트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1056 1...104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063...3399 새 코멘트 mytarmailS 2018.09.14 10:36 #10551 막심 드미트리예프스키 : 옵션 1: 기능 변환 없음. 08.01부터 교육 OOS 이전의 모든 것 예상되는 [삭제] 2018.09.14 10:37 #10552 mytarmailS : 예상되는 Miklukha maklai가 gmdh로 족보를 벗어 버리도록하십시오. 예상되지 않습니다. 이제 코사인을 통한 임의 변환을 살펴보겠습니다. 레벨은 초보자를 위해 4개만 가져왔습니다. Alexander_K 2018.09.14 10:45 #10553 마법사_ : 마술사를 방해하지 마십시오. 마법사가 표시됩니다 검정(고-저)-실제, 파랑-트렌, 빨강-예측... 마에스트로, 당신은 제 시간에 돌아왔습니다. 그렇지 않으면 나는 이미 여기에서 도망치고 싶었습니다. 그래서 저는 여전히 일하고 있습니다. 고통받는 누군가에 대해 유감스럽게 생각하고 이미 포함되어 있습니다. 나는 단지 짧은 시간을 보낼 것입니다 - 나는 무언가를 읽고 술을 마실 것입니다. [삭제] 2018.09.14 10:50 #10554 여기에서 속성 변환이 있습니다. 결과적으로 OOS에서 오류가 약간 감소하여 +에서 10일 동안 OOS에서 다시 롤다운되었습니다. 그러나 나는 변압기를 가지고 있습니다. 가볍게 말해서, 그래서 .. 2018.09 . 14 15 : 47 : 46.712 2018.09 . 11 23 : 59 : 59 RlExp1iter TRAIN LOGLOSS 2018.09 . 14 15 : 47 : 46.712 2018.09 . 11 23 : 59 : 59 0.22818 0.22082 0.22923 0.23975 0.23344 2018.09 . 14 15 : 47 : 46.712 2018.09 . 11 23 : 59 : 59 RlExp1iter OOB LOGLOSS 2018.09 . 14 15 : 47 : 46.712 2018.09 . 11 23 : 59 : 59 0.45741 0.46372 0.46688 0.46372 0.45636 [삭제] 2018.09.14 11:00 #10555 마법사_ : RL 이력서에서 씻어 내리거나 오래된 방식으로? 옛날 방식, oob cv - 그때는 전혀 배우지 않음) 그리고 오랫동안 mytarmailS 2018.09.14 11:01 #10556 마법사_ : 마술사를 방해하지 마십시오. 마법사가 표시됩니다 검정(고-저)-실제, 파랑-트렌, 빨강-예측... 세상에, 변동성 예측 전문가, Alexander_K 와 다른 사람들에게 절하십시오.... 무엇이 더 어려울 수 있습니까? 알렉산더 나중에 내 사진도 삭제하면 멋있고 신비로워 보일려나? .... 헐 진짜 서커스다 mytarmailS 2018.09.14 11:21 #10557 마법사_ : 반데라?))) #s3gt_translate_tooltip_mini { 표시: 없음 ! 중요한 ; } 시작 ....)))) Alexander_K 2018.09.14 12:35 #10558 한 가지 말할 수 있습니다. 마법사는 진드기의 첫 번째 차이점으로 작동하지 않습니다. 요리사처럼 요리하는 자신의 VR. 또한, 그의 의견으로는 모든 샘플에 대해 언제든지 이 TS의 기대치는 = const여야 하며, 아마도 Kolmogorov = 0에 따르면 그럴 가능성이 큽니다. 예, 이것은 고정된 VR의 요구 사항이며 분명히 어떻게든 합니다. 표준의 경우 트릭 없이 가격 웨이브 패킷은 다음과 같이 "진행"합니다. 그리고 이제 누군가가 그런 VR을 만들어 최소한 기대는 = const(신은 이미 분산되어 있음)이면 먼지 봉투를 준비할 수 있습니다. 어, 당신은 - 먼지에서. 나는 모든 것을 말했다. 세뇌. 거래: 수동 및 우리 마샤! 고객이 이 TK에 대해 mytarmailS 2018.09.14 13:02 #10559 Alexander_K : 한 가지 말할 수 있습니다. 마법사는 진드기의 첫 번째 차이점으로 작동하지 않습니다. 요리사처럼 요리하는 자신의 VR. 또한, 그의 의견으로는 모든 샘플에 대해 언제든지 이 TS의 기대치는 = const여야 하며, 아마도 Kolmogorov = 0에 따르면 그럴 가능성이 큽니다. 예, 이것은 고정된 VR의 요구 사항이며 분명히 어떻게든 합니다. 글쎄, 결과는 무엇입니까? 결과는 어디에 있습니까? Alexander_K 2018.09.14 13:07 #10560 mytarmailS : 글쎄, 결과는 무엇입니까? 결과는 어디에 있습니까? 예를 들어 Alyoshenka는 투자자와의 계약에 따라 국가를 보여줄 수 없다고 말합니다. 어떻게 든 나는 믿습니다. 1...104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
옵션 1: 기능 변환 없음. 08.01부터 교육 OOS 이전의 모든 것
예상되는
예상되는
Miklukha maklai가 gmdh로 족보를 벗어 버리도록하십시오. 예상되지 않습니다. 이제 코사인을 통한 임의 변환을 살펴보겠습니다.
