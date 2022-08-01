무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 4 1234567891011...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2018.08.27 06:42 #31 현재 상황입니다. (모든 TS는 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 밸런스별 베스트 10 차량 차트: 무역 품질별 상위 20개 TS: 거래 품질별 상위 10개 TS 차트: 내가 잠재적인 리얼을 위해 선택한 시스템으로 무료 TS 리그 신호 가 열렸습니다. 좋아하는 시스템의 작업에 대해 몇 가지 결론을 도출하는 것이 가능합니다(거래의 품질만 평가합니다). 3주 연속으로 GBPUSD의 TS "고정 TP-SL 채널 이탈" 리더에서. TS는 거래의 품질이 매우 높습니다. 사실, 지난 주에 품질이 약간 떨어졌지만(거래가 하나뿐이었습니다) 무엇보다도 여전히 최고입니다. 2위는 USDCHF의 "Return to EMA with Reverse Trailing" 시스템이 차지했습니다. 이 시스템은 3주 내내 순위가 상승했습니다. 지난 주 동안 그녀의 거래 질이 약간 떨어졌습니다. 마지막으로 3위는 GBPJPY의 Direct Trailing Channel Breakout 시스템입니다. 이 시스템은 지난 3주 동안 거래의 질을 향상시켜 왔습니다. EURUSD의 "Channel Breakout with Reverse Trailing" 시스템은 지난 몇 주 동안 상위 3위 안에 들었고 거래 품질이 급격히 악화되었으며 이제는 품질 면에서 상위 20위도 되지 않고 이미 70위(450개 중). 이는 다시 한 번 "역 후행" 유형의 지원이 불안정함을 보여줍니다(TP만 설정되고 각 막대가 마감되기 전에 가격까지 끌어올릴 때). Georgiy Merts 2018.09.03 06:25 #32

현재 상황입니다. (모든 차량은 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다):

밸런스 기준 상위 20대 차량:

밸런스별 베스트 10 차량 차트:

거래 품질 측면에서 상위 20위(단 한 번의 손실 거래를 하지 않은 TS는 회복을 계산할 수 없기 때문에 등급에 포함되지 않으며 이전 표에서는 품질이 0임):

상위 10개 거래 품질 차트:

파운드-달러에 고정 TP-SL 이 있는 채널의 고장 은 여전히 품질 면에서 선두를 달리고 있습니다. 지난 주에 4번의 거래가 있었고 거래의 전반적인 품질이 약간 향상되었습니다.

2위는 USDCAD에 직접 후행하는 채널 릴리스 TS가 차지했습니다. 지난 한 주 동안 이 시스템은 단 2건의 거래만 이루어졌고 거래의 질은 약간 하락하기도 했지만 여전히 매우 높은 수준을 유지하고 있지만 2위의 전 소유자가 손절매로 거래를 완료한 것은 용인할 수 없는 역 후행 시스템, 그리고 재최적화 등급에서 방금 떨어졌습니다. 이것은 다시 한 번 역 후행 시스템의 극도의 불안정성을 확인시켜 주었습니다.

지난 주 3위의 소유자는 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만 지난 주 동안 거래의 품질을 크게 낮췄습니다. 따라서 3위는 현재 유로달러에 고정 TP-SL을 사용하여 추세를 따라 가격과 EMA를 교차하는 시스템이 차지하고 있습니다.

