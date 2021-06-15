구독자 1200명!! - 페이지 105

새 코멘트
5drakon :

그들은 물론 그것을 청소하지만 반대의 경우 스스로 청소합니다)))

글쎄, 논리는 어디에 있습니까, + 몇 달 안에 수천 퍼센트와 조용히 정상에 앉아
 
Vladimir Baskakov :
m015

Uladzimir Izerski :

예, 부러워 할 수 있습니다.
 
Vladimir Baskakov :
뭐라고요? 그 금액을 보충했다가 꺼냈다고?

Vladislav Andruschenko :


예, 제 생각에는 이것이 그들이 이자를 구성하는 방법입니다.
 
Uladzimir Izerski :

그는 ZIL 은행으로 차를 몰고 갑니다. 더러워지고 문이 크게 쾅 닫히고 노동자들이 몸에서 뛰쳐나오고 스크래퍼 삽으로 스크래퍼 자체가 약간 녹슬었습니다. 일반적으로 나는 사람들을 고용하여 800 루블과 각각의 병에 동의했습니다. 집에서 나는 새로운 감자에 돈을 쓰지 않기 위해 감자 자루를 가져갔습니다. 사람들은 은행에 가서 가방 하나를 들고 두 번째 삽으로 긁습니다. "그레이, 조종석에 가방이 더 있는데 이건 적으니 여기로 가져와, 어서!"


 
Vladimir Baskakov :
PAMM일 수 있으며, 입금/출금은 관리자에 의존하지 않습니다.

Vladimir Gribachev :

PAMM일 수 있으며, 입금/출금은 관리자에 의존하지 않습니다.

따라서 복리는 그렇게 생각합니다. 병합될 것이라는 지표도 분명했고 사람들이 보는 곳이 이상하다.
 
Uladzimir Izerski :

이것은 팸입니다
 
multiplicator :
이것은 팸입니다

이것은 처음에 일반 실계좌 로 정의되었던 센트 코인입니다.

