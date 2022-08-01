무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 103 1...96979899100101102103104105106107108109110...360 새 코멘트 Eduard_D 2019.05.20 12:48 #1021 Georgiy Merts : 의미 ? 그곳에서 다양한 방법으로 차량을 고르는데, 딱히 자랑할 것이 없습니다. 불행히도 나는 실생활에서 차량을 선택하는 절차를 아직 해결하지 못했고 나에게는 더 직관적입니다. 그래서 나는 봄이 끝날 때까지 내 주요 계정이 손실에서 빠져 나올 것이라고 생각했습니다. 그리고 신호를 열 것입니다 ... 아아, 4 월은 매우 수익성이 없었고 5 월은 꽤 수익성이있었습니다. 그래서 드로다운 출구는 여름이 끝날 때까지 연기됩니다... 적어도 지금은 오늘날 작업의 주요 방향이 무엇인지 분명합니다. 실생활에서 한 번에 하나의 차량만 작동합니까, 아니면 여러 개가 작동합니까? Georgiy Merts 2019.05.21 07:27 #1022 Eduard_D : 적어도 지금은 오늘날 작업의 주요 방향이 무엇인지 분명합니다. 실생활에서 한 번에 하나의 차량만 작동합니까, 아니면 여러 개가 작동합니까? 실제 생활에서 ZpnTrendSP TS는 "수동" 도움으로 작동합니다. 왜냐하면 때때로(주로 뉴스에서) TP를 평소보다 훨씬 더 많이 설정하는 것이 합리적이기 때문입니다. 나는 가장 안정적인 행동으로 유로달러와 달러를 사용합니다. Georgiy Merts 2019.05.27 06:50 #1023 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: Eduard_D 2019.05.27 08:56 #1024 Georgiy Merts : 실제 생활에서 ZpnTrendSP TS는 "수동" 도움으로 작동합니다. 왜냐하면 때때로(주로 뉴스에서) TP를 평소보다 훨씬 더 많이 설정하는 것이 합리적이기 때문입니다. 나는 가장 안정적인 행동으로 유로달러와 달러를 사용합니다. 나는 34주 동안 보고서를 "품질별로" 분석했습니다. EURCHF는 34개의 보고서 모두에서 가장 안정적입니다. 2위는 EURGBP에 속합니다(한 주간 보고서에서 누락됨). 다른 모든 쌍은 덜 안정적입니다. USDJPY는 34주 동안 5번만 나타납니다. 귀하의 "품질" 기준은 귀하가 가장 안정적으로 평가하는 USDJPY의 귀하 자신의 선택과 일치하지 않는 것으로 나타났습니다. 여기에 약간의 모순이 있다고 생각합니다. IMHO, 안정성 측면에서 가장 흥미로운 것은 EURCHF입니다. 나는 쌍이 가장 자주 만나는 특정 차량의 맥락에서 아직 분석하지 않았습니다. 그러나 11.08.18에 빌드 날짜부터 시작하여 TS 543050 EMAFlatSAR EURCHF에 대한 대차 대조표(및 테스터 보고서 )를 살펴보는 것은 흥미로울 것입니다. 디지털 필터를 기반으로 한 논의 고조파 거래 [삭제] 2019.05.27 09:52 #1025 Eduard_D : 나는 34주 동안 보고서를 "품질별로" 분석했습니다. EURCHF는 34개 보고서 모두에서 가장 안정적입니다. 2위는 EURGBP에 속합니다(한 주간 보고서에서 누락됨). 다른 모든 커플은 덜 안정적입니다. USDJPY는 34주 동안 5번만 나타납니다. 귀하의 "품질" 기준은 귀하가 가장 안정적으로 평가하는 USDJPY의 귀하 자신의 선택과 일치하지 않는 것으로 나타났습니다. 여기에 약간의 모순이 있다고 생각합니다. IMHO, 안정성 측면에서 가장 흥미로운 것은 EURCHF입니다. 나는 쌍이 가장 자주 만나는 특정 차량의 맥락에서 아직 분석하지 않았습니다. 그러나 11.08.18에 빌드 날짜부터 시작하여 TS 543050 EMAFlatSAR EURCHF에 대한 대차 대조표(및 테스터 보고서)를 보는 것이 흥미로울 것입니다. 당연히 EurChf는 가장 낮은 볼륨 쌍입니다. 