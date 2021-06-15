구독자 1200명!! - 페이지 214 1...207208209210211212213214215216217218219220221...230 새 코멘트 multiplicator 2020.05.19 23:25 #2131 Maxim Kuznetsov : 여기에서 그들은 현미경으로 신호를 관찰하므로 질문은 다음과 같습니다. 시그널러가 거래를 분할하는 이유는 무엇입니까? 즉, 0.02로트에 들어가는 대신 0.01..에 두 개를 열고 동시에 닫습니다. 이것은 흔한 일이며 많은 사람들이 하고 있습니다. 이것은 거래 수를 늘리는 것 외에 의미가 있습니까? 하지만 복사를 어렵게 만듭니다. 마틴게일? Maxim Kuznetsov 2020.05.19 23:46 #2132 multiplicator : 마틴게일? 별로 비슷해 보이지는 않습니다. 몇 번의 주문으로 바로 이렇게 열립니다. 드로우다운 없음/드로우다운 없음, 누락이 있었습니다/없었습니다 행동의 의미를 잘 모르겠습니다. 미끄러짐으로 어려움을 겪고 계십니까? 또는 그래프가 더 "부드럽게" 나옵니다. PS/ 및 martingale 거래자는 삼각형 거래를 마스터했으며 거래량은 때때로 이웃 쌍을 통해 들어 올려집니다. Ivan Butko 2020.05.20 08:29 #2133 Maxim Kuznetsov : 여기에서 그들은 현미경으로 신호를 관찰하므로 질문은 다음과 같습니다. 시그널러가 거래를 분할하는 이유는 무엇입니까? 즉, 0.02로트에 들어가는 대신 0.01..에 두 개를 열고 동시에 닫습니다. 이것은 흔한 일이며 많은 사람들이 하고 있습니다. 이것은 거래 수를 늘리는 것 외에 의미가 있습니까? 하지만 복사를 어렵게 만듭니다. 알려진 번호입니다. 통계에서 획득한 점수는 기하급수적으로 증가합니다. 경험이 없는 사람은 높이 평가할 것이며 등급이 올라갈 것입니다. 0.01에서 1랏을 100개 미결 주문으로 분할하여 일련의 거래로 하루에 12,000.0포인트를 벌었습니다. Uladzimir Izerski 2020.05.20 10:17 #2134 모든 DC 가 포지션을 부분적으로 청산할 수 있는 것은 아닙니다. Vasiliy Pushkaryov 2020.05.20 10:55 #2135 Maxim Kuznetsov : 여기에서 그들은 현미경으로 신호를 관찰하므로 질문은 다음과 같습니다. 시그널러가 거래를 분할하는 이유는 무엇입니까? 즉, 0.02로트에 들어가는 대신 0.01..에 두 개를 열고 동시에 닫습니다. 이것은 흔한 일이며 많은 사람들이 하고 있습니다. 거래 수를 늘리는 것 외에 의미가 있습니까? 하지만 복사를 어렵게 만듭니다. 신호 서비스 평가 시스템에는 최소 30개의 거래가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 소량의 주문에 대한 경고가 표시됩니다. 게다가 예를 들어 3개월간의 주요 수익이 2~3일 만에 나왔다는 분석도 있다. 종종 그러한 시스템은 나쁜 계획에 따라 구축됩니다. 반대 위치가 한 달에 한두 번 몇 센트 계정에 배치되면 살아남은 계정이 모니터링에 연결됩니다. 이 페이지에서 나는 몇 가지 주의를 끌었습니다. 이제 동일한 DC에서 성장 면에서 4위에 해당하는 "거래자" 중 한 명으로부터 새로운 신호가 나타났습니다. 지난 6개월 동안 그는 이미 여러 계정을 유출했지만 그 전에 가입자에게 좋은 돈을 벌었습니다. 그리고 이러한 분할을 통해 몇 가지 표준 경고를 피하고 구독자에게 거래 내역이 있는 여러 페이지가 있는 것처럼 보이게 하기 위해 등급 시스템을 "속일 수" 있습니다. 실제로는 5-6개의 부서진 위치가 있을 수 있습니다. 최근에는 이러한 위치가 소규모 거래, 수익성 있는 곳, 부정적인 곳에서 무작위 거래로 희석되어 그렇게 분명하지 않았습니다. 그리고 사람들은 핫케이크처럼 월 200~300%로 서두른다. 