구독자 1200명!! - 페이지 164

새 코멘트

Vasiliy Pushkaryov 2019.08.23 11:50 #1631

오, 오 그들은 조치를 취했습니다. 이것은 저를 행복하게 합니다.

Yury Lemeshev 2019.08.23 12:04 #1632

어떤 조치를 취합니까? 주소로?

Vasiliy Pushkaryov 2019.08.23 12:25 #1633

위의 사진을 추가했습니다. 이것은 가입자의 선두 주자입니다.

Yury Lemeshev 2019.08.23 12:41 #1634

네, 괜찮아요!)

Yevhenii Levchenko 2019.08.23 12:43 #1635

그게 사드 엘딘인가? 제품을 판매할 권리만 박탈당했습니다... 센트로 모든 것이 괜찮습니다

Vasiliy Pushkaryov 2019.08.23 12:59 #1636

예, 그는. 이미 돌려받았습니다. 한 시간 전에 그는 프로필에서 신호를 하나도 보지 못했습니다.

multiplicator 2019.08.23 14:26 #1637

신호 거래자는 마틴게일에 너무 중독되어 있습니다. 시스템이 수익성이 있더라도 마틴게일이 여기에 추가됩니다.

내가 마틴게일을 좋아하지 않는 이유.

일정한 로트가 있는 시스템이 있고 고장나기 시작하면 천천히 수행합니다(대차표는 반올림 및 역전됨). 그리고 당신은 그것을 뛰어 넘을 수 있습니다.

(빨간색 사각형은 무시)

마틴의 시스템이 고장나기 시작했을 때, 당신은 그것을 볼 수 없을 것입니다. Martin은 여전히 그것을 플러스로 가져올 것입니다. 그러면 전체 계정이 한 번에 소진됩니다.

Vasiliy Pushkaryov 2019.08.24 22:51 #1638

잘했어 Saad는 세트 01 신호의 드로다운을 줄이기 위해 단순히 $100를 보충했습니다. 보증금 10,000달러의 증가로 표시되었습니다. 그리고 그는 다음 주에 모든 것이 괜찮을 것이라고 썼습니다.

리뷰에서 가입자는이 리셉션에 충격을 받았으며 대다수는 서비스에 의한 거래량 재 계산으로 인해 시장 개장시 손실을 수정하는 거래를 마감 할 것이라고 씁니다. 그리고 Saad의 새로운 증가된 잔액과 손실 금액만큼 감소된 잔액을 기반으로 새 로트가 열릴 것입니다. 미래에는 공급자로부터 이익을 얻더라도 가입자의 예금에 기록된 손실을 충당하지 못할 수 있습니다. 그리고 가입자는 조언을 제공하고 신호에서 연결을 끊고 사이트를 통해 공급자를 따릅니다. 일반적으로 다음 주는 이 신호에 대해 감정적일 것이라고 약속합니다.

오류, 버그, 질문 구독을 위해 어떤 신호를 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을

Yevhenii Levchenko 2019.08.25 07:13 #1639

그러나 여기에 새로운 것이 있습니까?

Yevhenii Levchenko 2019.08.26 09:19 #1640

리뷰는 (구독자에 의한) 신호의 제공자가 단순히 그것을 끕니다 (아마도 일시적으로 드로우 다운 시간 동안) ... 말해줘 와이 ....

추가됨: 아마도 유로를 팔았을 것입니다... (그는 Mashkovets처럼 유로와 파운드만 거래합니다)
위의 사진을 추가했습니다. 이것은 가입자의 선두 주자입니다.
네, 괜찮아요!)
그게 사드 엘딘인가? 제품을 판매할 권리만 박탈당했습니다... 센트로 모든 것이 괜찮습니다
내가 마틴게일을 좋아하지 않는 이유.
일정한 로트가 있는 시스템이 있고 고장나기 시작하면 천천히 수행합니다(대차표는 반올림 및 역전됨). 그리고 당신은 그것을 뛰어 넘을 수 있습니다.
(빨간색 사각형은 무시)
마틴의 시스템이 고장나기 시작했을 때, 당신은 그것을 볼 수 없을 것입니다. Martin은 여전히 그것을 플러스로 가져올 것입니다. 그러면 전체 계정이 한 번에 소진됩니다.
잘했어 Saad는 세트 01 신호의 드로다운을 줄이기 위해 단순히 $100를 보충했습니다. 보증금 10,000달러의 증가로 표시되었습니다. 그리고 그는 다음 주에 모든 것이 괜찮을 것이라고 썼습니다.
리뷰에서 가입자는이 리셉션에 충격을 받았으며 대다수는 서비스에 의한 거래량 재 계산으로 인해 시장 개장시 손실을 수정하는 거래를 마감 할 것이라고 씁니다. 그리고 Saad의 새로운 증가된 잔액과 손실 금액만큼 감소된 잔액을 기반으로 새 로트가 열릴 것입니다. 미래에는 공급자로부터 이익을 얻더라도 가입자의 예금에 기록된 손실을 충당하지 못할 수 있습니다. 그리고 가입자는 조언을 제공하고 신호에서 연결을 끊고 사이트를 통해 공급자를 따릅니다. 일반적으로 다음 주는 이 신호에 대해 감정적일 것이라고 약속합니다.
추가됨: 아마도 유로를 팔았을 것입니다... (그는 Mashkovets처럼 유로와 파운드만 거래합니다)