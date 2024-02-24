트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1724

막심 드미트리예프스키 :

주기와 관련하여.. 특정 시간 의 시작 가격 에서 분 종가(일부 지연이 있는 증분)의 편차를 취하면:

예를 들어 7시의 모든 분에 대한 연도의 그림

모든 분의 분배

그런 다음 7시간 동안의 모든 증분을 더하여 특정 평균 회귀 패턴을 식별할 수 있습니다.

특정 시간의 몇 분에 매도하고 무엇을 매수해야 하는지 알 수 있습니다(순전히 통계적으로)

예를 들어 10분에 매도, 31분에 매수 등입니다. 테스터에서 확인 가능

일종의 통계 같은 것입니다. 특정 시간의 분에 대해 MO 등을 설정할 수 있는 패턴

나는 그것이 효과가 없을 것이라고 생각하지 않는다

mytarmailS :

나는 그것이 효과가 없을 것이라고 생각하지 않는다

왜 안되는지 스케치해서 볼게

 
막심 드미트리예프스키 :

왜 안되는지 스케치해서 볼게

자, 어쨌든 흥미롭습니다.

mytarmailS :

자, 어쨌든 흥미롭습니다.

너무 잘 작동합니다..

글쎄, 여기에 krivulki의 누적 합계가 있습니다 .. 더 오랜 기간이 걸리고 좋은 시간 에만 구매 / 판매 를 허용하십시오. 그리고 성배는 잠시 동안 당신의 주머니에 있습니다

 
막심 드미트리예프스키 :

너무 잘 작동합니다..

글쎄, 여기에 krivulki의 누적 합계가 있습니다 .. 더 오랜 기간이 걸리고 좋은 시간 에만 구매 / 판매 를 허용하십시오. 그리고 성배는 잠시 동안 당신의 주머니에 있습니다

아하) 즉, 내가 결정적인 방향을 매시간 확인하는 두뇌는 있었지만 실제로 전체 확인을 위한 두 줄의 코드로 시스템을 만들 마음은 없었다고 생각하십니까? )))) 당신은 기분을 상하게)

mytarmailS :

아하) 즉, 내가 결정적인 방향을 매시간 확인하는 두뇌는 있었지만 실제로 전체 확인을 위한 두 줄의 코드로 시스템을 만들 마음은 없었다고 생각하십니까? )))) 당신은 기분을 상하게합니다)

나는 당신이 어제 내 게시물과 기사 후에 그것을했다고 확신합니다 .. 글쎄, 아마도 조금 더 일찍

그래서 TS 및 KEZH 결과를 작성하십시오

누적 합계가 있는 예는 흥미롭고 시사적이며 경우에 따라 승인합니다.

실제로 1 시간 동안 그러한 그림이 얻어집니다. 하지만 이미 이 계층에 대한 봇이 있습니다. 거래가 충분하지 않습니다.


 
그래서 STOPE, 나는 한 가지를 이해할 수 없습니다. 매수 시간과 매도 시간을 찾았다면 MO, NS, AI 등이 필요한 이유는 무엇입니까?
 

나는 둥근 층에서 조각상 을 발굴했다.

 
마이클 마르쿠카이테스 :
그래서 STOPE, 나는 한 가지를 이해할 수 없습니다. 매수 시간과 매도 시간을 찾았다면 MO, NS, AI 등이 필요한 이유는 무엇입니까?

지금은 더 시원한 건 버릴게 거기다 텐션 없이도 돈 벌 수 있어))

 
로르샤흐 :

지금은 더 시원한 건 버릴게 거기다 텐션 없이 돈 벌 수 있어))

자, 기대하고 있습니다...
