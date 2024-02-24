트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1065 1...105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072...3399 새 코멘트 FxTrader562 2018.09.15 21:05 #10641 막심 드미트리예프스키 : Gmdh 논리 - 매우 도움이 될 것입니다. 그러면 내 라이브러리에서 변경할 수 있습니다. MQL5로 변환하려는 GDMH의 공식을 알려주시겠습니까? 내 말은 많은 종류가 있으며 여러분 중 어느 것이 시도하고 구현하고 어떻게 구현하려고 합니까? 또한 " 각 거래 후 정책 업데이트, 거래 종료 시 보상 업데이트(TD, 시간차 RL) "에 대해 언급하셨습니다. 라이브 거래에서도 발생합니까? 아니면 테스트 중에만 발생합니까? [삭제] 2018.09.15 21:09 #10642 FxTrader562 : MQL5로 변환하려는 GDMH의 공식을 알려주시겠습니까? 내 말은 많은 종류가 있으며 어떤 종류를 시도하고 어떻게 구현하려고 합니까? 또한 " 각 거래 후에 그는 정책을 업데이트하고 거래를 마감할 때 - 업데이트 보상(TD, 시간차 RL) "을 언급했습니다. 라이브 거래에서도 발생합니까 아니면 bactester에서 테스트하는 동안에만 발생합니까? 모든 기능 조합에 대해 다항식을 사용해야 한다고 생각합니다. 예를 들어 첫 번째 줄: (x - 기능 값) x0+x1, x0+x2, ...., x2+x3.... xn+xm 여기서 x0,xn - 다른 예측 변수 값 두 번째 줄 x0^2+x1^2... 세 번째 줄 x0^3+x1^3... 이전 라인에서 최고의 n개 결과를 선택합니다("수준"이 더 좋음). 하지만 어떻게 작동하는지 잘 모르겠어, 그냥 배우기만 하면 돼 ...테스트 중에만 Machine learning in trading: [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 음수 값이 있는 마침표 mytarmailS 2018.09.15 21:17 #10643 수준.... 수준 작동 ... 조금 더 끝내고 그 위에 뉴런을 필터로 걸 수 있습니다) FxTrader562 2018.09.15 21:22 #10644 막심 드미트리예프스키 : 모든 기능에 대해 다항식을 사용해야 한다고 생각합니다. 예를 들어 첫 번째 줄: (x-기능 값) x0 + x1, x0 + x2, ...., x2 + x3 .... xn + xm 두 번째 줄 x0^2 + x1^2 ... 세 번째 줄 x0^3 + x1^3 ... 최상의 결과를 선택하여 ... 테스트 중에만 2개의 이중 배열을 가져와야 합니다. 하나는 가중치용이고 하나는 표시기 핸들용입니다. 그런 다음 가중치와 표시기 핸들의 곱을 합산하기 위해 for 루프를 실행합니다. 그런 다음 위의 모든 합계를 추가하기 위해 기능 수에 대한 또 다른 중첩 for 루프...내 말은 m=기능 수인 1에서 m까지를 의미합니다. 어쨌든, 나는 그것을 코드에 추가하려고 시도하고 완료되면 알려 드리겠습니다 ... 그리고 트레이딩에서도 어떻게든 최적화가 이루어지도록 다시 부탁드리겠습니다..그렇지 않으면 한번의 테스트만 실행하고 나중에 트레이딩을 시작하는 것은 무의미할 것입니다. R과 FANN 라이브러리를 사용한 Mt4 EA가 또 있는 것 같지만, 매일의 끝에 최적화된 데이터를 저장하므로 똑같이 구현할 수 있다고 생각합니다. 저도 한번 해봐야겠습니다.. LIVE 거래에서도 같은 값을 잡아서 파일에 저장할 수 있다면 정말 간단합니다. 또한 "Learn"을 false에서 true로, 다시 true에서 false로 변경하는 대신 직접 원 클릭 테스트에 대한 이전 기사에서 사용한 유사한 방법을 구현할 수 없습니까? "시작"을 클릭할 수 있는 자체 소프트웨어가 이미 있기 때문입니다. 버튼은 매일 한 번이지만 아마도 값을 변경할 수 없습니까?? 엘리엇 파동 이론에 기반한 MQL4 및 MQL5에 대한 순환 연산자 'for' 질문 [삭제] 2018.09.15 21:25 #10645 FxTrader562 : 그리고 트레이딩에서도 어떻게든 최적화가 되도록 다시 부탁드리겠습니다..그렇지 않으면 한번의 테스트만 실행하고 나중에 트레이딩을 시작하는건 무의미합니다.R과 FANN 라이브러리를 사용한 Mt4 EA가 또 있는 것 같지만, 매일의 끝에 최적화된 데이터를 저장하므로 똑같이 구현할 수 있다고 생각합니다. 