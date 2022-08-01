무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 101 1...949596979899100101102103104105106107108...360 새 코멘트 Eduard_D 2019.05.11 13:57 #1001 Georgiy Merts : 3. 네, 알고 보니 저도 마음에 들었습니다. 가격이 동일하게 유지되면 후행이 균일합니다. 예를 들어 200점과 5개의 막대가 있는 경우 처음으로 1/5을 제거합니다. 40점입니다. 160으로 남아 있습니다. 다음으로 1/4을 제거합니다. 40점이 더 있습니다. 120으로 남아 있습니다. 다음으로 1/3을 제거하고 다시 40점을 얻습니다. 80으로 남습니다. 다음으로 1초를 빼면 다시 40점입니다. 마지막으로 마지막 40개 지점이 완전히 닫힙니다. 그리고 가격이 어딘가로 움직이면 그에 따라 후행 속도가 증가하거나 감소합니다. ++++ Georgiy Merts 2019.05.11 14:52 #1002 Eduard_D : 이에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까? 괜찮아요 Документация по MQL5: Общие функции / TesterStop www.mql5.com Функция TesterStop() предназначена для штатного досрочного завершения работы советника на агенте тестирования – например, при достижении заданного количества убыточных сделок или заданного уровня просадки. Вызов TesterStop() считается нормальным завершением тестирования, и поэтому будет вызвана функция OnTester() с отдачей тестеру стратегий... Eduard_D 2019.05.11 15:55 #1003 Georgiy Merts : 괜찮아요 고맙습니다. Georgiy Merts 2019.05.13 06:11 #1004 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: Eduard_D 2019.05.13 11:26 #1005 Georgiy Merts : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 나는 진짜로 642952를 선택할 것이다. 그는 어떤 TF를 계산합니까? 가격이 반대라고 가정하면 최대 손실은 5바로 고정됩니다. 그의 작업 TF의 평균 값(어떤 TF인지 몰라서 직접 계산할 수 없음)으로 대략 얼마입니까? Georgiy Merts 2019.05.13 12:02 #1006 Eduard_D : 나는 진짜로 642952를 선택할 것이다. 그는 어떤 TF를 계산합니까? 가격이 반대라고 가정하면 최대 손실은 5바로 고정됩니다. 그의 작업 TF의 평균 값(어떤 TF인지 몰라서 직접 계산할 수 없음)으로 대략 얼마입니까? 시간 프레임은 마술의 끝에서 두 번째 숫자로 인코딩됩니다. 2 - M15 4-H1 5 - H4. 즉, 이 차량은 4시간 운행합니다. 마법의 첫 번째 숫자는 유행과 반주의 유형입니다. 이 경우 - 리바운드 및 역 후행에 대한 진입. 플랫 - 우수한 차량. 그러나 그는 트렌드를 매우 두려워합니다. 마술사의 두 번째 숫자는 작업이 가능한 6시간의 숫자입니다. 0...3 - 각각 6시간(0-6시간)에서 세 번째(18-24시간)까지, 4 - 시간 제한이 없습니다. 세 번째 네 번째 자리는 고유한 기호의 번호이며 Ligovsky 번호 매기기입니다. 0부터 - 달러로 메이저가 시작되고, 그 다음 - 교차합니다. 마법의 마지막 숫자는 항목 유형입니다. 0 - "임펄스 바"로 입력 1 - PriceChannel 테두리를 터치할 때 항목 2 - 극한값에 대한 예금에 의한 진입. 이 차량 642952의 경우: 9마디의 극단. 연기는 극한의 최고점 "아래" 일일 범위의 0.15에 배치됩니다. TP는 일일 범위의 0.35로 설정되고 후행 기간은 200바입니다. 동시에 한 방향으로 최대 3개의 예금을 열 수 있습니다(이하 - 열릴 준비가 된 예금은 제거됩니다). Protective SL은 최대 5.5일 범위로 설정됩니다. 그래서 - 나는 이 차량으로 작업하는 것을 두려워할 것입니다. 