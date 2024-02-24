트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 863

잘. 현재는 자라야 하고 다음은 떨어질 텐데... 그러니 주먹을 쥐고 기도하세요....

 
현재 캠페인은 들어가지 않지만 아쉽네요... 5분동안 플레이 해보도록 하겠습니다. 바가 끝나기 5분 전, 아래층에 있으면 더 사줄게.....
 

오일 페인팅, 그들이 말했듯이 ...

 

다음 구매는.......

오일 페인팅...

 
막심 드미트리예프스키 :

Lexus는 오늘을 위해 벌써 벌었다?

지금까지, 아니 ... 사소한 일에 yazh .. 순전히 1 벅. 맞아요 오차를 줄이려고 2차로 들어갔는데 못받았는데 그날이 지나면 다 잘될거라 믿습니다..

나는 옵션이 자신있게 들어올 때 좋아합니다... 다음 15분 옵션이 올 것이고, 살 가치가 있다고 생각합니다. 결국 묵주가 가라앉았고, 우리는 롤백에 올라갑니다...

 

온통 유화다...


가까운 장래에 우리는 모두 똑같이 롤백 할 것이라고 생각합니다 ... 롤백을 희망하여 한 번 더 샀습니다 ....

 
막심 드미트리예프스키 :

주석!! 해봤어, 해봤어, 왜 결과가 안 좋아지는지.. 그 기능들이 전부 1개의 어레이로 보내서 중복되는 걸로 판명났어. 2~3자리 숫자 때문에 2~3일 바보

이제 모든 것이 원래대로입니다. 데모로 테스트 해보겠습니다 :)


젠장. 일종의 실제 소액 계정에 더 좋습니다. 저를 믿으십시오, 비록 미니와 매크로가 있지만 데모와 실제 사이에는 여전히 차이가 있습니다 ...

 
Stsuko, 마지막 하나는 몇 핍 동안 들어가지 않았습니다. 글쎄, 아무것도, 가루 플라스크에 여전히 화약이 있습니다 .... 한 발에 이미했습니다 ...
 
막심 드미트리예프스키 :

최종 미세 조정을 위해 데모가 필요합니다.

실제에 대해 이미 나에게 충분합니다 .. 나는 이미 10 년 동안 그들과 함께 해 왔습니다 :) 그리고 나는 시스템을 사소한 일에 두지 않습니다

이것은 오늘의 DR을 위한 나의 선물입니다 :) 이제 마음껏 뛰어놀 수 있습니다.

질문 없음!!!!! 모든 사람의 삶에서이 밝은 휴가를 호흡하고 진심으로 축하합니다. 나는 당신에게 건강과 통과 트렌드를 기원합니다 .....

 
막심 드미트리예프스키 :

고맙습니다! :)

감사합니다은 무슨 뜻인가요? 당신은 ...... 농담입니다 .... 하지만 그녀는 단순히 그녀의 로봇을 모니터링해야 할 것입니다. 안정적으로 올바른 그래프를 구축하기 시작한 것 같습니다. 오히려 최적화 후에 보장된 성장이 있다는 것이 분명하므로 모든 것이 잘 될 것이라고 확신합니다. 가장 중요한 것은 창에서 계정을 모니터링하는 것을 잊지 마십시오 ....

