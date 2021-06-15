구독자 1200명!! - 페이지 89

Rashid Umarov :

음모 이론에 대한 당신의 갈망은 알려져 있습니다. 이마에 답을 불태워도 여전히 자신의 대답을 반복합니다.

이 질문에 이미 답변이 되어 있어도 상관하지 마십시오.

나는 구체적으로 "내 개인적인 의견"을 썼습니다. 아니면 개인적인 의견을 갖는 것이 금지되어 있습니까?

공식 답변이 제공되었습니다 - "추가 사항이있는"내 비전 - 이것이 금지되어 있습니까?

라시드 우마로프 :
 "헤일 제이" (c)

내 게시물을 삭제했습니다

" 침묵이 식사를 장식한다 " (c)

 
Yevhenii Levchenko :
그런 뜻이 아니라...

그것이 작동한다면... 그리고 어떻게! 왜 그렇게 소수의 사람들이 그것을 사용합니까? 어려운 전략 아닌가요? 당신은 개인적으로 이것으로 신호를 시작하지 않을 것입니까? 최소한 데모

가다! (와 함께)

사실, 확산은 거칠다.


 
Vladimir Tkach :

RSI가 대칭이 아닌 이유는 무엇입니까? 여기에 트렌드 필터가 표시되지 않습니다.


귀하의 공급 업체는 누구입니까, Alpari에서 내 파운드는 다음과 같습니다)


로보에서 이렇게


 
Fast528 :

RSI가 대칭이 아닌 이유는 무엇입니까? 여기에 트렌드 필터가 표시되지 않습니다. 공급자가 있고 Alpari에 파운드가 있습니다.


나는 같은 공급자를 얻었다. 실제 계정 ko. RSI 수준을 40-80으로 설정하면 "비대칭"도 됩니다.

 
왜 40-60이나 20-80이 아니라 40-80이냐고 묻습니다.

 
Fast528 :

나는 왜 40-60이나 20-80이 아니라 40-80이냐고 묻는다.

그러한 수준이 신호에 있기 때문입니다.
 
경험상 robo와 al 사이에 가격, 스프레드 등의 차이가 있습니까?

 
나는 실생활에서 거래하지 않습니다. 이것은 데모 계정 입니다. 스크린샷은 동일한 TS가 다르게 작동한다는 것을 보여줍니다. 간단히 말해 쓰레기

EUR/CAD 10핍은 이제 차액을 퍼뜨립니다..

 
비슷한 이름의 햄스터를 가진 신호를 찾았습니다. 그래서 이 햄스터가 있습니다... 그들은 적어도 십오 센트입니다. 그래도 유명한 이름. 나는 네 마리의 햄스터에 대해 46개의 신호를 세었습니다. 이 중 33개는 가입자가 없습니다. 그리고 5 조각의 경우 10 개의 신호 - 햄스터. 그러나 구독자는 두 명뿐입니다(단 세 명). 그래서 실제로 Elena-Anna는 한 신호에 많은 사람들을 모을 수 있는 좋은 일을 했습니다. 우리는 그녀에게서 배워야 합니다. 그녀의 모든 신호가 수집되면 이미 천명 구독자를 초과했습니다.
 
일반적으로 이해할 수 없는 기능입니다. 50점 정도 걸립니다. 데포를 싣는 것은 역겹습니다. 어떤 움직임도 개통에 반하여 무너져 버릴 것입니다. 그리고 많은 사람들이 왔습니다.
