트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1729

mytarmailS 2020.04.22 10:44 #17281

블라디미르 수슬로프 :

한 쌍의 구성요소(예: 3, 4)를 사용합니다.

x축 - 구성요소 3

y축 - 성분 4

라운드인 경우 - 사이클

그게 다야) 젠장, 나는 일종의 상호 상관 관계가 고려되거나 다음과 같은 것이라고 생각했습니다.

Vladimir Suslov 2020.04.22 10:47 #17282

mytarmailS :

그게 다야) 젠장, 나는 일종의 상호 상관 관계가 고려되거나 다음과 같은 것이라고 생각했습니다.

상관관계도 고려

Mihail Marchukajtes 2020.04.22 10:48 #17283

mytarmailS :

그게 다야) 젠장, 나는 일종의 상호 상관 관계가 고려되거나 다음과 같은 것이라고 생각했습니다.

네, 오실로스코프에 대해 말씀드렸습니다. 이 방법은 무선 전자 제품에서 가져옵니다. 이미 주파수로 크롤링하는 경우 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다. 따라서 라디오 전자 제품 거래자는 어떻게 든 친구가되었습니다. :-)))))

[삭제] 2020.04.22 10:51 #17284

마이클 마르쿠카이테스 :

요컨대 내 메시지의 의미는 이것이었습니다. 다시 그릴 수 없는 이 애벌레에는 녹색 창 10 및 11ё에서 매개변수를 지정하고 groupsstar 및 groupdept를 설정한 다음 구성 범위를 순수하게 제국적으로(중요) 수동으로 선택하는 여러 설정이 있습니다. 글쎄요, 숫자 를 이해하지 못했습니다. 훈련 막대의 수가 변경되었다는 것을 결코 이해하지 못했다. 나는 그것이 어떻게든 반복과 관련이 있다고 생각한다. 결과적으로 절대적으로 모든 곡률과 사이클의 순환 직선을 만들 수 있습니다. 이것은 매우 유연합니다. 글쎄, 다시 그리지 않는 애벌레. 따라서 이 전략의 의미는 녹색 창의 매개변수에 따라 이 라인을 작성할 때 수동으로 선택하는 것입니다. 점 위의 검은 막대가 점 위를 확장하고 움직이며, 이 순간 오실로스코프는 춤을 추고 있습니다. 엄마는 울지 마세요. 그런 다음 다시 나는 수십 개의 막대에 대한 이야기를 변경했고 다시 이 겐벡터의 창으로 이동하여 어리석은 원이 될 때까지 이 지팡이로 춤을 춥니다. 그러나 가장 흥미로운 점은 이 avdon이 Neuroshell 내부에 자체 창을 가진 유일한 애드온이라는 것입니다. 칠면조나 전략의 대화 형식이 아니라 기본 형식과 함께 프로그램의 내부 창이 열렸습니다. 이것은 당신을 위한 칠면조가 아니며 전략은 일종의 작업 도구입니다. 그리고 이것은 정말 끔찍하게 멈추고 있습니다. 그것은 바로 콘크리트를 피펫으로 피펫으로 만든 것입니다. 뭐, 한마디로 이 동그라미를 찾을 정도로 적은 확률로 춤을 추지는 않았지만, 내가 얻은 동그라미는 초록색 창의 이 둔한 razmeshka와 거리가 멀다. 보세요, 이 도구를 만든 사람도 참조할 좋은 예를 찾을 수 없었습니다. 차트의 현재 끝 부분에 이 곡선을 그릴 수 있는 옵션이 많이 있고 그것을 애벌레로 명확하게 설명할 것이기 때문입니다. 그러나 가까운 시일 내에 미래에는 다르게 행동할 것입니다. 따라서 녹색 창에는 서로를 교대로 예측하는 두 개의 주파수가 있습니다.

