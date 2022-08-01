무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 47 1...404142434445464748495051525354...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2018.12.24 08:09 #461 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 일주일을 요약해 봅시다. 1위는 TS 642952가 차지했습니다. 지그재그 봉우리에서 예금을 제한하고 AUDCAD에서 TP를 추적합니다. 이 시스템은 일련의 성공적인 거래로 인해 즉시 평가에서 1위를 차지한 신인입니다. 두 번째 장소는 TS 743622가 차지했습니다. 지그재그 정점에서 손절매 항목이 GBPNZD에 후행 TP입니다. 지난 주에 첫 번째 장소의 소유자로 두 번의 거래를 성사시키고 거래 품질을 약간 낮췄습니다. 3위 - TS 740642 - 또한 지그재그 봉우리에 정류장이 있는 항목으로 TP가 있지만 USDCHF에 있습니다. 지난 주에 2건의 거래가 이루어졌고 시스템은 거래의 질을 약간 향상시켰고 5위에서 3위로 올라갔습니다. 4위 - TS 543350 - CADCHF의 "임펄스" 막대에서 EMA가 결정한 추세에 대한 반전. 지난 주에는 거래가 없었기 때문에 거래의 질이 약간 떨어지며 시스템이 2위에서 4위로 떨어졌습니다. 상위 5개는 TS 243622에 의해 마감되었습니다. GBPNZD의 지그재그 봉우리에서 정차하는 반전입니다. 초보 랭킹입니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 프로그래머와 고객 간의 갈등에 에마 크로스! Georgiy Merts 2018.12.24 08:39 #462 신호를 말하는 것입니다. 여러 번 말씀드린 것처럼 TS리그의 계정과 투자비밀번호를 원하는 분들에게 제공해드릴 수 있습니다. 마법으로 거래를 선택하고 거래를 살펴보십시오. 난리를 피우고 싶어하는 사람이 거의 없다는 것을 이해합니다. 각 차량에 신호가 있을 때 훨씬 좋습니다. 글쎄요... 나는 많은 신호를 열 능력이 없습니다. 그러나 일부 차량의 신호를 열고 싶은 사람이 있다면 문제 없습니다. 당신의 욕망을 표현하십시오, 나는 당신이 Excel 보고서가 아닌 신호에서 그들의 작업을 볼 수 있도록 리그의 선택된 TS에서 작업하는 전문가를 제공할 것입니다. Boris Gulikov 2018.12.24 10:35 #463 Georgiy Merts : 신호를 말하는 것입니다. 여러 번 말씀드린 것처럼 TS리그의 계정과 투자비밀번호를 원하는 분들에게 제공해드릴 수 있습니다. 마법으로 거래를 선택하고 거래를 살펴보십시오. 난리를 피우고 싶어하는 사람이 거의 없다는 것을 이해합니다. 각 차량에 신호가 있을 때 훨씬 좋습니다. 글쎄요... 나는 많은 신호를 열 능력이 없습니다. 그러나 일부 차량에 대한 신호를 열고 싶어하는 사람이 있으면 문제가 없습니다. 당신의 욕망을 표현하십시오, 나는 당신이 Excel 보고서가 아닌 신호에서 그들의 작업을 볼 수 있도록 리그의 선택된 TS에서 작업하는 전문가를 제공할 것입니다. 플라이페이퍼에서 모니터링하고 전체 액세스를 공개하는 것이 더 쉽습니다. 마법에서 모든 것을 추적할 수도 있습니다. Georgiy Merts 2018.12.24 11:35 #464 Boris Gulikov : 플라이페이퍼에서 모니터링하고 전체 액세스를 공개하는 것이 더 쉽습니다. 그곳의 마법에서 당신은 또한 모든 것을 추적할 수 있습니다. 하아! 몰랐어, 몰랐어... 우와 !!! 바로... 젠장, 전에 끝내지 않았어... 나는 TS 리그의 "중간" 부문을 위해 MyFxBook에서 모니터링하고 있습니다. link for something ... 어떻게 제안합니까?