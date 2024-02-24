트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1052 1...104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059...3399 새 코멘트 mytarmailS 2018.09.13 20:03 #10511 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, 내일 나는 똑같이 할 것이다 [삭제] 2018.09.13 20:11 #10512 마법사_ : 그리드(mgua 아님) 위에서 아래로 - 입력의 일부 - 한 쌍의 푸리에 고조파, 가장 낮은 등가(유로 4zn의 경우 스프레드 3) 수직 낙하 후 - oo. 오랫동안 훈련되지 않은 ... 왜 똥을 안 싸? 함께 태울 것입니다) mytarmailS 2018.09.13 20:12 #10513 마법사_ : 그리드(mgua 아님) 위에서 아래로 - 입력의 일부 - 한 쌍의 푸리에 고조파, 가장 낮은 등가(유로 4zn의 경우 스프레드 3) 수직 낙하 후 - oo. 오랫동안 훈련되지 않은 ... MGUA는 만병 통치약은 아니지만 사용해야 할 몇 가지 심각한 원칙이 포함되어 있습니다. 이것은 IMHO (search-self-organization model)라고 생각하고 저자는 이것을 암시합니다 ... 나는 일반적으로 자기 조직화의 도움으로 표지판을 선택하지 않고 차량 자체에서 의사 결정을 내리는 것으로 의심합니다 (IMHO) 사람이 다조화 근사(고조파 열거)를 적용한 다음 나비 필터로 가격을 평활화한 후 이 데이터에 대해 그리드를 잘 훈련시킨 방법에 대한 댓글에 사이트의 게시물이 있습니다. 나는 그런 문제와 거리가 멀기 때문에이 게시물을 찾으려고 노력할 것입니다. 여기 견적이 있습니다 ........................................... 다음 단계는 새로운 모델이었습니다. 저역 통과 필터 적용 종가 ( 2 차 버터워스 필터 사용 )에 다항 조화 근사를 적용하고 A* cos (wx)+B* sin (wx)를 M* sin (wx+f) 형식으로 변환하고 M을 취합니다. f를 보조 기능으로 사용합니다. …. 그리고 그러한 모델을 사용하여 아주 좋은 일반화 속성을 가진 네트워크를 구축할 수 있었습니다. 거의 모든 것을 올바르게 인식했습니다............. 디지털 필터를 기반으로 한 랜덤 흐름 이론과 FOREX 수익 생성기 EA secret 2018.09.13 20:28 #10514 mytarmailS : 이야기는 2006년에 시작됩니다. 제가 틀리지 않는다면, 여러분은 이 모든 것이 어떤 높은 수준에서 어떤 사람에 의해 이루어졌는지 의심하지 않을 것입니다. http://www.kamynin.ru/ "로봇 거래"라는 제목을 선택하고, 맨 처음으로 되감기, 만두로 차를 만들고, 읽고, 사진을 보고, 사람들의 댓글, 작가의 답변을 읽고, 똑똑해지고, 유치해지지 않습니다. 아..)) Kamynin은 여전히 발라볼이라는 의견이 있습니다. 그는 적어도 어떤 상태로는 자신의 사진을 확인할 수 없기 때문입니다. 그리고 누구나 아름다운 레벨을 그릴 수 있습니다. mytarmailS 2018.09.13 20:34 #10515 비밀 : Kamynin은 여전히 발라볼이라는 의견이 있습니다. 그는 적어도 어떤 상태로는 자신의 사진을 확인할 수 없기 때문입니다. 그리고 누구나 아름다운 레벨을 그릴 수 있습니다. 글쎄, 의견이 다를 수 있습니다. 개인적으로 나는 그와 서신으로 여러 번 의사 소통을했는데, 내 생각에는 겸손하고 매우 경험이 많은 사람이었습니다. 그와의 의사 소통에서 그가 내일 내가 따라야 할 길을 아주 오랫동안 따라오고 있다는 것이 즉시 분명했습니다. 내 말을 이해한다면. mytarmailS 2018.09.13 20:35 #10516 마법사_ : 더 나은 딸랑이가 있지만 그것에 관한 것이 아닙니다 ... 무언가를 훈련 할 때 벤치 마크를 수행하십시오. dacanation이 있으며 gmdh는 일반적인 네트워크이며.. Mihail Marchukajtes 2018.09.14 02:20 #10517 여기 실제로. 옵티마이저의 야생에서 비틀거리다 .... Grigoriy Chaunin 2018.09.14 03:55 #10518 무엇을 놓치고 있습니까? 한 가지 중요한 질문은 시장이 무작위인지 여부입니다. https://www.mql5.com/ru/articles/2930 대부분의 경우 시장은 무작위입니다. 그러나 희귀 한 사건이 나타났다가 사라집니다. 이른바 비효율. 그것이 당신이 찾아야 할 것입니다. 그리고 정기적으로 시장을 예측하는 것은 불가능합니다. 