THIS 전략의 근본적인 의미는 구축 직후 4~5개의 시그널을 보장한다는 점이다. 두 개라도 충분할 것입니다. 이것이 ALL 전략의 근본적인 의미입니다. 전략이 최적화 직후에 보장된 5개의 신호를 제공하지 않으면 전략이 없는 것입니다. 글쎄, 그녀가 5 점 만점에 3 점을 플러스로 제공하더라도 이미 충분할 것입니다.

그래서 이 전략에서 이것이 당신이 줄을 서서 원을 얻을 때의 요점입니다. 여기 지금 당신은 어쨌든 벌고, 만들고, 더 선택할 수 있는 세 가지 움직임이 보장됩니다. 그런 도구. 그냥 정확한 모양의 원이 나왔을 때 나선이였을 때, 아니면 오히려 두 개의 나선을 서로 그리면 괜찮아. 처음 세 개는 보장되었지만 정확히 기억나지 않습니다. 그러나 불행히도 그것은 단순히 손으로 할 수 없었습니다. 나는 특정 Neuroshel 괴상한 사람이었지만 두 개 이상의 마우스를 바꿨습니다. :-) 하지만 그런 테스트를 할 준비가 되지 않았습니다. 그래서 Maxim, NS를 요청하면 그에 대해 구체적으로 설명하겠습니다. :-) 하지마....프로그램은 정말 실행된다.

나는 당신에게 모든 것을 설명했습니다

mytarmailS 2020.04.22 10:53 #17285

블라디미르 수슬로프 :

상관관계도 고려

음, 물론 이것은 PCA의 일부입니다.

이 2차원 다이어그램을 만드는 방법이 궁금합니다. 인식을 위해 AMO를 제공하면 됩니다. 왜냐하면 그것들 (2. 다이어그램) 은 차원이 없는 것으로 간주되고 한 구성 요소가 다른 구성 요소에 대해 종속성을 나타내므로 각각을 비교할 수 있기 때문입니다. 각각을 사용하여 전체 시리즈를 설명하고 절대 행 값 이 없는 무차원 시리즈를 설명합니다. 이 문제에 대한 귀하의 생각은 흥미롭고 비판적입니다.

프로그램을 직접 작성하셨나요?

[삭제] 2020.04.22 10:54 #17286

mytarmailS :

나는 모든 것이 작동하지 않을 것이라고 생각합니다. 가격은 och입니다. 특성이 많이 변경됩니다. 일부 통계 패턴을 검색할 모든 조작 전에도 데이터를 올바르게 변환하기 위해 무언가를 "작업"하고 있습니다. 달성되면 이것이 목표 1번인 것 같습니다. 그러면 어떤 MO를 선동하거나 최적화 유형이 중요하지 않습니다.

MNK의 정사각형이 아닌 루트에서 볼 수 있습니다.

이것은 일부 구성 요소가 보존되는 데이터 변환 입니다(예: 수익률의 평균).

이것은 클러스터링과 유사합니다. 원하는 경우 좋은 일을 하기 시작했는데 갑자기 무뚝뚝해져서 외면했네 IMHO

Vladimir Suslov 2020.04.22 11:01 #17287

mytarmailS :

...

프로그램을 직접 작성하셨나요?

좋은 가이드가 있습니다

파일:
f9mx0cb4t_SSA-xwgnh0_z78i19u8z_xh2ig.zip 446 kb

Mihail Marchukajtes 2020.04.22 11:02 #17288

또한 어느 주파수가 어느 주파수를 예측하는지 알 수 있으며 둘 다 같은 계열에 속하기 때문입니다. 글쎄, 일반적으로 곡률은 말 그대로 2-3개의 굴절에 의해 능동적인 것으로 판명되었습니다. 전략이 아닌 것, 그리고 가장 중요한 것은 신경망이 없고 지금 여기에서 안정적이고 보장됩니다. 일반적으로 이것을 전체적으로 확인하는 것이 좋을 것입니다. 미래의 krivulina가 얼마 동안 견적보다 앞서 간다는 사실로 이어지는 정확한 설정을 보장하기 위해 다른 조작이 추가로 발명될 수 있습니다. 질문?

