구독자 1200명!! - 페이지 212 1...205206207208209210211212213214215216217218219...230 새 코멘트 Михаил Шерстнёв 2020.03.13 13:43 #2111 Uladzimir Izerski : 고맙습니다. 그러나 80%는 대담한 움직임입니다. 수년간의 연습과 통계는 계획의 정확성을 보여줍니다))) 그러나 주식에 대한 프로젝트 는 가장 가능성이 높습니다. 더 많은 잠재력이 있습니다. Vasiliy Pushkaryov 2020.03.13 21:55 #2112 이제 또 다른 전문가가 나타났습니다. 그가 월초에 멋진 이야기로 연결한 다음 직선으로 마우스처럼 앉아 분개한 가입자를 모으는 것은 첫 해가 아닙니다. , 구독료가 너무 비쌉니다." 그런 다음 거래를 시도하기 위해 - 어, 글쎄요, 슬픈 이야기는 하지 않겠습니다. 더 나은 여기, 재미있는 사진. 2018년 2019년 물론 지금 Uladzimir Izerski 2020.03.14 17:19 #2113 Vasiliy Pushkaryov : 이제 또 다른 전문가가 나타났습니다. 그가 월초에 멋진 이야기로 연결한 다음 직선으로 마우스처럼 앉아 분개한 가입자를 모으는 것은 첫 해가 아닙니다. , 구독료가 너무 비쌉니다." 그런 다음 거래를 시도하기 위해 - 어, 글쎄요, 슬픈 이야기는 하지 않겠습니다. 더 나은 여기, 재미있는 사진. 2018년 2019년 물론 지금 햄스터를 퍼뜨릴 수 있는 그런 기회가 있다면, 이 기회를 활용하는 사업가들이 금세 나타날 것입니다. Vasiliy Pushkaryov 2020.03.14 21:25 #2114 Uladzimir Izerski : 햄스터를 퍼뜨릴 수 있는 그런 기회가 있다면, 이 기회를 활용하는 사업가들이 금세 나타날 것입니다. 시간이 지남에 따라 구독자도 더 많은 경험을 하게 되므로 이 작업을 수행하기가 더 어려워집니다. 첫 번째 사진(2018)에서는 한 달 만에 구독자가 172명 늘었다. 이제 10일 후 - 26명, 그리고 그것은 아마도 부시밀, 슈퍼 하이리튜너가 3월에 마이너스를 보였기 때문일 것입니다. 그러나 가짜 신호의 유입 속도는 동일하지 않습니다. fxsaber 2020.03.15 23:03 #2115 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 라이브러리: OnTesterCustom fxsaber , 2020.03.15 22:59 계정 모니터링에서 동일한 계정 병합 패턴이 자주 반복되는 것을 보았습니다. 이것은 지수나 유가의 붕괴가 아니라 통화 시장입니다. 따라서 훨씬 더 흥미 롭습니다. 다음은 여러 계정의 스크린샷입니다. 많은 좋은 스캘퍼 로봇이 파괴되었습니다. 40분 동안 10개의 숫자를 만드는 블랙스완. 그것을 유출하거나 돈을 벌었던 사람들은 절대 탓할 수 없습니다. 사고입니다. 이 운동에 대해 유출된 것을 비난하거나 유익한 사람들을 칭찬하는 것은 단순히 옳지 않습니다. 오류, 버그, 질문 올바른 차량의 일부 표시 MT5와 속도 Ivan Butko 2020.03.23 13:49 #2116 영국인이 합병되었습니다. 그리고 그렇게 유쾌하게 터졌다. [삭제] 2020.05.02 12:06 #2117 부시는 본격적으로 무너졌다. 누가 어떤 차량을 압니까? Даниил Минин 2020.05.02 12:31 #2118 Vladimir Baskakov : 부시는 본격적으로 무너졌다. 누가 어떤 차량을 압니까? 지분 유형별 - 그리드. 월 4% - 품절인가요? 분명히 신호는 추가하기 전에 1년 동안 "준비"되었습니다. 신호에 추가하기 전 월별 이익 40%, 추가 후 4%. Martins는 평균적으로 100% 이익에 도달할 때 합병합니다. 2년을 살 수 있습니다. [삭제] 2020.05.02 12:59 #2119 danminin : 지분 유형별 - 그리드. 월 4% - 품절인가요? 분명히 신호는 추가하기 전에 1년 동안 "준비"되었습니다. 신호에 추가하기 전 월별 이익 40%, 추가 후 4%. Martins는 평균적으로 100% 이익에 도달할 때 합병합니다. 2년을 살 수 있습니다. 성장은 일반적으로 크다 Иоан Светляков 2020.05.03 14:35 #2120 Vladimir Baskakov : 성장은 일반적으로 크다 구독하고 적립)) 1...205206207208209210211212213214215216217218219...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
고맙습니다. 그러나 80%는 대담한 움직임입니다.
수년간의 연습과 통계는 계획의 정확성을 보여줍니다))) 그러나 주식에 대한 프로젝트 는 가장 가능성이 높습니다. 더 많은 잠재력이 있습니다.
이제 또 다른 전문가가 나타났습니다. 그가 월초에 멋진 이야기로 연결한 다음 직선으로 마우스처럼 앉아 분개한 가입자를 모으는 것은 첫 해가 아닙니다. , 구독료가 너무 비쌉니다." 그런 다음 거래를 시도하기 위해 - 어, 글쎄요, 슬픈 이야기는 하지 않겠습니다. 더 나은 여기, 재미있는 사진.
2018년
2019년
물론 지금
이제 또 다른 전문가가 나타났습니다. 그가 월초에 멋진 이야기로 연결한 다음 직선으로 마우스처럼 앉아 분개한 가입자를 모으는 것은 첫 해가 아닙니다. , 구독료가 너무 비쌉니다." 그런 다음 거래를 시도하기 위해 - 어, 글쎄요, 슬픈 이야기는 하지 않겠습니다. 더 나은 여기, 재미있는 사진.
2018년
2019년
물론 지금
햄스터를 퍼뜨릴 수 있는 그런 기회가 있다면, 이 기회를 활용하는 사업가들이 금세 나타날 것입니다.
햄스터를 퍼뜨릴 수 있는 그런 기회가 있다면, 이 기회를 활용하는 사업가들이 금세 나타날 것입니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
라이브러리: OnTesterCustom
fxsaber , 2020.03.15 22:59
이것은 지수나 유가의 붕괴가 아니라 통화 시장입니다. 따라서 훨씬 더 흥미 롭습니다.
다음은 여러 계정의 스크린샷입니다. 많은 좋은 스캘퍼 로봇이 파괴되었습니다.
부시는 본격적으로 무너졌다. 누가 어떤 차량을 압니까?
지분 유형별 - 그리드.
월 4% - 품절인가요?
분명히 신호는 추가하기 전에 1년 동안 "준비"되었습니다.
신호에 추가하기 전 월별 이익 40%, 추가 후 4%.
Martins는 평균적으로 100% 이익에 도달할 때 합병합니다. 2년을 살 수 있습니다.
지분 유형별 - 그리드.
월 4% - 품절인가요?
분명히 신호는 추가하기 전에 1년 동안 "준비"되었습니다.
신호에 추가하기 전 월별 이익 40%, 추가 후 4%.
Martins는 평균적으로 100% 이익에 도달할 때 합병합니다. 2년을 살 수 있습니다.
성장은 일반적으로 크다
구독하고 적립))