트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1733

새 코멘트
 
막심 드미트리예프스키 :

모든 것이 작동합니다. 부동 시간 창을 마련해야 합니다. 고정된 숫자는 제한된 것으로 보입니다.

글쎄, 패턴이 "흘러" 찢어진 / 고르지 않은 경우 패턴이 남아 있고 테스트되는 한 분류할 가치가 없다고 생각합니다.

 
나는 이 시스템의 아킬레스건이 완벽하거나 완벽하지 않은 원을 찾는 것이 항상 가능한 것은 아니라고 생각합니다.
[삭제]  
mytarmailS :

글쎄, 패턴이 "흘러" 찢어진 / 고르지 않은 경우 패턴이 남아 있고 테스트되는 한 분류할 가치가 없다고 생각합니다.

일반적으로 몇 분으로 그룹화됩니다. 계약

 
일반적으로 조직적으로, 나는 시작이 낮은 ..... 생각하면 어린 시절의 꿈입니다. :-)))))
 
막심 드미트리예프스키 :

일반적으로 몇 분으로 그룹화됩니다. 계약

아는 것을 하되 OOS를 하라

보고싶다

 
ML 전문가를 위한 이러한 질문: 이미지에서 사물을 인식하도록 NN을 가르칠 수 있다고 알려져 있지만 사물은 정상 조립된 상태여야 하지만 깨진 것을 인식하도록 NN을 훈련할 수 있습니까? 사고 후의 자동차, 철거 중인 집, 토네이도 후의 가구와 같은 물건? 남자는 그것을 올바르게 이해합니다.
 
피터 코노우 :
ML 전문가를 위한 이러한 질문: 이미지에서 사물을 인식하도록 NN을 가르칠 수 있다고 알려져 있지만 사물은 정상 조립된 상태여야 하지만 깨진 것을 인식하도록 NN을 훈련할 수 있습니까? 사고 후의 자동차, 철거 중인 집, 토네이도 후의 가구와 같은 물건? 남자는 그것을 올바르게 이해합니다.

집이 망가졌든 망가지지 않았든 차이가 뭐냐, 네트워크는 배운 것을 배운다

 
mytarmailS :

집이 망가졌든 망가지지 않았든 무슨 차이가 있단 말인가, 네트워크는 배운 것을 배운다

철저한.)))

집은 항상 다른 방식으로 부서집니다. 집 전체와 파괴된 집 사이에는 큰 차이가 있습니다. 집 전체에 여러 기독교적 이미지가 있으면 폐허가 된 집은 무엇이든 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 사람은 그것을 쉽게 인식합니다.

사람은 이미지의 엔트로피에 쉽게 대처할 수 있지만 NS는 어떻습니까?

 

나는 시장 증분 확률의 분포가 가우스 CV와 지수(또는 일반적인 경우, Erlang) 배포판.

Erlang 분포는 틱 따옴표 사이의 시간 간격을 담당하며 이러한 숫자의 생성기는 다음과 같습니다.

여기서 람다는 사건의 흐름(따옴표)의 강도입니다.

Lambda=const이면 이 프로세스는 고정적이지만 시장에서는 흐름 강도가 다른 시간에 다릅니다. Lambda=f(t), 이는 전체 프로세스의 비정상성을 결정합니다.

저것. 정지된 프로세스를 선택하기 위해 전체와 동일한 자속 밀도를 갖는 VR의 개별 섹션을 고려해야 합니다.

따라서 VR을 하루 안에 몇 시간으로 나눈 다음 이 시간을 "접착"하려는 시도는 확실히 생명에 대한 권리가 있습니다.

 
피터 코노우 :

철저한.)))

집은 항상 다른 방식으로 부서집니다. 집 전체 사이..

글쎄요, 사진 속의 고양이는 다르지만 네트워크는 고양이를 인식하고 어떻게든 개와 구별합니다 ...

패턴 인식의 원리, 컨볼루션 네트워크 , 작동 방식 등에 대해 최소한 무언가를 읽으십시오. 당신의 질문은 그다지 성숙하지 않습니다. 당신이 읽을 때 당신은 그들의 어리석음을 이해할 것입니다

1...172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740...3399
새 코멘트