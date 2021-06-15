구독자 1200명!! - 페이지 224 1...217218219220221222223224225226227228229230 새 코멘트 Marat Zeidaliyev 2021.01.11 18:38 #2231 나는 아주 표준적이지 않은 질문이 있습니다. 신호 시장에서 거기에 표시된 신호 기록을 믿는다면 거의 모든 사람이 한 달에 2-30-40%의 약간의 플러스 또는 마이너스를 "안정적이지 않음"을 명확히 하고 싶습니다. " 물론 때로는 적자일 때도 있지만 이러한 거래의 현실에도 불구하고 일부 공급자는 +100명 이상의 가입자를 보유하고 있으므로 최소한의 위험으로 매월 50%에서 200%까지 하면 얻을 수 있습니까? 구독자 수는 정상과 같습니까? 아니면 훨씬 더 많습니까? 무엇이 그들을 그곳으로 이끄는지, 월별 수익성 또는 군중의 잔인한 영향이 명확하지 않습니까? 이에 대해 어떻게 생각하는지 궁금합니다. 백테스트에서 훌륭한 EA! 구독을 위해 어떤 신호를 나는 유익한 고문을 사겠다! RUSLAN KUZNETSOV 2021.01.12 07:29 #2232 Ivan Butko : 맙소사, 할머니들이 어떤지 상상해 보세요! 1,200 곱하기 30, 36,000달러입니다! 육천만 이백만 십육만 루블을 곱하십시오! 달마다?? 여기에 삶의 결과가 있습니다. 수동 이익 - 상단. 노력해야 할 것이 있습니다. 충분한 활성 수입 후 최후의 수단의 꿈. 한 가지를 이해할 수 없습니다. 왜 더 많은 구독자가 없습니까? 수백만 명의 상인이 있습니다 ... 큰 소리로 생각 글쎄, 당신에게 같은 것을주지 않는 것은 무엇입니까? RUSLAN KUZNETSOV 2021.01.12 07:30 #2233 Marat Zeidaliyev : 나는 아주 표준적이지 않은 질문이 있습니다. 신호 시장에서 거기에 표시된 신호 기록을 믿는다면 거의 모든 사람이 한 달에 2-30-40%의 약간의 플러스 또는 마이너스를 "안정적이지 않음"을 명확히 하고 싶습니다. " 물론 때로는 적자일 때도 있지만 이러한 거래의 현실에도 불구하고 일부 공급자는 +100명 이상의 가입자를 보유하고 있으므로 최소한의 위험으로 매월 50%에서 200%까지 하면 얻을 수 있습니까? 구독자 수는 정상과 같습니까? 아니면 훨씬 더 많습니까? 무엇이 그들을 그곳으로 이끄는지, 월별 수익성 또는 군중의 잔인한 영향이 명확하지 않습니까? 이에 대해 어떻게 생각하는지 궁금합니다. 메이슨이 아닐까요? RUSLAN KUZNETSOV 2021.01.12 07:31 #2234 RUSLAN KUZNETSOV : 메이슨이 아닐까요? 병합하여 복사했습니다. Vitaliy Kuznetsov 2021.01.12 07:59 #2235 Marat Zeidaliyev : 나는 아주 표준적이지 않은 질문이 있습니다. 신호 시장에서 거기에 표시된 신호 기록을 믿는다면 거의 모든 사람이 한 달에 2-30-40%의 약간의 플러스 또는 마이너스를 "안정적이지 않음"을 명확히 하고 싶습니다. " 물론 때로는 적자일 때도 있지만 이러한 거래의 현실에도 불구하고 일부 공급자는 +100명 이상의 가입자를 보유하고 있으므로 최소한의 위험으로 매월 50%에서 200%까지 하면 얻을 수 있습니까? 구독자 수는 정상과 같습니까? 아니면 훨씬 더 많습니까? 무엇이 그들을 그곳으로 이끄는지, 월별 수익성 또는 군중의 잔인한 영향이 명확하지 않습니까? 이에 대해 어떻게 생각하는지 궁금합니다. 약 1000명의 가입자는 햄스터의 기록이었고 몇 개월 동안 지속되었으며 일련의 배수가 물론 모든 사람을 분산시켰습니다. 