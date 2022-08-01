무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 99 1...9293949596979899100101102103104105106...360 새 코멘트 [삭제] 2019.05.06 09:25 #981 Georgiy Merts : 누가 "나는 사용하지 않는다"라고 ??? 각 차량은 1년 전, 1년 전인 2년 동안 최적화됩니다. 그리고 즉시 해당 부서의 데모에 배치되었습니다. 이 날짜는 "빌드"로 표시됩니다. 즉, 보고서의 각 차량에는 빌드 날짜 이전 2년의 테스트 기간이 있고 빌드 날짜 이후의 데모 테스트 기간이 있습니다. 전략 테스터 의 모든 시스템을 확인하는 데 얼마나 많은 리소스가 소요될지 예상할 수 있습니까? 그리고 가장 중요한 것은 나중에 비교하는 방법입니다. 이 모든 것을 하지 않는 동안입니다. "거기서 할 일이 없습니다." 처음에는 저도 그렇게 생각했습니다... 600대의 차량을 시연하고 정기적으로 보고서를 받는 것이 테스터에서 같은 차량을 운전하는 것보다 훨씬 쉽습니다. 글쎄, 주인은 주인입니다. 모두가 기차로 크리미아에 갔을뿐입니다. 그리고 당신은 원칙적으로 걷기로 결정했습니다. 그러한 유추 Georgiy Merts 2019.05.06 09:38 #982 Vladimir Baskakov : 글쎄, 주인은 주인입니다. 모두가 기차로 크림에 갔을뿐입니다. 그리고 당신은 원칙적으로 걷기로 결정했습니다. 그러한 유추 다시 한 번 "기차로 크리미아에 가려면" 얼마나 많은 자원과 시간이 필요한지 살펴볼 것을 제안합니다. Artem Prischepa 2019.05.06 09:57 #983 Vladimir Baskakov : MT5 테스터에서는 시뮬레이션 품질이 100%에 도달하고 시스템 최적화도 있습니다. 600개 모두를 실행하는 데 사용하지 않는 이유를 묻는 것이 아닙니다. 그러나 여기에서 메시지를 제출하고 mql에서 몇 달러를 얻을 수 있습니다. 이는 일종의 리그 수입이기도 합니다. xD Georgiy Merts 2019.05.06 10:09 #984 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질별 상위 20위 표: 거래 품질별 상위 5개 차트: Eduard_D 2019.05.10 13:25 #985 Georgiy Merts : 예, 나는 말합니다. 나는 아직 적자에서 벗어나지 않았습니다. 둘째, 저는 PAMM을 3년 이상 가지고 있습니다. 셋째, 정상적인 작업과 날카로운 뉴스 움직임의 경우 다른 설정이 필요하기 때문에 "손으로 돕습니다". Eurodollar 및 Dollarien에서 TS ZpnTrendSP를 사용합니다. 12월 초부터 사용하기 시작했습니다. 인사말! 조지, 왜 이 차량을 선택하셨나요? (미리 소통하자는 당신의 제안에 동의합니다.) 12월-2월 보고서를 살펴보니 ZpnTrendSP가 균형이나 품질 면에서 특별히 좋은 점을 보여주지 못했습니다. 외부에서는 어떤 차량이 어떤 주에 잘 거래되거나 좋지 않은 상황에서 보고서를 분석하기가 어렵지만 저는 Roman과 마찬가지로 다음을 선택합니다. magic 442420. 또는 일반적으로 전주의 결과에 따라 5~10개의 최고를 청구합니다(균형 면에서 최고). 일주일 후에 똑같이 지난 주 등에 가장 좋은 것으로 다시 변경합니다. 엠비. 예를 들어 12월 초부터 그러한 옵션을 시뮬레이션하려고 합니까? ASCTrend 시스템 논의 StepMAExpert_EA Georgiy Merts 2019.05.10 13:35 #986 Eduard_D : 조지, 왜 이 차량을 선택하셨나요? (미리 소통하자는 당신의 제안에 동의합니다.) 