눈사태 6.2 신호 지표 기반 거래 일부 훌륭한 코더와 거래 [삭제] 2020.05.20 12:11 #2136 Vasiliy Pushkaryov : 신호 서비스 평가 시스템에는 최소 30개의 거래가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 소량의 주문에 대한 경고가 표시됩니다. 게다가 예를 들어 3개월간의 주요 수익이 2~3일 만에 나왔다는 분석도 있다. 종종 그러한 시스템은 나쁜 계획에 따라 구축됩니다. 반대 위치가 한 달에 한두 번 몇 센트 계정에 배치되면 살아남은 계정이 모니터링에 연결됩니다. 이 페이지에서 나는 몇 가지 주의를 끌었습니다. 이제 동일한 DC에서 성장 면에서 4위에 해당하는 "거래자" 중 한 명으로부터 새로운 신호가 나타났습니다. 지난 6개월 동안 그는 이미 여러 계정을 유출했지만 그 전에 가입자에게 좋은 돈을 벌었습니다. 그리고 이러한 분할을 통해 몇 가지 표준 경고를 피하고 구독자에게 거래 내역이 있는 여러 페이지가 있는 것처럼 보이게 하기 위해 등급 시스템을 "속일 수" 있습니다. 실제로는 5-6개의 부서진 위치가 있을 수 있습니다. 최근에는 이러한 위치가 소규모 거래, 수익성 있는 곳, 부정적인 곳에서 무작위 거래로 희석되어 그렇게 분명하지 않았습니다. 그리고 사람들은 핫케이크처럼 월 200~300%로 서두른다. 아무도 서두르지 않고 거래하는 사람들에 비해 구독자가 적습니다. MQ는 햄스터 이야기 이후 캠페인에 대한 자신감을 잃습니다. Vasiliy Pushkaryov 2020.05.20 14:40 #2137 Vladimir Baskakov : 아무도 서두르지 않고 거래하는 사람들에 비해 구독자가 적습니다. MQ는 햄스터 이야기 이후 캠페인에 대한 자신감을 잃습니다. 다음은 12월 초에 유출된 작성자의 신호입니다. 구독자가 400명이 넘었습니다. 병합된 118에서 이 부분은 이미 달아났습니다. 이제 그녀는 새로운 신호로 성장 측면에서 4 위입니다. 그녀의 두 계정에는 60명이 넘는 사람들이 있습니다. 물론 더 적습니다. 분명히 12 월 이후로 많은 사람들이 여전히 그녀를 기억하지만 나쁘지는 않습니다. multiplicator 2020.05.20 15:24 #2138 Vasiliy Pushkaryov : 다음은 12월 초에 유출된 작성자의 신호입니다. 구독자가 400명이 넘었습니다. 병합된 118에서 이 부분은 이미 달아났습니다. 이제 그녀는 새로운 신호로 성장 측면에서 4 위입니다. 그녀의 두 계정에는 60명이 넘는 사람들이 있습니다. 물론 더 적습니다. 분명히 12 월 이후로 많은 사람들이 여전히 그녀를 기억하지만 나쁘지는 않습니다. 모니터링 이전 달에 메타쿼타가 회색으로 칠해지지 않는 이유는 무엇입니까? 그들은이 관행을 중단 했습니까? multiplicator 2020.05.20 15:30 #2139 Vladimir Baskakov : 아무도 서두르지 않고 거래하는 사람들에 비해 구독자가 적습니다. MQ는 햄스터 이야기 이후 캠페인에 대한 자신감을 잃습니다. 모든 사람이 병합되어 서비스에 대한 모든 신뢰를 잃었습니다. 공급업체는 몇 달 동안 신호를 "준비"한 다음 매월 100%의 기성 결과로 추가되고 햄스터가 실행되고 빠르게 병합됩니다. 그런 다음 서비스에 실망했습니다. 최고 신호가 3000명의 구독자를 갖기 전에 지금 ~300. [삭제] 2020.05.20 15:38 #2140 multiplicator : 모든 사람이 병합되어 서비스에 대한 모든 신뢰를 잃었습니다. 공급업체는 몇 달 동안 신호를 "준비"한 다음 매월 100%의 기성 결과로 추가되고 햄스터가 실행되고 빠르게 병합됩니다. 그런 다음 서비스에 실망했습니다. 최고 신호가 3000명의 구독자를 갖기 전에 지금 ~300. 같은 말을 했지만 더 짧았을 뿐 1...207208209210211212213214215216217218219220221...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기에서 그들은 현미경으로 신호를 관찰하므로 질문은 다음과 같습니다.
