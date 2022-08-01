무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 104 1...979899100101102103104105106107108109110111...360 새 코멘트 Eduard_D 2019.05.27 13:00 #1031 Vladimir Baskakov : 그리고 NzdUsd는 그것과 어떤 관련이 있습니까? EURUSD는 괜찮습니까? [삭제] 2019.05.27 13:01 #1032 Eduard_D : EURUSD는 괜찮습니까? EurChf는 EurUsd와 UsdChf로 구성됩니다. Eduard_D 2019.05.27 13:04 #1033 Vladimir Baskakov : EurChf는 EurUsd와 UsdChf로 구성됩니다. 그리고 이것으로부터 무엇이 뒤따릅니까? EURUSD가 더 높습니다. USDCHF는 다음과 같습니다. Georgiy Merts 2019.05.27 13:05 #1034 약속된 보고: 1.27의 품질은 매우 높은 품질의 거래이며 실제로 제시된 차트에서 볼 수 있습니다. 이것은 "반전" 반주(및 손익분기점으로 전환)가 있는 추세에 대한 "임펄스 막대"의 진입 시스템입니다. 일반적으로 이 시스템의 TP가 일일 범위의 3분의 1을 넘지 않는다는 것은 놀라운 일입니다(일일 범위의 25%가 일일 범위의 20% 수준에 도달하면 손익분기점으로 전환되지만 ). 그러나 보호 SL은 최대 5개(!)의 일일 범위로 설정됩니다. 이는 이러한 먼 거리에 대한 롤백이 기록에 기록되었음을 의미합니다. 따라서 실패할 경우 25번의 거래에서 얻은 것을 잃게 됩니다! 파일: EURCHF_543050.zip 10 kb Neurotraders, 지나치지 마세요 :) 후행 TP 원시 아이디어 Eduard_D 2019.05.27 13:09 #1035 Vladimir Baskakov : EurChf는 EurUsd와 UsdChf로 구성됩니다. 당신이 잘못 생각하는 것 같습니다. 그것은 아무것도 구성되지 않습니다. 상당히 독립적인 쌍으로, 이 비율은 중앙 은행 비율과 상품 교환으로 구성됩니다. 이 두 나라 사이. 스위스와 유럽의 무역수지는 미국보다 훨씬 크다고 생각합니다. [삭제] 2019.05.27 13:11 #1036 Eduard_D : 당신이 잘못 생각하는 것 같습니다. 그것은 아무것도 구성되지 않습니다. 상당히 독립적인 쌍으로, 이 비율은 중앙 은행 비율과 상품 교환으로 구성됩니다. 이 두 나라 사이. 스위스와 유럽의 무역수지는 미국보다 훨씬 크다고 생각합니다. 그 자체로는 아무것도 구성되어 있지 않습니다;;) !? 코멘트 가 없습니다 Eduard_D 2019.05.27 13:13 #1037 Vladimir Baskakov : 그 자체로는 아무것도 구성되어 있지 않습니다;;) !? 코멘트가 없습니다 글쎄, 당신은 그래픽에 대해 논평할 수 있습니까? [삭제] 2019.05.27 13:16 #1038 Eduard_D : 글쎄, 당신은 그래픽에 대해 논평할 수 있습니까? 나는 시간을 낭비하지 않을 것입니다. 아마도 George는 말할 것입니다. Eduard_D 2019.05.27 13:16 #1039 Vladimir Baskakov : 나는 시간을 낭비하지 않을 것입니다. 아마도 George는 말할 것입니다. 댓글이 없습니다. )))) [삭제] 2019.05.27 13:27 #1040 Eduard_D : 댓글이 없습니다. )))) 먼저 EurChf 지폐를 보여주세요. 그런 다음 차트를 보고 독립성에 대해 이야기하겠습니다. 1...979899100101102103104105106107108109110111...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 NzdUsd는 그것과 어떤 관련이 있습니까?
EURUSD는 괜찮습니까?
EurChf는 EurUsd와 UsdChf로 구성됩니다.
그리고 이것으로부터 무엇이 뒤따릅니까?
EURUSD가 더 높습니다. USDCHF는 다음과 같습니다.
약속된 보고:
1.27의 품질은 매우 높은 품질의 거래이며 실제로 제시된 차트에서 볼 수 있습니다.
이것은 "반전" 반주(및 손익분기점으로 전환)가 있는 추세에 대한 "임펄스 막대"의 진입 시스템입니다.
일반적으로 이 시스템의 TP가 일일 범위의 3분의 1을 넘지 않는다는 것은 놀라운 일입니다(일일 범위의 25%가 일일 범위의 20% 수준에 도달하면 손익분기점으로 전환되지만 ). 그러나 보호 SL은 최대 5개(!)의 일일 범위로 설정됩니다. 이는 이러한 먼 거리에 대한 롤백이 기록에 기록되었음을 의미합니다. 따라서 실패할 경우 25번의 거래에서 얻은 것을 잃게 됩니다!
당신이 잘못 생각하는 것 같습니다. 그것은 아무것도 구성되지 않습니다. 상당히 독립적인 쌍으로, 이 비율은 중앙 은행 비율과 상품 교환으로 구성됩니다.
이 두 나라 사이. 스위스와 유럽의 무역수지는 미국보다 훨씬 크다고 생각합니다.
그 자체로는 아무것도 구성되어 있지 않습니다;;) !? 코멘트가 없습니다
글쎄, 당신은 그래픽에 대해 논평할 수 있습니까?
나는 시간을 낭비하지 않을 것입니다. 아마도 George는 말할 것입니다.
댓글이 없습니다. ))))
