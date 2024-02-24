트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1727 1...172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 22:28 #17261 이 그림에서 오실로스코프에서 완벽한 원을 얻었을 때 공적분을 사용하여 찾은 CSSA 주기 필터 설정입니다. [삭제] 2020.04.21 22:30 #17262 마이클 마르쿠카이테스 : 이 그림에서 오실로스코프에서 완벽한 원을 얻었을 때 공적분을 사용하여 찾은 CSSA 주기 필터 설정입니다. 미샤, 내 마음 속으로는 그것이 무엇인지, 무엇을 해야할지 모르겠다. 정보 등의 링크를 게시합니다. 차라리 죽여 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 23:07 #17263 도구에 대한 도움말이 있습니다. 자동으로 최적화하고 이 원을 얻을 수 있다면 이 도구가 유용 할 것입니다. [삭제] 2020.04.22 07:25 #17264 마이클 마르쿠카이테스 : 도구에 대한 도움말이 있습니다. 자동으로 최적화하고 이 원을 얻을 수 있다면 이 도구가 유용 할 것입니다. 글쎄, 시간을 보낼 가치가 있습니까? 나는 .. 하지만 당장은 아니다. 애벌레지만 작동하지 않는다 IT는 한 쌍의 주기를 찾고 그 사이의 리드-래그 연결을 찾습니다. 하지만 그때부터 이 주기는 작동하지 않으며 다른 모든 것도 작동하지 않습니다. Mihail Marchukajtes 2020.04.22 08:25 #17265 글쎄요, Max scribe가 그러한 정렬을 작성했고 사이트에 결함이 생겼습니다. 이제 반복할 수 없습니다. 도대체 뭐야??? 그러나 시도하지 않고 우리는 CSSA가 다시 그리지 않는 애벌레라고 말할 것입니다. Pis6ets, 잃어버린 텍스트와 같은 성가심 :-( Mihail Marchukajtes 2020.04.22 08:36 #17266 Stsuko는 메이트를 참을 수 없습니다:-(. 사실 단순한 매개변수 최적화는 적합하지 않으며 Eugenvector 도구는 여기에 적합합니다. 이 도구는 사이클이 가격에 대해 능동적이 되거나 앞서 실행될 때 이러한 사이클 설정을 찾습니다. 또는 한동안 가격 변동의 원인이 됩니다. 결국, 애벌레 자체는 설정을 위한 매개변수만큼 중요하지 않습니다. 성공적인 설정으로 미래에 많은 작업을 할 수 있고 발진기 화면의 원 이론적으로 할 수 있는 방법입니다. 어쨌든 가까운 장래에 증거 로 우연히 한 번 했습니다 . 그래서 이 주제에 대해 익사하고 있습니다.... [삭제] 2020.04.22 09:03 #17267 마이클 마르쿠카이테스 : Stsuko는 메이트를 참을 수 없습니다:-(. 사실 단순한 매개변수 최적화는 적합하지 않으며 Eugenvector 도구는 여기에 적합합니다. 이 도구는 사이클이 가격에 대해 능동적이 되거나 앞서 실행될 때 이러한 사이클 설정을 찾습니다. 또는 한동안 가격 변동의 원인이 됩니다. 결국, 애벌레 자체는 설정을 위한 매개변수만큼 중요하지 않습니다. 성공적인 설정으로 미래에 많은 작업을 할 수 있고 발진기 화면의 원 이론적으로 할 수 있는 방법입니다. 어쨌든 가까운 장래에 증거 로 우연히 한 번 했습니다 . 그래서 이 주제에 대해 익사하고 있습니다.... 필터링 없이는 시간 낭비입니다 또한 구성 요소로 분해하는 것도 목표가 아닙니다. 