시그널러가 거래를 분할하는 이유는 무엇입니까?
즉, 0.02로트에 들어가는 대신 0.01..에 두 개를 열고 동시에 닫습니다. 이것은 흔한 일이며 많은 사람들이 하고 있습니다.
이것은 거래 수를 늘리는 것 외에 의미가 있습니까? 하지만 복사를 어렵게 만듭니다.
마틴게일?
별로 비슷해 보이지는 않습니다. 몇 번의 주문으로 바로 이렇게 열립니다. 드로우다운 없음/드로우다운 없음, 누락이 있었습니다/없었습니다
행동의 의미를 잘 모르겠습니다. 미끄러짐으로 어려움을 겪고 계십니까? 또는 그래프가 더 "부드럽게" 나옵니다.
PS/ 및 martingale 거래자는 삼각형 거래를 마스터했으며 거래량은 때때로 이웃 쌍을 통해 들어 올려집니다.
알려진 번호입니다.
통계에서 획득한 점수는 기하급수적으로 증가합니다. 경험이 없는 사람은 높이 평가할 것이며 등급이 올라갈 것입니다.
0.01에서 1랏을 100개 미결 주문으로 분할하여 일련의 거래로 하루에 12,000.0포인트를 벌었습니다.
신호 서비스 평가 시스템에는 최소 30개의 거래가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 소량의 주문에 대한 경고가 표시됩니다. 게다가 예를 들어 3개월간의 주요 수익이 2~3일 만에 나왔다는 분석도 있다. 종종 그러한 시스템은 나쁜 계획에 따라 구축됩니다. 반대 위치가 한 달에 한두 번 몇 센트 계정에 배치되면 살아남은 계정이 모니터링에 연결됩니다.
이 페이지에서 나는 몇 가지 주의를 끌었습니다. 이제 동일한 DC에서 성장 면에서 4위에 해당하는 "거래자" 중 한 명으로부터 새로운 신호가 나타났습니다. 지난 6개월 동안 그는 이미 여러 계정을 유출했지만 그 전에 가입자에게 좋은 돈을 벌었습니다.
그리고 이러한 분할을 통해 몇 가지 표준 경고를 피하고 구독자에게 거래 내역이 있는 여러 페이지가 있는 것처럼 보이게 하기 위해 등급 시스템을 "속일 수" 있습니다. 실제로는 5-6개의 부서진 위치가 있을 수 있습니다. 최근에는 이러한 위치가 소규모 거래, 수익성 있는 곳, 부정적인 곳에서 무작위 거래로 희석되어 그렇게 분명하지 않았습니다. 그리고 사람들은 핫케이크처럼 월 200~300%로 서두른다.
아무도 서두르지 않고 거래하는 사람들에 비해 구독자가 적습니다. MQ는 햄스터 이야기 이후 캠페인에 대한 자신감을 잃습니다.
다음은 12월 초에 유출된 작성자의 신호입니다. 구독자가 400명이 넘었습니다. 병합된 118에서 이 부분은 이미 달아났습니다.
이제 그녀는 새로운 신호로 성장 측면에서 4 위입니다. 그녀의 두 계정에는 60명이 넘는 사람들이 있습니다. 물론 더 적습니다. 분명히 12 월 이후로 많은 사람들이 여전히 그녀를 기억하지만 나쁘지는 않습니다.
모니터링 이전 달에 메타쿼타가 회색으로 칠해지지 않는 이유는 무엇입니까?
그들은이 관행을 중단 했습니까?
모든 사람이 병합되어 서비스에 대한 모든 신뢰를 잃었습니다.
공급업체는 몇 달 동안 신호를 "준비"한 다음 매월 100%의 기성 결과로 추가되고 햄스터가 실행되고 빠르게 병합됩니다.
그런 다음 서비스에 실망했습니다.
최고 신호가 3000명의 구독자를 갖기 전에
지금 ~300.
