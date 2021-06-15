구독자 1200명!! - 페이지 227 1...220221222223224225226227228229230 새 코멘트 Yevhenii Levchenko 2021.02.12 15:38 #2261 Vitaliy Voskoboinikov : 응. 알겠어요. 이제 그것이 나타났습니다. Golden의 녀석들도 이해할 수 없습니다. 그러나 그들은 올려다보지 않습니다. 하나의 신호가 사라지고 새로운 신호가 나타났습니다. 이론상으로도 확인해야 하지만. 그리고 여기 한 사람에 대해 하루에 최대 3개의 신호가 있습니다! Vitaliy Voskoboinikov 2021.02.12 15:53 #2262 Yevhenii Levchenko : Golden의 녀석들도 이해할 수 없습니다. 그러나 그들은 올려다보지 않습니다. 하나의 신호가 사라지고 새로운 신호가 나타났습니다. 이론상으로도 확인해야 하지만. 그리고 여기 한 사람에 대해 하루에 최대 3개의 신호가 있습니다! 글쎄, 평소와 같이 - 성소는 결코 비어 있지 않습니다 :) 그러한 제도공이 이미 몇 명이나 있었습니까? [삭제] 2021.02.12 16:18 #2263 Vitaliy Voskoboinikov : 글쎄, 평소와 같이 - 성소는 결코 비어 있지 않습니다 :) 그러한 제도공이 이미 몇 명이나 있었습니까? 너 스스로 할 수 없어, 남에게 상처주지마 Yevhenii Levchenko 2021.02.17 20:43 #2264 확인을 위해: 신호 -> MT4 -> "이름, 작성자, 브로커로 검색" 필드에 다음을 입력하십시오. "LegoM"(완전하지는 않지만 충분함); 11명의 다른 사용자가 2월 12일과 15일 사이에 21개의 신호를 등록했습니다. 좋은 이야기(대부분의 경우 약 5개월이지만 더 긴 것도 있음). 그런데 사이트 연대기(그래서 이 회사를 찾았습니다)에는 Signals 검색에 표시되지 않는 동일한 중개인의 신호가 있습니다(제공자는 판매자 등록을 기다리고 있습니다). Даниил Минин 2021.02.19 02:15 #2265 황금은 뭔가 이상하다. 브로커는 신호 또는 무언가를 위해 어리석게 만들어졌습니다. Даниил Минин 2021.02.19 02:17 #2266 Yevhenii Levchenko : Golden의 녀석들도 이해할 수 없습니다. 그러나 그들은 올려다보지 않습니다. 하나의 신호가 사라지고 새로운 신호가 나타났습니다. 이론상으로도 확인해야 하지만. 그리고 여기 한 사람에 대해 하루에 최대 3개의 신호가 있습니다! 그들의 웹사이트에 갔다. 일종의 커브와 버기. "계정 열기"를 클릭 - 오류가 발생했습니다. Даниил Минин 2021.02.19 02:27 #2267 Даниил Минин : 아마도 손절매가 발생한 날짜가 고문에 등록됩니다. 그리고 고문은 요즘 거래가 금지되어 있습니다. 그렇기 때문에 역사에 대한 검증이 잘 된 것입니다. 그리고 지난 1.5개월이 온라인에서 잘 거래되었다는 사실은 단지 우연의 일치입니다. 나는 이것이 지금까지 운이 좋았고 아직 손절매에 빠지지 않은 운이 좋은 사람이라고 말했습니다. Aleksey Semenov 2021.06.12 02:03 #2268 수백만 개의 서명이 병합된 일련의 계정이 도착했습니다. הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2021.06.12 04:27 #2269 Aleksey Semenov : 수백만 개의 서명이 병합된 일련의 계정이 도착했습니다. 투자자들은 격렬하게 비명? Ramiz Mavludov 2021.06.12 04:46 #2270 Aleksey Semenov : 수백만 개의 서명이 병합된 일련의 계정이 도착했습니다. 이와 함께 서비스 신뢰도도 떨어지고 있다. 이것은 논리적입니다. 1...220221222223224225226227228229230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
응. 알겠어요. 이제 그것이 나타났습니다.
Golden의 녀석들도 이해할 수 없습니다. 그러나 그들은 올려다보지 않습니다. 하나의 신호가 사라지고 새로운 신호가 나타났습니다. 이론상으로도 확인해야 하지만. 그리고 여기 한 사람에 대해 하루에 최대 3개의 신호가 있습니다!
글쎄, 평소와 같이 - 성소는 결코 비어 있지 않습니다 :) 그러한 제도공이 이미 몇 명이나 있었습니까?
확인을 위해:
신호 -> MT4 -> "이름, 작성자, 브로커로 검색" 필드에 다음을 입력하십시오. "LegoM"(완전하지는 않지만 충분함);
11명의 다른 사용자가 2월 12일과 15일 사이에 21개의 신호를 등록했습니다. 좋은 이야기(대부분의 경우 약 5개월이지만 더 긴 것도 있음). 그런데 사이트 연대기(그래서 이 회사를 찾았습니다)에는 Signals 검색에 표시되지 않는 동일한 중개인의 신호가 있습니다(제공자는 판매자 등록을 기다리고 있습니다).
브로커는 신호 또는 무언가를 위해 어리석게 만들어졌습니다.
그들의 웹사이트에 갔다. 일종의 커브와 버기.
"계정 열기"를 클릭 - 오류가 발생했습니다.
아마도 손절매가 발생한 날짜가 고문에 등록됩니다. 그리고 고문은 요즘 거래가 금지되어 있습니다. 그렇기 때문에 역사에 대한 검증이 잘 된 것입니다.
그리고 지난 1.5개월이 온라인에서 잘 거래되었다는 사실은 단지 우연의 일치입니다.
나는 이것이 지금까지 운이 좋았고 아직 손절매에 빠지지 않은 운이 좋은 사람이라고 말했습니다.
수백만 개의 서명이 병합된 일련의 계정이 도착했습니다.
투자자들은 격렬하게 비명?
이와 함께 서비스 신뢰도도 떨어지고 있다. 이것은 논리적입니다.