Uladzimir Izerski :

고맙습니다. 그러나 80%는 대담한 움직임입니다.

수년간의 연습과 통계는 계획의 정확성을 보여줍니다))) 그러나 주식에 대한 프로젝트 는 가장 가능성이 높습니다. 더 많은 잠재력이 있습니다.

 

이제 또 다른 전문가가 나타났습니다. 그가 월초에 멋진 이야기로 연결한 다음 직선으로 마우스처럼 앉아 분개한 가입자를 모으는 것은 첫 해가 아닙니다. , 구독료가 너무 비쌉니다." 그런 다음 거래를 시도하기 위해 - 어, 글쎄요, 슬픈 이야기는 하지 않겠습니다. 더 나은 여기, 재미있는 사진.


2018년


2019년


물론 지금


 
Vasiliy Pushkaryov :

햄스터를 퍼뜨릴 수 있는 그런 기회가 있다면, 이 기회를 활용하는 사업가들이 금세 나타날 것입니다.

 
Uladzimir Izerski :

시간이 지남에 따라 구독자도 더 많은 경험을 하게 되므로 이 작업을 수행하기가 더 어려워집니다. 첫 번째 사진(2018)에서는 한 달 만에 구독자가 172명 늘었다. 이제 10일 후 - 26명, 그리고 그것은 아마도 부시밀, 슈퍼 하이리튜너가 3월에 마이너스를 보였기 때문일 것입니다. 그러나 가짜 신호의 유입 속도는 동일하지 않습니다.
 

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

라이브러리: OnTesterCustom

fxsaber , 2020.03.15 22:59

계정 모니터링에서 동일한 계정 병합 패턴이 자주 반복되는 것을 보았습니다.

이것은 지수나 유가의 붕괴가 아니라 통화 시장입니다. 따라서 훨씬 더 흥미 롭습니다.

다음은 여러 계정의 스크린샷입니다. 많은 좋은 스캘퍼 로봇이 파괴되었습니다.


40분 동안 10개의 숫자를 만드는 블랙스완. 그것을 유출하거나 돈을 벌었던 사람들은 절대 탓할 수 없습니다. 사고입니다. 이 운동에 대해 유출된 것을 비난하거나 유익한 사람들을 칭찬하는 것은 단순히 옳지 않습니다.
 
영국인이 합병되었습니다. 그리고 그렇게 유쾌하게 터졌다.
부시는 본격적으로 무너졌다. 누가 어떤 차량을 압니까?
 
지분 유형별 - 그리드.

월 4% - 품절인가요?

분명히 신호는 추가하기 전에 1년 동안 "준비"되었습니다.

신호에 추가하기 전 월별 이익 40%, 추가 후 4%.

Martins는 평균적으로 100% 이익에 도달할 때 합병합니다. 2년을 살 수 있습니다.

성장은 일반적으로 크다
 
Vladimir Baskakov :
성장은 일반적으로 크다

구독하고 적립))







