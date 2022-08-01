무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 102 1...9596979899100101102103104105106107108109...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.05.13 12:31 #1011 Vladimir Baskakov : 나는 노동의 결과를 보는 데 관심이 있지만 지평선에서 그것을 보지 못합니다(이것이 단지 당신을 위한 것이라는 것을 반복하지 마십시오. 우리는 알고 있습니다) 첫째, 나는 "나만을 위해"를 반복합니다. 다른 사람이 필요합니까? 둘째, 결과는 TS 리그 그 자체입니다. 데모에서 지속적으로 작동하는 간단한 시스템 세트입니다. 선택할 수 있습니다. 이 결과는 오랫동안 얻었고 나는 그것에 매우 만족합니다. 어떤 결과가 필요한지 - 이해할 수 없습니다. TS 리그에는 " 성배 "가 없으며 간단한 시스템이 있습니다. 시그널 - 드로다운에서 빠져나올 때만 열겠습니다. 이런 일이 일어날 때까지. 공유 프로젝트 - 그런 아이디어가 있었는데 제가 알기로는 별로 의미가 없습니다. 그런데 누군가가 "영원히 떠나고 더 이상 이 스레드에 나타나지 않습니다"라고 약속했습니다. [삭제] 2019.05.13 12:45 #1012 Georgiy Merts : 첫째, 나는 "나만을 위해"를 반복합니다. 다른 사람이 필요합니까? 둘째, 결과는 TS 리그 그 자체입니다. 데모에서 지속적으로 작동하는 간단한 시스템 세트입니다. 선택할 수 있습니다. 이 결과는 오랫동안 얻었고 나는 그것에 매우 만족합니다. 어떤 결과가 필요한지 - 이해가 되지 않습니다. TS 리그에는 "성배"가 없으며 간단한 시스템이 있습니다. 시그널 - 드로다운에서 빠져나올 때만 열겠습니다. 이 일이 일어날 때까지. 공유 프로젝트 - 그런 아이디어가 있었는데 제가 알기로는 별로 의미가 없습니다. 그런데 누군가가 "영원히 떠나고 더 이상 이 스레드에 나타나지 않습니다"라고 약속했습니다. 여기에 없는 드로다운의 수치는 무엇입니까 Alexander_K 2019.05.13 20:46 #1013 Georgiy Merts : 첫째, 나는 "나만을 위해"를 반복합니다. 다른 사람이 필요합니까? 나는 대답한다. 조르쥬, 아무도 여기에 오랫동안 아무것도 필요하지 않습니다. 모든 사람은 자신을 포함하여 모든 사람을 걱정합니다. 다소 발전된 사람들은 단순히 치유 거래 신호 또는 TS를 찾고 있으며 이익을 얻습니다(직접적으로 알고 있지만 LAN 통신에서). 누군가에게 어떤 것에 관심을 가지려는 모든 시도는 의미가 없습니다. 아멘. Eduard_D 2019.05.14 12:21 #1014 Alexander_K : 나는 대답한다. 조르쥬, 아무도 여기에 오랫동안 아무것도 필요하지 않습니다. 모든 사람은 자신을 포함하여 모든 사람을 걱정합니다. 다소 발전된 사람들은 단순히 치유 거래 신호 또는 TS를 찾고 있으며 이익을 얻습니다(직접적으로 알고 있지만 LAN 통신에서). 누군가의 관심을 끌려는 모든 시도는 의미가 없습니다. 아멘. 또 다른 접근 방식이 있습니다. "당신은 나에게 - 나는 당신에게." 나는 Georgy가 출판하고 그것을 분석하는 것에서 약간의 정보를 얻습니다. 오히려 그럴 수 있는 몇 가지 고려 사항을 표현합니다. 조지가 관심을 가질 것이고 아마도 그럴 것입니다. 그리고 아니. 지금은 아닙니다. ))) 요컨대 - "작가"와 "독자"의 일종의 공생. Georgiy Merts 2019.05.14 12:32 #1015 Alexander_K : 나는 대답한다. 조르쥬, 아무도 여기에 오랫동안 아무것도 필요하지 않습니다. 모든 사람은 자신을 포함하여 모든 사람을 걱정합니다. 다소 발전된 사람들은 단순히 치유 거래 신호 또는 TS를 찾고 있으며 이익을 얻습니다(직접 알고 있지만 LAN 통신에서). 누군가에게 어떤 것에 관심을 가지려는 모든 시도는 의미가 없습니다. 아멘. 저도 마찬가지입니다. 