Sergey Vradiy 2018.09.03 06:33 #33

나는 뭔가를 알아낼 수 없습니다. 모든 고문이 같은 계정에서 동시에 작동합니다. 아니면 무엇입니까? 균형에 따라 각 고문이 마감 한 순이익, 무엇을 이해해야합니까? Georgiy Merts 2018.09.03 06:36 #34 세르게이 블라디 : 나는 뭔가를 알아낼 수 없습니다. 모든 고문이 같은 계정에서 동시에 작동합니다. 아니면 무엇입니까? 균형에 따라 각 고문이 마감 한 순이익, 무엇을 이해해야합니까? 네, 448대의 모든 차량이 하나의 계정에서 작동합니다. 비공개로 투자비밀번호를 알려드릴 수 있습니다. 그러나 필요한 TS의 트랜잭션을 "잡는" 특별한 스크립트가 없으면 쓸모가 없습니다. TS의 절반만이 "플러스"로 작동하고 모든 시스템의 손실 기간이 수입 기간보다 길기 때문입니다. 주기적으로 가상 화폐를 계좌에 추가합니다. 최고의 시스템은 이러한 시스템에서 선택됩니다. 이 시스템은 내 프로필에 나와 있는 TS 리그의 "실제 전" 데모 계정에 대한 작업을 나타냅니다. 프리리얼용 TS 선택은 TS리그의 마지막 문제로, 본격 계정 진입 전에 반드시 해결해야 할 문제다. 불행히도 아직 해결할 수 없으며 시각적 평가에 따라 선택이 직관적으로 발생합니다. 잔액은 예, 각 TS로 마감된 순이익을 의미합니다. Volchansky는 자금을 보는 것이 좋을 것이라고 올바르게 말한 적이 있지만 역사에서 자금을 계산하는 것은 잔액을 계산하는 것보다 훨씬 어렵습니다. 그리고 내 TS 중 누구도 초과 체류에 관여하지 않으며, 각각은 항상 SL을 가지며, 이는 결코 증가하지 않습니다(그러나 때로는 비용이 매우 많이 듭니다 - 매일 최대 5 TR). 내 프로필에서 최고의 TS를 모니터링합니다. 결정 오류 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 누군가 나에게 *AT LEAST Fast235 2018.09.03 06:53 #35 Georges는 좋은 추세 지표를 가지고 있습니까? 모든 시스템 위에 사용됩니까? 최고의 차량을 선택하는 것이 가장 어렵지 않은 것 같습니다. 시스템이 월말에 시작 균형으로 돌아가지 않아야한다는 것입니다. Georgiy Merts 2018.09.03 08:03 #36 Fast528 : Georges는 좋은 추세 지표를 가지고 있습니까? 모든 시스템 위에 사용됩니까? 최고의 차량을 선택하는 것이 가장 어렵지 않은 것 같습니다. 시스템이 월말에 시작 균형으로 돌아가지 않아야한다는 것입니다. 추세를 결정하기 위해 Close-EMA 가격과 가격 채널의 경계에 닿는 고가 또는 저가의 교차라는 두 가지 옵션을 사용합니다. 테스트에 따르면 이 두 가지 옵션은 크게 다르며 다른 모든 옵션은 첫 번째 또는 두 번째 옵션에 끌립니다.

그리고 "균형으로 돌아가서는 안 된다"에 대해 - 누가 주장하는가 ... 그러면 안 됩니다 ... 그러나 448대의 차량 중에서 - 다양한 옵션이 있습니다. 반대로 (1년 간격으로 테스트했지만) 아예 올리려고 하지도 않고 잔고를 줄인 경우가 많이 있습니다.

추가 지표의 도입은별로 도움이되지 않지만 TS는 역사상 더 "아름다워지지만"안정성을 잃습니다. 내가 한 번 이상 말했듯이, 나는 그 이익이 TS의 복잡성에 거의 의존하지 않는다고 오랫동안 확신해 왔습니다. 백 가지 조건, 지표, 규칙을 추가할 수 있습니다. 기록에 대한 이상적인 곡선을 얻을 수 있으며 처음 몇 번의 거래로도 이 시스템의 수익성을 확인할 수 있지만 한 달 안에 시스템이 쉽게 병합되기 시작할 것입니다.

그리고 이제 문제는 - 인조인간을 도대체 왜 꺼냈는지, 어떤 여성이 9개월 만에 그를 낳을 수 있다면 , 단순한 차량과 똑같은 방식으로 작동하는 복잡한 차량을 개발하는 이유는 무엇입니까?

