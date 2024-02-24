트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1739

막심 드미트리예프스키 :

당연히 아니지

그럼 가세요!!

사실, 나는 이것이 왜 작동하는지 잘 이해하지 못합니다. 이와 같은 것을 시도하고 대상을 가져와 클러스터에 혼합했지만 좋은 결과가 없었습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

네, 그렇습니다. 알고리즘을 이해하거나 어리석게도 모든 것을 파이썬으로 남겨두는 것이 필요합니다. 추가 조작을 위해 MT5 테스터로 운전하기 위해 사냥하십시오.

또 다른 예, 연도별 훈련 및 테스트


사진은 물론 최고지만 당신이하는 일을 이해하지 못합니다)

무엇을 TF에 결합합니까?
 
막심 드미트리예프스키 :

저도요

가격표 보여줘

그리고 하단에 경로는 클러스터 히스토그램이 될 것입니다

지표로

또는 클러스터의 색상으로 그래프 자체를 페인트하면 훨씬 좋습니다.

mytarmailS :

사진은 물론 최고지만 당신이하는 일을 이해하지 못합니다)

어떤 TF에 결합합니까?

서로 다른 몇 가지 증분을 밀어 넣은 다음 붙일 때와 같이 예측된 각 클러스터에 대한 수익을 붙입니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

서로 다른 몇 증분을 밀어 넣은 다음 접착할 때와 같이 예측된 각 클러스터에 대한 수익을 접착합니다.

지금 해볼게요

pl은 무엇입니까?




10시까지 깼다..

그러나 이것은 예측이 아니라 사실에 대한 진술과 같다는 것을 이해하십시오.

mytarmailS :

지금 해볼게요

pl은 무엇입니까?

10시까지 깼다..

그러나 이것은 예측이 아니라 사실에 대한 진술과 같다는 것을 이해하십시오.

테스트 케이지

그리고 나는 잔다

 

hnya some, 아마도 나는 코드에서 뭔가를 tupanul

mytarmailS :

hnya some, 아마도 나는 코드에서 뭔가를 tupanul

3 클러스터를 수행합니다. 구름을 10등분한 곳, 도대체 그곳에서 무슨 일이 벌어질까

증분의 맥락에서 3이 필요한 이유에 대해 생각하십시오.
 
막심 드미트리예프스키 :

3 클러스터를 수행합니다. 구름을 10등분한 곳, 도대체 그곳에서 무슨 일이 벌어질까

증분의 맥락에서 3이 필요한 이유에 대해 생각하십시오.

여기 5 , 테스트 탑이 있습니다

shcha 3 할 것입니다





mytarmailS :

여기 5 , 테스트 탑이 있습니다

shcha 3 할 것입니다

나중에 차트의 클러스터에 색상을 지정하십시오. 가능하면 .. 파이썬에서도 어렵습니다.

클러스터의 길이, 클러스터가 어떻게 교체되는지 등을 확인합니다.