모든 트렌드 전략이 적합합니다. 그것을 태워 버리려고 노력해야합니다. Georgiy Merts 2019.05.27 10:03 #1026 Eduard_D : 귀하의 "품질" 기준은 귀하가 가장 안정적으로 평가하는 USDJPY의 귀하 자신의 선택과 일치하지 않는 것으로 나타났습니다. 여기에 약간의 모순이 있다고 생각합니다. IMHO, 안정성 측면에서 가장 흥미로운 것은 EURCHF입니다. 나는 쌍이 가장 자주 만나는 특정 차량의 맥락에서 아직 분석하지 않았습니다. 그러나 11.08.18에 빌드 날짜부터 시작하여 TS 543050 EMAFlatSAR EURCHF에 대한 대차 대조표(및 테스터 보고서)를 보는 것이 흥미로울 것입니다. "안정성"은 같은 행동을 의미합니다. 예, 이 쌍은 가장 높은 결과를 보여주지 않습니다. 그러나 채널이 무너 지면 거의 항상 작은 이익을 얻습니다. 내 생각에 가장 높은 성능(적어도 균형 측면에서, 최소한 품질 측면에서)을 보여주는 쌍은 다소 신뢰할 수 없는 쌍이며 높은 결과는 대부분 우연입니다. 여기에서 최대가 아니라 최소에만주의를 기울일 필요가 있습니다. 최소가 최고가 되도록. TS 543050 일정에 관해서는 - 잠시 후에 올리겠습니다. Georgiy Merts 2019.05.27 10:05 #1027 Vladimir Baskakov : 당연히 EurChf는 가장 낮은 볼륨 쌍입니다. 모든 트렌드 전략이 적합합니다. 그것을 태워 버리려고 노력해야합니다. 변동성이 낮을수록 더 나쁜 추세 전략이 작동합니다. 매우 평평한 쌍의 경우 채널에서 작업이 양호하거나 "역 후행" 지원으로 극한값으로 인한 지연을 제한합니다. 그러나 때때로 그러한 기호는 모든 소득을 죽이는 급격한 추세 움직임을 나타냅니다. Eduard_D 2019.05.27 12:53 #1028 Vladimir Baskakov : 당연히 EurChf는 가장 낮은 볼륨 쌍입니다. 모든 트렌드 전략이 적합합니다. 그것을 태워 버리려고 노력해야합니다. 볼륨이 가장 작은 이유가 흥미로워졌습니다. 그리고 2018년 3월부터 차트의 D1에 있는 다른 쌍에 대한 ATR 값(주기 500)을 보기로 결정했습니다. 예, 실제로 EurChf의 ATR 값은 가장 낮은 값 중 하나입니다. 그러나 EurChf에 대한 ATR 값 은 증가하고 있는 반면 대부분의 다른 쌍에 대해서는 하락 하고 있습니다. 이와 같이 TS 543050에서 발견된 패턴의 맥락에서 영향을 미칩니다. - 잘 모르겠습니다. 그러나 사실은 다소 이상합니다. IMHO: EurChf 기호에서 논의된 TS 동작 패턴은 상관 관계와 마찬가지로 변동성과 관련이 없습니다. EURCHF: NZDUSD: 그리고 JAPANESE CANDLES는 누구를 BrainSystem: 거래 시스템 개발 엘리트 지표 :) [삭제] 2019.05.27 12:57 #1029 Eduard_D : 볼륨이 가장 작은 이유가 흥미로워졌습니다. 그리고 2018년 3월부터 차트의 D1에 있는 다른 쌍에 대한 ATR 값(주기 500)을 보기로 결정했습니다. 예, 실제로 EurChf의 ATR 값은 가장 낮은 값 중 하나입니다. 그러나 EurChf에 대한 ATR 값 은 증가하고 있는 반면 대부분의 다른 쌍에 대해서는 하락 하고 있습니다. 이와 같이 TS 543050에서 발견된 패턴의 맥락에서 영향을 미칩니다. - 잘 모르겠습니다. 그러나 사실은 다소 이상합니다. IMHO: EurChf 기호에서 논의된 TS 동작 패턴은 상관 관계와 마찬가지로 변동성과 관련이 없습니다. EURCHF: NZDUSD: 그리고 NzdUsd는 그것과 어떤 관련이 있습니까? Eduard_D 2019.05.27 12:58 #1030 Vladimir Baskakov : 그리고 NzdUsd는 그것과 어떤 관련이 있습니까? 특히, 아무것도. 커플을 직접 확인하십시오. 1...96979899100101102103104105106107108109110...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
의미 ? 그곳에서 다양한 방법으로 차량을 고르는데, 딱히 자랑할 것이 없습니다.
