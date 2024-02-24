트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1730 1...172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2020.04.22 11:14 #17291 막심 드미트리예프스키 : 10년 전 캐터필러에 확인됨, 고전적인 형태의 물고기는 없습니다. 젠장, 글쎄, 당신은 훌륭합니다. 애벌레는 현재와 이전 것이므로 작동하지 않고 이전 것을 다시 그립니다. 어떤 종류의 물고기를 말하는지 이해가되지 않습니다. 이것은 다시 그리지 않고 정확히 애벌레처럼 보입니다.대략적으로 말하면 CSSA와 SSA는 새 막대 에 다른 값을 표시하고 막대를 만드는 과정에서 CSSA로 변경되는 것은 SSA입니다. 파에서. 당신은 해안을 혼동하지 않습니다, 맥스, 당신은 내가 특정 헛소리에주의를 기울이고 존경받는 사람들의 주의를 산만하게 할 것이라고 생각합니까? 그러나 이 접근 방식은 다시 그리기 측면에서 절대적으로 실행 가능하며 기술적으로 한 번 볼 수 있었던 또 다른 문제입니다. 여기서 확인하고 싶었습니다. 당신은 모두 chastotniki 영혼의 주파수를 소중히 여기지 않으므로 전략을 확인하고 사업에 착수하십시오. CSSA 방법은 실제로 나중에 발표되었고 대중은 다시 그리지 않는 애벌레로 지식에 굶주렸고 그것을 사용할 수없는 유일한 아킬레스건이었고 이상적인 형태로 역사에 손짓했습니다.... 다시 그리기 - 좋든 이론부터 실습까지 라게르 지표 Vladimir Suslov 2020.04.22 11:19 #17292 mytarmailS : ... 도와 주셔서 감사합니다.. 프로그램을 직접 작성하셨나요? 분해 자체가 준비되었으며 다른 모든 것은 매뉴얼의 예에 따른 내 matlab 스크립트입니다. [삭제] 2020.04.22 11:21 #17293 mytarmailS : 이해를 못했어요.. 더 설명해주세요, 루트가 뭐고 어디가 잘못된건지 우리는 시간이나 표시기 판독값 에 의존하거나 다른 것과 무관한 이산 상태를 찾고 있습니다. 이 상태의 증분 순간은 오랫동안 변경되지 않고 유지되며 간단한 TS를 작성해야 합니다. 이것은 임시 스플라이스로 시작한 작업이지만 주제를 개발하지 않았으며 다른 경우로 일반화하지 않았습니다. 클러스터링을 사용할 수 있지만 해석하기가 더 어렵습니다. Vladimir Suslov 2020.04.22 11:24 #17294 마이클 마르쿠카이테스 : CSSA에 대해 읽을 수 있는 것이 있습니까? mytarmailS 2020.04.22 11:28 #17295 블라디미르 수슬로프 : 분해 자체가 준비되었으며 다른 모든 것은 매뉴얼의 예에 따른 내 matlab 스크립트입니다. 귀여운 소년! R의 "Rssa" 패키지를 사용하고 있습니다. https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf [삭제] 2020.04.22 11:37 #17296 mytarmailS : 결론은 이 상태는 오늘 크기가 5개의 촛불이고 내일 3개의 촛불이 내일 이후에 23개의 촛불 삶과 모든 것이 같고 모든 것이 흐르고 모든 것이 변하고 이전과 같지 않을 것이며 비슷할 것이라는 것입니다. 그래서 ... 그리고 5,3,23개의 캔들 상태에 대해 AMO를 훈련하면 다음 캔들의 크기는 203이 됩니다!! 이해하다 ? 여기에서 스펙트럼 분석이 도움이 되어야 하고, 어떻게든 모든 것을 선반에 올려 놓고, 어디에서 무엇이 변하는지, 증가하는지, 감소하는지 등을 관찰해야 합니다. 그런 다음 이미 프로세스를 이해하고 있으면 적응형으로 무언가를 구축할 수 있습니다. ppc Mihail Marchukajtes 2020.04.22 11:37 #17297 블라디미르 수슬로프 : CSSA에 대해 읽을 수 있는 것이 있습니까? 문서는 공식적이지만 부르주아적이며 모든 것이 이해하기 어려웠습니다. 