첫 번째 추측되지 않은 추세는 충분하지 않은 방식으로 부끄러워 할 것입니다. AUDCAD 쌍 에서 추세가 극히 드물기를 바랄 뿐입니다. 자본 시장의 투시를 옹호하는 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 경쟁. 전문가를 무료로 작성해 Eduard_D 2019.05.13 12:08 #1007 고맙습니다. 이제 추측하겠습니다. [삭제] 2019.05.13 12:15 #1008 Georgiy Merts : 시간 프레임은 마술의 끝에서 두 번째 숫자로 인코딩됩니다. 2 - M15 4-H1 5 - H4. 즉, 이 차량은 4시간 운행합니다. 마법의 첫 번째 숫자는 유행과 반주의 유형입니다. 이 경우 - 리바운드 및 역 후행에 대한 진입. 플랫 - 우수한 차량. 그러나 그는 트렌드를 매우 두려워합니다. 마술사의 두 번째 숫자는 작업이 가능한 6시간의 숫자입니다. 0...3 - 각각 6시간(0-6시간)에서 세 번째(18-24시간)까지, 4 - 시간 제한이 없습니다. 세 번째 네 번째 자리는 고유한 기호의 번호이며 Ligovsky 번호 매기기입니다. 0부터 - 달러로 메이저가 시작되고, 그 다음 - 교차합니다. 마법의 마지막 숫자는 항목 유형입니다. 0 - "임펄스 바"로 입력 1 - PriceChannel 테두리를 터치할 때 항목 2 - 극한값에 대한 예금에 의한 진입. 이 차량 642952의 경우: 9마디의 극단. 연기는 극한의 최고점 "아래" 일일 범위의 0.15에 배치됩니다. TP는 일일 범위의 0.35로 설정되고 후행 기간은 200바입니다. 동시에 한 방향으로 최대 3개의 예금을 열 수 있습니다(이하 - 열릴 준비가 된 예금은 제거됩니다). Protective SL은 최대 5.5일 범위로 설정됩니다. 그래서 - 나는 이 차량으로 작업하는 것을 두려워할 것입니다. 첫 번째 추측되지 않은 추세는 충분하지 않은 방식으로 부끄러워 할 것입니다. AUDCAD 쌍에서 추세가 극히 드물기를 바랄 뿐입니다. 그리고 Scared prod와 봄에 약속 된 신호는 어떻습니까? Georgiy Merts 2019.05.13 12:22 #1009 Vladimir Baskakov : 그리고 Scared prod와 봄에 약속 된 신호는 어떻습니까? 네, 제가 다 말했어요! 신호는 내가 드로다운에서 빠져나올 때 있을 것입니다. 아아, 모든 것이 이제 한 달 동안 중단되었습니다. 균형은 감소하지 않지만 증가하지도 않습니다. 한 사이즈 정도 걸립니다. 공유 프로젝트 - 필요한 사람이 있습니까? 이것에 관심을 가질만한 사람이 5명 이상 있을 것입니다. 그래서 - 오직 당신에게만 관심이 있고, 내가 이해하는 한, 이 모든 것이 순전히 이론적으로 당신에게 흥미롭습니다. 당신은 내보내기 모듈을 사용하지 않을 것입니다 ... 따라서 리그의 공유 프로젝트 - "공중에 매달려 있는" 동안, 그리고 유감스럽게도, 매우 오랫동안 중단될 것입니다. [삭제] 2019.05.13 12:25 #1010 Georgiy Merts : 네, 제가 다 말했어요! 신호는 내가 드로다운에서 빠져나올 때 있을 것입니다. 아아, 모든 것이 이제 한 달 동안 중단되었습니다. 균형은 감소하지 않지만 증가하지도 않습니다. 한 사이즈 정도 걸립니다. 공유 프로젝트 - 필요한 사람이 있습니까? 이것에 관심을 가질만한 사람이 5명 이상 있을 것입니다. 그래서 - 오직 당신에게만 관심이 있고, 내가 이해하는 한, 이 모든 것이 순전히 이론적으로 당신에게 흥미롭습니다. 당신은 내보내기 모듈을 사용하지 않을 것입니다 ... 따라서 리그의 공유 프로젝트 - "공중에 매달려 있는" 동안, 그리고 유감스럽게도, 매우 오랫동안 중단될 것입니다. 나는 노동의 결과를 보는 데 관심이 있지만 지평선에서 그것을 볼 수는 없습니다(이것이 단지 당신을 위한 것이라는 것을 반복하지 마십시오. 우리는 알고 있습니다) 1...949596979899100101102103104105106107108...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
3. 네, 알고 보니 저도 마음에 들었습니다. 가격이 동일하게 유지되면 후행이 균일합니다. 예를 들어 200점과 5개의 막대가 있는 경우 처음으로 1/5을 제거합니다. 40점입니다. 160으로 남아 있습니다. 다음으로 1/4을 제거합니다. 40점이 더 있습니다. 120으로 남아 있습니다. 다음으로 1/3을 제거하고 다시 40점을 얻습니다. 80으로 남습니다. 다음으로 1초를 빼면 다시 40점입니다. 마지막으로 마지막 40개 지점이 완전히 닫힙니다.
