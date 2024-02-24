트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1055

mytarmailS :

다시 한번 맥심 설명

=====

1) 그는 평소의 극단을 취한다

2) 극단으로 모든 종류의 옵션(아마도 mgua)을 선택하여 작업 구조(레벨)를 찾고 있으며, 약 200개의 그러한 레벨을 찾았습니다.

3) 그런 다음 세트가 훈련됩니다.

====

첫 번째 지점에서 세 번째 지점으로 즉시 점프하고 두 번째 지점이 가장 중요합니다.

옵션 선택은 eps의 수준을 검색하는 것입니다. mgua는 NS의 일부입니다. 글쎄, 그는 1000개의 옵션 중 2개에서 1단계로 200개의 레벨을 찾았습니다. 다른 무엇을 선택할 수 있습니까?

 
막심 드미트리예프스키 :

거기에 1-2, 거기에 1-2, 거기에 1-2, 연결되어 있고 원시 데이터가 아닌 이미 이것에 대해 훈련하고 있습니다.

mytarmailS :

어떤 문제가 있는지 연결해 보겠습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

문제 없음) 포인트 2)의 신호는 기록에서 반복되어야 하며 포인트 3의 네트워크에 연결되기 전에 이미 기본적으로 작동하고 있습니다.

이 모든 것을 공식화해야 합니다. 이는 별개의 알고리즘입니다.
mytarmailS :

왜 그런 겁니까? 3단계를 완료할 때까지 작동하는지 어떻게 알 수 있습니까?

 
막심 드미트리예프스키 :

그들이 네트워크에 들어가면 당신은 확실히 아무것도 이해하지 못할 것입니다 ...

네트워크에는 목표가 있습니다. 다른 목표가 있지만 실제로 목표는 예측-거래하기에 좋습니다.

네트워크가 데이터의 100%를 거래하도록 강제하지만 예측할 수 있다면 실제로 이 데이터의 2%만 예측할 수 있습니다. 결과적으로 무엇을 얻을 수 있습니까?

따라서 이 2%는 모든 예측자에서 비트 단위로 수집하여 최소 30%를 수집하고 이미 네트워크에 전송해야 합니다. 가격의 형태가 아닌 이러한 어리석은 지표가 아니라 정말 중요한 것만

mytarmailS :

예, 거의 완료되었습니다.

 

1년 전 나는 세련된 실험을 했습니다.

1. 슬라이딩 샘플 볼륨으로 틱 VR을 해봤습니다

2. 평균 클래식 분산과 평균 범위(High-Low)를 계산했습니다. 저것들. 각각의 새로운 틱을 받으면 이 값을 다시 계산하고 별도의 배열에 입력하고 이미 이 배열에서 평균 값을 계산했습니다.

3. 놀랍게도 이 평균은 수백만 틱 데이터와 일치했습니다.

4. 가격이 이 평균 수준 사이에서 움직이는 것처럼 보였습니다.

5. 그런 다음 나는 포럼에 와서 모든 사람에 대해 함께 퇴위했습니다 ...

어째서 내가?

스윙(높음-낮음)으로 작업하고 개별 극한값으로 작업하지 않을 수 있습니까?

옵션 1: 기능 변환 없음. 08.01부터 교육 OOS 이전의 모든 것

 2018.09 . 14 15 : 30 : 35.806 2018.09 . 11 23 : 59 : 59    RlExp1iter TRAIN LOGLOSS
2018.09 . 14 15 : 30 : 35.806 2018.09 . 11 23 : 59 : 59    0.23536 0.25209 0.23954 0.23117 0.23431
2018.09 . 14 15 : 30 : 35.806 2018.09 . 11 23 : 59 : 59    RlExp1iter OOB LOGLOSS
2018.09 . 14 15 : 30 : 35.806 2018.09 . 11 23 : 59 : 59    0.48326 0.51151 0.51046 0.49268 0.49372


 
Alexander_K :

극단은 극단

(High-Low)는 변동성입니다.

이것은 반대가 아니다

