트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1060 1...105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2018.09.15 00:12 #10591 레나트 아크티아모프 : 나는 주식을 거래할 것이다, 적어도 나는 준비하고 있다 그들은 지우고 스왑하지 않고 말합니다. 예를 들어 지난 5년 동안 GAZP를 살펴보았습니다. 투기꾼을 위한 라파) 미안 내가 전에 못봤어... 적어도 백, 두 개를 준비하십시오. 그렇지 않으면 - 당신이 이기기 시작하면 원숭이의 일입니다.) Renat Akhtyamov 2018.09.15 00:12 #10592 유리 아사울렌코 : 적어도 백, 두 개를 준비하십시오. 그렇지 않으면 - 당신이 이기기 시작하면 원숭이의 일입니다.) 응 Yuriy Asaulenko 2018.09.15 00:18 #10593 레나트 아크티아모프 : 응 또한 주식 공매도에 대해 생각해보십시오. 지우지 않고.)) Renat Akhtyamov 2018.09.15 00:19 #10594 유리 아사울렌코 : 또한 주식 공매도에 대해 생각해보십시오. 지우지 않고.)) 이미 본 연간 1% ;) Yuriy Asaulenko 2018.09.15 00:22 #10595 레나트 아크티아모프 : 이미 본 연간 1% ;) ??? 절대 될 수 없기 때문에 그럴 수 없습니다.)) 그건 그렇고, 짧은 것을 열면 손실에 대한 돈이 정기적으로 즐겁게 공제됩니다. Renat Akhtyamov 2018.09.15 00:24 #10596 유리 아사울렌코 : ??? 절대 될 수 없기 때문에 그럴 수 없습니다.)) 그건 그렇고, 짧은 것을 열면 손실에 대한 돈이 정기적으로 즐겁게 공제됩니다. 내가 이해하지 못한 것 주식에 대한 청산이 없다 그것은 단지 미래에 잘립니다 Yuriy Asaulenko 2018.09.15 00:27 #10597 레나트 아크티아모프 : 내가 이해하지 못한 것 주식에 대한 청산이 없다 나중에 알게 되실 겁니다.) 오랫동안 주식을 하지 않아서 자세한 내용은 잊었지만 기억하고 싶지는 않습니다. 거래당 수수료 0.1-0.2%를 고려하십시오. 구매 및 판매 - 이미 0.2-0.4%) Renat Akhtyamov 2018.09.15 00:28 #10598 유리 아사울렌코 : 나중에 알게 되실 겁니다.) 오랫동안 주식을 하지 않아서 자세한 내용은 잊었지만 기억하고 싶지는 않습니다. 아니, 그렇다면 일반적으로 멋지다. 알았어, 내가 한 푼 열어볼게, 내가 봐줄게 thx 경고 fxsaber의 칠면조는 이미 그가 이것을 그린 것으로 생각합니다. 갔어 베이비.. [삭제] 2018.09.15 11:38 #10599 마이클 마르쿠카이테스 : 그럼 당신과 BoltoLOGI!!!! Ponakuyarili 페이지의 무리. 검색이 계속되는 것을 볼 수 있지만 내 자산을 거의 팔 뻔했다는 것을 기억하십시오???? 기억하다......? 그리고 질문의 대가는 너무 터무니없었지만 동시에 내 자산은 성장하고 강해졌습니다 :-) 발견한 mgua 팬케이크로 코드를 버립니다. 내가 본 버전이 아니기 때문이다. 그리고 일반적으로 최소한 2가지 방법으로 할 수 있고 최대로 무한한 수 http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/65/DM_L3-2_part1.pdf Mihail Marchukajtes 2018.09.15 14:16 #10600 좋아 Kui 그와 함께. 한 가지 더 말씀드리겠습니다. 사실 Reshetov의 경우 다항식 계수의 합은 1과 같습니다. 즉, 그는 볼륨의 한계 내에서 데이터를 단위로 분할하려고합니다. 따라서 중요하지 않은 입력을 추가하면 중요한 입력에서 계수의 일부를 가져옵니다. 솔루션은 Shapley 벡터의 프레임워크 내에서 진행됩니다. 나는 누군가가 그것을 사용한다는 것을 여러분 모두에게서 들어 본 적이 없지만 그는 그것을 가지고 있습니다 ... 나는 아직도 그의 계산의 핵심을 잘 이해하지 못한다. 어떤 방법이 사용되는지는 분명하지만 코드에서 어떻게 작동하는지 아직 배우지 못했습니다. 그리고 나는 당신에게 아무것도주지 않을 것입니다. 아직 친구가 되지 않았으니 MAX를 잊지 않았다면!!!! BE 없이 내 친구가 되어줄까, 그래서 ..... selyavi .... 5자리 감지 FOREX - 동향, 예측 첫 번째 백만 가져오기 1...105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 주식을 거래할 것이다, 적어도 나는 준비하고 있다
그들은 지우고 스왑하지 않고 말합니다.
