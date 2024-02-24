트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1057 1...105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064...3399 새 코멘트 mytarmailS 2018.09.14 13:12 #10561 Alexander_K : 예를 들어 Alyoshenka는 투자자와의 계약에 따라 국가를 보여줄 수 없다고 말합니다. 어떻게 든 나는 믿습니다. 그러나 그는 또한 몇 가지 거래만 표시할 수 없습니다. Alexander_K 2018.09.14 13:15 #10562 mytarmailS : 그러나 그는 또한 몇 가지 거래만 표시할 수 없습니다. 이것도 이해할 수 없는 일이다. 나는 물었다 - 나는 그것이 무화과가 아니라 MO의 많은 지지자들을 끌어들일 것이라고 말했다 - 아니, 그게 전부입니다. 악마는 알고 있습니다 ... 그래서 신경망으로 전환하는 것을 두려워합니다. 몇 년을 헛되이 낭비 할 수 있습니다 ... khorosh 2018.09.14 15:28 #10563 mytarmailS : 메인에서 시작 시장이 무엇인지, 그 역학이 무엇인가라는 개념에서 이것은 믿음의 문제이지만 믿음은 무엇인가에 의해 뒷받침될 수도 있고 아닐 수도 있고, 이것은 상식의 문제입니다. 나에게 증권 거래소는 이 사업을 조직한 사람이 돈을 버는 평범한 사업이며, 우리를 희생시키면서 시장은 군중의 위치와 우리의 위치와 역의 상관 관계를 가지고 있습니다. 필요한 경우), 따라서 간단히 말해서 차트에 있는 군중을 본질적으로 계산하고 반대 방향으로 거래하면 됩니다. 저에게 지지는 모두가 매도를 시작하는 수준이고 반대의 경우도 저항이 있는 수준입니다. 전략의 품질은 이 철학의 구현 품질에 따라 달라집니다. 몇 년이 걸렸고 수백 또는 수천 개의 스크립트가 작성되었습니다. 어떻게 이럴 수있어? 결국, 일부는 수준의 붕괴를 거래하고 다른 일부는 수준에서 반등합니다. Grigori.S.B 2018.09.14 15:32 #10564 호로쉬 : 어떻게 이럴 수있어? 결국, 일부는 수준의 붕괴를 거래하고 다른 일부는 수준에서 반등합니다. 나는 다른 방식으로 질문을 던질 것입니다. 구매자가 없을 때 이 모든 것이 누구에게 판매됩니까? mytarmailS 2018.09.14 15:56 #10565 호로쉬 : 어떻게 이럴 수있어? 결국, 일부는 수준의 붕괴를 거래하고 다른 일부는 수준에서 반등합니다. 봐, 더 잘 설명할 수 없어 khorosh 2018.09.14 15:56 #10566 Grigori.SB : 나는 다른 방식으로 질문을 던질 것입니다. 구매자가 없을 때 이 모든 것이 누구에게 판매됩니까? 분명히 mytarmailS 는 그가 군중과 거래하는 유일한 사람이 될 것이며 모든 유동성을 스스로 차지할 것이라고 믿습니다.) mytarmailS 2018.09.14 16:14 #10567 호로쉬 : 분명히 mytarmailS 는 그가 군중과 거래하는 유일한 사람이 될 것이며 모든 유동성을 스스로 차지할 것이라고 믿습니다.) 예, 예, 예, 귀하의 의견으로는 현재 1000명의 구매자가 구매를 원하고 100명의 판매자만 있다면 이 구매자가 진공 상태에서 구매할 것입니까? 지혜로운... 아니면 레벨이 항상 반등에 1,000명의 구매자와 브레이크아웃에 1,000명의 판매자를 포함하고 시장의 균형이 항상 동일하다고 생각하십니까? 지혜로운... 또는 이제 더 많은 구매자가 있으면 가격이 단순히 증가할 것이라는 내용을 작성하기 시작할 것입니다. 이것은 실제 시장에 있지만 주식이나 동일한 비트코인에서 실제입니다. 구매하면 가격이 오를 것입니다. 10센트에서 10,000달러까지. , 유로달러에서 이것을 자주 보나요???? 당신은 당신이 무엇을 거래하는지조차 모릅니다. Vitaly Muzichenko 2018.09.14 16:18 #10568 mytarmails : 봐, 더 잘 설명할 수 없어 모두가 Maitrade를 알아야 합니다. 