그리고 정상에 오르려면 한 달에 50% 이상은 하지 말아야 할 것 같습니다. 그러나 존재하는 신호의 수를 고려합니다. 구독자가 있는 대부분은 자체 개발한 채널/사이트가 있습니다. 그리고 내부 순위에만 의존한다면 이것은 복권입니다. [삭제] 2021.01.12 09:03 #2236 Vitaliy Kuznetsov : 약 1000명의 가입자는 햄스터의 기록이었고 몇 개월 동안 지속되었으며 일련의 배수가 물론 모든 사람을 분산시켰습니다. 그리고 정상에 오르려면 한 달에 50% 이상은 하지 말아야 할 것 같습니다. 그러나 존재하는 신호의 수를 고려할 것입니다. 구독자가 있는 대부분은 자체 개발한 채널/사이트가 있습니다. 그리고 내부 순위에만 의존한다면 이것은 복권입니다. 햄스터에 3000마리 이상 Vitaliy Voskoboinikov 2021.01.12 10:19 #2237 Vitaliy Kuznetsov : 약 1000명의 가입자는 햄스터의 기록이었고 몇 개월 동안 지속되었으며 일련의 배수가 물론 모든 사람을 분산시켰습니다. 그리고 정상에 오르려면 한 달에 50% 이상은 하지 말아야 할 것 같습니다. 그러나 존재하는 신호의 수를 고려할 것입니다. 구독자가 있는 대부분은 자체 개발한 채널/사이트가 있습니다. 그리고 내부 순위에만 의존한다면 이것은 복권입니다. 여기서 거래만 하면 끝입니다. 누군가 알아차릴 것입니다. 물론 때로는 신호가 선택되는 방식이 전혀 명확하지 않은 경우가 있습니다. 정상적인 신호인 것처럼 보이지만 가입자가 없습니다. "Mustash"는 일반적으로 정상적인 미끄러짐이 있지만 사람들은 멈추지 않고 거래를 잘합니다. 하나의 신호가 $100의 가격이었던 걸로 기억합니다. 약 400명의 구독자가 있었습니다 Vitaliy Kuznetsov 2021.01.12 10:45 #2238 Vladimir Baskakov : 햄스터에 3000마리 이상 비탈리 쿠즈네초프 : 약 1000명의 구독자는 햄스터에 대한 기록이었습니다... 네, 죄송합니다. 제가 실수를 저질렀습니다. 그냥 잊어버렸습니다. 마이너스가 되기 전 마지막 화면은 이렇게 수정되었습니다. 음, 마이너스 후 - 신호 일몰 신호의 성공은 정기적 인 (모니터링 사진의 관점에서 볼 때 아름답습니다) 철수에 있습니다. 게다가 사이트에 입소문. [삭제] 2021.01.12 11:12 #2239 Vitaliy Kuznetsov : 네, 죄송합니다. 제가 실수를 저질렀습니다. 그냥 잊어버렸습니다. 마이너스가 되기 전 마지막 화면은 이렇게 수정되었습니다. 음, 마이너스 후 - 신호 일몰 신호의 성공은 정기적 인 (모니터링 사진의 관점에서 볼 때 아름답습니다) 철수에 있습니다. 게다가 사이트에 입소문. 그리고 신호 제공자 중재자 Marat Zeidaliyev 2021.01.12 20:08 #2240 Vladimir Baskakov : 그리고 신호 제공자 중재자 나는 이 순간이 싫고 의심스럽다. 일반적으로 시그널 매도자의 플랫폼에 정직한 분위기가 맴도는 것, 안정적으로 잘 거래되고 오랫동안 구독자가 거의없는 사람들, 모든 위험을 감수하고 50을 만드는 사람들이 의심됩니다. 아름다운 사진을 위해 월 -100, 그리고 구독자는 +1000을 내립니다. 그러면 신호를 판매 하여 어떻게 돈을 벌 수 있습니까? 1...217218219220221222223224225226227228229230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
맙소사, 할머니들이 어떤지 상상해 보세요! 1,200 곱하기 30, 36,000달러입니다! 육천만 이백만 십육만 루블을 곱하십시오! 달마다?? 여기에 삶의 결과가 있습니다. 수동 이익 - 상단. 노력해야 할 것이 있습니다. 충분한 활성 수입 후 최후의 수단의 꿈.