대략적으로 말하면 안정적인 주기를 얻으려면 주기가 처음에 있었던 방식으로 계열을 변환해야 합니다. 그렇지 않으면 고유 벡터(주요 구성 요소 방법 또는 애벌레)를 통한 추가 분해는 항상 시간이 지남에 따라 변하는 쓰레기를 표시합니다. 저것들. 이것은 pre-cyclic 시리즈에서만 작동합니다. CSSA에 대해 소화 가능한 정보, 무엇과 비교되는 정보를 찾지 못했습니다. mytarmailS 2020.04.22 09:49 #17268 마이클 마르쿠카이테스 : Stsuko는 메이트를 참을 수 없습니다:-(. 사실 단순한 매개변수 최적화는 적합하지 않으며 Eugenvector 도구는 여기에 적합합니다. 이 도구는 사이클이 가격에 대해 능동적이 되거나 앞서 실행될 때 이러한 사이클 설정을 찾습니다. 또는 한동안 가격 변동의 원인이 됩니다. 결국, 애벌레 자체는 설정을 위한 매개변수만큼 중요하지 않습니다. 성공적인 설정으로 미래에 많은 작업을 할 수 있고 발진기 화면의 원 이론적으로 할 수 있는 방법입니다. 어쨌든 가까운 장래에 증거 로 우연히 한 번 했습니다 . 그래서 이 주제에 대해 익사하고 있습니다.... 에브젠 벡터))))) )))) [삭제] 2020.04.22 09:52 #17269 mytarmailS : 에브젠 벡터))))) )))) python으로 전환하고 grails 를 위한 작업 환경을 조성하십시오. mytarmailS 2020.04.22 09:54 #17270 막심 드미트리예프스키 : python으로 전환하고 grails를 위한 작업 환경을 조성하십시오. R이 더 낫다 1...172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
도구에 대한 도움말이 있습니다. 자동으로 최적화하고 이 원을 얻을 수 있다면 이 도구가 유용 할 것입니다.
글쎄, 시간을 보낼 가치가 있습니까? 나는 .. 하지만 당장은 아니다.
애벌레지만 작동하지 않는다
IT는 한 쌍의 주기를 찾고 그 사이의 리드-래그 연결을 찾습니다. 하지만 그때부터 이 주기는 작동하지 않으며 다른 모든 것도 작동하지 않습니다.
글쎄요, Max scribe가 그러한 정렬을 작성했고 사이트에 결함이 생겼습니다. 이제 반복할 수 없습니다. 도대체 뭐야???
그러나 시도하지 않고 우리는 CSSA가 다시 그리지 않는 애벌레라고 말할 것입니다. Pis6ets, 잃어버린 텍스트와 같은 성가심 :-(
Stsuko는 메이트를 참을 수 없습니다:-(. 사실 단순한 매개변수 최적화는 적합하지 않으며 Eugenvector 도구는 여기에 적합합니다. 이 도구는 사이클이 가격에 대해 능동적이 되거나 앞서 실행될 때 이러한 사이클 설정을 찾습니다. 또는 한동안 가격 변동의 원인이 됩니다. 결국, 애벌레 자체는 설정을 위한 매개변수만큼 중요하지 않습니다. 성공적인 설정으로 미래에 많은 작업을 할 수 있고 발진기 화면의 원 이론적으로 할 수 있는 방법입니다. 어쨌든 가까운 장래에 증거 로 우연히 한 번 했습니다 . 그래서 이 주제에 대해 익사하고 있습니다....
필터링 없이는 시간 낭비입니다
또한 구성 요소로 분해하는 것도 목표가 아닙니다. 대략적으로 말하면 안정적인 주기를 얻으려면 주기가 처음에 있었던 방식으로 계열을 변환해야 합니다. 그렇지 않으면 고유 벡터(주요 구성 요소 방법 또는 애벌레)를 통한 추가 분해는 항상 시간이 지남에 따라 변하는 쓰레기를 표시합니다.
저것들. 이것은 pre-cyclic 시리즈에서만 작동합니다.
CSSA에 대해 소화 가능한 정보, 무엇과 비교되는 정보를 찾지 못했습니다.
R이 더 낫다