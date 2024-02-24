트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 863 1...856857858859860861862863864865866867868869870...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 09:32 #8621 잘. 현재는 자라야 하고 다음은 떨어질 텐데... 그러니 주먹을 쥐고 기도하세요.... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 09:36 #8622 현재 캠페인은 들어가지 않지만 아쉽네요... 5분동안 플레이 해보도록 하겠습니다. 바가 끝나기 5분 전, 아래층에 있으면 더 사줄게..... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 09:41 #8623 오일 페인팅, 그들이 말했듯이 ... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 09:49 #8624 다음 구매는....... 오일 페인팅... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 09:53 #8625 막심 드미트리예프스키 : Lexus는 오늘을 위해 벌써 벌었다? 지금까지, 아니 ... 사소한 일에 yazh .. 순전히 1 벅. 맞아요 오차를 줄이려고 2차로 들어갔는데 못받았는데 그날이 지나면 다 잘될거라 믿습니다.. 나는 옵션이 자신있게 들어올 때 좋아합니다... 다음 15분 옵션이 올 것이고, 살 가치가 있다고 생각합니다. 결국 묵주가 가라앉았고, 우리는 롤백에 올라갑니다... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:02 #8626 온통 유화다... 가까운 장래에 우리는 모두 똑같이 롤백 할 것이라고 생각합니다 ... 롤백을 희망하여 한 번 더 샀습니다 .... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:11 #8627 막심 드미트리예프스키 : 주석!! 해봤어, 해봤어, 왜 결과가 안 좋아지는지.. 그 기능들이 전부 1개의 어레이로 보내서 중복되는 걸로 판명났어. 2~3자리 숫자 때문에 2~3일 바보 이제 모든 것이 원래대로입니다. 데모로 테스트 해보겠습니다 :) 젠장. 일종의 실제 소액 계정에 더 좋습니다. 저를 믿으십시오, 비록 미니와 매크로가 있지만 데모와 실제 사이에는 여전히 차이가 있습니다 ... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:16 #8628 Stsuko, 마지막 하나는 몇 핍 동안 들어가지 않았습니다. 글쎄, 아무것도, 가루 플라스크에 여전히 화약이 있습니다 .... 한 발에 이미했습니다 ... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:17 #8629 막심 드미트리예프스키 : 최종 미세 조정을 위해 데모가 필요합니다. 실제에 대해 이미 나에게 충분합니다 .. 나는 이미 10 년 동안 그들과 함께 해 왔습니다 :) 그리고 나는 시스템을 사소한 일에 두지 않습니다 이것은 오늘의 DR을 위한 나의 선물입니다 :) 이제 마음껏 뛰어놀 수 있습니다. 질문 없음!!!!! 모든 사람의 삶에서이 밝은 휴가를 호흡하고 진심으로 축하합니다. 나는 당신에게 건강과 통과 트렌드를 기원합니다 ..... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:24 #8630 막심 드미트리예프스키 : 고맙습니다! :) 감사합니다은 무슨 뜻인가요? 당신은 ...... 농담입니다 .... 하지만 그녀는 단순히 그녀의 로봇을 모니터링해야 할 것입니다. 안정적으로 올바른 그래프를 구축하기 시작한 것 같습니다. 오히려 최적화 후에 보장된 성장이 있다는 것이 분명하므로 모든 것이 잘 될 것이라고 확신합니다. 가장 중요한 것은 창에서 계정을 모니터링하는 것을 잊지 마십시오 .... 1...856857858859860861862863864865866867868869870...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
잘. 현재는 자라야 하고 다음은 떨어질 텐데... 그러니 주먹을 쥐고 기도하세요....
오일 페인팅, 그들이 말했듯이 ...
다음 구매는.......
오일 페인팅...
Lexus는 오늘을 위해 벌써 벌었다?
지금까지, 아니 ... 사소한 일에 yazh .. 순전히 1 벅. 맞아요 오차를 줄이려고 2차로 들어갔는데 못받았는데 그날이 지나면 다 잘될거라 믿습니다..
나는 옵션이 자신있게 들어올 때 좋아합니다... 다음 15분 옵션이 올 것이고, 살 가치가 있다고 생각합니다. 결국 묵주가 가라앉았고, 우리는 롤백에 올라갑니다...
온통 유화다...
가까운 장래에 우리는 모두 똑같이 롤백 할 것이라고 생각합니다 ... 롤백을 희망하여 한 번 더 샀습니다 ....
주석!! 해봤어, 해봤어, 왜 결과가 안 좋아지는지.. 그 기능들이 전부 1개의 어레이로 보내서 중복되는 걸로 판명났어. 2~3자리 숫자 때문에 2~3일 바보
이제 모든 것이 원래대로입니다. 데모로 테스트 해보겠습니다 :)
젠장. 일종의 실제 소액 계정에 더 좋습니다. 저를 믿으십시오, 비록 미니와 매크로가 있지만 데모와 실제 사이에는 여전히 차이가 있습니다 ...
최종 미세 조정을 위해 데모가 필요합니다.
실제에 대해 이미 나에게 충분합니다 .. 나는 이미 10 년 동안 그들과 함께 해 왔습니다 :) 그리고 나는 시스템을 사소한 일에 두지 않습니다이것은 오늘의 DR을 위한 나의 선물입니다 :) 이제 마음껏 뛰어놀 수 있습니다.
질문 없음!!!!! 모든 사람의 삶에서이 밝은 휴가를 호흡하고 진심으로 축하합니다. 나는 당신에게 건강과 통과 트렌드를 기원합니다 .....
고맙습니다! :)
감사합니다은 무슨 뜻인가요? 당신은 ...... 농담입니다 .... 하지만 그녀는 단순히 그녀의 로봇을 모니터링해야 할 것입니다. 안정적으로 올바른 그래프를 구축하기 시작한 것 같습니다. 오히려 최적화 후에 보장된 성장이 있다는 것이 분명하므로 모든 것이 잘 될 것이라고 확신합니다. 가장 중요한 것은 창에서 계정을 모니터링하는 것을 잊지 마십시오 ....