저도 한번 해봐야겠습니다.. LIVE 거래에서도 같은 값을 잡아서 파일에 저장할 수 있다면 정말 간단합니다. 이를 위해 가상 테스터가 필요합니다. 어쨌든 좋은 기능/변환이 가장 중요하다고 생각하며 이전에 수행해야 합니다. FxTrader562 2018.09.15 21:28 #10646 막심 드미트리예프스키 : 이를 위해 가상 테스터가 필요합니다. 어쨌든 좋은 기능/변환이 가장 중요하다고 생각하며 이전에 수행해야 합니다. 그래, 난 동의. "Learn"을 false에서 true로, 다시 true에서 false로 변경하여 최적화된 결과를 자동으로 저장하는 대신 직접 원 클릭 테스트에 대한 이전 기사에서 사용한 유사한 방법을 구현하는 것이 불가능합니까? 소프트웨어는 매일 한 번 "시작" 버튼을 클릭하도록 하지만 아마도 true에서 false로, false에서 true로 값을 변경할 수 없을 것입니다. [삭제] 2018.09.15 21:33 #10647 FxTrader562 : 그래, 난 동의. "Learn"을 false에서 true로, 다시 true에서 false로 변경하여 최적화된 결과를 자동으로 저장하는 대신 직접 원 클릭 테스트에 대한 이전 기사에서 사용한 유사한 방법을 구현하는 것이 불가능합니까? 소프트웨어는 매일 한 번 "시작" 버튼을 클릭하도록 하지만 아마도 true에서 false로, false에서 true로 값을 변경할 수 없을 것입니다. 아니요, 하지만 2개의 터미널을 쉽게 사용할 수 있습니다. 하나는 학습용, 하나는 거래용입니다. 모델을 공통 폴더에 저장하기 때문입니다. 그러나 또한 거래 터미널에서 EA를 다시 로드하거나 새로운 학습 프로세스가 있는 경우 체크인을 위해 추가 파일을 추가해야 합니다. 또는 1개의 터미널을 사용하고 원할 때 배우기 위해 차트의 EA는 일부 수정 후에 모델을 업데이트할 수 있습니다. FxTrader562 2018.09.15 21:48 #10648 막심 드미트리예프스키 : 아니요, 하지만 2개의 터미널을 쉽게 사용할 수 있습니다. 하나는 학습용, 하나는 거래용입니다. 모델을 공통 폴더에 저장하기 때문입니다. 그러나 또한 거래 터미널에서 EA를 다시 로드하거나 새로운 학습 프로세스가 있는 경우 체크인을 위해 추가 파일을 추가해야 합니다. 또는 1개의 터미널을 사용하고 원할 때 배우기 위해 차트의 EA는 일부 수정 후에 모델을 업데이트할 수 있습니다. 알겠습니다. 1. 먼저 "Learn"이 true인 동일한 EA의 터미널입니다. 첫 실행을 위해. 2. 두 번째, 두 번째 터미널은 "Learn"이 false인 동일한 EA입니다. 두 번째 실행을 위해. 3. 세 번째, 세 번째 터미널과 동일한 EA가 거래용 Mt5 차트에 첨부됩니다. 1단계와 2단계가 끝나면 이 터미널을 다시 시작하십시오. 따라서 매일 이 3단계를 반복하면 매일 최적화된 결과가 자동으로 저장됩니다. 맞죠? Grigoriy Chaunin 2018.09.16 01:56 #10649 여기에서 그들은 RTS 지수의 선물 거래량 사용에 대해 썼습니다. 그것에 대해 생각한다면? RTS 지수는 종합 도구입니다. 어떤 종류의 분석에 대해 이야기 할 수 있습니까? 일반적으로 그의 사업은 거래가 의심됩니다. 그는 병원의 평균 체온입니다. 선물도 파생상품입니다. 선물은 거래량에 관계없이 기초 자산의 움직임을 반복합니다. 따라서 선물 거래량의 사용은 추측입니다. 주식에 적용할 수 있습니다. 그곳에서 그들은 그들의 움직임을 부러워할 수 있습니다. [삭제] 2018.09.16 07:04 #10650 FxTrader562 : 알겠습니다. 1. 먼저 "Learn"이 true인 동일한 EA의 터미널입니다. 첫 실행을 위해. 2. 두 번째, 두 번째 터미널은 "Learn"이 false인 동일한 EA입니다. 두 번째 실행을 위해. 3. 세 번째, 세 번째 터미널과 동일한 EA가 거래용 Mt5 차트에 첨부됩니다. 1단계와 2단계가 끝나면 이 터미널을 다시 시작하십시오. 따라서 매일 이 3단계를 반복하면 매일 최적화된 결과가 자동으로 저장됩니다. 맞죠? EA가 어떻게 작동하는지 확인하기 위해 2차 실행이 필요하지 않습니다. 차트에서 1EA, 테스터에서 동일한 터미널에서 학습 1...105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Gmdh 논리 - 매우 도움이 될 것입니다. 그러면 내 라이브러리에서 변경할 수 있습니다.
