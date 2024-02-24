트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1720 1...171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727...3399 새 코멘트 Rorschach 2020.04.19 21:04 #17191 막심 드미트리예프스키 : 링크 주셔서 감사합니다)) 나는 자연 순환에 관한 것을 찾고있었습니다. 예를 들어, 동일한 지연이 있는 이전 시간에 대한 지연이 24인 시간당 증분의 종속성. 저것들. 과거를 보고 현재를 예측하다 이것은 평균 증분이 0에서 벗어나는 한 작동합니다(연간 샘플을 가정해 봅시다). 각각 구매 또는 판매가 있습니다. 모든 것이 기사에 있습니다. 일일 단위로 나누는 이유는 명확합니다. 미국 세션은 하나의 프로세스이고 유럽 세션은 다른 프로세스입니다. 저것들. 우리는 현재 유럽 세션을 어제, 특정 시간 또는 몇 시간의 연속으로 간주하여 다른 모든 것을 차단합니다. 월별 주기도 다소 명확합니다. 나머지는 모르겠다 Z.Y. 나는 공적분(조건부) 도구에 대해 동일한 작업을 수행하고, 공적분을 개선하고, 시간 단위로 수행하려고 했습니다. 전체 시리즈보다 낫지 만 영감을 얻지는 못했습니다. 그것은 kotir로 명확하지만 그것이 무작위로 작동하는 이유입니다 ... 그건 그렇고, 하루 중 특정 시간에 촛불 방향의 확률을 계산하고 흥미로운 것을 찾지 못한 것 같습니다. 무엇보다 라운드 레벨과 사이클을 기억하지만 '소음'을 배경으로 사용하는 방법은 10%입니다. 그런데 2.5일 주기의 존재에 놀랐고, 오랜만에 설정을 바꿨는데 주기가 진짜인 것 같다. [삭제] 2020.04.19 21:17 #17192 로르샤흐 : 그것은 kotir로 명확하지만 그것이 무작위로 작동하는 이유입니다 ... fz, 다른 사람이 확인하게하십시오. 아마도 내가 운전하고 ..하지만 방법은 동일합니다. mytarmailS 2020.04.19 21:53 #17193 예, 사이클이 없습니다. 이미 진정하십시오. [삭제] 2020.04.19 21:59 #17194 mytarmailS : 예, 사이클이 없습니다. 이미 진정하십시오. 확인 해봤 었니? ) 찾으면 어떻게 합니까? mytarmailS 2020.04.19 22:10 #17195 막심 드미트리예프스키 : 확인 해봤 었니? ) 찾으면 어떻게 합니까? 음, 물론) Rorschach 2020.04.19 22:18 #17196 나는 핸들러, RNG는 파산 (( #include <Canvas\Canvas.mqh> void OnStart () {CCanvas C; int h= 1024 ; int w= 2048 ; C.CreateBitmapLabel( "11" , 100 , 100 ,w,h); for ( int y= 0 ;y<h;y++) { //srand(GetMicrosecondCount()); for ( int x= 0 ;x<w;x++) { uchar c= 0 ; for ( int k= 0 ;k< 16 ;k++) {c= uchar ( 255 .* rand ()/ 32767 .); } C.PixelSet(x,y,ARGB( 255 ,c,c,c)); } } C.Update(); 1방향: w는 2의 거듭제곱이어야 하고 k는 4의 배수여야 합니다. 방법 2: srand 주석 해제 방법 2는 Mersen Vortex에서도 작동해야 합니다. 파일: na209lyz9r.png 3022 kb mytarmailS 2020.04.20 07:28 #17197 얘들아, 트렌드에 맞춰 시리즈를 고정시킬 줄 아는 사람??? 모든 종류의 콜라의 배포 또는 상자를 가지고 노는 방법? 또는 어떤 아이디어? 아니면 추세와 "나머지", "나머지" 안정으로 나누어 추세를 별도로 예측하는 옵션이 하나만 있습니까? 이거 잘하는 사람? [삭제] 2020.04.20 08:31 #17198 나는 당신의 계량 경제학 .... 아직 유치원에 있다고 말합니다. 질식하지 않았습니다. Дмитрий 2020.04.20 08:44 #17199 mytarmailS : 얘들아, 트렌드에 맞춰 시리즈를 고정시킬 줄 아는 사람??? 모든 종류의 콜라의 배포 또는 상자를 가지고 노는 방법? 또는 어떤 아이디어? 