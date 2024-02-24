트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1726 1...171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.04.21 19:44 #17251 막심 드미트리예프스키 : 문제는 매분을 별도로 거래하는 것이 가능한가) 스프레드보다 큰 이익이 있습니까? 네, 물론 질문입니다. 뭐, 실험은 진리의 기준 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 20:04 #17252 로르샤흐 : 제로에 매달려 있는 시스템이 착수합니다. 주식이 오실레이터 역할을 한다는 것이 밝혀졌습니다. 일정 수준을 벗어나면 실제 현금으로 입장할 수 있습니다. 그럼 Z-score가 도움이 될 것입니다. 오늘 바로 계산했습니다 :-) [삭제] 2020.04.21 20:27 #17253 mytarmailS : 네, 물론 질문입니다. 뭐, 실험은 진리의 기준 예, 멋진 주제이지만 시간이 아니라 특정 지표의 특정 값, Rorschach가 제안한 동일한 라운드 수준 또는 다른 조건으로 수익을 수집하면 .. 이것은 광산 농장입니다. 잘팔로프카 다음 mytarmailS 2020.04.21 20:57 #17254 막심 드미트리예프스키 : 예, 멋진 주제 이지만 시간이 아니라 특정 지표의 특정 값, Rorschach가 제안한 동일한 라운드 수준 또는 다른 조건으로 수익을 수집하는 경우 .. 이것은 광산 농장입니다 잘팔로프카 다음 글쎄, 이것은 이미 예를 들어 숲이 만들어지는 일반적인 결정적인 규칙으로 밝혀졌습니다. 그렇지 않습니까? 더 말하겠습니다. 특정 규칙을 선택하고 해당 규칙에 대한 데이터 세트를 수집하고 이 규칙에 대한 suto 모델을 훈련할 수도 있습니다. 여기에 있습니다. #16577 예를 들어, 그것이 정확히 일어난 일입니다. 하나의 로봇에 +- 800 모델 ... 그러나 결과도 쓰레기입니다. Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2020.03.28www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... [삭제] 2020.04.21 21:09 #17255 mytarmailS : 글쎄, 이것은 이미 예를 들어 숲이 만들어지는 일반적인 결정적인 규칙으로 밝혀졌습니다. 그렇지 않습니까? 더 말하겠습니다. 특정 규칙을 선택하고 해당 규칙에 대한 데이터 세트를 수집하고 이 규칙에 대한 suto 모델을 훈련할 수도 있습니다. 여기에 있습니다. #16577 예를 들어, 그것이 정확히 일어난 일입니다. 하나의 로봇에 +- 800 모델 ... 그러나 결과도 쓰레기입니다. 예, 조건 검색을 입력합니다. X는 다르며 원래 방법일 뿐입니다. 최적화하는 새로운 방법 :) Rorschach 2020.04.21 21:20 #17256 스펙트럼 및 인식 주제. Mihail Marchukajtes 2020.04.21 21:32 #17257 그건 그렇고 맥스. 나는 당신이 공적분의 지표를 지금 막 배치하는 것을 보았고, 나는 아직 그것을 보는 것을 인정하지 않았지만 일반적으로 머리의 왕관은 나를 NS에서 다시 관심을 보였습니다. 그래서 NS에는 공적분을 계산하고 오실로스코프 화면에 같은 악명 높은 라인인 Lisageo 수치를 만드는 도구가 있었습니다. 작업은 이러한 선으로 원을 그리는 것이 었습니다. 원이 부드러울수록 가파르게 됩니다. 이것은 발견된 빈도가 현재 견적보다 앞서 있고 한동안 유지되도록 해석되었습니다. 말 그대로 2~3개의 굴곡. 그러나 불행히도 NS의 경우 이 비즈니스를 최적화할 수 없었고 수동으로 수행해야 했습니다. 우연히 그런 수치(원)를 얻었고 실제로 필터의 매개변수가 얼마 동안 가격을 앞서는 것을 발견했습니다. 하지만 이 작업을 수동으로 수행해야 하고 더 이상 그런 수치를 얻을 수 없다는 사실을 고려하여 가끔씩 포기했습니다. 