그의 비디오를 본 후 거래는 적어도 100번마다 한 번씩 향상됩니다) 특히 17분 18분부터 너무 좋았어요. khorosh 2018.09.14 17:24 #10569 mytarmailS : 예, 예, 예, 귀하의 의견으로는 현재 1000명의 구매자가 구매를 원하고 100명의 판매자만 있다면 이 구매자가 진공 상태에서 구매할 것입니까? 지혜로운... 아니면 레벨이 항상 반등에 1,000명의 구매자와 브레이크아웃에 1,000명의 판매자를 포함하고 시장의 균형이 항상 동일하다고 생각하십니까? 지혜로운... 아니면 이제 구매자가 더 많으면 가격이 단순히 증가할 것이라는 홍수가 시작될 것입니다. 그런 일이 있지만 라이브 시장에는 주식이나 동일한 비트코인이 있습니다. 그들이 그것을 사면 가격이 오를 것입니다. 10센트에서 10,000달러까지. , 유로달러에서 이것을 자주 보나요???? 당신은 당신이 무엇을 거래하는지조차 모릅니다. 진지하게 받아들이지 마세요, 농담이었습니다. 영상 감사합니다. 나는 그가 저항선 이 무너지면 지지선이 된다는 점에 대해 비판적이라는 데만 동의하는 것은 아니다. mytarmailS 2018.09.14 17:29 #10570 호로쉬 : 진지하게 받아들이지 마세요, 농담이었습니다. 영상 감사합니다. 나는 그가 저항선이 무너지면 지지선이 된다는 점에 대해 비판적이라는 데만 동의하는 것은 아니다. 그리고 이것이 실제로있는 방법입니다 지원이 저항이되지 않고 새로운 저항이 나타납니다 여기 당신의 패턴이 있습니다, 지원은 저항이되었습니다 사실, 마지막 상승 충동 직후, 군중은 추세가 상승하고 있다고 결정했고, 당신은 매수해야 하지만 고점에서 매수할 필요는 없습니다.)) 그러나 지지선에서, 그리고 지지선이 있는 같은 곳에서 매수합니다 우리가 yepta를 구입하는 지원에서입니다) 자연스럽게 시장에 불균형이 나타나고 매수자가 많고 가격이 하락하고 저항을 받고 몇몇 매수자는 바로 멈추고 누군가는 가격이 최소한 진입점까지만 돌아오면 기다리며 기도하다가 나는 즉시 닫을 것이다 blah)) 그리고 가격이 모든 것을 반환할 때 구매자는 만장일치로 포즈를 덮고 마지막 하락 충동을 만듭니다. 그래서 당신은 지원 패턴을 그대로 저항으로 바꿉니다. 그리고 단 한 명의 gerchik도 그것에 대해 이야기하지 않습니다((( 그러나 모든 것이 그렇게 단순하지는 않습니다. 시장은 프랙탈이며 많은 그러한 상황이 상호 중첩되고 상호 취소되므로 이와 같습니다. 그리고 마지막 판매도 상환할 수 있습니다. 이것이 유동성입니다. 그렇게 성배가 존재합니까? 이론부터 실습까지 자동 거래의 미래: 2라운드 1...105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예를 들어 Alyoshenka는 투자자와의 계약에 따라 국가를 보여줄 수 없다고 말합니다. 어떻게 든 나는 믿습니다.
그러나 그는 또한 몇 가지 거래만 표시할 수 없습니다.
그러나 그는 또한 몇 가지 거래만 표시할 수 없습니다.
이것도 이해할 수 없는 일이다. 나는 물었다 - 나는 그것이 무화과가 아니라 MO의 많은 지지자들을 끌어들일 것이라고 말했다 - 아니, 그게 전부입니다. 악마는 알고 있습니다 ... 그래서 신경망으로 전환하는 것을 두려워합니다. 몇 년을 헛되이 낭비 할 수 있습니다 ...
메인에서 시작
시장이 무엇인지, 그 역학이 무엇인가라는 개념에서 이것은 믿음의 문제이지만 믿음은 무엇인가에 의해 뒷받침될 수도 있고 아닐 수도 있고, 이것은 상식의 문제입니다.
나에게 증권 거래소는 이 사업을 조직한 사람이 돈을 버는 평범한 사업이며, 우리를 희생시키면서 시장은 군중의 위치와 우리의 위치와 역의 상관 관계를 가지고 있습니다. 필요한 경우), 따라서 간단히 말해서 차트에 있는 군중을 본질적으로 계산하고 반대 방향으로 거래하면 됩니다. 저에게 지지는 모두가 매도를 시작하는 수준이고 반대의 경우도 저항이 있는 수준입니다.
전략의 품질은 이 철학의 구현 품질에 따라 달라집니다. 몇 년이 걸렸고 수백 또는 수천 개의 스크립트가 작성되었습니다.
어떻게 이럴 수있어? 결국, 일부는 수준의 붕괴를 거래하고 다른 일부는 수준에서 반등합니다.
어떻게 이럴 수있어? 결국, 일부는 수준의 붕괴를 거래하고 다른 일부는 수준에서 반등합니다.