MQL5로 변환하려는 GDMH의 공식을 알려주시겠습니까? 내 말은 많은 종류가 있으며 여러분 중 어느 것이 시도하고 구현하고 어떻게 구현하려고 합니까?
또한 " 각 거래 후 정책 업데이트, 거래 종료 시 보상 업데이트(TD, 시간차 RL) "에 대해 언급하셨습니다.
라이브 거래에서도 발생합니까?아니면 테스트 중에만 발생합니까?
MQL5로 변환하려는 GDMH의 공식을 알려주시겠습니까? 내 말은 많은 종류가 있으며 어떤 종류를 시도하고 어떻게 구현하려고 합니까?
또한 " 각 거래 후에 그는 정책을 업데이트하고 거래를 마감할 때 - 업데이트 보상(TD, 시간차 RL) "을 언급했습니다.
라이브 거래에서도 발생합니까 아니면 bactester에서 테스트하는 동안에만 발생합니까?
모든 기능 조합에 대해 다항식을 사용해야 한다고 생각합니다. 예를 들어 첫 번째 줄: (x - 기능 값) x0+x1, x0+x2, ...., x2+x3.... xn+xm 여기서 x0,xn - 다른 예측 변수 값
두 번째 줄 x0^2+x1^2...
세 번째 줄 x0^3+x1^3...
이전 라인에서 최고의 n개 결과를 선택합니다("수준"이 더 좋음). 하지만 어떻게 작동하는지 잘 모르겠어, 그냥 배우기만 하면 돼
...테스트 중에만
수준....
수준 작동 ...
조금 더 끝내고 그 위에 뉴런을 필터로 걸 수 있습니다)
모든 기능에 대해 다항식을 사용해야 한다고 생각합니다. 예를 들어 첫 번째 줄: (x-기능 값) x0 + x1, x0 + x2, ...., x2 + x3 .... xn + xm
두 번째 줄 x0^2 + x1^2 ...
세 번째 줄 x0^3 + x1^3 ...
최상의 결과를 선택하여
... 테스트 중에만
2개의 이중 배열을 가져와야 합니다. 하나는 가중치용이고 하나는 표시기 핸들용입니다.
그런 다음 가중치와 표시기 핸들의 곱을 합산하기 위해 for 루프를 실행합니다.
그런 다음 위의 모든 합계를 추가하기 위해 기능 수에 대한 또 다른 중첩 for 루프...내 말은 m=기능 수인 1에서 m까지를 의미합니다.
어쨌든, 나는 그것을 코드에 추가하려고 시도하고 완료되면 알려 드리겠습니다 ...
그리고 트레이딩에서도 어떻게든 최적화가 이루어지도록 다시 부탁드리겠습니다..그렇지 않으면 한번의 테스트만 실행하고 나중에 트레이딩을 시작하는 것은 무의미할 것입니다. R과 FANN 라이브러리를 사용한 Mt4 EA가 또 있는 것 같지만, 매일의 끝에 최적화된 데이터를 저장하므로 똑같이 구현할 수 있다고 생각합니다. 저도 한번 해봐야겠습니다.. LIVE 거래에서도 같은 값을 잡아서 파일에 저장할 수 있다면 정말 간단합니다.
또한 "Learn"을 false에서 true로, 다시 true에서 false로 변경하는 대신 직접 원 클릭 테스트에 대한 이전 기사에서 사용한 유사한 방법을 구현할 수 없습니까? "시작"을 클릭할 수 있는 자체 소프트웨어가 이미 있기 때문입니다. 버튼은 매일 한 번이지만 아마도 값을 변경할 수 없습니까??