예를 들어 지난 5년 동안 GAZP를 살펴보았습니다.
투기꾼을 위한 라파)
미안 내가 전에 못봤어...
적어도 백, 두 개를 준비하십시오. 그렇지 않으면 - 당신이 이기기 시작하면 원숭이의 일입니다.)
적어도 백, 두 개를 준비하십시오. 그렇지 않으면 - 당신이 이기기 시작하면 원숭이의 일입니다.)
응
또한 주식 공매도에 대해 생각해보십시오. 지우지 않고.))
또한 주식 공매도에 대해 생각해보십시오. 지우지 않고.))
이미 본
연간 1%
;)
이미 본
연간 1%
;)
??? 절대 될 수 없기 때문에 그럴 수 없습니다.))
그건 그렇고, 짧은 것을 열면 손실에 대한 돈이 정기적으로 즐겁게 공제됩니다.
??? 절대 될 수 없기 때문에 그럴 수 없습니다.))
그건 그렇고, 짧은 것을 열면 손실에 대한 돈이 정기적으로 즐겁게 공제됩니다.
내가 이해하지 못한 것
주식에 대한 청산이 없다그것은 단지 미래에 잘립니다
내가 이해하지 못한 것
주식에 대한 청산이 없다
나중에 알게 되실 겁니다.) 오랫동안 주식을 하지 않아서 자세한 내용은 잊었지만 기억하고 싶지는 않습니다.
거래당 수수료 0.1-0.2%를 고려하십시오. 구매 및 판매 - 이미 0.2-0.4%)
나중에 알게 되실 겁니다.) 오랫동안 주식을 하지 않아서 자세한 내용은 잊었지만 기억하고 싶지는 않습니다.
아니, 그렇다면 일반적으로 멋지다.
알았어, 내가 한 푼 열어볼게, 내가 봐줄게
thx 경고
fxsaber의 칠면조는 이미 그가 이것을 그린 것으로 생각합니다.
갔어 베이비..
그럼 당신과 BoltoLOGI!!!! Ponakuyarili 페이지의 무리. 검색이 계속되는 것을 볼 수 있지만 내 자산을 거의 팔 뻔했다는 것을 기억하십시오???? 기억하다......? 그리고 질문의 대가는 너무 터무니없었지만 동시에 내 자산은 성장하고 강해졌습니다 :-)
발견한 mgua 팬케이크로 코드를 버립니다. 내가 본 버전이 아니기 때문이다.
그리고 일반적으로 최소한 2가지 방법으로 할 수 있고 최대로 무한한 수
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/65/DM_L3-2_part1.pdf
좋아 Kui 그와 함께. 한 가지 더 말씀드리겠습니다. 사실 Reshetov의 경우 다항식 계수의 합은 1과 같습니다. 즉, 그는 볼륨의 한계 내에서 데이터를 단위로 분할하려고합니다. 따라서 중요하지 않은 입력을 추가하면 중요한 입력에서 계수의 일부를 가져옵니다. 솔루션은 Shapley 벡터의 프레임워크 내에서 진행됩니다. 나는 누군가가 그것을 사용한다는 것을 여러분 모두에게서 들어 본 적이 없지만 그는 그것을 가지고 있습니다 ...
나는 아직도 그의 계산의 핵심을 잘 이해하지 못한다. 어떤 방법이 사용되는지는 분명하지만 코드에서 어떻게 작동하는지 아직 배우지 못했습니다.
그리고 나는 당신에게 아무것도주지 않을 것입니다. 아직 친구가 되지 않았으니 MAX를 잊지 않았다면!!!! BE 없이 내 친구가 되어줄까, 그래서 ..... selyavi ....