12월-2월 보고서를 살펴보니 ZpnTrendSP가 균형이나 품질 면에서 특별히 좋은 점을 보여주지 못했습니다. 괜찮은. 위에서 말했듯이 "별" 결과를 보여주는 모든 차량은 충분히 안정적이지 않습니다. 그리고 좋은 작업 기간은 완전히 쇠퇴하는 기간으로 빠르게 대체되며 시스템이 최상위 부문에서 좋은 결과를 나타낼 수 있음에도 불구하고 재 최적화는 도움이되지 않습니다. 갑자기 작동이 멈추고 오랜 시간 동안 낮은 것을 떠나지도 않습니다. 또한, 내가 지적했듯이 - 많은 "잘 수행되는" TS는 "역 후행" 유형(후행 TP)을 지원하며 이 지원은 행동 및 결과 측면에서 마틴게일과 매우 유사하지만 유일한 차이점은 보증금에 부담이 없다는 것입니다. 글쎄, 영혼은 시스템의 그러한 행동에 거짓말을하지 않습니다! 결과적으로, 나는 안정적이기는 하지만 낮지만 오랜 시간 동안 결과를 보여주는 시스템을 선택하기로 결정했습니다. ). 플러스 - "나는 내 손으로 돕습니다", 뉴스에서 "핸드 브레이크"없이 작업하는 경우보다 눈에 띄게 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다. 선택은 논리적보다 직관적으로 이루어졌습니다. 불행히도 4 월은 매우 성공적이지 못한 것으로 판명되었으며 큰 손실이있었습니다. 하지만, 5월 초 - 낙관론을 불러일으킬 것 같습니다... 지켜보겠습니다. 시장에서의 선택 기준 수익 생성기 EA 엘리엇 파동 이론에 기반한 Eduard_D 2019.05.10 13:40 #987 나는 전체 스레드를 읽었으며(그리고 때때로 이전 스레드를 보곤 했습니다) 많은 질문과 제안이 있습니다. 토론할 시간이 있습니까? Georgiy Merts 2019.05.10 13:41 #988 Eduard_D : magic 442420. 또는 일반적으로 전주의 결과에 따라 5~10개의 최고를 청구합니다(균형 면에서 최고). 일주일 후에 똑같이 지난 주 등에 가장 좋은 것으로 다시 변경합니다. 엠비. 예를 들어 12월 초부터 그러한 옵션을 시뮬레이션하려고 합니까? 내 모든 시스템은 항상 작동합니다. 왜 변경합니까? TS 리그의 목표는 선택할 수 있는 "시스템 풀"을 갖는 것입니다. 불행히도 선택의 문제는 나에게 더 직관적입니다. 누군가가 어떤 시스템을 선택해야 하는지에 대한 생각이 있다면 투자 암호 또는 모니터링에 대해 이미 말했듯이 선택한 시스템에서 작동하는 EX4 모듈을 제공할 준비가 되어 있습니다. Georgiy Merts 2019.05.10 13:42 #989 Eduard_D : 나는 전체 스레드를 읽었으며(그리고 때때로 이전 스레드를 보곤 했습니다) 많은 질문과 제안이 있습니다. 토론할 시간이 있습니까? 괜찮아요. 바로 여기에 작성하는 것이 좋습니다. 아니면 영업 비밀이 있습니까? Eduard_D 2019.05.10 13:43 #990 Georgiy Merts : 괜찮아요. 바로 여기에 작성하는 것이 좋습니다. 아니면 영업 비밀이 있습니까? 전혀. 내 말은, 질문은 시간에 관한 것이었습니다. 1...9293949596979899100101102103104105106...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
누가 "나는 사용하지 않는다"라고 ??? 각 차량은 1년 전, 1년 전인 2년 동안 최적화됩니다. 그리고 즉시 해당 부서의 데모에 배치되었습니다. 이 날짜는 "빌드"로 표시됩니다.
즉, 보고서의 각 차량에는 빌드 날짜 이전 2년의 테스트 기간이 있고 빌드 날짜 이후의 데모 테스트 기간이 있습니다.
전략 테스터 의 모든 시스템을 확인하는 데 얼마나 많은 리소스가 소요될지 예상할 수 있습니까? 그리고 가장 중요한 것은 나중에 비교하는 방법입니다. 이 모든 것을 하지 않는 동안입니다. "거기서 할 일이 없습니다." 처음에는 저도 그렇게 생각했습니다... 600대의 차량을 시연하고 정기적으로 보고서를 받는 것이 테스터에서 같은 차량을 운전하는 것보다 훨씬 쉽습니다.
