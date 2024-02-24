트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1739 1...173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.04.22 19:57 #17381 막심 드미트리예프스키 : 당연히 아니지 그럼 가세요!! 사실, 나는 이것이 왜 작동하는지 잘 이해하지 못합니다. 이와 같은 것을 시도하고 대상을 가져와 클러스터에 혼합했지만 좋은 결과가 없었습니다. mytarmailS 2020.04.22 20:10 #17382 막심 드미트리예프스키 : 네, 그렇습니다. 알고리즘을 이해하거나 어리석게도 모든 것을 파이썬으로 남겨두는 것이 필요합니다. 추가 조작을 위해 MT5 테스터로 운전하기 위해 사냥하십시오. 또 다른 예, 연도별 훈련 및 테스트 사진은 물론 최고지만 당신이하는 일을 이해하지 못합니다) 무엇을 TF에 결합합니까? mytarmailS 2020.04.22 20:12 #17383 막심 드미트리예프스키 : 저도요 가격표 보여줘 그리고 하단에 경로는 클러스터 히스토그램이 될 것입니다 지표로 또는 클러스터의 색상으로 그래프 자체를 페인트하면 훨씬 좋습니다. [삭제] 2020.04.22 20:13 #17384 mytarmailS : 사진은 물론 최고지만 당신이하는 일을 이해하지 못합니다) 어떤 TF에 결합합니까? 서로 다른 몇 가지 증분을 밀어 넣은 다음 붙일 때와 같이 예측된 각 클러스터에 대한 수익을 붙입니다. mytarmailS 2020.04.22 20:16 #17385 막심 드미트리예프스키 : 서로 다른 몇 증분을 밀어 넣은 다음 접착할 때와 같이 예측된 각 클러스터에 대한 수익을 접착합니다. 지금 해볼게요 pl은 무엇입니까? 10시까지 깼다.. 그러나 이것은 예측이 아니라 사실에 대한 진술과 같다는 것을 이해하십시오. [삭제] 2020.04.22 20:32 #17386 mytarmailS : 지금 해볼게요 pl은 무엇입니까? 10시까지 깼다.. 그러나 이것은 예측이 아니라 사실에 대한 진술과 같다는 것을 이해하십시오. 테스트 케이지 그리고 나는 잔다 mytarmailS 2020.04.22 20:39 #17387 hnya some, 아마도 나는 코드에서 뭔가를 tupanul [삭제] 2020.04.22 20:40 #17388 mytarmailS : hnya some, 아마도 나는 코드에서 뭔가를 tupanul 3 클러스터를 수행합니다. 구름을 10등분한 곳, 도대체 그곳에서 무슨 일이 벌어질까 증분의 맥락에서 3이 필요한 이유에 대해 생각하십시오. mytarmailS 2020.04.22 20:44 #17389 막심 드미트리예프스키 : 3 클러스터를 수행합니다. 구름을 10등분한 곳, 도대체 그곳에서 무슨 일이 벌어질까 증분의 맥락에서 3이 필요한 이유에 대해 생각하십시오. 여기 5 , 테스트 탑이 있습니다 shcha 3 할 것입니다 [삭제] 2020.04.22 20:46 #17390 mytarmailS : 여기 5 , 테스트 탑이 있습니다 shcha 3 할 것입니다 나중에 차트의 클러스터에 색상을 지정하십시오. 가능하면 .. 파이썬에서도 어렵습니다. 클러스터의 길이, 클러스터가 어떻게 교체되는지 등을 확인합니다. 1...173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
당연히 아니지
그럼 가세요!!
사실, 나는 이것이 왜 작동하는지 잘 이해하지 못합니다. 이와 같은 것을 시도하고 대상을 가져와 클러스터에 혼합했지만 좋은 결과가 없었습니다.
네, 그렇습니다. 알고리즘을 이해하거나 어리석게도 모든 것을 파이썬으로 남겨두는 것이 필요합니다. 추가 조작을 위해 MT5 테스터로 운전하기 위해 사냥하십시오.
또 다른 예, 연도별 훈련 및 테스트
사진은 물론 최고지만 당신이하는 일을 이해하지 못합니다)무엇을 TF에 결합합니까?
저도요
가격표 보여줘
그리고 하단에 경로는 클러스터 히스토그램이 될 것입니다
지표로
또는 클러스터의 색상으로 그래프 자체를 페인트하면 훨씬 좋습니다.
사진은 물론 최고지만 당신이하는 일을 이해하지 못합니다)어떤 TF에 결합합니까?
서로 다른 몇 가지 증분을 밀어 넣은 다음 붙일 때와 같이 예측된 각 클러스터에 대한 수익을 붙입니다.
서로 다른 몇 증분을 밀어 넣은 다음 접착할 때와 같이 예측된 각 클러스터에 대한 수익을 접착합니다.
지금 해볼게요
pl은 무엇입니까?
10시까지 깼다..
그러나 이것은 예측이 아니라 사실에 대한 진술과 같다는 것을 이해하십시오.
지금 해볼게요
pl은 무엇입니까?
10시까지 깼다..
그러나 이것은 예측이 아니라 사실에 대한 진술과 같다는 것을 이해하십시오.
테스트 케이지
그리고 나는 잔다
hnya some, 아마도 나는 코드에서 뭔가를 tupanul
hnya some, 아마도 나는 코드에서 뭔가를 tupanul
3 클러스터를 수행합니다. 구름을 10등분한 곳, 도대체 그곳에서 무슨 일이 벌어질까증분의 맥락에서 3이 필요한 이유에 대해 생각하십시오.
3 클러스터를 수행합니다. 구름을 10등분한 곳, 도대체 그곳에서 무슨 일이 벌어질까증분의 맥락에서 3이 필요한 이유에 대해 생각하십시오.
여기 5 , 테스트 탑이 있습니다
shcha 3 할 것입니다
여기 5 , 테스트 탑이 있습니다
shcha 3 할 것입니다
나중에 차트의 클러스터에 색상을 지정하십시오. 가능하면 .. 파이썬에서도 어렵습니다.
클러스터의 길이, 클러스터가 어떻게 교체되는지 등을 확인합니다.