Vasily Belozerov 2018.09.03 08:13 #37

예, 아름답습니다. 불행히도, 그것은 유망하지 않습니다. 저자는 시스템의 절반이 검은색에 있다고 씁니다. 오 글쎄. 곧 25%가 검은색이 될 것입니다. 그리고 그 유명한 결과. 문제에 대한 해결책이 있지만 이 차원에는 없습니다. 생각하고 검색하십시오. Georgiy Merts 2018.09.03 08:21 #38 바실리 벨로제로프 : 예, 아름답습니다. 불행히도, 그것은 유망하지 않습니다. 저자는 시스템의 절반이 검은색에 있다고 씁니다. 오 글쎄. 곧 25%가 검은색이 될 것입니다. 그리고 그 유명한 결과. 문제에 대한 해결책이 있지만 이 차원에는 없습니다. 생각하고 검색하십시오. 저는 TS 리그를 1년 넘게 하고 있습니다. 검정색 - 항상 차량의 약 절반. 때로는 절반 이상. 때로는 더 적습니다. 그러나 동시에 각 차량에는 "제어 조건"이 있으며 초과 시 차량이 정지하고 재 최적화를 위해 보내집니다. 평균적으로 매일 "하라 키리 커밋" 5TS. 따라서 당신이 옳습니다. 평균적으로 TS는 항상 "빨간색으로 이동합니다." 나는 한 번 이상 강조했습니다. 모든 TS에는 수익 기간과 손실 기간이 있으며, 또한 손실 기간은 수익 기간보다 더 깁니다. 그리고 항상 흑자를 유지하는 유일한 방법은 수익성이 없는 차량을 적시에 수익성 있는 차량으로 전환하는 것입니다. TS 리그의 임무는 전혀 " 성배 를 얻는 것"이 아닙니다. 어떤 이유에서인지 이것은 나에게 귀속됩니다. 아니요. 참고 ( "당신") - 나는 TS 리더의 원칙을 숨기지 않습니다. Codebase에서 유사한 차량의 코드를 가져오면 이 차량에 대해 나와 비슷한 결과를 얻을 수 있습니다. 무료로 제공하고 싶습니다) TS 리그의 임무는 이미 역사에서 테스트되었고 한동안 데모 거래에서 좋은 결과를 보여주는 "작동 TS 풀"을 만드는 것입니다. 이 작업이 성공적으로 해결되었음을 알 수 있습니다. 그 결과 생각이 많이 바뀌었습니다. 가격 차트를 보고 'TS를 작동시키려면 무엇을 생각할 수 있을까? 좋은 결과를 보이기 시작할 것 같던 TS가 갑자기 고갈되기 시작하는 것은 매우 나빴다. 나는 절망에 빠졌습니다. 무엇을 할 수 있습니까? TS리그를 만들어내며 '축구장 위에 올랐다'. 나는 더 이상 공을 가지고 달리지 않으며, 발을 어디에 놓아야 하는지, 어떻게 목표를 향해 달리는지, 공을 치는 방법을 "선수들"에게 말하지 않습니다. 순위만 봅니다. 항상 좋은 결과를 보여주는 "플레이어"가 있습니다. 그리고 지금 내 임무는 미래에 좋은 결과를 보여줄 수있는 "수익성있는 기술"을 찾는 것이 아니라 높은 확률로 미래에 한동안 같은 방식으로 작동 할 이미 작동중인 차량을 선택하는 것입니다. 불행히도 이 질문은 훨씬 간단하지 않으며 완전한 솔루션과도 거리가 멉니다. 백테스팅/최적화 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 고조파 거래 Vasily Belozerov 2018.09.03 12:29 #39 나는 당신이 개인적으로 그것을 할 수 없다고 말하지 않았다. 개인적으로 당신은 올바른 첫 걸음을 내디뎠습니다. 