막심 드미트리예프스키 :

링크 주셔서 감사합니다)) 나는 자연 순환에 관한 것을 찾고있었습니다.

예를 들어, 동일한 지연이 있는 이전 시간에 대한 지연이 24인 시간당 증분의 종속성. 저것들. 과거를 보고 현재를 예측하다

이것은 평균 증분이 0에서 벗어나는 한 작동합니다(연간 샘플을 가정해 봅시다). 각각 구매 또는 판매가 있습니다. 모든 것이 기사에 있습니다.

일일 단위로 나누는 이유는 명확합니다. 미국 세션은 하나의 프로세스이고 유럽 세션은 다른 프로세스입니다. 저것들. 우리는 현재 유럽 세션을 어제, 특정 시간 또는 몇 시간의 연속으로 간주하여 다른 모든 것을 차단합니다.

월별 주기도 다소 명확합니다. 나머지는 모르겠다

Z.Y. 나는 공적분(조건부) 도구에 대해 동일한 작업을 수행하고, 공적분을 개선하고, 시간 단위로 수행하려고 했습니다. 전체 시리즈보다 낫지 만 영감을 얻지는 못했습니다.

그것은 kotir로 명확하지만 그것이 무작위로 작동하는 이유입니다 ...

그건 그렇고, 하루 중 특정 시간에 촛불 방향의 확률을 계산하고 흥미로운 것을 찾지 못한 것 같습니다.

무엇보다 라운드 레벨과 사이클을 기억하지만 '소음'을 배경으로 사용하는 방법은 10%입니다. 그런데 2.5일 주기의 존재에 놀랐고, 오랜만에 설정을 바꿨는데 주기가 진짜인 것 같다.
로르샤흐 :

그것은 kotir로 명확하지만 그것이 무작위로 작동하는 이유입니다 ...

fz, 다른 사람이 확인하게하십시오. 아마도 내가 운전하고 ..하지만 방법은 동일합니다.

 
예, 사이클이 없습니다. 이미 진정하십시오.
mytarmailS :
예, 사이클이 없습니다. 이미 진정하십시오.

확인 해봤 었니? ) 찾으면 어떻게 합니까?

 
막심 드미트리예프스키 :

확인 해봤 었니? ) 찾으면 어떻게 합니까?

음, 물론)

 

나는 핸들러, RNG는 파산 ((

 #include <Canvas\Canvas.mqh>
void OnStart ()
  {CCanvas C;
   int h= 1024 ;
   int w= 2048 ;
   C.CreateBitmapLabel( "11" , 100 , 100 ,w,h);
   for ( int y= 0 ;y<h;y++)
     { //srand(GetMicrosecondCount());
       for ( int x= 0 ;x<w;x++)
        { uchar c= 0 ;
         for ( int k= 0 ;k< 16 ;k++)
           {c= uchar ( 255 .* rand ()/ 32767 .);
           }
         C.PixelSet(x,y,ARGB( 255 ,c,c,c));
        }
     }
   C.Update();

1방향: w는 2의 거듭제곱이어야 하고 k는 4의 배수여야 합니다.

방법 2: srand 주석 해제

방법 2는 Mersen Vortex에서도 작동해야 합니다.
파일:
na209lyz9r.png  3022 kb
 

얘들아, 트렌드에 맞춰 시리즈를 고정시킬 줄 아는 사람??? 모든 종류의 콜라의 배포 또는 상자를 가지고 노는 방법? 또는 어떤 아이디어?

아니면 추세와 "나머지", "나머지" 안정으로 나누어 추세를 별도로 예측하는 옵션이 하나만 있습니까?

이거 잘하는 사람?

나는 당신의 계량 경제학 .... 아직 유치원에 있다고 말합니다. 질식하지 않았습니다.

 
mytarmailS :

얘들아, 트렌드에 맞춰 시리즈를 고정시킬 줄 아는 사람??? 모든 종류의 콜라의 배포 또는 상자를 가지고 노는 방법? 또는 어떤 아이디어?

아니면 추세와 "나머지", "나머지" 안정으로 나누어 추세를 별도로 예측하는 옵션이 하나만 있습니까?

이거 잘하는 사람?

고정된 형태로의 축소 - 추세 감소 시리즈를 통해서만 가능합니다.

글쎄, 이것은 조각을 버리고 엷게하지 않고 시리즈 전체를 조사한 경우입니다.

 
드미트리 :

고정된 형태로의 축소 - 추세 감소 시리즈를 통해서만 가능합니다.

글쎄, 이것은 조각을 버리고 엷게하지 않고 시리즈 전체를 조사한 경우입니다.

감사합니다. 하지만 이것이 제가 설명한 바로 그 방법입니다.

mytarmailS :

아니면 추세와 "나머지", "나머지" 안정으로 나누어 추세를 별도로 예측하는 옵션이 하나만 있습니까?

이것은 정확히 계량 경제학자가 하는 일 이지만 계량 경제학이 그러한 작업을 위해 만들어진 것처럼 보이지만 인용문에는 이것이 작동하지 않는다는 것을 우리 모두 알고 있습니다.)

새로운 데이터에 대한 이러한 변환 후 MO는 거의 즉시 죽습니다. 저는 몇 가지 아이디어, 대안, 왜 이런 일이 일어나는지 생각 등에 더 관심이 있습니다....

막심 드미트리예프스키 :

나는 당신의 계량 경제학 .... 아직 유치원에 있다고 말합니다. 질식하지 않았습니다.

오 선생님, 새로운 데이터에서 MO가 죽지 않도록 시리즈를 고정식으로 만들 수 있는 계량 경제학 변환으로 저와 우리 모두에게 말해주세요. 알다시피, 우리는 모두 여기에서 바보입니다. 당신은 스스로 자랑스러워 할 것입니다. 자, 우리 모두 기다리고 있습니다