불행히도 나는 실생활에서 차량을 선택하는 절차를 아직 해결하지 못했고 나에게는 더 직관적입니다.
그래서 나는 봄이 끝날 때까지 내 주요 계정이 손실에서 빠져 나올 것이라고 생각했습니다. 그리고 신호를 열 것입니다 ... 아아, 4 월은 매우 수익성이 없었고 5 월은 꽤 수익성이있었습니다. 그래서 드로다운 출구는 여름이 끝날 때까지 연기됩니다...
적어도 지금은 오늘날 작업의 주요 방향이 무엇인지 분명합니다.
실생활에서 한 번에 하나의 차량만 작동합니까, 아니면 여러 개가 작동합니까?
적어도 지금은 오늘날 작업의 주요 방향이 무엇인지 분명합니다.
실생활에서 한 번에 하나의 차량만 작동합니까, 아니면 여러 개가 작동합니까?
실제 생활에서 ZpnTrendSP TS는 "수동" 도움으로 작동합니다. 왜냐하면 때때로(주로 뉴스에서) TP를 평소보다 훨씬 더 많이 설정하는 것이 합리적이기 때문입니다. 나는 가장 안정적인 행동으로 유로달러와 달러를 사용합니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
실제 생활에서 ZpnTrendSP TS는 "수동" 도움으로 작동합니다. 왜냐하면 때때로(주로 뉴스에서) TP를 평소보다 훨씬 더 많이 설정하는 것이 합리적이기 때문입니다. 나는 가장 안정적인 행동으로 유로달러와 달러를 사용합니다.
나는 34주 동안 보고서를 "품질별로" 분석했습니다. EURCHF는 34개의 보고서 모두에서 가장 안정적입니다. 2위는 EURGBP에 속합니다(한 주간 보고서에서 누락됨). 다른 모든 쌍은 덜 안정적입니다.
USDJPY는 34주 동안 5번만 나타납니다.
귀하의 "품질" 기준은 귀하가 가장 안정적으로 평가하는 USDJPY의 귀하 자신의 선택과 일치하지 않는 것으로 나타났습니다. 여기에 약간의 모순이 있다고 생각합니다.
IMHO, 안정성 측면에서 가장 흥미로운 것은 EURCHF입니다. 나는 쌍이 가장 자주 만나는 특정 차량의 맥락에서 아직 분석하지 않았습니다. 그러나 11.08.18에 빌드 날짜부터 시작하여 TS 543050 EMAFlatSAR EURCHF에 대한 대차 대조표(및 테스터 보고서 )를 살펴보는 것은 흥미로울 것입니다.
나는 34주 동안 보고서를 "품질별로" 분석했습니다. EURCHF는 34개 보고서 모두에서 가장 안정적입니다. 2위는 EURGBP에 속합니다(한 주간 보고서에서 누락됨). 다른 모든 커플은 덜 안정적입니다.
USDJPY는 34주 동안 5번만 나타납니다.
귀하의 "품질" 기준은 귀하가 가장 안정적으로 평가하는 USDJPY의 귀하 자신의 선택과 일치하지 않는 것으로 나타났습니다. 여기에 약간의 모순이 있다고 생각합니다.
