의미라고 생각합니다. 그러나 이러한 매개변수 중 하나라도 초과되면 거래에서 차량을 즉시 제거해야 하는 이유가 됩니다. 2년 동안 발생하지 않았지만 이제 발생했습니다. 우리는 HARDWARE가 "일시적 광기"를 가지고 있다고 생각해야 합니다 ??? 정상적인 결과를 보여주고 제한 매개변수를 초과하지 않는 차량이 많이 있다는 점을 감안할 때? 아니요. TS는 첫 번째이자 유일하게 허용되지 않는 인출(최대 잔고를 업데이트하지 않고 SL 대기열 또는 트랜잭션 대기열)에 즉시 거래에서 철회됩니다. 흠 ... 네, 디퍼가 없습니다! 많은 옵션이 있습니다. 여기 Serqey Nikitin이 맞습니다. 이것이 바로 내가 지금 가고자 하는 길입니다. 나는 그 전체 수에서 "좋은" 결과의 일부를 평가하고 이것이 "지속 가능성"이라고 생각합니다. 그러나 아직까지 긍정적인 결과는 없습니다. 내가 "안정적"으로 평가하는 TS는 종종 빨리 실패하고 "안정적이지 않음"으로 평가되는 TS는 꽤 오랫동안 작동합니다. 사실, 여기 기준은 확률론적입니다. 지금은 통계를 수집하고 있습니다 ...
IMHO, 이 모든 것이 번거롭습니다. 아마도 힙에서 달라 붙고 거래하기 위해 입찰하기위한 실제 사탕 선택 ... :-)
언제 그것들을 끄고 새로운 것을 경매에 붙일지 알기 위해 ...
하나의 GRAIL TS가 필요합니다. 음, 아마도 매우 특정한 거래 조건을 가진 여러 변형일 수 있습니다.
"나는 그 전체 수에서 "좋은" 결과의 일부를 평가하고 이것이 "지속 가능성"이라고 생각합니다. -여기 모든 것이 모호합니다. 빙산의 일각과 같습니다. 현재 수익성이 있고 바닥이 배수이며 수익성있는 사람이 계속 이익을 거래하지만 고갈 된 사람과 일부는 자리를 바꾸지 않을 것이라는 사실이 아닙니다 ... 결과적으로이 접근법으로 이익을 얻으십시오 .. 옵션이 있습니다 ... 일반적으로 신호가 필요합니다 ...
" Graal TS" - 나는 그런 일이 일어나지 않는다고 확신합니다. 나는 이미 모든 차량에 적립 기간과 배수 기간이 있으며 배수 기간은 항상 더 길다고 말했습니다. 그리고 항상 이익을 얻을 수 있는 유일한 방법은 현재 작동 중인 차량 간에 지속적으로 전환하는 것입니다.
"차량 대수에 쫓기다" - 그런 건 없습니다. 차량의 수는 필요하고 충분합니다. 나는 이미 언급했습니다. 추세를 따르는 것과 반대하는 두 가지 방향이 있습니다. 다이렉트 리버스 트레일링, 고정 TP-SL, 플립의 4가지 반주가 있습니다. EMA와 가격의 교차 또는 PriceChannel의 경계를 터치하는 항목에 대한 두 가지 옵션이 있습니다. 총계 - 2x4x2 = 심볼당 16TS. 내가 최근까지 테스트한 모든 TS는 이 16개 중 하나에 맞습니다. 항상 이러한 매개변수를 선택하여 모든 TS의 트랜잭션이 이 16개 중 하나의 트랜잭션에 가깝도록 할 수 있습니다.
최근에 나는 수로 경계에 있는 퇴적물에 대한 항목이 사용된 것과 크게 다르며 첫 번째나 두 번째로 축소할 수 없다는 지적을 받았습니다. 따라서 이것은 또 다른 입력이며 현재 그러한 입력을 TS 리그에 연결하는 작업을 하고 있습니다. (아마도 일주일 안에 그러한 입력이 있는 첫 번째 TS는 TS 리그의 일반 데모 계정으로 보내질 것입니다.)
즉, 심볼당 24개의 차량이 나옵니다. 리그 TS "익숙한" 28자. 즉, 이제 448대의 차량이 있습니다. 지연에 의한 입력의 전체 연결 후 672 차량이있을 것입니다. 모든 시스템 - 데모 계정에서 지속적으로 작동하고 모니터링해야 합니다. 용납할 수 없는 행동을 보이는 차량은 즉시 재최적화됩니다. 최고의 결과를 보여주는 차량은 보고 등급과 신호로 이동합니다.
