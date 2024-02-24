트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 860 1...853854855856857858859860861862863864865866867...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.04.25 19:51 #8591 geratdc_ : 헤))) 나는 수평선에 목표를 승인합니다)) 은행에 온 것처럼: 음, 쵸, 오늘은 얼마입니까? - 귀하의 거래 계정 잔액은 오늘 5508.56유로로 보충되었습니다. - 란, 어떻게든 내일을 이겨내자... - 보험을 할인 받고 싶습니까? - 고맙지 만 사양 할게... 수평선에 Vsmysle??? 나는 이미 그것을 달성했고 지금 나를 위해 핸디캡에 대한 작업은 다음과 같습니다. 유럽이 열리기 전 3~4시간 동안 아침에 완벽한 액션과 탬버린으로 춤을 추는 덕분에 모델을 얻었다. 오히려 이 시간 동안, 나는 그 시간을 보내고 나서 미래에 작동할 바로 그 모델을 찾을 수 있습니다. 3-4시간 3-5일 작업에 충분한 모델이 있습니다. 그래서 저는 Forex에서 일주일에 3-4시간을 보냅니다. 이것은 특히 로봇 발사를 준비하는 작업입니다. 나머지 시간에는 내가 하고 싶은 일을 하고 시장에서 시간을 보낸다. 오로지 내가 수년에 걸쳐 발전시킨 갈망 때문이다. 예를 들어 지금은 취직할 계획입니다. 게으름이 진정으로 극복되고 하루 종일 바쁘기 때문에 핸디캡에 펜으로 장난을 칠 수 없기 때문입니다. 그래서 적어도 경험은 갈 것입니다. 은퇴를 보고 돈을 벌다니!!!! 보류 중인 주문 EA 잘 작동하는 거래 시스템! 논의 Aleksei Kuznetsov 2018.04.25 21:15 #8592 마이클 마르쿠카이테스 : 수평선에 Vsmysle??? 나는 이미 그것을 달성했고 지금 나를 위해 핸디캡에 대한 작업은 다음과 같습니다. 유럽이 열리기 전 3~4시간 동안 아침에 완벽한 액션과 탬버린으로 춤을 추는 덕분에 모델을 얻었다. 오히려 이 시간 동안, 나는 그 시간을 보내고 나서 미래에 작동할 바로 그 모델을 찾을 수 있습니다. 3-4시간 3-5일 작업에 충분한 모델이 있습니다. 그래서 저는 Forex에서 일주일에 3-4시간을 보냅니다. 이것은 특히 로봇 발사를 준비하는 작업입니다. 나머지 시간에는 내가 하고 싶은 일을 하고 시장에서 시간을 보낸다. 오로지 내가 수년에 걸쳐 발전시킨 갈망 때문이다. 예를 들어 지금은 취직할 계획입니다. 게으름이 진정으로 극복되고 하루 종일 바쁘기 때문에 핸디캡에 펜으로 장난을 칠 수 없기 때문입니다. 그래서 적어도 경험은 갈 것입니다. 은퇴를 보고 돈을 벌다니!!!! 돈을 버는 로봇이 있다면 왜 연금인가? 이제 소비해야합니다. Mihail Marchukajtes 2018.04.25 21:43 #8593 도서관 : 돈을 버는 로봇이 있다면 왜 연금인가? 이제 소비해야합니다. 동의한다!!! 하지만 FIU에 돈을 내기 시작했으니 끝까지 해볼 생각이다. 또한 로봇을 갖는 것만으로는 충분하지 않습니다. 자본도 있어야 합니다. 내 2-3 루블은 아니지만 괜찮습니다. 거래소 돈으로 살 생각입니다. 내 전략과 낮은 위험으로 매월 100,000의 이익을 인출하려면 약 백만이 필요합니다. 이번 달에는 200-300,000을 모을 필요가 없다는 것이 분명합니다. 자기자본이익률(ROE)은 20~30%다. 그러나 십만 이상의 이익은 자본을 늘리기 위해 이동합니다. 문제? 이 만원은 어디서 구하나요? 3,000에서 올리려고 하면 100,000에서 즉시 시작하면 훨씬 더 오래 걸릴 수 있습니다. 십만으로 시작해 백만으로 만드는 데 반년 정도 걸리고, 그 다음에는 일을 하면 성공한다. 또 다른 질문이 있습니다. 100,000은 어디서 얻나요???? 이제 투자자가 백과 함께 나타나 내 작업에 투자하기로 동의하면 이익에서 관리자에게 20% 보상으로 그러한 투자자(이 단계에서) 조건을 제공할 준비가 되어 있습니다. 즉, 나에게 :-) 나머지 이익은 50/50으로 나뉩니다. 글쎄요. 갑자기 누군가가 투자에 동의할 것입니다. 더군다나 처음부터 저를 지지해 줄 그런 투자자에게는 그런 조건이 평생이 될 것입니다. 투자하고 싶은 다음 사람은 이미 위에서 언급한 다른 조건에서 작동합니다..... 2개월만입니다. 아니면 1주일, 2개월 후 그대로입니다. 그리고 나는 2600의 이익을 가지고 있습니다. 많지는 않지만 균형의 역동성은 긍정적입니다. 그러나 모든 것이 어떻게 든 천천히 성장하고 있습니다 .... 따라서 투자자는 여전히 관련이 있습니다. 그 사이에 자본도 투자자도 없으니 출근하는 것도 죄가 아니다.... 