한 가지를 이해할 수 없습니다. 왜 더 많은 구독자가 없습니까? 수백만 명의 상인이 있습니다 ...
큰 소리로 생각
글쎄, 당신에게 같은 것을주지 않는 것은 무엇입니까?
나는 아주 표준적이지 않은 질문이 있습니다. 신호 시장에서 거기에 표시된 신호 기록을 믿는다면 거의 모든 사람이 한 달에 2-30-40%의 약간의 플러스 또는 마이너스를 "안정적이지 않음"을 명확히 하고 싶습니다. " 물론 때로는 적자일 때도 있지만 이러한 거래의 현실에도 불구하고 일부 공급자는 +100명 이상의 가입자를 보유하고 있으므로 최소한의 위험으로 매월 50%에서 200%까지 하면 얻을 수 있습니까? 구독자 수는 정상과 같습니까? 아니면 훨씬 더 많습니까? 무엇이 그들을 그곳으로 이끄는지, 월별 수익성 또는 군중의 잔인한 영향이 명확하지 않습니까? 이에 대해 어떻게 생각하는지 궁금합니다.
메이슨이 아닐까요?
병합하여 복사했습니다.
약 1000명의 가입자는 햄스터의 기록이었고 몇 개월 동안 지속되었으며 일련의 배수가 물론 모든 사람을 분산시켰습니다. 그리고 정상에 오르려면 한 달에 50% 이상은 하지 말아야 할 것 같습니다.
그러나 존재하는 신호의 수를 고려합니다. 구독자가 있는 대부분은 자체 개발한 채널/사이트가 있습니다. 그리고 내부 순위에만 의존한다면 이것은 복권입니다.
여기서 거래만 하면 끝입니다. 누군가 알아차릴 것입니다. 물론 때로는 신호가 선택되는 방식이 전혀 명확하지 않은 경우가 있습니다. 정상적인 신호인 것처럼 보이지만 가입자가 없습니다. "Mustash"는 일반적으로 정상적인 미끄러짐이 있지만 사람들은 멈추지 않고 거래를 잘합니다.하나의 신호가 $100의 가격이었던 걸로 기억합니다. 약 400명의 구독자가 있었습니다
햄스터에 3000마리 이상
네, 죄송합니다. 제가 실수를 저질렀습니다. 그냥 잊어버렸습니다. 마이너스가 되기 전 마지막 화면은 이렇게 수정되었습니다.
음, 마이너스 후 - 신호 일몰
신호의 성공은 정기적 인 (모니터링 사진의 관점에서 볼 때 아름답습니다) 철수에 있습니다. 게다가 사이트에 입소문.
그리고 신호 제공자 중재자
나는 이 순간이 싫고 의심스럽다. 일반적으로 시그널 매도자의 플랫폼에 정직한 분위기가 맴도는 것, 안정적으로 잘 거래되고 오랫동안 구독자가 거의없는 사람들, 모든 위험을 감수하고 50을 만드는 사람들이 의심됩니다. 아름다운 사진을 위해 월 -100, 그리고 구독자는 +1000을 내립니다. 그러면 신호를 판매 하여 어떻게 돈을 벌 수 있습니까?