대부분의 거래자들은 이것조차 할 수 없었습니다. 문제는 세 단계로 해결됩니다. 문제는 두 번째 단계가 무엇입니까? 이후 1년 동안 한 곳을 맴돌고 계시는데 2단계는 계획이 없으시다고 말씀드렸습니다. 내 텍스트의 이것과 비관론에서. Georgiy Merts 2018.09.03 12:37 #40 바실리 벨로제로프 : 나는 당신이 개인적으로 그것을 할 수 없다고 말하지 않았다. 개인적으로 당신은 올바른 첫 걸음을 내디뎠습니다. 대부분의 거래자들은 이것조차 할 수 없었습니다. 문제는 세 단계로 해결됩니다. 문제는 두 번째 단계가 무엇입니까? 이후 1년 동안 한 곳을 맴돌고 계시는데 2단계는 계획이 없으시다고 말씀드렸습니다. 내 텍스트의 이것과 비관론에서. 네, 저는 이미 "2단계"에 대해 두 번 이상 썼습니다. 저는 그것을 "느낄" 수 없습니다. 내가 잠재적인 리얼을 위해 선택한 시스템으로 무료 TS 리그 신호 가 열렸습니다.
좋아하는 시스템의 작업에 대해 몇 가지 결론을 도출하는 것이 가능합니다(거래의 품질만 평가합니다).
3주 연속으로 GBPUSD의 TS "고정 TP-SL 채널 이탈" 리더에서. TS는 거래의 품질이 매우 높습니다. 사실, 지난 주에 품질이 약간 떨어졌지만(거래가 하나뿐이었습니다) 무엇보다도 여전히 최고입니다.
2위는 USDCHF의 "Return to EMA with Reverse Trailing" 시스템이 차지했습니다. 이 시스템은 3주 내내 순위가 상승했습니다. 지난 주 동안 그녀의 거래 질이 약간 떨어졌습니다.
마지막으로 3위는 GBPJPY의 Direct Trailing Channel Breakout 시스템입니다. 이 시스템은 지난 3주 동안 거래의 질을 향상시켜 왔습니다.
EURUSD의 "Channel Breakout with Reverse Trailing" 시스템은 지난 몇 주 동안 상위 3위 안에 들었고 거래 품질이 급격히 악화되었으며 이제는 품질 면에서 상위 20위도 되지 않고 이미 70위(450개 중). 이는 다시 한 번 "역 후행" 유형의 지원이 불안정함을 보여줍니다(TP만 설정되고 각 막대가 마감되기 전에 가격까지 끌어올릴 때).
파운드-달러에 고정 TP-SL 이 있는 채널의 고장 은 여전히 품질 면에서 선두를 달리고 있습니다. 지난 주에 4번의 거래가 있었고 거래의 전반적인 품질이 약간 향상되었습니다.
2위는 USDCAD에 직접 후행하는 채널 릴리스 TS가 차지했습니다. 지난 한 주 동안 이 시스템은 단 2건의 거래만 이루어졌고 거래의 질은 약간 하락하기도 했지만 여전히 매우 높은 수준을 유지하고 있지만 2위의 전 소유자가 손절매로 거래를 완료한 것은 용인할 수 없는 역 후행 시스템, 그리고 재최적화 등급에서 방금 떨어졌습니다. 이것은 다시 한 번 역 후행 시스템의 극도의 불안정성을 확인시켜 주었습니다.
지난 주 3위의 소유자는 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만 지난 주 동안 거래의 품질을 크게 낮췄습니다. 따라서 3위는 현재 유로달러에 고정 TP-SL을 사용하여 추세를 따라 가격과 EMA를 교차하는 시스템이 차지하고 있습니다.