특히 7만 나무의 경우는 물론.... 10포인트 3.mq4 나에게서 예측 원격 서버의 EA? Alexander_K2 2018.04.25 21:48 #8594 마이클 마르쿠카이테스 : 동의한다!!! 하지만 FIU에 돈을 내기 시작했으니 끝까지 해볼 생각이다. 게다가 로봇이 있는 것만으로는 충분하지 않습니다. 자본도 있어야 합니다. 내 2-3 루블은 아니지만 괜찮습니다. 거래소 돈으로 살 생각입니다. 내 전략과 낮은 위험으로 매월 100,000의 이익을 인출하려면 약 백만이 필요합니다. 이번 달에는 200-300,000을 모을 필요가 없다는 것이 분명합니다. 자기자본이익률(ROE)은 20~30%다. 그러나 십만 이상의 이익은 자본을 늘리기 위해 이동합니다. 문제? 이 만원은 어디서 구하나요? 3,000에서 올리려고 하면 100,000에서 즉시 시작하면 훨씬 더 오래 걸릴 수 있습니다. 십만으로 시작해 백만으로 만드는 데 반년 정도 걸리고, 그 다음에는 일을 하면 성공한다. 또 다른 질문이 있습니다. 100,000은 어디서 얻나요???? 이제 투자자가 백과 함께 나타나 내 작업에 투자하기로 동의하면 이익에서 관리자에게 20% 보상으로 그러한 투자자(이 단계에서) 조건을 제공할 준비가 되어 있습니다. 즉, 나에게 :-) 나머지 이익은 50/50으로 나뉩니다. 글쎄요. 갑자기 누군가가 투자에 동의할 것입니다. 더군다나 처음부터 저를 지지해 줄 그런 투자자에게는 그런 조건이 평생이 될 것입니다. 투자하고 싶은 다음 사람은 이미 위에서 언급한 다른 조건에서 작동합니다..... 2개월만입니다. 아니면 1주일, 2개월 후 그대로입니다. 그리고 내 이익은 2600이었습니다. 균형의 역동성은 긍정적이지만 많지는 않습니다. 그러나 모든 것이 어떻게 든 천천히 성장하고 있습니다 .... 따라서 투자자는 여전히 관련이 있습니다. 그 사이에 자본도 투자자도 없으니 출근하는 것도 죄가 아니다.... 특히 7만 나무의 경우는 물론.... 그리고 이것은 농담 없이 맞습니다. 창업 자본은 모든 비즈니스 프로젝트 에서 치유의 대상입니다. Mihail Marchukajtes 2018.04.25 21:55 #8595 간단히 말해서. 나는 그것을 알고 있다고 생각합니다. 저는 다른 계정의 관리자입니다. 물론 모니터링하고 거래를 시작할 것입니다. 현재 신호로 인해 통계가 어떻게 든 손상되었고 투자자들에게 내가 꽤 최근에 이 방법에 대해 작업하기 시작했다고 설명하는 것이 지겹다는 것입니다. 그래서 .. 신선할 것입니다. 몇 달 안에 통계가 수집되면 투자자를 유치하려고 노력할 것입니다. 거기에서 무슨 일이 일어나고 있는지 보게 될 것입니다 ... Mihail Marchukajtes 2018.04.25 21:57 #8596 그리고 이 사진을 모두에게 보여주고 훅의 손이 거래되는 위치를 설명하는 것조차 왠지 지겹다... 어떻게든 해볼게.... Yuriy Asaulenko 2018.04.25 21:59 #8597 마이클 마르쿠카이테스 : 그리고 이 사진을 모두에게 보여주고 훅의 손이 거래되는 위치를 설명하는 것조차 왠지 지겹다... 어떻게든 해볼게.... 사실, 그것은 엉망입니다. 단점 - 무화과이지만 매우 불안정합니다. IMHO, 위험을 감수할 가치가 없습니다. Mihail Marchukajtes 2018.04.25 22:02 #8598 유리 아사울렌코 : 사실, 그것은 엉망입니다. 단점 - 무화과이지만 매우 불안정합니다. IMHO, 위험을 감수할 가치가 없습니다. 동의합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 저는 여러분이 새 계정을 열고 이미 인출할 수 있도록 똥을 싸고 계정으로 이체하는 위험을 감수할 것입니다. 이제 할게..... 그럼 처음부터 해보자.... :-) Yuriy Asaulenko 2018.04.25 22:04 #8599 마이클 마르쿠카이테스 : 동의합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 저는 여러분이 새 계정을 열고 이미 인출할 수 있도록 똥을 싸고 계정으로 이체하는 위험을 감수할 것입니다. 이제 할게..... 그럼 처음부터 해보자.... :-) 글쎄, 그것이 단지 똥 계정이라면 지옥에.) Mihail Marchukajtes 2018.04.25 22:06 #8600 유리 아사울렌코 : 글쎄, 그것이 단지 똥 계정이라면 지옥에.) 아니요. Govnodengi 나는 소액 대출을 빌어 먹을 비율이라고 부릅니다. 글쎄, 그것은 모든 것을했다. 7번을 잡아주세요. 새 계정을 시작하는 중... 1...853854855856857858859860861862863864865866867...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
헤))) 나는 수평선에 목표를 승인합니다))
은행에 온 것처럼: 음, 쵸, 오늘은 얼마입니까?
