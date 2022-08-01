무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 101

Georgiy Merts :


3. 네, 알고 보니 저도 마음에 들었습니다. 가격이 동일하게 유지되면 후행이 균일합니다. 예를 들어 200점과 5개의 막대가 있는 경우 처음으로 1/5을 제거합니다. 40점입니다. 160으로 남아 있습니다. 다음으로 1/4을 제거합니다. 40점이 더 있습니다. 120으로 남아 있습니다. 다음으로 1/3을 제거하고 다시 40점을 얻습니다. 80으로 남습니다. 다음으로 1초를 빼면 다시 40점입니다. 마지막으로 마지막 40개 지점이 완전히 닫힙니다.

그리고 가격이 어딘가로 움직이면 그에 따라 후행 속도가 증가하거나 감소합니다.

++++

 
Eduard_D :

이에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까?

괜찮아요
Georgiy Merts :
괜찮아요

고맙습니다.


 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

 
Georgiy Merts :

나는 진짜로 642952를 선택할 것이다.

그는 어떤 TF를 계산합니까? 가격이 반대라고 가정하면 최대 손실은 5바로 고정됩니다.

그의 작업 TF의 평균 값(어떤 TF인지 몰라서 직접 계산할 수 없음)으로 대략 얼마입니까?

 
Eduard_D :

나는 진짜로 642952를 선택할 것이다.

그는 어떤 TF를 계산합니까? 가격이 반대라고 가정하면 최대 손실은 5바로 고정됩니다.

그의 작업 TF의 평균 값(어떤 TF인지 몰라서 직접 계산할 수 없음)으로 대략 얼마입니까?

시간 프레임은 마술의 끝에서 두 번째 숫자로 인코딩됩니다.

2 - M15

4-H1

5 - H4.

즉, 이 차량은 4시간 운행합니다.

마법의 첫 번째 숫자는 유행과 반주의 유형입니다. 이 경우 - 리바운드 및 역 후행에 대한 진입. 플랫 - 우수한 차량. 그러나 그는 트렌드를 매우 두려워합니다.

마술사의 두 번째 숫자는 작업이 가능한 6시간의 숫자입니다.

0...3 - 각각 6시간(0-6시간)에서 세 번째(18-24시간)까지,

4 - 시간 제한이 없습니다.

세 번째 네 번째 자리는 고유한 기호의 번호이며 Ligovsky 번호 매기기입니다. 0부터 - 달러로 메이저가 시작되고, 그 다음 - 교차합니다.

마법의 마지막 숫자는 항목 유형입니다.

0 - "임펄스 바"로 입력

1 - PriceChannel 테두리를 터치할 때 항목

2 - 극한값에 대한 예금에 의한 진입.

이 차량 642952의 경우:

9마디의 극단.

연기는 극한의 최고점 "아래" 일일 범위의 0.15에 배치됩니다.

TP는 일일 범위의 0.35로 설정되고 후행 기간은 200바입니다.

동시에 한 방향으로 최대 3개의 예금을 열 수 있습니다(이하 - 열릴 준비가 된 예금은 제거됩니다).

Protective SL은 최대 5.5일 범위로 설정됩니다.

그래서 - 나는 이 차량으로 작업하는 것을 두려워할 것입니다. 첫 번째 추측되지 않은 추세는 충분하지 않은 방식으로 부끄러워 할 것입니다. AUDCAD 쌍 에서 추세가 극히 드물기를 바랄 뿐입니다.

 
Vladimir Baskakov :
그리고 Scared prod와 봄에 약속 된 신호는 어떻습니까?

네, 제가 다 말했어요!

신호는 내가 드로다운에서 빠져나올 때 있을 것입니다. 아아, 모든 것이 이제 한 달 동안 중단되었습니다. 균형은 감소하지 않지만 증가하지도 않습니다. 한 사이즈 정도 걸립니다.

공유 프로젝트 - 필요한 사람이 있습니까? 이것에 관심을 가질만한 사람이 5명 이상 있을 것입니다. 그래서 - 오직 당신에게만 관심이 있고, 내가 이해하는 한, 이 모든 것이 순전히 이론적으로 당신에게 흥미롭습니다. 당신은 내보내기 모듈을 사용하지 않을 것입니다 ... 따라서 리그의 공유 프로젝트 - "공중에 매달려 있는" 동안, 그리고 유감스럽게도, 매우 오랫동안 중단될 것입니다.

Georgiy Merts :

네, 제가 다 말했어요!

신호는 내가 드로다운에서 빠져나올 때 있을 것입니다. 아아, 모든 것이 이제 한 달 동안 중단되었습니다. 균형은 감소하지 않지만 증가하지도 않습니다. 한 사이즈 정도 걸립니다.

공유 프로젝트 - 필요한 사람이 있습니까? 이것에 관심을 가질만한 사람이 5명 이상 있을 것입니다. 그래서 - 오직 당신에게만 관심이 있고, 내가 이해하는 한, 이 모든 것이 순전히 이론적으로 당신에게 흥미롭습니다. 당신은 내보내기 모듈을 사용하지 않을 것입니다 ... 따라서 리그의 공유 프로젝트 - "공중에 매달려 있는" 동안, 그리고 유감스럽게도, 매우 오랫동안 중단될 것입니다.

나는 노동의 결과를 보는 데 관심이 있지만 지평선에서 그것을 볼 수는 없습니다(이것이 단지 당신을 위한 것이라는 것을 반복하지 마십시오. 우리는 알고 있습니다)