네, 448대의 모든 차량이 하나의 계정에서 작동합니다. 비공개로 투자비밀번호를 알려드릴 수 있습니다. 그러나 필요한 TS의 트랜잭션을 "잡는" 특별한 스크립트가 없으면 쓸모가 없습니다. TS의 절반만이 "플러스"로 작동하고 모든 시스템의 손실 기간이 수입 기간보다 길기 때문입니다. 주기적으로 가상 화폐를 계좌에 추가합니다.
최고의 시스템은 이러한 시스템에서 선택됩니다. 이 시스템은 내 프로필에 나와 있는 TS 리그의 "실제 전" 데모 계정에 대한 작업을 나타냅니다. 프리리얼용 TS 선택은 TS리그의 마지막 문제로, 본격 계정 진입 전에 반드시 해결해야 할 문제다. 불행히도 아직 해결할 수 없으며 시각적 평가에 따라 선택이 직관적으로 발생합니다.
잔액은 예, 각 TS로 마감된 순이익을 의미합니다. Volchansky는 자금을 보는 것이 좋을 것이라고 올바르게 말한 적이 있지만 역사에서 자금을 계산하는 것은 잔액을 계산하는 것보다 훨씬 어렵습니다. 그리고 내 TS 중 누구도 초과 체류에 관여하지 않으며, 각각은 항상 SL을 가지며, 이는 결코 증가하지 않습니다(그러나 때로는 비용이 매우 많이 듭니다 - 매일 최대 5 TR). 내 프로필에서 최고의 TS를 모니터링합니다.
추세를 결정하기 위해 Close-EMA 가격과 가격 채널의 경계에 닿는 고가 또는 저가의 교차라는 두 가지 옵션을 사용합니다. (차량의 이름과 마법이 이를 반영합니다). 테스트에 따르면 이 두 가지 옵션은 크게 다르며 다른 모든 옵션은 첫 번째 또는 두 번째 옵션에 끌립니다.
그리고 "균형으로 돌아가서는 안 된다"에 대해 - 누가 주장하는가 ... 그러면 안 됩니다 ... 그러나 448대의 차량 중에서 - 다양한 옵션이 있습니다. 반대로 (1년 간격으로 테스트했지만) 아예 올리려고 하지도 않고 잔고를 줄인 경우가 많이 있습니다.
추가 지표의 도입은별로 도움이되지 않지만 TS는 역사상 더 "아름다워지지만"안정성을 잃습니다. 내가 한 번 이상 말했듯이, 나는 그 이익이 TS의 복잡성에 거의 의존하지 않는다고 오랫동안 확신해 왔습니다. 백 가지 조건, 지표, 규칙을 추가할 수 있습니다. 기록에 대한 이상적인 곡선을 얻을 수 있으며 처음 몇 번의 거래로도 이 시스템의 수익성을 확인할 수 있지만 한 달 안에 시스템이 쉽게 병합되기 시작할 것입니다.
그리고 이제 문제는 - 인조인간을 도대체 왜 꺼냈는지, 어떤 여성이 9개월 만에 그를 낳을 수 있다면 , 단순한 차량과 똑같은 방식으로 작동하는 복잡한 차량을 개발하는 이유는 무엇입니까?
예, 아름답습니다. 불행히도, 그것은 유망하지 않습니다. 저자는 시스템의 절반이 검은색에 있다고 씁니다. 오 글쎄. 곧 25%가 검은색이 될 것입니다. 그리고 그 유명한 결과. 문제에 대한 해결책이 있지만 이 차원에는 없습니다. 생각하고 검색하십시오.
저는 TS 리그를 1년 넘게 하고 있습니다. 검정색 - 항상 차량의 약 절반. 때로는 절반 이상. 때로는 더 적습니다. 그러나 동시에 각 차량에는 "제어 조건"이 있으며 초과 시 차량이 정지하고 재 최적화를 위해 보내집니다. 평균적으로 매일 "하라 키리 커밋" 5TS. 따라서 당신이 옳습니다. 평균적으로 TS는 항상 "빨간색으로 이동합니다."
