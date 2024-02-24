트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1737 1...173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.04.22 19:05 #17361 막심 드미트리예프스키 : k-평균, 가장 단순한 글쎄, 그것은 동일하다 dbscan을 시도하십시오, 나는 그것이 더 좋을 것이라고 생각합니다 알다시피, 나는 당신이 클러스터링을 어떻게했는지 눈으로 볼 수도 있습니다)) 나 자신을 놀라게하고 있습니다) Alexander_K2 2020.04.22 19:06 #17362 알렉산더_K2 : 나는 시장 증분 확률의 분포가 가우스 CV와 지수(또는 일반적인 경우, Erlang) 배포판. Erlang 분포는 틱 따옴표 사이의 시간 간격을 담당하며 이러한 숫자의 생성기는 다음과 같습니다. 여기서 람다는 사건의 흐름(따옴표)의 강도입니다. Lambda=const이면 이 프로세스는 고정적이지만 시장에서는 흐름 강도가 다른 시간에 다릅니다. Lambda=f(t), 이는 전체 프로세스의 비정상성을 결정합니다. 저것. 정지된 프로세스를 선택하기 위해 전체와 동일한 자속 밀도를 갖는 VR의 개별 섹션을 고려해야 합니다. 따라서 VR을 하루 안에 몇 시간으로 나눈 다음 이 시간을 "접착"하려는 시도는 확실히 생명에 대한 권리가 있습니다. 추신 내 계산에 따르면 하루 중 다음 시간에 동일한 자속 밀도가 관찰됩니다. 0 1, 23 2, 5, 22 3, 4, 8, 21 6, 7 9, 12, 19 10, 11, 15, 18 13, 14 열여섯 17 20 뭐, 그냥 참고용으로... [Archive!] Pure mathematics, physics, [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 Machine learning in trading: [삭제] 2020.04.22 19:08 #17363 mytarmailS : 글쎄, 그것은 동일하다 dbscan을 시도하십시오, 나는 그것이 더 좋을 것이라고 생각합니다 알다시피, 나는 당신이 클러스터링을 어떻게했는지 눈으로 볼 수도 있습니다)) 나 자신을 놀라게하고 있습니다) 뭐하는거야? 나는 처음에 그것을 썼다 mytarmailS 2020.04.22 19:10 #17364 막심 드미트리예프스키 : 당신은 무엇에 대해 겁을 먹고 있습니까? 나는 처음에 그것을 썼다 어디? 나는 보지 않았다. [삭제] 2020.04.22 19:16 #17365 mytarmailS : 어디? 나는 보지 않았다. 이미 아무데도 .. 새로운 데이터에 대한 다른 프로그램에서 별도로 중심, Schaub zayuzat가 있는 행렬을 꺼낼 수 있습니까? 아마도 R에 그러한 기능이 있습니까? 바라보다 mytarmailS 2020.04.22 19:18 #17366 막심 드미트리예프스키 : 이미 아무데도 .. 새로운 데이터에 대한 다른 프로그램에서 별도로 중심, Schaub zayuzat가 있는 행렬을 꺼낼 수 있습니까? 아마도 R에 그러한 기능이 있습니까? 바라보다 내가 올바르게 이해했다면 네, 할 수 있습니다. [삭제] 2020.04.22 19:22 #17367 mytarmailS : 내가 올바르게 이해했다면 네, 할 수 있습니다. 가르치다 mytarmailS 2020.04.22 19:23 #17368 막심 드미트리예프스키 : 가르치다 너무 많이 코딩하지 않도록 정확히 원하는 것을 다시 작성하십시오. fake.dt <- matrix(rnorm( 100 ),ncol = 5 ) kn <- kmeans(fake.dt,centers = 3 ) kn$centers kn$centers [, 1 ] [, 2 ] [, 3 ] [, 4 ] [, 5 ] 1 0.1491919 - 0.82943057 1.00194753 - 0.78824900 0.7330618 2 0.4543194 - 0.01318233 - 2.36800973 0.05477085 0.2706286 3 0.1478300 0.34991845 - 0.04671528 0.33735489 - 0.6789331 세 클러스터의 세 중심 [삭제] 2020.04.22 19:25 #17369 mytarmailS : 너무 많이 코딩하지 않도록 정확히 원하는 것을 다시 작성하십시오. 모델을 맞춘 후 알고리즘에 따라 행렬 또는 이와 유사한 것이 있어야 합니다. 이를 통해 새 데이터에 대한 예측을 계산할 수 있습니다. 음, 이전에 간단히 metak에 전송하고 테스터에서 자신을 고려하십시오. [삭제] 2020.04.22 19:28 #17370 여기에서 무엇을 해야 할까요? 나는 당분간 떡갈나무를 떡갈나무로 묶고 있다. 1...173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
k-평균, 가장 단순한
글쎄, 그것은 동일하다
dbscan을 시도하십시오, 나는 그것이 더 좋을 것이라고 생각합니다
알다시피, 나는 당신이 클러스터링을 어떻게했는지 눈으로 볼 수도 있습니다)) 나 자신을 놀라게하고 있습니다)
나는 시장 증분 확률의 분포가 가우스 CV와 지수(또는 일반적인 경우, Erlang) 배포판.
Erlang 분포는 틱 따옴표 사이의 시간 간격을 담당하며 이러한 숫자의 생성기는 다음과 같습니다.
여기서 람다는 사건의 흐름(따옴표)의 강도입니다.
Lambda=const이면 이 프로세스는 고정적이지만 시장에서는 흐름 강도가 다른 시간에 다릅니다. Lambda=f(t), 이는 전체 프로세스의 비정상성을 결정합니다.
저것. 정지된 프로세스를 선택하기 위해 전체와 동일한 자속 밀도를 갖는 VR의 개별 섹션을 고려해야 합니다.
따라서 VR을 하루 안에 몇 시간으로 나눈 다음 이 시간을 "접착"하려는 시도는 확실히 생명에 대한 권리가 있습니다.
추신
내 계산에 따르면 하루 중 다음 시간에 동일한 자속 밀도가 관찰됩니다.
0
1, 23
2, 5, 22
3, 4, 8, 21
6, 7
9, 12, 19
10, 11, 15, 18
13, 14
열여섯
17
20
뭐, 그냥 참고용으로...
뭐하는거야? 나는 처음에 그것을 썼다
어디? 나는 보지 않았다.
이미 아무데도 .. 새로운 데이터에 대한 다른 프로그램에서 별도로 중심, Schaub zayuzat가 있는 행렬을 꺼낼 수 있습니까?
아마도 R에 그러한 기능이 있습니까? 바라보다
내가 올바르게 이해했다면 네, 할 수 있습니다.
가르치다
너무 많이 코딩하지 않도록 정확히 원하는 것을 다시 작성하십시오.
세 클러스터의 세 중심
모델을 맞춘 후 알고리즘에 따라 행렬 또는 이와 유사한 것이 있어야 합니다.
이를 통해 새 데이터에 대한 예측을 계산할 수 있습니다. 음, 이전에
간단히 metak에 전송하고 테스터에서 자신을 고려하십시오.