danminin :

아마도 손절매가 발생한 날짜가 고문에 등록됩니다. 그리고 고문은 요즘 거래가 금지되어 있습니다. 그렇기 때문에 역사에서 잘 검증된 것입니다.
그리고 지난 1.5개월이 온라인에서 잘 거래되었다는 사실은 단지 우연의 일치입니다.

원칙적으로 가격이 엉뚱한 방향으로 흘러가더라도 그는 스톱이 있습니다. 한 번 치고 나면 다시 상승하기 시작합니다.

UPD

1.18250 1.20250 1.18044


시작 가격, 중지, 가져 가라.

엘크: 1.18250-1.20250= -0.02 또는 200.0 포인트

가져 가라: 1.18250-1.18044= 0.002 또는 20.0핍.

비율 TP:SL = 1:10. 한 달에 평균 10건의 거래가 발생 하면 복구에 한 달이 걸립니다. 저자 자신은 100% 승률이 영원히 지속되지 않을 것이라고 경고합니다.

무스 한 마리가 보증금을 얼마나 받을지 계산할 수 있습니까? 나는 그의 위험에 빠졌습니다.

 
무역은 태양의 섬광을 기반으로 합니다. 가장 중요한 것은 별이 우리 태양계에 없다는 것입니다.
 
Grozir :
무역은 태양의 섬광을 기반으로 합니다. 가장 중요한 것은 별이 우리 태양계에 없다는 것입니다.

일사병 같아, 앉아))))

 
Ivan Butko :

일사병 같아, 앉아))))

계속 웅크리면 좋은 "KU"를 얻습니다 :-)
 
탑이 가격을 30달러로 낮추면 더 많은 가입자가 달릴 것이다. 하지만 관심이 없는 것 같다.
 
꽤 관대한 공급자. 한 거래에 대해 구독 가격을 반환하고 상위 10위 미만의 월별 거래를 반환합니다.
 

그의 거래는 이전 이틀 동안 M30 시가에 잘 집중되어 있습니다. 사실, 어제의 거래는 방향이 일치하지 않았습니다. 그러나 그것은 다른 방향에서 나처럼 긍정적이었습니다. 그리고 오늘 그는 가격이 구매 클러스터에 떨어졌음에도 불구하고 입구를 놓쳤습니다.


Vladimir Tkach :

그의 거래는 이전 이틀 동안 M30 시가에 잘 집중되어 있습니다.


이 차트에 손익분기점 공식이 있습니까?)))

 
Ivan Butko :

이 차트에 손익분기점 공식이 있습니까?)))

클러스터입니다.

그리고 그의 손익분기점 공식은 200/2000입니다.

 
Vladimir Tkach :

클러스터입니다.

그리고 그의 손익분기점 공식은 200/2000입니다.

나는 정확히 몇 년 이 될 MM 20/200을 만난 적이 없습니다. 그리고 그의 백테스트와 포워드는 동일합니다. 물론 구독자에게는 멋지지만 궁금합니다. 게다가 저자 자신도 이 승률이 영원하지 않다고 자주 말한다.