글쎄, 주인은 주인입니다. 모두가 기차로 크림에 갔을뿐입니다. 그리고 당신은 원칙적으로 걷기로 결정했습니다. 그러한 유추
MT5 테스터에서는 시뮬레이션 품질이 100%에 도달하고 시스템 최적화도 있습니다. 600개 모두를 실행하는 데 사용하지 않는 이유를 묻는 것이 아닙니다.
그러나 여기에서 메시지를 제출하고 mql에서 몇 달러를 얻을 수 있습니다. 이는 일종의 리그 수입이기도 합니다. xD
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질별 상위 20위 표:
거래 품질별 상위 5개 차트:
예, 나는 말합니다. 나는 아직 적자에서 벗어나지 않았습니다. 둘째, 저는 PAMM을 3년 이상 가지고 있습니다.
셋째, 정상적인 작업과 날카로운 뉴스 움직임의 경우 다른 설정이 필요하기 때문에 "손으로 돕습니다". Eurodollar 및 Dollarien에서 TS ZpnTrendSP를 사용합니다. 12월 초부터 사용하기 시작했습니다.
인사말!
조지, 왜 이 차량을 선택하셨나요? (미리 소통하자는 당신의 제안에 동의합니다.) 12월-2월 보고서를 살펴보니 ZpnTrendSP가 균형이나 품질 면에서 특별히 좋은 점을 보여주지 못했습니다.
외부에서는 어떤 차량이 어떤 주에 잘 거래되거나 좋지 않은 상황에서 보고서를 분석하기가 어렵지만 저는 Roman과 마찬가지로 다음을 선택합니다.
magic 442420. 또는 일반적으로 전주의 결과에 따라 5~10개의 최고를 청구합니다(균형 면에서 최고). 일주일 후에 똑같이 지난 주 등에 가장 좋은 것으로 다시 변경합니다. 엠비. 예를 들어 12월 초부터 그러한 옵션을 시뮬레이션하려고 합니까?
괜찮은.
위에서 말했듯이 "별" 결과를 보여주는 모든 차량은 충분히 안정적이지 않습니다. 그리고 좋은 작업 기간은 완전히 쇠퇴하는 기간으로 빠르게 대체되며 시스템이 최상위 부문에서 좋은 결과를 나타낼 수 있음에도 불구하고 재 최적화는 도움이되지 않습니다. 갑자기 작동이 멈추고 오랜 시간 동안 낮은 것을 떠나지도 않습니다.
또한, 내가 지적했듯이 - 많은 "잘 수행되는" TS는 "역 후행" 유형(후행 TP)을 지원하며 이 지원은 행동 및 결과 측면에서 마틴게일과 매우 유사하지만 유일한 차이점은 보증금에 부담이 없다는 것입니다. 글쎄, 영혼은 시스템의 그러한 행동에 거짓말을하지 않습니다!
결과적으로, 나는 안정적이기는 하지만 낮지만 오랜 시간 동안 결과를 보여주는 시스템을 선택하기로 결정했습니다. ). 플러스 - "나는 내 손으로 돕습니다", 뉴스에서 "핸드 브레이크"없이 작업하는 경우보다 눈에 띄게 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.
선택은 논리적보다 직관적으로 이루어졌습니다. 불행히도 4 월은 매우 성공적이지 못한 것으로 판명되었으며 큰 손실이있었습니다. 하지만, 5월 초 - 낙관론을 불러일으킬 것 같습니다... 지켜보겠습니다.
내 모든 시스템은 항상 작동합니다. 왜 변경합니까?
TS 리그의 목표는 선택할 수 있는 "시스템 풀"을 갖는 것입니다. 불행히도 선택의 문제는 나에게 더 직관적입니다. 누군가가 어떤 시스템을 선택해야 하는지에 대한 생각이 있다면 투자 암호 또는 모니터링에 대해 이미 말했듯이 선택한 시스템에서 작동하는 EX4 모듈을 제공할 준비가 되어 있습니다.
나는 전체 스레드를 읽었으며(그리고 때때로 이전 스레드를 보곤 했습니다) 많은 질문과 제안이 있습니다. 토론할 시간이 있습니까?
괜찮아요. 바로 여기에 작성하는 것이 좋습니다.
아니면 영업 비밀이 있습니까?
전혀. 내 말은, 질문은 시간에 관한 것이었습니다.