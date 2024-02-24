트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1724 1...171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.04.21 12:02 #17231 막심 드미트리예프스키 : 주기와 관련하여.. 특정 시간 의 시작 가격 에서 분 종가(일부 지연이 있는 증분)의 편차를 취하면: 예를 들어 7시의 모든 분에 대한 연도의 그림 모든 분의 분배 그런 다음 7시간 동안의 모든 증분을 더하여 특정 평균 회귀 패턴을 식별할 수 있습니다. 특정 시간의 몇 분에 매도하고 무엇을 매수해야 하는지 알 수 있습니다(순전히 통계적으로) 예를 들어 10분에 매도, 31분에 매수 등입니다. 테스터에서 확인 가능 일종의 통계 같은 것입니다. 특정 시간의 분에 대해 MO 등을 설정할 수 있는 패턴 나는 그것이 효과가 없을 것이라고 생각하지 않는다 [삭제] 2020.04.21 12:03 #17232 mytarmailS : 나는 그것이 효과가 없을 것이라고 생각하지 않는다 왜 안되는지 스케치해서 볼게 mytarmailS 2020.04.21 12:05 #17233 막심 드미트리예프스키 : 왜 안되는지 스케치해서 볼게 자, 어쨌든 흥미롭습니다. [삭제] 2020.04.21 15:37 #17234 mytarmailS : 자, 어쨌든 흥미롭습니다. 너무 잘 작동합니다.. 글쎄, 여기에 krivulki의 누적 합계가 있습니다 .. 더 오랜 기간이 걸리고 좋은 시간 에만 구매 / 판매 를 허용하십시오. 그리고 성배는 잠시 동안 당신의 주머니에 있습니다 mytarmailS 2020.04.21 16:23 #17235 막심 드미트리예프스키 : 너무 잘 작동합니다.. 글쎄, 여기에 krivulki의 누적 합계가 있습니다 .. 더 오랜 기간이 걸리고 좋은 시간 에만 구매 / 판매 를 허용하십시오. 그리고 성배는 잠시 동안 당신의 주머니에 있습니다 아하) 즉, 내가 결정적인 방향을 매시간 확인하는 두뇌는 있었지만 실제로 전체 확인을 위한 두 줄의 코드로 시스템을 만들 마음은 없었다고 생각하십니까? )))) 당신은 기분을 상하게) [삭제] 2020.04.21 17:16 #17236 mytarmailS : 아하) 즉, 내가 결정적인 방향을 매시간 확인하는 두뇌는 있었지만 실제로 전체 확인을 위한 두 줄의 코드로 시스템을 만들 마음은 없었다고 생각하십니까? )))) 당신은 기분을 상하게합니다) 나는 당신이 어제 내 게시물과 기사 후에 그것을했다고 확신합니다 .. 글쎄, 아마도 조금 더 일찍 그래서 TS 및 KEZH 결과를 작성하십시오 누적 합계가 있는 예는 흥미롭고 시사적이며 경우에 따라 승인합니다. 실제로 1 시간 동안 그러한 그림이 얻어집니다. 하지만 이미 이 계층에 대한 봇이 있습니다. 거래가 충분하지 않습니다. Mihail Marchukajtes 2020.04.21 17:44 #17237 그래서 STOPE, 나는 한 가지를 이해할 수 없습니다. 매수 시간과 매도 시간을 찾았다면 MO, NS, AI 등이 필요한 이유는 무엇입니까? Rorschach 2020.04.21 17:53 #17238 나는 둥근 층에서 조각상 을 발굴했다. Rorschach 2020.04.21 17:55 #17239 마이클 마르쿠카이테스 : 그래서 STOPE, 나는 한 가지를 이해할 수 없습니다. 매수 시간과 매도 시간을 찾았다면 MO, NS, AI 등이 필요한 이유는 무엇입니까? 지금은 더 시원한 건 버릴게 거기다 텐션 없이도 돈 벌 수 있어)) Mihail Marchukajtes 2020.04.21 18:05 #17240 로르샤흐 : 지금은 더 시원한 건 버릴게 거기다 텐션 없이 돈 벌 수 있어)) 자, 기대하고 있습니다... 1...171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
주기와 관련하여.. 특정 시간 의 시작 가격 에서 분 종가(일부 지연이 있는 증분)의 편차를 취하면:
예를 들어 7시의 모든 분에 대한 연도의 그림
모든 분의 분배
그런 다음 7시간 동안의 모든 증분을 더하여 특정 평균 회귀 패턴을 식별할 수 있습니다.
특정 시간의 몇 분에 매도하고 무엇을 매수해야 하는지 알 수 있습니다(순전히 통계적으로)
예를 들어 10분에 매도, 31분에 매수 등입니다. 테스터에서 확인 가능
일종의 통계 같은 것입니다. 특정 시간의 분에 대해 MO 등을 설정할 수 있는 패턴
나는 그것이 효과가 없을 것이라고 생각하지 않는다
왜 안되는지 스케치해서 볼게
자, 어쨌든 흥미롭습니다.
너무 잘 작동합니다..
글쎄, 여기에 krivulki의 누적 합계가 있습니다 .. 더 오랜 기간이 걸리고 좋은 시간 에만 구매 / 판매 를 허용하십시오. 그리고 성배는 잠시 동안 당신의 주머니에 있습니다
아하) 즉, 내가 결정적인 방향을 매시간 확인하는 두뇌는 있었지만 실제로 전체 확인을 위한 두 줄의 코드로 시스템을 만들 마음은 없었다고 생각하십니까? )))) 당신은 기분을 상하게)
나는 당신이 어제 내 게시물과 기사 후에 그것을했다고 확신합니다 .. 글쎄, 아마도 조금 더 일찍
그래서 TS 및 KEZH 결과를 작성하십시오
누적 합계가 있는 예는 흥미롭고 시사적이며 경우에 따라 승인합니다.
실제로 1 시간 동안 그러한 그림이 얻어집니다. 하지만 이미 이 계층에 대한 봇이 있습니다. 거래가 충분하지 않습니다.
나는 둥근 층에서 조각상 을 발굴했다.
그래서 STOPE, 나는 한 가지를 이해할 수 없습니다. 매수 시간과 매도 시간을 찾았다면 MO, NS, AI 등이 필요한 이유는 무엇입니까?
지금은 더 시원한 건 버릴게 거기다 텐션 없이도 돈 벌 수 있어))