IMHO, 안정성 측면에서 가장 흥미로운 것은 EURCHF입니다. 나는 쌍이 가장 자주 만나는 특정 차량의 맥락에서 아직 분석하지 않았습니다. 그러나 11.08.18에 빌드 날짜부터 시작하여 TS 543050 EMAFlatSAR EURCHF에 대한 대차 대조표(및 테스터 보고서)를 보는 것이 흥미로울 것입니다.
귀하의 "품질" 기준은 귀하가 가장 안정적으로 평가하는 USDJPY의 귀하 자신의 선택과 일치하지 않는 것으로 나타났습니다. 여기에 약간의 모순이 있다고 생각합니다.
IMHO, 안정성 측면에서 가장 흥미로운 것은 EURCHF입니다. 나는 쌍이 가장 자주 만나는 특정 차량의 맥락에서 아직 분석하지 않았습니다. 그러나 11.08.18에 빌드 날짜부터 시작하여 TS 543050 EMAFlatSAR EURCHF에 대한 대차 대조표(및 테스터 보고서)를 보는 것이 흥미로울 것입니다.
"안정성"은 같은 행동을 의미합니다. 예, 이 쌍은 가장 높은 결과를 보여주지 않습니다. 그러나 채널이 무너 지면 거의 항상 작은 이익을 얻습니다.
내 생각에 가장 높은 성능(적어도 균형 측면에서, 최소한 품질 측면에서)을 보여주는 쌍은 다소 신뢰할 수 없는 쌍이며 높은 결과는 대부분 우연입니다. 여기에서 최대가 아니라 최소에만주의를 기울일 필요가 있습니다. 최소가 최고가 되도록.
TS 543050 일정에 관해서는 - 잠시 후에 올리겠습니다.
당연히 EurChf는 가장 낮은 볼륨 쌍입니다. 모든 트렌드 전략이 적합합니다. 그것을 태워 버리려고 노력해야합니다.
변동성이 낮을수록 더 나쁜 추세 전략이 작동합니다.
매우 평평한 쌍의 경우 채널에서 작업이 양호하거나 "역 후행" 지원으로 극한값으로 인한 지연을 제한합니다. 그러나 때때로 그러한 기호는 모든 소득을 죽이는 급격한 추세 움직임을 나타냅니다.
당연히 EurChf는 가장 낮은 볼륨 쌍입니다. 모든 트렌드 전략이 적합합니다. 그것을 태워 버리려고 노력해야합니다.
볼륨이 가장 작은 이유가 흥미로워졌습니다. 그리고 2018년 3월부터 차트의 D1에 있는 다른 쌍에 대한 ATR 값(주기 500)을 보기로 결정했습니다.
예, 실제로 EurChf의 ATR 값은 가장 낮은 값 중 하나입니다. 그러나 EurChf에 대한 ATR 값 은 증가하고 있는 반면 대부분의 다른 쌍에 대해서는 하락 하고 있습니다. 이와 같이
TS 543050에서 발견된 패턴의 맥락에서 영향을 미칩니다. - 잘 모르겠습니다. 그러나 사실은 다소 이상합니다.
IMHO: EurChf 기호에서 논의된 TS 동작 패턴은 상관 관계와 마찬가지로 변동성과 관련이 없습니다.
EURCHF:
NZDUSD:
볼륨이 가장 작은 이유가 흥미로워졌습니다. 그리고 2018년 3월부터 차트의 D1에 있는 다른 쌍에 대한 ATR 값(주기 500)을 보기로 결정했습니다.
예, 실제로 EurChf의 ATR 값은 가장 낮은 값 중 하나입니다. 그러나 EurChf에 대한 ATR 값 은 증가하고 있는 반면 대부분의 다른 쌍에 대해서는 하락 하고 있습니다. 이와 같이
TS 543050에서 발견된 패턴의 맥락에서 영향을 미칩니다. - 잘 모르겠습니다. 그러나 사실은 다소 이상합니다.
IMHO: EurChf 기호에서 논의된 TS 동작 패턴은 상관 관계와 마찬가지로 변동성과 관련이 없습니다.
EURCHF:
NZDUSD:
그리고 NzdUsd는 그것과 어떤 관련이 있습니까?
특히, 아무것도. 커플을 직접 확인하십시오.