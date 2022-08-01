무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 104

Vladimir Baskakov :
그리고 NzdUsd는 그것과 어떤 관련이 있습니까?

EURUSD는 괜찮습니까?


Eduard_D :

EurChf는 EurUsd와 UsdChf로 구성됩니다.
 
Vladimir Baskakov :
그리고 이것으로부터 무엇이 뒤따릅니까?

EURUSD가 더 높습니다. USDCHF는 다음과 같습니다.


 

약속된 보고:

1.27의 품질은 매우 높은 품질의 거래이며 실제로 제시된 차트에서 볼 수 있습니다.

이것은 "반전" 반주(및 손익분기점으로 전환)가 있는 추세에 대한 "임펄스 막대"의 진입 시스템입니다.

일반적으로 이 시스템의 TP가 일일 범위의 3분의 1을 넘지 않는다는 것은 놀라운 일입니다(일일 범위의 25%가 일일 범위의 20% 수준에 도달하면 손익분기점으로 전환되지만 ). 그러나 보호 SL은 최대 5개(!)의 일일 범위로 설정됩니다. 이는 이러한 먼 거리에 대한 롤백이 기록에 기록되었음을 의미합니다. 따라서 실패할 경우 25번의 거래에서 얻은 것을 잃게 됩니다!

Vladimir Baskakov :
당신이 잘못 생각하는 것 같습니다. 그것은 아무것도 구성되지 않습니다. 상당히 독립적인 쌍으로, 이 비율은 중앙 은행 비율과 상품 교환으로 구성됩니다.

이 두 나라 사이. 스위스와 유럽의 무역수지는 미국보다 훨씬 크다고 생각합니다.

Eduard_D :

그 자체로는 아무것도 구성되어 있지 않습니다;;) !? 코멘트 가 없습니다
 
Vladimir Baskakov :
글쎄, 당신은 그래픽에 대해 논평할 수 있습니까?

Eduard_D :

나는 시간을 낭비하지 않을 것입니다. 아마도 George는 말할 것입니다.
 
Vladimir Baskakov :
댓글이 없습니다. ))))

Eduard_D :

먼저 EurChf 지폐를 보여주세요. 그런 다음 차트를 보고 독립성에 대해 이야기하겠습니다.