[삭제] 2020.04.22 11:03 #17289

마이클 마르쿠카이테스 :

10년 전 캐터필러에 확인됨, 고전적인 형태의 물고기는 없습니다. 소비

mytarmailS 2020.04.22 11:13 #17290

막심 드미트리예프스키 :

이해를 못했어요.. 더 설명해주세요, 루트가 뭐고 어디가 잘못된건지

블라디미르 수슬로프 :

도와 주셔서 감사합니다..
한 쌍의 구성요소(예: 3, 4)를 사용합니다.
x축 - 구성요소 3
y축 - 성분 4
라운드인 경우 - 사이클
그게 다야) 젠장, 나는 일종의 상호 상관 관계가 고려되거나 다음과 같은 것이라고 생각했습니다.
그게 다야) 젠장, 나는 일종의 상호 상관 관계가 고려되거나 다음과 같은 것이라고 생각했습니다.
상관관계도 고려
그게 다야) 젠장, 나는 일종의 상호 상관 관계가 고려되거나 다음과 같은 것이라고 생각했습니다.
요컨대 내 메시지의 의미는 이것이었습니다. 다시 그릴 수 없는 이 애벌레에는 녹색 창 10 및 11ё에서 매개변수를 지정하고 groupsstar 및 groupdept를 설정한 다음 구성 범위를 순수하게 제국적으로(중요) 수동으로 선택하는 여러 설정이 있습니다. 글쎄요, 숫자 를 이해하지 못했습니다. 훈련 막대의 수가 변경되었다는 것을 결코 이해하지 못했다. 나는 그것이 어떻게든 반복과 관련이 있다고 생각한다. 결과적으로 절대적으로 모든 곡률과 사이클의 순환 직선을 만들 수 있습니다. 이것은 매우 유연합니다. 글쎄, 다시 그리지 않는 애벌레. 따라서 이 전략의 의미는 녹색 창의 매개변수에 따라 이 라인을 작성할 때 수동으로 선택하는 것입니다. 점 위의 검은 막대가 점 위를 확장하고 움직이며, 이 순간 오실로스코프는 춤을 추고 있습니다. 엄마는 울지 마세요. 그런 다음 다시 나는 수십 개의 막대에 대한 이야기를 변경했고 다시 이 겐벡터의 창으로 이동하여 어리석은 원이 될 때까지 이 지팡이로 춤을 춥니다. 그러나 가장 흥미로운 점은 이 avdon이 Neuroshell 내부에 자체 창을 가진 유일한 애드온이라는 것입니다. 칠면조나 전략의 대화 형식이 아니라 기본 형식과 함께 프로그램의 내부 창이 열렸습니다. 이것은 당신을 위한 칠면조가 아니며 전략은 일종의 작업 도구입니다. 그리고 이것은 정말 끔찍하게 멈추고 있습니다. 그것은 바로 콘크리트를 피펫으로 피펫으로 만든 것입니다. 뭐, 한마디로 이 동그라미를 찾을 정도로 적은 확률로 춤을 추지는 않았지만, 내가 얻은 동그라미는 초록색 창의 이 둔한 razmeshka와 거리가 멀다. 보세요, 이 도구를 만든 사람도 참조할 좋은 예를 찾을 수 없었습니다. 차트의 현재 끝 부분에 이 곡선을 그릴 수 있는 옵션이 많이 있고 그것을 애벌레로 명확하게 설명할 것이기 때문입니다. 그러나 가까운 시일 내에 미래에는 다르게 행동할 것입니다. 따라서 녹색 창에는 서로를 교대로 예측하는 두 개의 주파수가 있습니다.
THIS 전략의 근본적인 의미는 구축 직후 4~5개의 시그널을 보장한다는 점이다. 두 개라도 충분할 것입니다. 이것이 ALL 전략의 근본적인 의미입니다. 전략이 최적화 직후에 보장된 5개의 신호를 제공하지 않으면 전략이 없는 것입니다. 글쎄, 그녀가 5 점 만점에 3 점을 플러스로 제공하더라도 이미 충분할 것입니다.
