구독자 1200명!! - 페이지 90

Lev Seliverstov :
일반적으로 이해할 수 없는 칩. 50점 정도 걸립니다. 데포를 싣는 것은 역겹습니다. 어떤 움직임도 개통에 반하여 무너져 버릴 것입니다. 그리고 많은 사람들이 왔습니다.

농담처럼 "우리는 무엇을 할 것인가? 우리는 부러워 할 것입니다!"

 
Lev Seliverstov :
명확하지 않은 것은 무엇입니까? 높은 위험과 높은 월 수입. 그녀는 신호 설명에서 정직하게 경고 한 언제든지 보증금을 배출 할 수 있습니다.
 
그럼 탑은 어디로 갔을까?
 
Vladimir Tkach :
6일 동안 거래가 없었습니다... 즉, 아무 일도 일어나지 않았습니다.
 
Yevhenii Levchenko :
20일 동안 거래가 없었고 이미 구독자가 1000명이 넘었습니다.

좋은 돈 :D)))

게다가 정지가 비체계적이다.



써도 들어오라는 신호가 없다)

 
Yevhenii Levchenko :
주요 수입은 구독, 일어서서 수집에서 나옵니다. 올바른 전술입니다!

나는 "거래행위가 없었다... 즉, 나쁜 일이 일어나지 않았다"라는 문구가 마음에 들었다.

 

독점적으로 "모든 것"또는 "혼자서"가있는 것 같습니다. 리뷰, 프로필에 거래가 없다는 화는 하나도 없습니다. 또한 이미 1주일이 지난 NG에 이어 거래를 이어가겠다고 약속했다. 신호가 신호 목록에 없습니다. Gonchar의 신호를 기억하십시오. 예, 그는 아침부터 밤까지 리뷰와 프로필에서 찢어졌습니다. 여기에는 침묵이 있고 대화 활동이 전혀 없습니다. 예, 그리고 마지막 150명의 구독자가 어제 문자 그대로 나타났습니다.

 
Andrey F. Zelinsky :

독점적으로 "모든 것"또는 "혼자서"가있는 것 같습니다. 리뷰, 프로필에 거래가 없다는 화는 하나도 없습니다. 또한 이미 1주일이 지난 NG에 이어 거래를 이어가겠다고 약속했다. 신호가 신호 목록에 없습니다. Gonchar의 신호를 기억하십시오. 예, 그는 아침부터 밤까지 리뷰와 프로필에서 찢어졌습니다. 여기에는 침묵이 있고 대화 활동이 전혀 없습니다. 예, 그리고 마지막 150명의 구독자가 어제 문자 그대로 나타났습니다.

NG 이후, 그 개념은 특히 러시아에서 느슨합니다. 옛날 스타일의 NG도 있습니다. 그리고 중국에서도 아직 도착하지 않았습니다. Old Church Slavonic에 따르면 1 월에만 다시. 그러니까 아직 끝나기까지는 시간이 있어, 뭐, 적어도 이달 중순까지는

 
Vladimir Tkach :

가입자 수 면에서도 다음 편도 주로 밤에 들어와서 조금 걸리고 벼랑 끝을 걷는다.


스크립트는 좋고 유용합니다! 가입자에게만 그는 눈을 뜨지 않을 것입니다. 신호 제공자가 단순히 무스 밖에 앉아 있다는 것을 MAE가 평가할 수 없는 경우 나머지에 대해서는 침묵하겠습니다.

 
Nikolai Krylov :

스크립트는 좋고 유용합니다! 가입자에게만 그는 눈을 뜨지 않을 것입니다. 신호 제공자가 단순히 무스 밖에 앉아 있다는 것을 MAE가 평가할 수 없는 경우 나머지에 대해서는 침묵하겠습니다.

동의한다. 가입자뿐만 아니라 시장에서 제품 구매자도 더 선택적이고 똑똑해질 필요가 있습니다. 고객 중 절반이 구매 후 이 제품 또는 저 제품이 어떻게 작동하는지 묻습니다.