링크 삽입은 어디에 있습니까? 이제 "가장 높은" 부문을 모니터링합니다. .... 모니터링됩니다. 링크가 있습니다. 어디에 게시할까요? 역사상 최고 부문에만 40,000건 이상의 거래가 있습니다. 마법으로 필터링하는 방법을 알 수 없습니다 ... [삭제] 2018.12.24 19:12 #465 Georgiy Merts : 하아! 몰랐어, 몰랐어... 우와 !!! 바로... 젠장, 전에 끝내지 않았어... 나는 TS 리그의 "중간" 부문을 위해 MyFxBook에서 모니터링하고 있습니다. link for something ... 어떻게 제안합니까?링크 삽입은 어디에 있습니까? 이제 "가장 높은" 부문을 모니터링합니다. .... 모니터링됩니다. 링크가 있습니다. 어디에 게시할까요? 역사상 최고 부문에만 40,000건 이상의 거래가 있습니다. 마법으로 필터링하는 방법을 알 수 없습니다 ... 저것들. 적어도 1년은 더 있습니까? Andrey Khatimlianskii 2018.12.24 23:02 #466 Georgiy Merts : 모니터링됨. 링크가 있습니다. 어디에 게시할까요? 당신은 여기에 갈 수 없습니다, MQ는 그것을 좋아하지 않습니다. 마스킹된 텍스트로만. 조지 머츠 : 마법으로 필터링하는 방법을 알 수 없습니다 ... 위에서 볼 때 바로 Custom analysis를 선택할 수 있습니다. Maxim Kuznetsov 2018.12.24 23:13 #467 그건 그렇고, 가장 흥미로운 순간은 이제 휴일입니다. 달러는 누르지 않습니다. 어떤 차량과 무엇을 보여줄 것입니까? 물론 연말에는 조금 다르지만 여전히. 미국에도 특별한 날이 있다 Maxim Kuznetsov 2018.12.24 23:18 #468 Andrey Khatimlianskii : 당신은 여기에 올 수 없습니다, MQ는 . 티 그들(MQ)은 이미 MyFix와 친한 친구였던 것 같습니다(모니터링 방법으로 판단). 나는 링크의 게시가 가장자리에 해를 끼치 지 않을 것이라고 생각합니다. 중재자는 철거하고 꾸짖을 것입니다. 글쎄, 실제로 TS-y를 게시하기 위해 수십 개의 신호가 아닙니다 :-) Andrey Khatimlianskii 2018.12.24 23:54 #469 Maxim Kuznetsov : 그들(MQ)은 이미 MyFix와 친한 친구였던 것 같습니다(모니터링 방법으로 판단). 나는 링크의 게시가 가장자리에 해를 끼치 지 않을 것이라고 생각합니다. 중재자는 철거하고 꾸짖을 것입니다. 글쎄, 실제로 TS-y를 게시하기 위해 수십 개의 신호가 아닙니다 :-) 아니요, 너도밤나무에 대한 링크는 엔진에 의해 자동으로 절단됩니다. 꾸짖을 수도 있고, 우연한 기회에 레나트가 기분이 나빠서 평생 금지령을 내릴 수도 있습니다 =) Georgiy Merts 2018.12.26 10:35 #470 글쎄, MyFxBook 없이 합시다 - 리그에서 모든 TS에 대한 무료 신호 를 만들고 싶어하는 - 저는 전문가를 제공할 준비가 되어 있습니다. 게다가, 나는 아무도 나를 광고로 의심하지 않도록, 프라이스 샤넬의 고장이나 출시를 위해 KodoBase에서 무료 Expert Advisor를 찾을 것입니다. 그런 Expert Advisor는 어떤 Expert Advisor와도 가까운 결과를 줄 것입니다. 이름에 "Chn"이 포함되어 있거나 하나로 끝나는 마법이 있습니다. 1...404142434445464748495051525354...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
일주일을 요약해 봅시다.
1위는 TS 642952가 차지했습니다. 지그재그 봉우리에서 예금을 제한하고 AUDCAD에서 TP를 추적합니다. 이 시스템은 일련의 성공적인 거래로 인해 즉시 평가에서 1위를 차지한 신인입니다.
두 번째 장소는 TS 743622가 차지했습니다. 지그재그 정점에서 손절매 항목이 GBPNZD에 후행 TP입니다. 지난 주에 첫 번째 장소의 소유자로 두 번의 거래를 성사시키고 거래 품질을 약간 낮췄습니다.