나는 한 번 이상 강조했습니다. 모든 TS에는 수익 기간과 손실 기간이 있으며, 또한 손실 기간은 수익 기간보다 더 깁니다. 그리고 항상 흑자를 유지하는 유일한 방법은 수익성이 없는 차량을 적시에 수익성 있는 차량으로 전환하는 것입니다.
TS 리그의 임무는 전혀 " 성배 를 얻는 것"이 아닙니다. 어떤 이유에서인지 이것은 나에게 귀속됩니다. 아니요. 참고 ( "당신") - 나는 TS 리더의 원칙을 숨기지 않습니다. Codebase에서 유사한 차량의 코드를 가져오면 이 차량에 대해 나와 비슷한 결과를 얻을 수 있습니다. 무료로 제공하고 싶습니다)
TS 리그의 임무는 이미 역사에서 테스트되었고 한동안 데모 거래에서 좋은 결과를 보여주는 "작동 TS 풀"을 만드는 것입니다.
이 작업이 성공적으로 해결되었음을 알 수 있습니다.
그 결과 생각이 많이 바뀌었습니다. 가격 차트를 보고 'TS를 작동시키려면 무엇을 생각할 수 있을까? 좋은 결과를 보이기 시작할 것 같던 TS가 갑자기 고갈되기 시작하는 것은 매우 나빴다. 나는 절망에 빠졌습니다. 무엇을 할 수 있습니까?
TS리그를 만들어내며 '축구장 위에 올랐다'. 나는 더 이상 공을 가지고 달리지 않으며, 발을 어디에 놓아야 하는지, 어떻게 목표를 향해 달리는지, 공을 치는 방법을 "선수들"에게 말하지 않습니다. 순위만 봅니다. 항상 좋은 결과를 보여주는 "플레이어"가 있습니다. 그리고 지금 내 임무는 미래에 좋은 결과를 보여줄 수있는 "수익성있는 기술"을 찾는 것이 아니라 높은 확률로 미래에 한동안 같은 방식으로 작동 할 이미 작동중인 차량을 선택하는 것입니다. 불행히도 이 질문은 훨씬 간단하지 않으며 완전한 솔루션과도 거리가 멉니다.
나는 당신이 개인적으로 그것을 할 수 없다고 말하지 않았다. 개인적으로 당신은 올바른 첫 걸음을 내디뎠습니다. 대부분의 거래자들은 이것조차 할 수 없었습니다. 문제는 세 단계로 해결됩니다. 문제는 두 번째 단계가 무엇입니까? 이후 1년 동안 한 곳을 맴돌고 계시는데 2단계는 계획이 없으시다고 말씀드렸습니다. 내 텍스트의 이것과 비관론에서.
네, 저는 이미 "2단계"에 대해 두 번 이상 썼습니다. 저는 그것을 "느낄" 수 없습니다.
TS는 두 가지 조건을 충족하는 실수로 가야 합니다.
나는 첫 번째 문제를 풀었고, 성공적으로 풀었다고 생각한다. 균형 곡선에 대한 나의 직관적인 추정과 매우 잘 일치하는 "품질"의 통합 지표가 도입되었습니다. 실제로 품질이 100%인 곡선은 매우 매우 좋습니다. 그리고 품질이 120%이면 곡선이 부러워집니다. 동시에 품질의 50%인 곡선 - 긍정적인 결과를 제공하지만 다소 불쾌해 보입니다. 그래서 저는 이 평가에 매우 만족합니다.
그러나 곡선이 "아름답다"는 것은 아닙니다. 나는 아름다운 곡선을 많이 가지고 있습니다. 이 아름다움도 한동안 지속되어야 합니다. 다음은 두 번째 작업입니다. "변화에 저항하는"능력을 어떻게 든 식별하고 어떻게 든 평가해야합니다. 아아, 지금까지는 작은 추정치와 추론만이 있습니다. 나는 다른 접근 방식을 시도하지만 슬프게도 지금까지 아무도 나를 만족시키지 못했습니다.
이것이 지속 가능성 평가 시스템을 개발하는 "두 번째 단계"입니다. 개발이 완료되면 실제 계정을 개설할 수 있습니다.