그리고 TS리그의 목표가 무엇인지(글쎄, CSF를 소중히 여기는 것은 제외) 오랫동안 말했음에도 불구하고 "결과를 보고 싶어"하는 사람들에 놀랐습니다. Grails 가 없습니다. 이익의 서약은 비 작동 시스템에서 작동 시스템으로 시스템을 적시에 전환하는 것입니다. 이는 단지 이를 위한 것입니다. 언제든지 전환할 수 있는 이러한 시스템 세트가 항상 필요합니다. 저는 리그를 만들 때 이 목표를 정확히 추구했고 지금은 달성했습니다. 저는 이 전체 설정을 최신 상태로 유지하고 "컨트롤 샷"을 표시한 시스템을 정기적으로 다시 최적화합니다. 누가 상관 - 여기에서 좋은 결과를 보여주는 TS의 원칙을보고 자신의 목적에 사용할 수 있습니다. [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 <this topic is a Eduard_D 2019.05.15 10:00 #1016 Georgiy Merts : 따라서 몇 가지 결과를 요약해 보겠습니다. (TS 리그는 약 8개의 통화, 따라서 약 28개의 문자를 "알고" 있음을 상기시켜 드리겠습니다.) ........................................... TrendDTS 시스템 - 7쌍에서 작동합니다. TrendSAR 시스템 - 4쌍에서 작동합니다. TrendSP 시스템 - 7쌍에서 작동합니다. FlatSP 시스템 - 7쌍에서 작동합니다. FlatSAR 시스템 - 12쌍에서 작동합니다. FlatRTS 시스템 - 9쌍에서 작동합니다. TrendRTS 시스템 - 9쌍에서 작동합니다. FlatDTS 시스템 - 6쌍에서 작동합니다. ........................................... 승자는 추세에 반대되는 항목이 있는 반전 시스템입니다. 사실, 그다지 놀라운 일이 아닙니다. 채널 리바운드 시스템은 매우 일반적으로 사용되는 수단입니다. 조지, 이 표를 업데이트해주세요. Georgiy Merts 2019.05.15 10:07 #1017 Eduard_D : 조지, 이 표를 업데이트해주세요. 가능성이 없는 동안. 명심하겠습니다. Georgiy Merts 2019.05.20 06:49 #1018 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: Eduard_D 2019.05.20 11:42 #1019 Georgiy Merts : 그리고 TS리그의 목표가 무엇인지(글쎄, CSF를 소중히 여기는 것은 제외) 오랫동안 말했음에도 불구하고 "결과를 보고 싶어"하는 사람들에 놀랐습니다. 성배가 없습니다. 이익의 서약은 비 작동 시스템에서 작동 시스템으로 시스템을 적시에 전환하는 것입니다. 이는 단지 이를 위한 것입니다. 언제든지 전환할 수 있는 이러한 시스템 세트가 항상 필요합니다. 저는 리그를 만들 때 이 목표를 정확히 추구했고 지금은 달성했습니다. 저는 이 전체 설정을 최신 상태로 유지하고 "컨트롤 샷"을 표시한 시스템을 정기적으로 다시 최적화합니다. 누가 상관 - 여기에서 좋은 결과를 보여주는 TS의 원칙을보고 자신의 목적에 사용할 수 있습니다. 정말 죄송합니다. "pre-Real"이라고 하는 데모 계정의 잔액 그래프를 게시할 수 있습니까? Georgiy Merts 2019.05.20 12:40 #1020 Eduard_D : 정말 죄송합니다. "pre-Real"이라고 하는 데모 계정의 잔액 그래프를 게시할 수 있습니까? 의미 ? 그곳에서 다양한 방법으로 차량을 고르는데, 딱히 자랑할 것이 없습니다. 불행히도 나는 실생활에서 차량을 선택하는 절차를 아직 해결하지 못했고 나에게는 더 직관적입니다. 그래서 나는 봄이 끝날 때까지 내 주요 계정이 손실에서 빠져 나올 것이라고 생각했습니다. 그리고 신호를 열 것입니다 ... 아아, 4 월은 매우 수익성이 없었고 5 월은 꽤 수익성이있었습니다. 그래서 드로다운 출구는 여름이 끝날 때까지 연기됩니다... 1...9596979899100101102103104105106107108109...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 노동의 결과를 보는 데 관심이 있지만 지평선에서 그것을 보지 못합니다(이것이 단지 당신을 위한 것이라는 것을 반복하지 마십시오. 우리는 알고 있습니다)
첫째, 나는 "나만을 위해"를 반복합니다. 다른 사람이 필요합니까?