녹사 분석 Rorschach 2020.04.22 11:41 #17298 마이클 마르쿠카이테스 : 그 순간에 가격이 이와 같이 갔다면 지표가 매우 잘 작동할 수 있으며 기간은 거의 고정적입니다. mytarmailS 2020.04.22 11:46 #17299 막심 드미트리예프스키 : ppc ))) 이미 내 머리에 애벌레가 있습니다))) 막심 드미트리예프스키 : 우리는 시간이나 표시기 판독값에 의존하거나 다른 것과 무관한 이산 상태를 찾고 있습니다. 이 상태의 증분 순간은 오랫동안 변경되지 않고 유지되며 간단한 TS를 작성해야 합니다. 이것은 임시 스플라이스로 시작한 작업이지만 주제를 개발하지 않았으며 다른 경우로 일반화하지 않았습니다. 클러스터링을 사용할 수 있지만 해석하기가 더 어렵습니다. 당신은 또한 클러스터 할 수 있습니다, 나는 또한 그것을 시도했습니다, 당신은 두 세 개의 클러스터를 취할 수 있지만 이미 "차원의 저주"의 예는 거의 없습니다 [삭제] 2020.04.22 11:50 #17300 mytarmailS : ))) 나는 이미 내 머리에 애벌레가 있습니다))) 이 전처리의 상단에 이미 애벌레를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 누텔라로 몸을 닦고 샴페인을 부을 수 있습니다. 1...172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
10년 전 캐터필러에 확인됨, 고전적인 형태의 물고기는 없습니다.
도와 주셔서 감사합니다..
프로그램을 직접 작성하셨나요?
분해 자체가 준비되었으며 다른 모든 것은 매뉴얼의 예에 따른 내 matlab 스크립트입니다.
이해를 못했어요.. 더 설명해주세요, 루트가 뭐고 어디가 잘못된건지
우리는 시간이나 표시기 판독값 에 의존하거나 다른 것과 무관한 이산 상태를 찾고 있습니다. 이 상태의 증분 순간은 오랫동안 변경되지 않고 유지되며 간단한 TS를 작성해야 합니다.
이것은 임시 스플라이스로 시작한 작업이지만 주제를 개발하지 않았으며 다른 경우로 일반화하지 않았습니다.클러스터링을 사용할 수 있지만 해석하기가 더 어렵습니다.
CSSA에 대해 읽을 수 있는 것이 있습니까?
분해 자체가 준비되었으며 다른 모든 것은 매뉴얼의 예에 따른 내 matlab 스크립트입니다.
R의 "Rssa" 패키지를 사용하고 있습니다.
https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf
http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf
결론은 이 상태는 오늘 크기가 5개의 촛불이고 내일 3개의 촛불이 내일 이후에 23개의 촛불 삶과 모든 것이 같고 모든 것이 흐르고 모든 것이 변하고 이전과 같지 않을 것이며 비슷할 것이라는 것입니다. 그래서 ...
그리고 5,3,23개의 캔들 상태에 대해 AMO를 훈련하면 다음 캔들의 크기는 203이 됩니다!! 이해하다 ?
여기에서 스펙트럼 분석이 도움이 되어야 하고, 어떻게든 모든 것을 선반에 올려 놓고, 어디에서 무엇이 변하는지, 증가하는지, 감소하는지 등을 관찰해야 합니다.
그런 다음 이미 프로세스를 이해하고 있으면 적응형으로 무언가를 구축할 수 있습니다.
CSSA에 대해 읽을 수 있는 것이 있습니까?
그 순간에 가격이 이와 같이 갔다면 지표가 매우 잘 작동할 수 있으며 기간은 거의 고정적입니다.
))) 이미 내 머리에 애벌레가 있습니다)))
우리는 시간이나 표시기 판독값에 의존하거나 다른 것과 무관한 이산 상태를 찾고 있습니다. 이 상태의 증분 순간은 오랫동안 변경되지 않고 유지되며 간단한 TS를 작성해야 합니다.
이것은 임시 스플라이스로 시작한 작업이지만 주제를 개발하지 않았으며 다른 경우로 일반화하지 않았습니다.클러스터링을 사용할 수 있지만 해석하기가 더 어렵습니다.
나는 이미 내 머리에 애벌레가 있습니다)))
이 전처리의 상단에 이미 애벌레를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 누텔라로 몸을 닦고 샴페인을 부을 수 있습니다.