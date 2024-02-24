트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1053 1...104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.09.14 07:25 #10521 mytarmailS : 오줌이다..... 예, 아무 것도 자르지 않을 것입니다. gmdh는 알고리즘 중 하나입니다. .... 하지만 사용할 수 있는 강력한 원칙이 포함되어 있습니다. R에는 GMDH "GMDH", GMDH2"라는 두 가지 패키지가 있습니다. 첫 번째는 VR용으로 특별히 두 번째 이진 분류기를 사용합니다. 그러나 이것은 일반적인 알고리즘 중 하나일 뿐입니다. Reshetov는 MGUA를 사용하여 매우 부자가 되었습니다 ??? 왜 사람들은 그렇게 생각하지 않습니까? R은 멍청한 놈을 위한 것이고, 우리는 네이티브로 작업합니다. 나는 그것을 적용하는 방법을 알고있다 mytarmailS 2018.09.14 07:27 #10522 막심 드미트리예프스키 : R은 멍청한 놈을 위한 것이고, 우리는 네이티브로 작업합니다. 나는 그것을 적용하는 방법을 알고있다 그래 난 멍청이야 [삭제] 2018.09.14 07:36 #10523 mytarmailS : 그래 난 멍청이야 그리고 우는 소리) mytarmailS 2018.09.14 07:54 #10524 막심 드미트리예프스키 : 그리고 우는 소리) )) [삭제] 2018.09.14 07:57 #10525 mytarmailS : )) 레벨 표시기를 찾았습니다. 다른 기간으로 여러 사본을 만들고 모든 것을 내 RL에 밀어 넣을 것입니다. GDMH 현재 변압기가 좋지 않기 때문에 나중에 변압기 대신 기능을 추가할 것입니다(0.1 오류 감소 제공). #define _kernel(ker,degree) ( cos ( MathPow (ker,degree))) 여기에 그런 원시가 있습니다. 예측 변수의 값을 임의의 거듭 제곱으로 높이고 코사인을 가져 와서 다시 훈련시킵니다. 조용히 최대 2000번의 반복. 점이 잘 섞입니다. 수익 생성기 EA 세뇌 시스템 / Asctrend 고조파 거래 mytarmailS 2018.09.14 08:27 #10526 막심 드미트리예프스키 : 레벨 표시기를 찾았습니다. 다른 기간으로 여러 사본을 만들고 모든 것을 내 RL에 밀어 넣을 것입니다. GDMH 현재 변압기가 좋지 않기 때문에 나중에 변압기 대신 기능을 추가할 것입니다(0.1 오류 감소 제공). 여기에 그런 원시가 있습니다. 예측 변수의 값을 임의의 거듭 제곱으로 높이고 코사인을 가져 와서 다시 훈련시킵니다. 조용히 최대 2000번의 반복. 점이 잘 섞입니다. 지표는 무엇입니까 [삭제] 2018.09.14 08:35 #10527 mytarmailS : 지표는 무엇입니까 지지와 저항 배리, 어디서 얻었는지 기억나지 않습니다. mytarmailS 2018.09.14 09:01 #10528 막심 드미트리예프스키 : 지지와 저항 배리, 어디서 얻었는지 기억나지 않습니다. 그리고 사진에 댓글을 달면 무엇이 무엇인지 이해할 수 있습니다. [삭제] 2018.09.14 09:03 #10529 mytarmailS : 그리고 사진에 댓글을 달면 무엇이 무엇인지 이해할 수 있습니다. 음, 2선의 지지선과 저항선, 이해해야 할 것은 일정 기간 동안 높고 낮음에 구축됩니다. 이러한 지표는 어둡습니다. 그는 또한 극단적 인 수준을 사용한다고 썼습니다. Donchian의 인기 채널 도 https://www.mql5.com/en/code/15480에서 볼 수 있습니다. DonchianChannelsCloud_Digit_Grid www.mql5.com Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit : mytarmailS 2018.09.14 09:09 #10530 막심 드미트리예프스키 : 음, 2선의 지지선과 저항선, 이해해야 할 것은 일정 기간 동안 높고 낮음에 구축됩니다. 이러한 지표는 어둡습니다. 그는 또한 극단적 인 수준을 사용한다고 썼습니다. Donchian의 인기 채널도 https://www.mql5.com/ru/code/15480에서 볼 수 있습니다. 어느 채널이 끝났어? 격언..... 이것은 자동차 최적화와 동일합니다. 나는 먼저 읽고, 이해하고, 그 다음 ... 1...104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
오줌이다.....
예, 아무 것도 자르지 않을 것입니다. gmdh는 알고리즘 중 하나입니다. .... 하지만 사용할 수 있는 강력한 원칙이 포함되어 있습니다.
R에는 GMDH "GMDH", GMDH2"라는 두 가지 패키지가 있습니다. 첫 번째는 VR용으로 특별히 두 번째 이진 분류기를 사용합니다. 그러나 이것은 일반적인 알고리즘 중 하나일 뿐입니다.
Reshetov는 MGUA를 사용하여 매우 부자가 되었습니다 ??? 왜 사람들은 그렇게 생각하지 않습니까?
R은 멍청한 놈을 위한 것이고, 우리는 네이티브로 작업합니다.
나는 그것을 적용하는 방법을 알고있다
그래 난 멍청이야
그리고 우는 소리)
))
레벨 표시기를 찾았습니다. 다른 기간으로 여러 사본을 만들고 모든 것을 내 RL에 밀어 넣을 것입니다. GDMH 현재 변압기가 좋지 않기 때문에 나중에 변압기 대신 기능을 추가할 것입니다(0.1 오류 감소 제공).여기에 그런 원시가 있습니다. 예측 변수의 값을 임의의 거듭 제곱으로 높이고 코사인을 가져 와서 다시 훈련시킵니다. 조용히 최대 2000번의 반복. 점이 잘 섞입니다.
지표는 무엇입니까
지지와 저항 배리, 어디서 얻었는지 기억나지 않습니다.
그리고 사진에 댓글을 달면 무엇이 무엇인지 이해할 수 있습니다.
음, 2선의 지지선과 저항선, 이해해야 할 것은 일정 기간 동안 높고 낮음에 구축됩니다. 이러한 지표는 어둡습니다.
그는 또한 극단적 인 수준을 사용한다고 썼습니다.
Donchian의 인기 채널 도 https://www.mql5.com/en/code/15480에서 볼 수 있습니다.
어느 채널이 끝났어? 격언.....
이것은 자동차 최적화와 동일합니다.
나는 먼저 읽고, 이해하고, 그 다음 ...