3위 - TS 740642 - 또한 지그재그 봉우리에 정류장이 있는 항목으로 TP가 있지만 USDCHF에 있습니다. 지난 주에 2건의 거래가 이루어졌고 시스템은 거래의 질을 약간 향상시켰고 5위에서 3위로 올라갔습니다.
4위 - TS 543350 - CADCHF의 "임펄스" 막대에서 EMA가 결정한 추세에 대한 반전. 지난 주에는 거래가 없었기 때문에 거래의 질이 약간 떨어지며 시스템이 2위에서 4위로 떨어졌습니다.
상위 5개는 TS 243622에 의해 마감되었습니다. GBPNZD의 지그재그 봉우리에서 정차하는 반전입니다. 초보 랭킹입니다.
신호를 말하는 것입니다.
여러 번 말씀드린 것처럼 TS리그의 계정과 투자비밀번호를 원하는 분들에게 제공해드릴 수 있습니다. 마법으로 거래를 선택하고 거래를 살펴보십시오.
난리를 피우고 싶어하는 사람이 거의 없다는 것을 이해합니다. 각 차량에 신호가 있을 때 훨씬 좋습니다. 글쎄요... 나는 많은 신호를 열 능력이 없습니다. 그러나 일부 차량의 신호를 열고 싶은 사람이 있다면 문제 없습니다. 당신의 욕망을 표현하십시오, 나는 당신이 Excel 보고서가 아닌 신호에서 그들의 작업을 볼 수 있도록 리그의 선택된 TS에서 작업하는 전문가를 제공할 것입니다.
플라이페이퍼에서 모니터링하고 전체 액세스를 공개하는 것이 더 쉽습니다. 그곳의 마법에서 당신은 또한 모든 것을 추적할 수 있습니다.
하아! 몰랐어, 몰랐어...
우와 !!! 바로... 젠장, 전에 끝내지 않았어...
나는 TS 리그의 "중간" 부문을 위해 MyFxBook에서 모니터링하고 있습니다. link for something ... 어떻게 제안합니까?링크 삽입은 어디에 있습니까?
이제 "가장 높은" 부문을 모니터링합니다. .... 모니터링됩니다. 링크가 있습니다. 어디에 게시할까요?
역사상 최고 부문에만 40,000건 이상의 거래가 있습니다. 마법으로 필터링하는 방법을 알 수 없습니다 ...
모니터링됨. 링크가 있습니다. 어디에 게시할까요?
당신은 여기에 갈 수 없습니다, MQ는 그것을 좋아하지 않습니다. 마스킹된 텍스트로만.
마법으로 필터링하는 방법을 알 수 없습니다 ...
위에서 볼 때 바로 Custom analysis를 선택할 수 있습니다.
그건 그렇고, 가장 흥미로운 순간은 이제 휴일입니다. 달러는 누르지 않습니다. 어떤 차량과 무엇을 보여줄 것입니까?
물론 연말에는 조금 다르지만 여전히. 미국에도 특별한 날이 있다
당신은 여기에 올 수 없습니다, MQ는 . 티
그들(MQ)은 이미 MyFix와 친한 친구였던 것 같습니다(모니터링 방법으로 판단).
나는 링크의 게시가 가장자리에 해를 끼치 지 않을 것이라고 생각합니다. 중재자는 철거하고 꾸짖을 것입니다.
글쎄, 실제로 TS-y를 게시하기 위해 수십 개의 신호가 아닙니다 :-)
아니요, 너도밤나무에 대한 링크는 엔진에 의해 자동으로 절단됩니다. 꾸짖을 수도 있고, 우연한 기회에 레나트가 기분이 나빠서 평생 금지령을 내릴 수도 있습니다 =)
글쎄, MyFxBook 없이 합시다 - 리그에서 모든 TS에 대한 무료 신호 를 만들고 싶어하는 - 저는 전문가를 제공할 준비가 되어 있습니다.
게다가, 나는 아무도 나를 광고로 의심하지 않도록, 프라이스 샤넬의 고장이나 출시를 위해 KodoBase에서 무료 Expert Advisor를 찾을 것입니다. 그런 Expert Advisor는 어떤 Expert Advisor와도 가까운 결과를 줄 것입니다. 이름에 "Chn"이 포함되어 있거나 하나로 끝나는 마법이 있습니다.