그러나 그 순간에 발견된 주파수가 작동하는 방식은 기적에 불과했습니다. 나는 이미 이것에 대해 이야기했던 것을 기억합니다. 아마도 이 방향으로 약간의 작업을 할 가치가 있습니까? 무슨 말을 합니까? 그렇군요....맥스, 저도 게을러서 게임을 선택해야 하는 화면을 발견했습니다. 그러나 손으로 하기는 매우 어렵습니다. 매개변수 중 하나가 분석 창이기 때문에 막대를 통해 정렬하고 필요한 창을 찾는 것이 현실적이지 않은 것이 당연합니다. 그래서 당신은 무엇을 말합니까? MT4에 대한 몇 가지 오류, 버그, 질문 Meta Trader에서 스프레드 거래 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 22:04 #17258 보시다시피 선택의 결과는 발견된 빈도이며 가격을 이끄는 데 사용됩니다. [삭제] 2020.04.21 22:12 #17259 마이클 마르쿠카이테스 : 그래서 당신은 무엇을 말합니까? 이해가 안가요, 자러 가겠습니다. Mihail Marchukajtes 2020.04.21 22:18 #17260 막심 드미트리예프스키 : 이해가 안가요, 자러 가겠습니다. 봐, 우리는 '18년에 이것을 논의한 것 같다. 방금 표시기에 대한 스레드에서 읽었습니다. 그래서 이 도구의 도움으로 견적 빈도와 관련된 CSSA에 대한 매개 변수를 찾았으므로 짧은 시간 동안 견적 변동과 관련하여 변동 값을 유지하는 방식으로 필터를 설정했습니다. . 1...171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
문제는 매분을 별도로 거래하는 것이 가능한가) 스프레드보다 큰 이익이 있습니까?
네, 물론 질문입니다.
뭐, 실험은 진리의 기준
제로에 매달려 있는 시스템이 착수합니다. 주식이 오실레이터 역할을 한다는 것이 밝혀졌습니다. 일정 수준을 벗어나면 실제 현금으로 입장할 수 있습니다.
예, 멋진 주제이지만 시간이 아니라 특정 지표의 특정 값, Rorschach가 제안한 동일한 라운드 수준 또는 다른 조건으로 수익을 수집하면 .. 이것은 광산 농장입니다.잘팔로프카 다음
글쎄, 이것은 이미 예를 들어 숲이 만들어지는 일반적인 결정적인 규칙으로 밝혀졌습니다. 그렇지 않습니까?
더 말하겠습니다. 특정 규칙을 선택하고 해당 규칙에 대한 데이터 세트를 수집하고 이 규칙에 대한 suto 모델을 훈련할 수도 있습니다. 여기에 있습니다.
#16577 예를 들어, 그것이 정확히 일어난 일입니다. 하나의 로봇에 +- 800 모델 ... 그러나 결과도 쓰레기입니다.
그건 그렇고 맥스. 나는 당신이 공적분의 지표를 지금 막 배치하는 것을 보았고, 나는 아직 그것을 보는 것을 인정하지 않았지만 일반적으로 머리의 왕관은 나를 NS에서 다시 관심을 보였습니다. 그래서 NS에는 공적분을 계산하고 오실로스코프 화면에 같은 악명 높은 라인인 Lisageo 수치를 만드는 도구가 있었습니다. 작업은 이러한 선으로 원을 그리는 것이 었습니다. 원이 부드러울수록 가파르게 됩니다. 이것은 발견된 빈도가 현재 견적보다 앞서 있고 한동안 유지되도록 해석되었습니다. 말 그대로 2~3개의 굴곡. 그러나 불행히도 NS의 경우 이 비즈니스를 최적화할 수 없었고 수동으로 수행해야 했습니다. 우연히 그런 수치(원)를 얻었고 실제로 필터의 매개변수가 얼마 동안 가격을 앞서는 것을 발견했습니다. 하지만 이 작업을 수동으로 수행해야 하고 더 이상 그런 수치를 얻을 수 없다는 사실을 고려하여 가끔씩 포기했습니다. 그러나 그 순간에 발견된 주파수가 작동하는 방식은 기적에 불과했습니다. 나는 이미 이것에 대해 이야기했던 것을 기억합니다. 아마도 이 방향으로 약간의 작업을 할 가치가 있습니까? 무슨 말을 합니까?
그렇군요....맥스, 저도 게을러서 게임을 선택해야 하는 화면을 발견했습니다. 그러나 손으로 하기는 매우 어렵습니다. 매개변수 중 하나가 분석 창이기 때문에 막대를 통해 정렬하고 필요한 창을 찾는 것이 현실적이지 않은 것이 당연합니다.
그래서 당신은 무엇을 말합니까?
이해가 안가요, 자러 가겠습니다.