아니면 추세와 "나머지", "나머지" 안정으로 나누어 추세를 별도로 예측하는 옵션이 하나만 있습니까? 이거 잘하는 사람? 고정된 형태로의 축소 - 추세 감소 시리즈를 통해서만 가능합니다. 글쎄, 이것은 조각을 버리고 엷게하지 않고 시리즈 전체를 조사한 경우입니다. mytarmailS 2020.04.20 09:21 #17200 드미트리 : 고정된 형태로의 축소 - 추세 감소 시리즈를 통해서만 가능합니다. 글쎄, 이것은 조각을 버리고 엷게하지 않고 시리즈 전체를 조사한 경우입니다. 감사합니다. 하지만 이것이 제가 설명한 바로 그 방법입니다. mytarmailS : 아니면 추세와 "나머지", "나머지" 안정으로 나누어 추세를 별도로 예측하는 옵션이 하나만 있습니까? 이것은 정확히 계량 경제학자가 하는 일 이지만 계량 경제학이 그러한 작업을 위해 만들어진 것처럼 보이지만 인용문에는 이것이 작동하지 않는다는 것을 우리 모두 알고 있습니다.) 새로운 데이터에 대한 이러한 변환 후 MO는 거의 즉시 죽습니다. 저는 몇 가지 아이디어, 대안, 왜 이런 일이 일어나는지 생각 등에 더 관심이 있습니다.... 막심 드미트리예프스키 : 나는 당신의 계량 경제학 .... 아직 유치원에 있다고 말합니다. 질식하지 않았습니다. 오 선생님, 새로운 데이터에서 MO가 죽지 않도록 시리즈를 고정식으로 만들 수 있는 계량 경제학 변환으로 저와 우리 모두에게 말해주세요. 알다시피, 우리는 모두 여기에서 바보입니다. 당신은 스스로 자랑스러워 할 것입니다. 자, 우리 모두 기다리고 있습니다 체스 게임 전략에 기반한 기고글 토론 "MQL5 클라우드 엘리트 지표 :) 1...171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
링크 주셔서 감사합니다)) 나는 자연 순환에 관한 것을 찾고있었습니다.
예를 들어, 동일한 지연이 있는 이전 시간에 대한 지연이 24인 시간당 증분의 종속성. 저것들. 과거를 보고 현재를 예측하다
이것은 평균 증분이 0에서 벗어나는 한 작동합니다(연간 샘플을 가정해 봅시다). 각각 구매 또는 판매가 있습니다. 모든 것이 기사에 있습니다.
일일 단위로 나누는 이유는 명확합니다. 미국 세션은 하나의 프로세스이고 유럽 세션은 다른 프로세스입니다. 저것들. 우리는 현재 유럽 세션을 어제, 특정 시간 또는 몇 시간의 연속으로 간주하여 다른 모든 것을 차단합니다.
월별 주기도 다소 명확합니다. 나머지는 모르겠다
Z.Y. 나는 공적분(조건부) 도구에 대해 동일한 작업을 수행하고, 공적분을 개선하고, 시간 단위로 수행하려고 했습니다. 전체 시리즈보다 낫지 만 영감을 얻지는 못했습니다.
그건 그렇고, 하루 중 특정 시간에 촛불 방향의 확률을 계산하고 흥미로운 것을 찾지 못한 것 같습니다.무엇보다 라운드 레벨과 사이클을 기억하지만 '소음'을 배경으로 사용하는 방법은 10%입니다. 그런데 2.5일 주기의 존재에 놀랐고, 오랜만에 설정을 바꿨는데 주기가 진짜인 것 같다.
fz, 다른 사람이 확인하게하십시오. 아마도 내가 운전하고 ..하지만 방법은 동일합니다.
예, 사이클이 없습니다. 이미 진정하십시오.
음, 물론)
나는 핸들러, RNG는 파산 ((
1방향: w는 2의 거듭제곱이어야 하고 k는 4의 배수여야 합니다.
방법 2: srand 주석 해제방법 2는 Mersen Vortex에서도 작동해야 합니다.
얘들아, 트렌드에 맞춰 시리즈를 고정시킬 줄 아는 사람??? 모든 종류의 콜라의 배포 또는 상자를 가지고 노는 방법? 또는 어떤 아이디어?
아니면 추세와 "나머지", "나머지" 안정으로 나누어 추세를 별도로 예측하는 옵션이 하나만 있습니까?
나는 당신의 계량 경제학 .... 아직 유치원에 있다고 말합니다. 질식하지 않았습니다.
감사합니다. 하지만 이것이 제가 설명한 바로 그 방법입니다.
이것은 정확히 계량 경제학자가 하는 일 이지만 계량 경제학이 그러한 작업을 위해 만들어진 것처럼 보이지만 인용문에는 이것이 작동하지 않는다는 것을 우리 모두 알고 있습니다.)
새로운 데이터에 대한 이러한 변환 후 MO는 거의 즉시 죽습니다. 저는 몇 가지 아이디어, 대안, 왜 이런 일이 일어나는지 생각 등에 더 관심이 있습니다....
오 선생님, 새로운 데이터에서 MO가 죽지 않도록 시리즈를 고정식으로 만들 수 있는 계량 경제학 변환으로 저와 우리 모두에게 말해주세요. 알다시피, 우리는 모두 여기에서 바보입니다. 당신은 스스로 자랑스러워 할 것입니다. 자, 우리 모두 기다리고 있습니다