오히려 가능하지만 몇 년 간격으로. 우리 는 책 을 읽습니다. Вычисление коэффициента Херста www.mql5.com Шаг 2. Задаем массив цен закрытия и одновременно проверяем, доступны ли на текущий момент 1001 баров истории по выбранной валютной паре. Почему 1001, хотя по ТЗ задано 1000 баров? Ответ: потому что будет создан массив логарифмических доходностей, для формирования которого необходимы данные предшествующего значения. ... [삭제] 2018.09.14 06:26 #10519 마이클 마르쿠카이테스 : 여기 실제로. 옵티마이저의 야생에서 우연히 .... 아, 그래요 코드로 신발을 벗다 mkul로 다시 작성하면 양배추를 자릅니다. mytarmailS 2018.09.14 07:23 #10520 막심 드미트리예프스키 : 아, 그래요 코드로 신발을 벗다 mkul로 다시 작성하면 양배추를 자릅니다. 오줌이다..... 예, 아무 것도 자르지 않을 것입니다. gmdh는 알고리즘 중 하나입니다. .... 하지만 사용할 수 있는 강력한 원칙이 포함되어 있습니다. R에는 GMDH "GMDH", GMDH2"의 두 가지 패키지가 있습니다. 첫 번째는 VR용으로 특별히 두 번째 이진 분류기를 사용합니다. 그러나 이것은 일반적인 알고리즘 중 하나일 뿐입니다. Reshetov는 MGUA를 사용하여 매우 부자가 되었습니다 ??? 왜 사람들은 그렇게 생각하지 않습니까? 1...104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 내일 나는 똑같이 할 것이다
MGUA는 만병 통치약은 아니지만 사용해야 할 몇 가지 심각한 원칙이 포함되어 있습니다. 이것은 IMHO (search-self-organization model)라고 생각하고 저자는 이것을 암시합니다 ...
나는 일반적으로 자기 조직화의 도움으로 표지판을 선택하지 않고 차량 자체에서 의사 결정을 내리는 것으로 의심합니다 (IMHO)
사람이 다조화 근사(고조파 열거)를 적용한 다음 나비 필터로 가격을 평활화한 후 이 데이터에 대해 그리드를 잘 훈련시킨 방법에 대한 댓글에 사이트의 게시물이 있습니다.
나는 그런 문제와 거리가 멀기 때문에이 게시물을 찾으려고 노력할 것입니다.
여기 견적이 있습니다
........................................... 다음 단계는 새로운 모델이었습니다. 저역 통과 필터 적용 종가 ( 2 차 버터워스 필터 사용 )에 다항 조화 근사를 적용하고 A* cos (wx)+B* sin (wx)를 M* sin (wx+f) 형식으로 변환하고 M을 취합니다. f를 보조 기능으로 사용합니다.
…. 그리고 그러한 모델을 사용하여 아주 좋은 일반화 속성을 가진 네트워크를 구축할 수 있었습니다. 거의 모든 것을 올바르게 인식했습니다.............
이야기는 2006년에 시작됩니다. 제가 틀리지 않는다면, 여러분은 이 모든 것이 어떤 높은 수준에서 어떤 사람에 의해 이루어졌는지 의심하지 않을 것입니다.
http://www.kamynin.ru/
"로봇 거래"라는 제목을 선택하고, 맨 처음으로 되감기, 만두로 차를 만들고, 읽고, 사진을 보고, 사람들의 댓글, 작가의 답변을 읽고, 똑똑해지고, 유치해지지 않습니다. 아..))
Kamynin은 여전히 발라볼이라는 의견이 있습니다. 그는 적어도 어떤 상태로는 자신의 사진을 확인할 수 없기 때문입니다. 그리고 누구나 아름다운 레벨을 그릴 수 있습니다.
글쎄, 의견이 다를 수 있습니다. 개인적으로 나는 그와 서신으로 여러 번 의사 소통을했는데, 내 생각에는 겸손하고 매우 경험이 많은 사람이었습니다. 그와의 의사 소통에서 그가 내일 내가 따라야 할 길을 아주 오랫동안 따라오고 있다는 것이 즉시 분명했습니다. 내 말을 이해한다면.
더 나은 딸랑이가 있지만 그것에 관한 것이 아닙니다 ... 무언가를 훈련 할 때 벤치 마크를 수행하십시오.
dacanation이 있으며 gmdh는 일반적인 네트워크이며..
여기 실제로. 옵티마이저의 야생에서 비틀거리다 ....
오줌이다.....
예, 아무 것도 자르지 않을 것입니다. gmdh는 알고리즘 중 하나입니다. .... 하지만 사용할 수 있는 강력한 원칙이 포함되어 있습니다.
R에는 GMDH "GMDH", GMDH2"의 두 가지 패키지가 있습니다. 첫 번째는 VR용으로 특별히 두 번째 이진 분류기를 사용합니다. 그러나 이것은 일반적인 알고리즘 중 하나일 뿐입니다.
Reshetov는 MGUA를 사용하여 매우 부자가 되었습니다 ??? 왜 사람들은 그렇게 생각하지 않습니까?