그리고 가격이 어딘가로 움직이면 그에 따라 후행 속도가 증가하거나 감소합니다.
++++
이에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까?
괜찮아요
고맙습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
나는 진짜로 642952를 선택할 것이다.
그는 어떤 TF를 계산합니까? 가격이 반대라고 가정하면 최대 손실은 5바로 고정됩니다.
그의 작업 TF의 평균 값(어떤 TF인지 몰라서 직접 계산할 수 없음)으로 대략 얼마입니까?
나는 진짜로 642952를 선택할 것이다.
그는 어떤 TF를 계산합니까? 가격이 반대라고 가정하면 최대 손실은 5바로 고정됩니다.
그의 작업 TF의 평균 값(어떤 TF인지 몰라서 직접 계산할 수 없음)으로 대략 얼마입니까?
시간 프레임은 마술의 끝에서 두 번째 숫자로 인코딩됩니다.
2 - M15
4-H1
5 - H4.
즉, 이 차량은 4시간 운행합니다.
마법의 첫 번째 숫자는 유행과 반주의 유형입니다. 이 경우 - 리바운드 및 역 후행에 대한 진입. 플랫 - 우수한 차량. 그러나 그는 트렌드를 매우 두려워합니다.
마술사의 두 번째 숫자는 작업이 가능한 6시간의 숫자입니다.
0...3 - 각각 6시간(0-6시간)에서 세 번째(18-24시간)까지,
4 - 시간 제한이 없습니다.
세 번째 네 번째 자리는 고유한 기호의 번호이며 Ligovsky 번호 매기기입니다. 0부터 - 달러로 메이저가 시작되고, 그 다음 - 교차합니다.
마법의 마지막 숫자는 항목 유형입니다.
0 - "임펄스 바"로 입력
1 - PriceChannel 테두리를 터치할 때 항목
2 - 극한값에 대한 예금에 의한 진입.
이 차량 642952의 경우:
9마디의 극단.
연기는 극한의 최고점 "아래" 일일 범위의 0.15에 배치됩니다.
TP는 일일 범위의 0.35로 설정되고 후행 기간은 200바입니다.
동시에 한 방향으로 최대 3개의 예금을 열 수 있습니다(이하 - 열릴 준비가 된 예금은 제거됩니다).
Protective SL은 최대 5.5일 범위로 설정됩니다.
그래서 - 나는 이 차량으로 작업하는 것을 두려워할 것입니다. 첫 번째 추측되지 않은 추세는 충분하지 않은 방식으로 부끄러워 할 것입니다. AUDCAD 쌍 에서 추세가 극히 드물기를 바랄 뿐입니다.
그리고 Scared prod와 봄에 약속 된 신호는 어떻습니까?
네, 제가 다 말했어요!
신호는 내가 드로다운에서 빠져나올 때 있을 것입니다. 아아, 모든 것이 이제 한 달 동안 중단되었습니다. 균형은 감소하지 않지만 증가하지도 않습니다. 한 사이즈 정도 걸립니다.
공유 프로젝트 - 필요한 사람이 있습니까? 이것에 관심을 가질만한 사람이 5명 이상 있을 것입니다. 그래서 - 오직 당신에게만 관심이 있고, 내가 이해하는 한, 이 모든 것이 순전히 이론적으로 당신에게 흥미롭습니다. 당신은 내보내기 모듈을 사용하지 않을 것입니다 ... 따라서 리그의 공유 프로젝트 - "공중에 매달려 있는" 동안, 그리고 유감스럽게도, 매우 오랫동안 중단될 것입니다.