- 귀하의 거래 계정 잔액은 오늘 5508.56유로로 보충되었습니다.
- 란, 어떻게든 내일을 이겨내자...
- 보험을 할인 받고 싶습니까?
- 고맙지 만 사양 할게...
수평선에 Vsmysle??? 나는 이미 그것을 달성했고 지금 나를 위해 핸디캡에 대한 작업은 다음과 같습니다. 유럽이 열리기 전 3~4시간 동안 아침에 완벽한 액션과 탬버린으로 춤을 추는 덕분에 모델을 얻었다. 오히려 이 시간 동안, 나는 그 시간을 보내고 나서 미래에 작동할 바로 그 모델을 찾을 수 있습니다. 3-4시간 3-5일 작업에 충분한 모델이 있습니다. 그래서 저는 Forex에서 일주일에 3-4시간을 보냅니다. 이것은 특히 로봇 발사를 준비하는 작업입니다. 나머지 시간에는 내가 하고 싶은 일을 하고 시장에서 시간을 보낸다. 오로지 내가 수년에 걸쳐 발전시킨 갈망 때문이다. 예를 들어 지금은 취직할 계획입니다. 게으름이 진정으로 극복되고 하루 종일 바쁘기 때문에 핸디캡에 펜으로 장난을 칠 수 없기 때문입니다. 그래서 적어도 경험은 갈 것입니다. 은퇴를 보고 돈을 벌다니!!!!
돈을 버는 로봇이 있다면 왜 연금인가? 이제 소비해야합니다.
동의한다!!! 하지만 FIU에 돈을 내기 시작했으니 끝까지 해볼 생각이다. 또한 로봇을 갖는 것만으로는 충분하지 않습니다. 자본도 있어야 합니다. 내 2-3 루블은 아니지만 괜찮습니다. 거래소 돈으로 살 생각입니다. 내 전략과 낮은 위험으로 매월 100,000의 이익을 인출하려면 약 백만이 필요합니다. 이번 달에는 200-300,000을 모을 필요가 없다는 것이 분명합니다. 자기자본이익률(ROE)은 20~30%다. 그러나 십만 이상의 이익은 자본을 늘리기 위해 이동합니다. 문제? 이 만원은 어디서 구하나요? 3,000에서 올리려고 하면 100,000에서 즉시 시작하면 훨씬 더 오래 걸릴 수 있습니다. 십만으로 시작해 백만으로 만드는 데 반년 정도 걸리고, 그 다음에는 일을 하면 성공한다. 또 다른 질문이 있습니다. 100,000은 어디서 얻나요????
이제 투자자가 백과 함께 나타나 내 작업에 투자하기로 동의하면 이익에서 관리자에게 20% 보상으로 그러한 투자자(이 단계에서) 조건을 제공할 준비가 되어 있습니다. 즉, 나에게 :-) 나머지 이익은 50/50으로 나뉩니다. 글쎄요. 갑자기 누군가가 투자에 동의할 것입니다. 더군다나 처음부터 저를 지지해 줄 그런 투자자에게는 그런 조건이 평생이 될 것입니다. 투자하고 싶은 다음 사람은 이미 위에서 언급한 다른 조건에서 작동합니다.....
2개월만입니다. 아니면 1주일, 2개월 후 그대로입니다. 그리고 나는 2600의 이익을 가지고 있습니다. 많지는 않지만 균형의 역동성은 긍정적입니다. 그러나 모든 것이 어떻게 든 천천히 성장하고 있습니다 .... 따라서 투자자는 여전히 관련이 있습니다. 그 사이에 자본도 투자자도 없으니 출근하는 것도 죄가 아니다.... 특히 7만 나무의 경우는 물론....
그리고 이것은 농담 없이 맞습니다. 창업 자본은 모든 비즈니스 프로젝트 에서 치유의 대상입니다.
그리고 이 사진을 모두에게 보여주고 훅의 손이 거래되는 위치를 설명하는 것조차 왠지 지겹다...
사실, 그것은 엉망입니다. 단점 - 무화과이지만 매우 불안정합니다. IMHO, 위험을 감수할 가치가 없습니다.
동의합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 저는 여러분이 새 계정을 열고 이미 인출할 수 있도록 똥을 싸고 계정으로 이체하는 위험을 감수할 것입니다. 이제 할게..... 그럼 처음부터 해보자.... :-)
글쎄, 그것이 단지 똥 계정이라면 지옥에.)
아니요. Govnodengi 나는 소액 대출을 빌어 먹을 비율이라고 부릅니다. 글쎄, 그것은 모든 것을했다. 7번을 잡아주세요. 새 계정을 시작하는 중...