Vitaliy Voskoboinikov :

응. 알겠어요. 이제 그것이 나타났습니다.

Golden의 녀석들도 이해할 수 없습니다. 그러나 그들은 올려다보지 않습니다. 하나의 신호가 사라지고 새로운 신호가 나타났습니다. 이론상으로도 확인해야 하지만. 그리고 여기 한 사람에 대해 하루에 최대 3개의 신호가 있습니다!

 
Yevhenii Levchenko :

글쎄, 평소와 같이 - 성소는 결코 비어 있지 않습니다 :) 그러한 제도공이 이미 몇 명이나 있었습니까?

Vitaliy Voskoboinikov :

너 스스로 할 수 없어, 남에게 상처주지마
 

확인을 위해:

신호 -> MT4 -> "이름, 작성자, 브로커로 검색" 필드에 다음을 입력하십시오. "LegoM"(완전하지는 않지만 충분함);

11명의 다른 사용자가 2월 12일과 15일 사이에 21개의 신호를 등록했습니다. 좋은 이야기(대부분의 경우 약 5개월이지만 더 긴 것도 있음). 그런데 사이트 연대기(그래서 이 회사를 찾았습니다)에는 Signals 검색에 표시되지 않는 동일한 중개인의 신호가 있습니다(제공자는 판매자 등록을 기다리고 있습니다).

 
황금은 뭔가 이상하다.
브로커는 신호 또는 무언가를 위해 어리석게 만들어졌습니다.
 
Yevhenii Levchenko :

그들의 웹사이트에 갔다. 일종의 커브와 버기.
"계정 열기"를 클릭 - 오류가 발생했습니다.

 
Даниил Минин :

아마도 손절매가 발생한 날짜가 고문에 등록됩니다. 그리고 고문은 요즘 거래가 금지되어 있습니다. 그렇기 때문에 역사에 대한 검증이 잘 된 것입니다.
그리고 지난 1.5개월이 온라인에서 잘 거래되었다는 사실은 단지 우연의 일치입니다.

나는 이것이 지금까지 운이 좋았고 아직 손절매에 빠지지 않은 운이 좋은 사람이라고 말했습니다.

 

수백만 개의 서명이 병합된 일련의 계정이 도착했습니다.


 
Aleksey Semenov :

투자자들은 격렬하게 비명?

 
Aleksey Semenov :

이와 함께 서비스 신뢰도도 떨어지고 있다. 이것은 논리적입니다.

