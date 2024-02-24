트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1061 1...105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.09.15 14:28 #10601 마이클 마르쿠카이테스 : 그리고 나는 당신에게 아무것도주지 않을 것입니다. 아직 친구가 되지 않았으니 MAX를 잊지 않았다면!!!! BE 없이 내 친구가 되어줄까, 그래서 ..... selyavi .... Mihail Marchukajtes 2018.09.15 14:48 #10602 막심 드미트리예프스키 : 현저하게. 나는 고전을 좋아하지만 그것이 당신을 정당화하지 않습니다 ... [삭제] 2018.09.15 14:49 #10603 마이클 마르쿠카이테스 : 현저하게. 나는 고전을 좋아하지만 그것이 당신을 정당화하지 않습니다 ... 당신은 멍청한 놈입니다. 필요한 경우 찾을 수 있지만 거의 아무것도 제공하지 않습니다. 왜냐하면 모든 알고리즘은 이미 명시되어 있으며 매우 간단합니다. 나는 접근 방식에 관심이 있었고 현재 나에게 적합합니다. 그리고 당신은 아무것도 이해하지 못합니다 FxTrader562 2018.09.15 15:15 #10604 안녕하세요 맥심입니다. 따라서 GMDH에서 기본 기능 구성 요소는 신경망에 대한 입력에 사용하는 표시기의 수입니다. 내 말이 맞아? 얼마나 많은 다른 지표를 사용할 계획입니까? [삭제] 2018.09.15 15:19 #10605 FxTrader562 : 안녕하세요 맥심입니다. 따라서 GMDH에서 기본 기능 구성 요소는 신경망에 대한 입력에 사용하는 표시기의 수입니다. 내 말이 맞아? 얼마나 많은 다른 지표를 사용할 계획입니까? GDMH는 다항식을 통해 기능을 변환한 다음 RDF로 학습합니다(예: 100 또는 1000 반복). http://www.gmdh.net/articles/ mytarmailS 2018.09.15 15:33 #10606 미래에 찾기 위해 이러한 밀도를 프로그래밍 방식으로 설명하는 방법을 알고 있는 수준으로 실험 Yuriy Asaulenko 2018.09.15 15:46 #10607 mytarmailS : 미래에 찾기 위해 이러한 밀도를 프로그래밍 방식으로 설명하는 방법을 알고 있는 수준으로 실험 그림으로 판단하면 히스토그램입니다. 일반적으로 기성품이 어디에나 있습니다. 아무 것도 쓸 필요가 없습니다. MT에서는 잘 모르겠습니다. MT에 없으면 DLL을 통해. 빠르게 변경되지 않고 자주 필요하지 않은 경우 파일 공유가 수행됩니다. mytarmailS 2018.09.15 15:52 #10608 유리 아사울렌코 : 그림으로 판단하면 히스토그램입니다. 일반적으로 기성품이 어디에나 있습니다. 아무 것도 쓸 필요가 없습니다. MT에서는 잘 모르겠습니다. MT에 없으면 DLL을 통해. 빠르게 변경되지 않고 자주 필요하지 않은 경우 파일 공유가 수행됩니다. 히스토그램 분포를 의미합니까? 또는 수평 볼륨의 유형? Yuriy Asaulenko 2018.09.15 15:58 #10609 mytarmailS : 히스토그램 분포를 의미합니까? 네. 이 경우 W에 따른 분포입니다. FxTrader562 2018.09.15 16:27 #10610 막심 드미트리예프스키 : GDMH는 다항식을 통해 변환한 다음 RDF로 학습합니다(예: 100 또는 1000 반복). http://www.gmdh.net/articles/ 좋아, 나는 어느 정도 이해했다고 생각한다. 이미 MQL5 코드를 구현하고 테스트했습니까? 제 주요 문제는 이전 기사를 기반으로 퍼지 논리 없이 지표 값 이외의 RDF에 원시 가격 데이터를 공급하는 방법에 대해 여전히 100% 명확하지 않다는 것입니다. 퍼지 논리를 사용하지 않고 원시 가격 데이터를 공급하는 방법을 알려주시면 좋습니다. 퍼지 논리가 없는 "CalculateMamdani()" 함수를 의미합니다. 그렇지 않으면 다음 기사를 게시할 때까지 기다려야 합니다. 1...105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요 맥심입니다.
따라서 GMDH에서 기본 기능 구성 요소는 신경망에 대한 입력에 사용하는 표시기의 수입니다. 내 말이 맞아?
얼마나 많은 다른 지표를 사용할 계획입니까?
GDMH는 다항식을 통해 기능을 변환한 다음 RDF로 학습합니다(예: 100 또는 1000 반복).http://www.gmdh.net/articles/
미래에 찾기 위해 이러한 밀도를 프로그래밍 방식으로 설명하는 방법을 알고 있는 수준으로 실험
그림으로 판단하면 히스토그램입니다. 일반적으로 기성품이 어디에나 있습니다. 아무 것도 쓸 필요가 없습니다. MT에서는 잘 모르겠습니다.
MT에 없으면 DLL을 통해. 빠르게 변경되지 않고 자주 필요하지 않은 경우 파일 공유가 수행됩니다.
히스토그램 분포를 의미합니까?또는 수평 볼륨의 유형?
네. 이 경우 W에 따른 분포입니다.
좋아, 나는 어느 정도 이해했다고 생각한다. 이미 MQL5 코드를 구현하고 테스트했습니까?
제 주요 문제는 이전 기사를 기반으로 퍼지 논리 없이 지표 값 이외의 RDF에 원시 가격 데이터를 공급하는 방법에 대해 여전히 100% 명확하지 않다는 것입니다.
퍼지 논리를 사용하지 않고 원시 가격 데이터를 공급하는 방법을 알려주시면 좋습니다. 퍼지 논리가 없는 "CalculateMamdani()" 함수를 의미합니다. 그렇지 않으면 다음 기사를 게시할 때까지 기다려야 합니다.