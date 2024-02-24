트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1723 1...171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 06:30 #17221 동료들, 어떻게 생각하니 그녀에게 이익과 손실의 배열을주고 그녀는 응답으로 Z-score 결과를 제공하는 기능이 있습니다. 그렇지 않으면 내가 직접 계산하려고해도 어떻게 든 모든 것이 공식 데이터와 다릅니다 :-( Mihail Marchukajtes 2020.04.21 10:34 #17222 마이클 마르쿠카이테스 : 동료들, 어떻게 생각하니 그녀에게 이익과 손실의 배열을주고 그녀는 응답으로 Z-score 결과를 제공하는 기능이 있습니다. 그렇지 않으면 내가 직접 계산하려고해도 어떻게 든 모든 것이 공식 데이터와 다릅니다 :-( 해결된 것 같습니다. 모두 감사합니다 :-) [삭제] 2020.04.21 11:09 #17223 주기와 관련하여.. 특정 시간 의 시작 가격 에서 분 종가(일부 지연이 있는 증분)의 편차를 취하면: 예를 들어 7시의 모든 분에 대한 연도의 그림 모든 분의 분배 그런 다음 7시간 동안의 모든 증분을 더하여 특정 평균 회귀 패턴을 식별할 수 있습니다. 특정 시간의 몇 분에 매도하고 무엇을 매수해야 하는지 알 수 있습니다(순전히 통계적으로) 예를 들어 10분에 매도, 31분에 매수 등입니다. 테스터에서 확인 가능 일종의 통계 같은 것입니다. 특정 시간의 분에 대해 MO 등을 설정할 수 있는 패턴 긍정적인 MO 만들기 SimpleDailyRangeBreakExpert 잘 작동하는 거래 시스템! mytarmailS 2020.04.21 11:36 #17224 막심 드미트리예프스키 : 주기와 관련하여.. 특정 시간 의 시작 가격 에서 분 종가(일부 지연이 있는 증분)의 편차를 취하면: 예를 들어 7시의 모든 분에 대한 연도의 그림 ........... 어떻게 삐딱해 보여 예를 들어 5분 단위로 1시간 단위로 미분하여 누적 합계를 따로 표시하는 것이 좋습니다. 보시다시피 "0" , "1" 및 "23" 시간에는 일종의 결정적 경향이 있습니다. "0", "1"을 매수하고 "23"에서 매도해야 합니다. [삭제] 2020.04.21 11:43 #17225 mytarmailS : 어떻게 삐딱해 보여 예를 들어 5분 단위로 1시간 단위로 미분하여 누적 합계를 따로 표시하는 것이 좋습니다. 그렇다면 왜 구별합니까? :디 당신은 헛소리를했다 mytarmailS 2020.04.21 11:44 #17226 막심 드미트리예프스키 : 그렇다면 왜 구별합니까? :디 절대가격으로 인해 생기는 갭 없이 모두 연결될 수 있도록 [삭제] 2020.04.21 11:46 #17227 mytarmailS : 절대가격으로 인해 쉬지 않고 모두 함께 하도록 가격 차이 없음, 매 시간 시작 시 일치, 첫 번째 증분 = 0 mytarmailS 2020.04.21 11:49 #17228 막심 드미트리예프스키 : 가격 차이 없음, 매 시간 시작 시 일치, 첫 번째 증분 = 0 예, 거기에는 모든 것이 좋습니다. 이 스크립트가 작성되고 테스트되고 빌드된 후 반년 동안 이 스크립트를 가지고 있었습니다. 그래서 ... 직접 확인) 나는 어떤 별도의 시간 동안 순전히 5분 동안 접착한 다음 다른 시간 동안 접착하는 등의 작업을 수행합니다. [삭제] 2020.04.21 11:56 #17229 mytarmailS : 예, 거기에는 모든 것이 좋습니다. 이 스크립트가 작성되고 테스트되고 빌드된 후 반년 동안 이 스크립트를 가지고 있었습니다. 그래서 ... 직접 확인) 나는 어떤 별도의 시간 동안 순전히 5분 동안 접착한 다음 다른 시간 동안 접착하는 등의 작업을 수행합니다. 내가 실제로 의미하는 것을 읽었습니까? 스티커 mytarmailS 2020.04.21 12:00 #17230 막심 드미트리예프스키 : 내가 실제로 의미하는 것을 읽었습니까? 나를 위해 스티커 이해했다 네 제가 잘못 이해했습니다 1...171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
동료들, 어떻게 생각하니 그녀에게 이익과 손실의 배열을주고 그녀는 응답으로 Z-score 결과를 제공하는 기능이 있습니다. 그렇지 않으면 내가 직접 계산하려고해도 어떻게 든 모든 것이 공식 데이터와 다릅니다 :-(
주기와 관련하여.. 특정 시간 의 시작 가격 에서 분 종가(일부 지연이 있는 증분)의 편차를 취하면:
예를 들어 7시의 모든 분에 대한 연도의 그림
모든 분의 분배
그런 다음 7시간 동안의 모든 증분을 더하여 특정 평균 회귀 패턴을 식별할 수 있습니다.
특정 시간의 몇 분에 매도하고 무엇을 매수해야 하는지 알 수 있습니다(순전히 통계적으로)
예를 들어 10분에 매도, 31분에 매수 등입니다. 테스터에서 확인 가능
일종의 통계 같은 것입니다. 특정 시간의 분에 대해 MO 등을 설정할 수 있는 패턴
어떻게 삐딱해 보여
예를 들어 5분 단위로 1시간 단위로 미분하여 누적 합계를 따로 표시하는 것이 좋습니다.
보시다시피 "0" , "1" 및 "23" 시간에는 일종의 결정적 경향이 있습니다.
"0", "1"을 매수하고 "23"에서 매도해야 합니다.
예, 거기에는 모든 것이 좋습니다. 이 스크립트가 작성되고 테스트되고 빌드된 후 반년 동안 이 스크립트를 가지고 있었습니다. 그래서 ...
직접 확인)나는 어떤 별도의 시간 동안 순전히 5분 동안 접착한 다음 다른 시간 동안 접착하는 등의 작업을 수행합니다.