그래서 이 전략에서 이것이 당신이 줄을 서서 원을 얻을 때의 요점입니다. 여기 지금 당신은 어쨌든 벌고, 만들고, 더 선택할 수 있는 세 가지 움직임이 보장됩니다. 그런 도구. 그냥 정확한 모양의 원이 나왔을 때 나선이였을 때, 아니면 오히려 두 개의 나선을 서로 그리면 괜찮아. 처음 세 개는 보장되었지만 정확히 기억나지 않습니다. 그러나 불행히도 그것은 단순히 손으로 할 수 없었습니다. 나는 특정 Neuroshel 괴상한 사람이었지만 두 개 이상의 마우스를 바꿨습니다. :-) 하지만 그런 테스트를 할 준비가 되지 않았습니다. 그래서 Maxim, NS를 요청하면 그에 대해 구체적으로 설명하겠습니다. :-) 하지마....프로그램은 정말 실행된다.
나는 당신에게 모든 것을 설명했습니다
상관관계도 고려
음, 물론 이것은 PCA의 일부입니다.
이 2차원 다이어그램을 만드는 방법이 궁금합니다. 인식을 위해 AMO를 제공하면 됩니다. 왜냐하면 그것들 (2. 다이어그램) 은 차원이 없는 것으로 간주되고 한 구성 요소가 다른 구성 요소에 대해 종속성을 나타내므로 각각을 비교할 수 있기 때문입니다. 각각을 사용하여 전체 시리즈를 설명하고 절대 행 값 이 없는 무차원 시리즈를 설명합니다. 이 문제에 대한 귀하의 생각은 흥미롭고 비판적입니다.
프로그램을 직접 작성하셨나요?
나는 모든 것이 작동하지 않을 것이라고 생각합니다. 가격은 och입니다. 특성이 많이 변경됩니다. 일부 통계 패턴을 검색할 모든 조작 전에도 데이터를 올바르게 변환하기 위해 무언가를 "작업"하고 있습니다. 달성되면 이것이 목표 1번인 것 같습니다. 그러면 어떤 MO를 선동하거나 최적화 유형이 중요하지 않습니다.
MNK의 정사각형이 아닌 루트에서 볼 수 있습니다.
이것은 일부 구성 요소가 보존되는 데이터 변환 입니다(예: 수익률의 평균).
이것은 클러스터링과 유사합니다. 원하는 경우좋은 일을 하기 시작했는데 갑자기 무뚝뚝해져서 외면했네 IMHO
프로그램을 직접 작성하셨나요?
좋은 가이드가 있습니다
또한 어느 주파수가 어느 주파수를 예측하는지 알 수 있으며 둘 다 같은 계열에 속하기 때문입니다. 글쎄, 일반적으로 곡률은 말 그대로 2-3개의 굴절에 의해 능동적인 것으로 판명되었습니다. 전략이 아닌 것, 그리고 가장 중요한 것은 신경망이 없고 지금 여기에서 안정적이고 보장됩니다. 일반적으로 이것을 전체적으로 확인하는 것이 좋을 것입니다. 미래의 krivulina가 얼마 동안 견적보다 앞서 간다는 사실로 이어지는 정확한 설정을 보장하기 위해 다른 조작이 추가로 발명될 수 있습니다. 질문?
10년 전 캐터필러에 확인됨, 고전적인 형태의 물고기는 없습니다.소비
MNK의 정사각형이 아닌 루트에서 볼 수 있습니다.
이것은 일부 구성 요소가 보존된 데이터의 변환입니다(예: 수익률의 평균)
이것은 클러스터링과 유사합니다. 원하는 경우좋은 일을 하기 시작했는데 갑자기 무뚝뚝해져서 외면했네 IMHO
이해를 못했어요.. 더 설명해주세요, 루트가 뭐고 어디가 잘못된건지
좋은 가이드가 있습니다
도와 주셔서 감사합니다..
프로그램을 직접 작성하셨나요?