나는 다른 방식으로 질문을 던질 것입니다. 구매자가 없을 때 이 모든 것이 누구에게 판매됩니까?
어떻게 이럴 수있어? 결국, 일부는 수준의 붕괴를 거래하고 다른 일부는 수준에서 반등합니다.
봐, 더 잘 설명할 수 없어
나는 다른 방식으로 질문을 던질 것입니다. 구매자가 없을 때 이 모든 것이 누구에게 판매됩니까?
분명히 mytarmailS 는 그가 군중과 거래하는 유일한 사람이 될 것이며 모든 유동성을 스스로 차지할 것이라고 믿습니다.)
분명히 mytarmailS 는 그가 군중과 거래하는 유일한 사람이 될 것이며 모든 유동성을 스스로 차지할 것이라고 믿습니다.)
예, 예, 예, 귀하의 의견으로는 현재 1000명의 구매자가 구매를 원하고 100명의 판매자만 있다면 이 구매자가 진공 상태에서 구매할 것입니까? 지혜로운...
아니면 레벨이 항상 반등에 1,000명의 구매자와 브레이크아웃에 1,000명의 판매자를 포함하고 시장의 균형이 항상 동일하다고 생각하십니까? 지혜로운...
또는 이제 더 많은 구매자가 있으면 가격이 단순히 증가할 것이라는 내용을 작성하기 시작할 것입니다. 이것은 실제 시장에 있지만 주식이나 동일한 비트코인에서 실제입니다. 구매하면 가격이 오를 것입니다. 10센트에서 10,000달러까지. , 유로달러에서 이것을 자주 보나요????
당신은 당신이 무엇을 거래하는지조차 모릅니다.
봐, 더 잘 설명할 수 없어
모두가 Maitrade를 알아야 합니다. 그의 비디오를 본 후 거래는 적어도 100번마다 한 번씩 향상됩니다)
특히 17분 18분부터 너무 좋았어요.
예, 예, 예, 귀하의 의견으로는 현재 1000명의 구매자가 구매를 원하고 100명의 판매자만 있다면 이 구매자가 진공 상태에서 구매할 것입니까? 지혜로운...
아니면 레벨이 항상 반등에 1,000명의 구매자와 브레이크아웃에 1,000명의 판매자를 포함하고 시장의 균형이 항상 동일하다고 생각하십니까? 지혜로운...
아니면 이제 구매자가 더 많으면 가격이 단순히 증가할 것이라는 홍수가 시작될 것입니다. 그런 일이 있지만 라이브 시장에는 주식이나 동일한 비트코인이 있습니다. 그들이 그것을 사면 가격이 오를 것입니다. 10센트에서 10,000달러까지. , 유로달러에서 이것을 자주 보나요????
당신은 당신이 무엇을 거래하는지조차 모릅니다.
진지하게 받아들이지 마세요, 농담이었습니다. 영상 감사합니다. 나는 그가 저항선 이 무너지면 지지선이 된다는 점에 대해 비판적이라는 데만 동의하는 것은 아니다.
진지하게 받아들이지 마세요, 농담이었습니다. 영상 감사합니다. 나는 그가 저항선이 무너지면 지지선이 된다는 점에 대해 비판적이라는 데만 동의하는 것은 아니다.
그리고 이것이 실제로있는 방법입니다 지원이 저항이되지 않고 새로운 저항이 나타납니다
여기 당신의 패턴이 있습니다, 지원은 저항이되었습니다
사실, 마지막 상승 충동 직후, 군중은 추세가 상승하고 있다고 결정했고, 당신은 매수해야 하지만 고점에서 매수할 필요는 없습니다.)) 그러나 지지선에서, 그리고 지지선이 있는 같은 곳에서 매수합니다 우리가 yepta를 구입하는 지원에서입니다)
자연스럽게 시장에 불균형이 나타나고 매수자가 많고 가격이 하락하고 저항을 받고 몇몇 매수자는 바로 멈추고 누군가는 가격이 최소한 진입점까지만 돌아오면 기다리며 기도하다가 나는 즉시 닫을 것이다 blah)) 그리고 가격이 모든 것을 반환할 때 구매자는 만장일치로 포즈를 덮고 마지막 하락 충동을 만듭니다.
그래서 당신은 지원 패턴을 그대로 저항으로 바꿉니다.
그리고 단 한 명의 gerchik도 그것에 대해 이야기하지 않습니다(((
그러나 모든 것이 그렇게 단순하지는 않습니다. 시장은 프랙탈이며 많은 그러한 상황이 상호 중첩되고 상호 취소되므로 이와 같습니다.
그리고 마지막 판매도 상환할 수 있습니다. 이것이 유동성입니다. 그렇게