밸런스 라인의 '아름다움'과 작업의 안정성이라는 두 가지 기준에 따라 선택해야 한다고 생각합니다. "아름다움" 매개변수가 공식화되었으며 이 지표가 저에게 완벽하게 맞습니다. "안정성" 매개변수는 여전히 "공중에 매달려" 있습니다. 실제로 이 매개변수에 따르면 선택이 직관적이며 스스로 알 수 있습니다. 최적과는 거리가 멉니다. 신호에서 지난 주 동안 한 번에 두 대의 차량이 용납할 수 없는 행동을 보였고 신호에서 제거되었으며 재최적화를 위해 전송된 후 리그의 일반 데모 계정으로 이동합니다.
지난 주까지 7대의 차량이 신호 작업을 했습니다.
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442921; Symbol: AUDCAD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 343221; Symbol: CHFJPY
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 342641; Symbol: EURAUD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442320; Symbol: EURCAD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 240141; Symbol: EURUSD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 340221; Symbol: GBPUSD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 440650; Symbol: USDCHF
불행히도 지난 주에 - 처음 두 개는 용납할 수 없는 감소를 보여 작업을 중단했습니다. 그것들을 다시 최적화하고 데모 계정으로 보냈습니다.
이제 무엇으로 교체할지 궁금합니다.
1. 밸런스 라인의 '아름다움'에 대해서도 같은 말을 했다. 그러나 그러한 기준이 개발되었습니다. 지속 가능성은 "아름다움"과 같은 다소 모호한 기준입니다. 지금까지 아무 것도 발명되지 않았지만 이것이 다른 접근 방식을 시도하지 않을 이유가 되지 않습니다.
2. 아니요. 첫째, 각 부부는 행동을 보여줍니다. 그리고 매우 플랫한 쌍(직접 후행이 있는 모든 것)에 강한 추세의 TS를 사용하면 분명히 손실을 보게 될 것입니다. 또는 그 반대의 경우에도 추세 경향이 있는 쌍(예: 역 후행이 있는 모든 것)에 매우 평평한 TS를 사용합니다. TS 리그의 일반 계정 - 모든 448개(672시간 후) TS는 항상 작동합니다. 우리의 임무는 이 "풀"에서 최고를 선택하는 것입니다. 각 쌍에 대해 28대의 차량 중 가장 가능성이 높은 차량이 한 대가 될 것입니다. 그러나 다른 커플에게는 완전히 다른 차량이 가장 좋을 것이라고 확신합니다. 그렇기 때문에 우리가 선택할 수 있도록 모든 차량이 항상 작동하는 이 공통 계정이 필요합니다. "축구 리그"의 원칙. 항상 훈련하는 선수들이 있다. 최고만이 "팀"에 갈 것입니다. 하지만 이것이 리그에서 최악의 선수들을 모두 몰아내야 하는 이유는 아닙니다.
3. 월말에 참가자가 변경되면 이번 달에 많은 문제를 겪을 수 있습니다. 그리고 지금 잘 보고 있습니다. 따라서 참가자는 처음으로 허용되지 않는 행동을 하면 즉시 경매에서 제외됩니다. 지금은 2년의 역사적 기간을 사용하고 있습니다. 첫해에는 설정이 선택되고 두 번째 해에는 앞으로 기간이 선택됩니다. 이 2년 동안 세 가지 중요한 매개변수가 수정되었습니다. 가장 큰 감소, 가장 큰 SL 대기열, 최대를 업데이트할 가장 큰 트랜잭션 수입니다. 이러한 변수가 2년 안에 일어났다면 다시 일어날 수 있다는 의미라고 생각합니다. 그러나 이러한 매개변수 중 하나라도 초과되면 거래에서 차량을 즉시 제거해야 하는 이유가 됩니다. 2년 동안 발생하지 않았지만 이제 발생했습니다. 우리는 HARDWARE가 "일시적 광기"를 가지고 있다고 생각해야 합니다 ??? 정상적인 결과를 보여주고 제한 매개변수를 초과하지 않는 차량이 많이 있다는 점을 감안할 때? 아니요. TS는 첫 번째이자 유일하게 허용되지 않는 인출(최대 잔고를 업데이트하지 않고 SL 대기열 또는 트랜잭션 대기열)에 즉시 거래에서 철회됩니다.