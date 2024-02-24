트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1058

mytarmailS :

그리고 이것이 실제로있는 방법입니다 지원이 저항이되지 않고 새로운 저항이 나타납니다

다음은 저항 수준 또는 지지 수준이 되는 수준입니다.


 
호로쉬 :

그 가격 수준에서는 저항이 하나뿐이고 나머지는 모두 나를 괴롭히고 있습니다.

성장을 바라는 "좌파 지지"에서 구입한 이 protragovochka는 다음과 같습니다.


 
mytarmailS :

당신은 무엇입니까, 장기?

 
호로쉬 :

보여주신 가격대에 다른건 안보이더라구요

 
mytarmailS :

글쎄, 그들이 그것을 샀다면 아마도 누군가가 그들에게 그것을 팔았을 것입니까? -이 모든 것은 지원 수준뿐만 아니라 상대적입니다. 최근 인터넷에서 Halt의 비디오를 보았습니다. 이제 그는 성공하고 RTS를 거래하는 것 같습니다. 그러나 이미 가르치고 있습니다 ....,

그래서 그는 레벨이 기록에 있을 뿐이며 다음 번에 레벨이 어디에 나타날지 아무도 모른다고 아름답게 말했지만 그는 볼륨 거래를 연습합니다.

나는 또한 내가 오랫동안 이야기했던 Grailer 를 기억하고 심지어 그의 마크 업을 찾았습니다. 가격 차트에서 최소한 일부 논리를 찾으면 분명히주기가 필요합니다. 구매 - 판매, 누군가 지그재그에서 봅니다. , 그 사람은 삼각형 표시를 그렸습니다. 그의 말에 따르면 가격은 항상 원래 있던 곳에서 돌아오고 다시 돌아올 것입니다 - 시간 문제입니다. 여기에 해당 마크업의 스크린샷이 있습니다. 사람들은 흥미로웠고, 예측은 예상보다 더 잘 맞았습니다' 작동하지만 모든 광산 노동자와 마찬가지로 ... 손절매 없는 거래


 
마법사_ :

그는 유튜브에 채널이 있습니다. 우연히 봇에게 nijatrader에 리벳을 박는 법을 가르치는 그의 비디오를 보았습니다.

요컨대 그는 5분 만에 자쿠야릴을 하늘의 공평함과 함께 성배한다. 그러나 사실, nidza에는 그가 고려하지 않은 한 가지 버그가 있습니다.

짧게 마음에서 탄식))))

그래, 봤어 , 하지만 여기서 역사가 어떻게 반복되는지 봤어

 
마법사_ :

나는 이것에 대해 말하는 것이 아니라 군중 표시기에 대해 이야기하고 있습니다. 그리드가 아니라 데이터여야 합니다.
S.S.A. 글쎄, SSA에서 가격을 "정규화"하십시오. 아카이브에서 읽으십시오 ...

나는 아마 바보 일 것입니다. 그러나 나는 이것에서 어떤 결론을 이끌어 내야하는지 이해하지 못했습니다.

그리드를 차별화된 형태로 봐야 한다거나, 이미 머리가 아프다는) 설명이다.
 
mytarmailS :

시장에서 군중 표시기는 어디에서 얻습니까? 아무데도...

시장에서? - 초등. 시장에서가 아니라 - 안 돼요.

 
유리 아사울렌코 :

시장에서? - 초등. 시장에서가 아닙니다.

설명하다?

 
마법사_ :

체와 내가 어디에 있는지는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 당신이 가진 것입니다. 스마트한 표정으로 시장에 대한 영상을 올리고,
하지만 데이터가 없습니다. 사실 기존에 내세운 이론과 관련이 없는 온갖 쓰레기를 다 집어넣는다. 별거없어요
그러나 이론은 무너지고 있습니다 ...

내가 말한대로 모든 것이 정확히 작동하고 사진에서 보여 주었기 때문에 쏟아진다?

지붕이 무너지는 마술사인가?

