나는 모든 것이 작동하지 않을 것이라고 생각합니다. 가격은 och입니다. 특성이 많이 변경됩니다. 일부 통계 패턴을 검색할 모든 조작 전에도 데이터를 올바르게 변환하기 위해 무언가를 "작업"하고 있습니다. 달성되면 이것이 목표 1번인 것 같습니다. 그러면 어떤 MO를 선동하거나 최적화 유형이 중요하지 않습니다.
또한 구성 요소로 분해하는 것도 목표가 아닙니다. 대략적으로 말하면 안정적인 주기를 얻으려면 주기가 처음에 있었던 방식으로 계열을 변환해야 합니다. 그렇지 않으면 고유 벡터(주요 구성 요소 방법 또는 애벌레)를 통한 추가 분해는 항상 시간이 지남에 따라 변하는 쓰레기를 표시합니다.
저것들. 이것은 pre-cyclic 시리즈에서만 작동합니다.
CSSA에 대해 소화 가능한 정보, 무엇과 비교되는 정보를 찾지 못했습니다.
요컨대 내 메시지의 의미는 이것이었습니다. 다시 그릴 수 없는 이 애벌레에는 녹색 창 10 및 11ё에서 매개변수를 지정하고 groupsstar 및 groupdept를 설정한 다음 구성 범위를 순수하게 제국적으로(중요) 수동으로 선택하는 여러 설정이 있습니다. 글쎄요, 숫자 를 이해하지 못했습니다. 훈련 막대의 수가 변경되었다는 것을 결코 이해하지 못했다. 나는 그것이 어떻게든 반복과 관련이 있다고 생각한다. 결과적으로 절대적으로 모든 곡률과 사이클의 순환 직선을 만들 수 있습니다. 이것은 매우 유연합니다. 글쎄, 다시 그리지 않는 애벌레. 따라서 이 전략의 의미는 녹색 창의 매개변수에 따라 이 라인을 작성할 때 수동으로 선택하는 것입니다. 점 위의 검은 막대가 점 위를 확장하고 움직이며, 이 순간 오실로스코프는 춤을 추고 있습니다. 엄마는 울지 마세요. 그런 다음 다시 나는 수십 개의 막대에 대한 이야기를 변경했고 다시 이 겐벡터의 창으로 이동하여 어리석은 원이 될 때까지 이 지팡이로 춤을 춥니다. 그러나 가장 흥미로운 점은 이 avdon이 Neuroshell 내부에 자체 창을 가진 유일한 애드온이라는 것입니다. 칠면조나 전략의 대화 형태가 아니라 기본 형태와 함께 프로그램의 내부 창이 열렸고 이것은 당신을 위한 칠면조가 아니며 전략은 일종의 작업 도구입니다. 그리고 이것은 정말 끔찍하게 멈추고 있습니다. 그것은 바로 콘크리트를 피펫으로 피펫으로 만든 것입니다. 뭐, 한마디로 이 동그라미를 찾을 정도로 적은 확률로 춤을 추지는 않았지만, 내가 얻은 동그라미는 초록색 창의 이 둔한 razmeshka와 거리가 멀다. 보세요, 이 도구를 만든 사람도 참조할 좋은 예를 찾을 수 없었습니다. 차트의 현재 끝 부분에 이 곡선을 그릴 수 있는 옵션이 많이 있고 그것을 애벌레로 명확하게 설명할 것이기 때문입니다. 그러나 가까운 시일 내에 미래에는 다르게 행동할 것입니다. 따라서 녹색 창에는 서로를 교대로 예측하는 두 개의 주파수가 있습니다.
THIS 전략의 근본적인 의미는 구축 직후 4~5개의 시그널을 보장한다는 점이다. 두 개라도 충분할 것입니다. 이것이 ALL 전략의 근본적인 의미입니다. 전략이 최적화 직후에 보장된 5개의 신호를 제공하지 않으면 전략이 없는 것입니다. 글쎄, 그녀가 5 점 만점에 3 점을 플러스로 제공하더라도 이미 충분할 것입니다.
그래서 이 전략에서 이것이 당신이 줄을 서서 원을 얻을 때의 요점입니다. 여기 지금 당신은 어쨌든 벌고, 만들고, 더 선택할 수 있는 세 가지 움직임이 보장됩니다. 그런 도구. 그냥 정확한 모양의 원이 나왔을 때 나선이였을 때, 아니면 오히려 두 개의 나선을 서로 그리면 괜찮아. 처음 세 개는 보장되었지만 정확히 기억나지 않습니다. 그러나 불행히도 그것은 단순히 손으로 할 수 없었습니다. 나는 특정 Neuroshel 괴상한 사람이었지만 두 개 이상의 마우스를 바꿨습니다. :-) 하지만 그런 테스트를 할 준비가 되지 않았습니다. 그래서 Maxim, NS를 요청하면 그에 대해 구체적으로 설명하겠습니다. :-) 하지마....프로그램은 정말 실행된다.
실제 견적 - 200 EURUSD 틱, 1D 및 2D 고유 벡터 다이어그램
한 쌍의 구성요소(예: 3, 4)를 사용합니다.
x축 - 구성요소 3
y축 - 성분 4
라운드인 경우 - 사이클
Herasse, 내 첫 번째 것은 1:1로 밝혀졌습니다 :-) 나는 나중에 이 경우를 회상했고 내가 너무 운이 좋았다는 것을 이해합니다. 나는 녹색 창보다 적어도 어떻게든 원에 더 가까이 갈 수 없었습니다.
이 사고로 이 도구를 작동하는 도구로 표시할 수 있었습니다. 이 작업은 반복해도 괜찮습니다. 내가 chastotniki에 대해 회의적이라는 것을 당신은 잘 알고 있습니다. 인용문에서 거기에 없는 것을 찾고 추가하려고 하는 사람들, 가장 중요한 것은 빈도를 확장하는 것입니다. 나는 증권 거래소에서 거래하고 상인입니다. Volumes, Deltas, Interests, 여기 내 문서가 있습니다 :-)))))) 그러나 나는 이 빈도 분석 방법을 채택하고 물론 수많은 테스트와 그것이 여전히 작동한다는 확신 후에 돈으로 그것을 신뢰합니다. 아시다시피 단일 사례가 거래의 기초가 될 수 없기 때문입니다. 어쨌든 나는 Neuroshel을 떠날 때 이 방법을 다양한 제품 중에서 유일하게 유용한 방법으로 남겼습니다. 3개의 신호를 보장하지만 수동 선택 모드에서는 그렇지 않습니다. 그렇지 않으면 모든 유용한 시간을 낭비하게 됩니다. 지금 여기에서 빠르게 최적화해야 합니다.