둘째, 결과는 TS 리그 그 자체입니다. 데모에서 지속적으로 작동하는 간단한 시스템 세트입니다. 선택할 수 있습니다. 이 결과는 오랫동안 얻었고 나는 그것에 매우 만족합니다.
어떤 결과가 필요한지 - 이해할 수 없습니다. TS 리그에는 " 성배 "가 없으며 간단한 시스템이 있습니다.
시그널 - 드로다운에서 빠져나올 때만 열겠습니다. 이런 일이 일어날 때까지.
공유 프로젝트 - 그런 아이디어가 있었는데 제가 알기로는 별로 의미가 없습니다.
첫째, 나는 "나만을 위해"를 반복합니다. 다른 사람이 필요합니까?
조르쥬, 아무도 여기에 오랫동안 아무것도 필요하지 않습니다. 모든 사람은 자신을 포함하여 모든 사람을 걱정합니다. 다소 발전된 사람들은 단순히 치유 거래 신호 또는 TS를 찾고 있으며 이익을 얻습니다(직접적으로 알고 있지만 LAN 통신에서). 누군가에게 어떤 것에 관심을 가지려는 모든 시도는 의미가 없습니다. 아멘.
조르쥬, 아무도 여기에 오랫동안 아무것도 필요하지 않습니다. 모든 사람은 자신을 포함하여 모든 사람을 걱정합니다. 다소 발전된 사람들은 단순히 치유 거래 신호 또는 TS를 찾고 있으며 이익을 얻습니다(직접적으로 알고 있지만 LAN 통신에서). 누군가의 관심을 끌려는 모든 시도는 의미가 없습니다. 아멘.
또 다른 접근 방식이 있습니다. "당신은 나에게 - 나는 당신에게."
나는 Georgy가 출판하고 그것을 분석하는 것에서 약간의 정보를 얻습니다. 오히려 그럴 수 있는 몇 가지 고려 사항을 표현합니다. 조지가 관심을 가질 것이고 아마도 그럴 것입니다. 그리고 아니. 지금은 아닙니다. )))
요컨대 - "작가"와 "독자"의 일종의 공생.
그리고 TS리그의 목표가 무엇인지(글쎄, CSF를 소중히 여기는 것은 제외) 오랫동안 말했음에도 불구하고 "결과를 보고 싶어"하는 사람들에 놀랐습니다. Grails 가 없습니다. 이익의 서약은 비 작동 시스템에서 작동 시스템으로 시스템을 적시에 전환하는 것입니다. 이는 단지 이를 위한 것입니다. 언제든지 전환할 수 있는 이러한 시스템 세트가 항상 필요합니다. 저는 리그를 만들 때 이 목표를 정확히 추구했고 지금은 달성했습니다. 저는 이 전체 설정을 최신 상태로 유지하고 "컨트롤 샷"을 표시한 시스템을 정기적으로 다시 최적화합니다. 누가 상관 - 여기에서 좋은 결과를 보여주는 TS의 원칙을보고 자신의 목적에 사용할 수 있습니다.
따라서 몇 가지 결과를 요약해 보겠습니다. (TS 리그는 약 8개의 통화, 따라서 약 28개의 문자를 "알고" 있음을 상기시켜 드리겠습니다.)
TrendDTS 시스템 - 7쌍에서 작동합니다.
TrendSAR 시스템 - 4쌍에서 작동합니다.
TrendSP 시스템 - 7쌍에서 작동합니다.
FlatSP 시스템 - 7쌍에서 작동합니다.
FlatSAR 시스템 - 12쌍에서 작동합니다.
FlatRTS 시스템 - 9쌍에서 작동합니다.
TrendRTS 시스템 - 9쌍에서 작동합니다.
FlatDTS 시스템 - 6쌍에서 작동합니다.
승자는 추세에 반대되는 항목이 있는 반전 시스템입니다. 사실, 그다지 놀라운 일이 아닙니다. 채널 리바운드 시스템은 매우 일반적으로 사용되는 수단입니다.
가능성이 없는 동안. 명심하겠습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
의미 ? 그곳에서 다양한 방법으로 차량을 고르는데, 딱히 자랑할 것이 없습니다.
불행히도 나는 실생활에서 차량을 선택하는 절차를 아직 해결하지 못했고 나에게는 더 직관적입니다.
그래서 나는 봄이 끝날 때까지 내 주요 계정이 손실에서 빠져 나올 것이라고 생각했습니다. 그리고 신호를 열 것입니다 ... 아아, 4 월은 매우 수익성이 없었고 5 월은 꽤 수익성이있었습니다. 그래서 드로다운 출구는 여름이 끝날 때까지 연기됩니다...