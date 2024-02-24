트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1740

막심 드미트리예프스키 :

나중에 그래프의 클러스터에 색상을 지정합니다. 할 수 있다면 .. 파이썬에서는 심지어 어렵습니다.

클러스터의 길이, 클러스터가 어떻게 교체되는지 등을 확인합니다.

세 가지를 했다

너도 마찬가지야???

 
막심 드미트리예프스키 :

아니 예뻐 보여줬어.. xs 왜) 누가 잘못했네

기차

시험


스니펫을 보여주세요. 샘플, 어떤 종류의 반품을 받았으며 어떻게

mytarmailS :

스니펫을 보여주세요. 샘플, 어떤 종류의 반품을 받았으며 어떻게

클러스터링을 위해 5와 25씩 증가

그런 다음 증분으로 누적됩니다. 1 빌드. 유로벅스 시계. 연도별로 테스트하고 훈련합니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

내일 가자, 그렇지 않으면 내 눈은 이미 내 이마에 올라

내 자신이 멍청하게 느껴진다
mytarmailS :

다른 수평 1/3 아래로 엄격하게 하나의 곡선이 있으며 다른 곡선은 제공되지 않습니다.

이것은 테스트 케이스와 같습니다

 
마이클 마르쿠카이테스 :

우리가 보는 것은 기간이 안정될수록 둥글다. 즉, 예를 들어 웨이블릿을 사용하여 동일한 사진을 얻을 수 있습니다.

일반적으로 잘 작동하지 않습니다. 아래 사진은 마침표가 좋은데(2,3), 매끄럽지 못해서 원이 무너져요.

여기에서 그들은 cssa가 신경망의 예측을 기반으로 구축된 ssa라고 씁니다. 앞서 썼듯이 지연은 예측을 통해서만 제거할 수 있습니다. 일반적인 ssa에서는 예측 대신 마지막으로 알려진 가격이 복제되고 cssa에서는 예측이 신경망을 사용하여 구축될 가능성이 큽니다.
 
막심 드미트리예프스키 :

Karoch Max는 그 클러스터에 대한 헛소리입니다. 그가 자는 것이 좋았고, 그는 내가 바보라고 느꼈습니다.. 슬픔은 당신이 항상 과거를 예측하고 새로운 데이터에도 불구하고 과거도 더한다는 것입니다. 예를 들어, "상승 추세 클러스터"를 찾으면 클러스터 자체는 이 추세가 발생한 후에만 나타납니다. 사실, 빨간색 점은 클러스터가 나타나는 순간입니다.

그런 다음 모두 함께 추가하면 상승 추세에 대한 멋진 그림을 얻을 수 있습니다.

근데 사진은 이 포스팅이 사실인거 아시죠?

추세가 이미 발생한 경우 클러스터에 "추세"가 표시됩니다.

mytarmailS :

상대적으로 길고 거의 변경되지 않아야 합니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

상대적으로 길고 거의 변경되지 않아야 합니다.

알겠습니다. 하지만 여전히 클러스터의 창 크기에 따라 항상 늦을 것입니다.

mytarmailS :

글쎄, 일반적으로 나 자신은 어떻습니까 x, 그렇게 생각하기에는 너무 게으르며 .. 그만한 가치가 있습니까?