레벨은 초보자를 위해 4개만 가져왔습니다.
마술사를 방해하지 마십시오. 마법사가 표시됩니다
검정(고-저)-실제, 파랑-트렌, 빨강-예측...
마에스트로, 당신은 제 시간에 돌아왔습니다. 그렇지 않으면 나는 이미 여기에서 도망치고 싶었습니다.
그래서 저는 여전히 일하고 있습니다. 고통받는 누군가에 대해 유감스럽게 생각하고 이미 포함되어 있습니다. 나는 단지 짧은 시간을 보낼 것입니다 - 나는 무언가를 읽고 술을 마실 것입니다.
여기에서 속성 변환이 있습니다. 결과적으로 OOS에서 오류가 약간 감소하여 +에서 10일 동안 OOS에서 다시 롤다운되었습니다.
그러나 나는 변압기를 가지고 있습니다. 가볍게 말해서, 그래서 ..
RL 이력서에서 씻어 내리거나 오래된 방식으로?
옛날 방식, oobcv - 그때는 전혀 배우지 않음) 그리고 오랫동안
마술사를 방해하지 마십시오. 마법사가 표시됩니다
검정(고-저)-실제, 파랑-트렌, 빨강-예측...
세상에, 변동성 예측 전문가, Alexander_K 와 다른 사람들에게 절하십시오....
무엇이 더 어려울 수 있습니까?
알렉산더 나중에 내 사진도 삭제하면 멋있고 신비로워 보일려나? .... 헐 진짜 서커스다
반데라?)))
시작 ....))))
한 가지 말할 수 있습니다. 마법사는 진드기의 첫 번째 차이점으로 작동하지 않습니다.
요리사처럼 요리하는 자신의 VR.
또한, 그의 의견으로는 모든 샘플에 대해 언제든지 이 TS의 기대치는 = const여야 하며, 아마도 Kolmogorov = 0에 따르면 그럴 가능성이 큽니다.
예, 이것은 고정된 VR의 요구 사항이며 분명히 어떻게든 합니다.
표준의 경우 트릭 없이 가격 웨이브 패킷은 다음과 같이 "진행"합니다.
그리고 이제 누군가가 그런 VR을 만들어 최소한 기대는 = const(신은 이미 분산되어 있음)이면 먼지 봉투를 준비할 수 있습니다. 어, 당신은 - 먼지에서. 나는 모든 것을 말했다.
한 가지 말할 수 있습니다. 마법사는 진드기의 첫 번째 차이점으로 작동하지 않습니다.
요리사처럼 요리하는 자신의 VR.
또한, 그의 의견으로는 모든 샘플에 대해 언제든지 이 TS의 기대치는 = const여야 하며, 아마도 Kolmogorov = 0에 따르면 그럴 가능성이 큽니다.
예, 이것은 고정된 VR의 요구 사항이며 분명히 어떻게든 합니다.
글쎄, 결과는 무엇입니까? 결과는 어디에 있습니까?
글쎄, 결과는 무엇입니까? 결과는 어디에 있습니까?
예를 들어 Alyoshenka는 투자자와의 계약에 따라 국가를 보여줄 수 없다고 말합니다. 어떻게 든 나는 믿습니다.