그리고 트레이딩에서도 어떻게든 최적화가 되도록 다시 부탁드리겠습니다..그렇지 않으면 한번의 테스트만 실행하고 나중에 트레이딩을 시작하는건 무의미합니다.R과 FANN 라이브러리를 사용한 Mt4 EA가 또 있는 것 같지만, 매일의 끝에 최적화된 데이터를 저장하므로 똑같이 구현할 수 있다고 생각합니다. 저도 한번 해봐야겠습니다.. LIVE 거래에서도 같은 값을 잡아서 파일에 저장할 수 있다면 정말 간단합니다.
이를 위해 가상 테스터가 필요합니다.
어쨌든 좋은 기능/변환이 가장 중요하다고 생각하며 이전에 수행해야 합니다.
이를 위해 가상 테스터가 필요합니다.
어쨌든 좋은 기능/변환이 가장 중요하다고 생각하며 이전에 수행해야 합니다.
그래, 난 동의.
"Learn"을 false에서 true로, 다시 true에서 false로 변경하여 최적화된 결과를 자동으로 저장하는 대신 직접 원 클릭 테스트에 대한 이전 기사에서 사용한 유사한 방법을 구현하는 것이 불가능합니까? 소프트웨어는 매일 한 번 "시작" 버튼을 클릭하도록 하지만 아마도 true에서 false로, false에서 true로 값을 변경할 수 없을 것입니다.
그래, 난 동의.
"Learn"을 false에서 true로, 다시 true에서 false로 변경하여 최적화된 결과를 자동으로 저장하는 대신 직접 원 클릭 테스트에 대한 이전 기사에서 사용한 유사한 방법을 구현하는 것이 불가능합니까? 소프트웨어는 매일 한 번 "시작" 버튼을 클릭하도록 하지만 아마도 true에서 false로, false에서 true로 값을 변경할 수 없을 것입니다.
아니요, 하지만 2개의 터미널을 쉽게 사용할 수 있습니다. 하나는 학습용, 하나는 거래용입니다. 모델을 공통 폴더에 저장하기 때문입니다.
그러나 또한 거래 터미널에서 EA를 다시 로드하거나 새로운 학습 프로세스가 있는 경우 체크인을 위해 추가 파일을 추가해야 합니다.
또는 1개의 터미널을 사용하고 원할 때 배우기 위해 차트의 EA는 일부 수정 후에 모델을 업데이트할 수 있습니다.
아니요, 하지만 2개의 터미널을 쉽게 사용할 수 있습니다. 하나는 학습용, 하나는 거래용입니다. 모델을 공통 폴더에 저장하기 때문입니다.
그러나 또한 거래 터미널에서 EA를 다시 로드하거나 새로운 학습 프로세스가 있는 경우 체크인을 위해 추가 파일을 추가해야 합니다.
또는 1개의 터미널을 사용하고 원할 때 배우기 위해 차트의 EA는 일부 수정 후에 모델을 업데이트할 수 있습니다.
알겠습니다.
1. 먼저 "Learn"이 true인 동일한 EA의 터미널입니다. 첫 실행을 위해.
2. 두 번째, 두 번째 터미널은 "Learn"이 false인 동일한 EA입니다. 두 번째 실행을 위해.
3. 세 번째, 세 번째 터미널과 동일한 EA가 거래용 Mt5 차트에 첨부됩니다. 1단계와 2단계가 끝나면 이 터미널을 다시 시작하십시오.
따라서 매일 이 3단계를 반복하면 매일 최적화된 결과가 자동으로 저장됩니다. 맞죠?
알겠습니다.
1. 먼저 "Learn"이 true인 동일한 EA의 터미널입니다. 첫 실행을 위해.
2. 두 번째, 두 번째 터미널은 "Learn"이 false인 동일한 EA입니다. 두 번째 실행을 위해.
3. 세 번째, 세 번째 터미널과 동일한 EA가 거래용 Mt5 차트에 첨부됩니다. 1단계와 2단계가 끝나면 이 터미널을 다시 시작하십시오.
따라서 매일 이 3단계를 반복하면 매일 최적화된 결과가 자동으로 저장됩니다. 맞죠?
EA가 어떻게 작동하는지 확인하기 위해 2차 실행이 필요하지 않습니다.
차트에서 1EA, 테스터에서 동일한 터미널에서 학습