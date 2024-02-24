트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1055 1...104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.09.14 10:04 #10541 mytarmailS : 다시 한번 맥심 설명 ===== 1) 그는 평소의 극단을 취한다 2) 극단으로 모든 종류의 옵션(아마도 mgua)을 선택하여 작업 구조(레벨)를 찾고 있으며, 약 200개의 그러한 레벨을 찾았습니다. 3) 그런 다음 세트가 훈련됩니다. ==== 첫 번째 지점에서 세 번째 지점으로 즉시 점프하고 두 번째 지점이 가장 중요합니다. 옵션 선택은 eps의 수준을 검색하는 것입니다. mgua는 NS의 일부입니다. 글쎄, 그는 1000개의 옵션 중 2개에서 1단계로 200개의 레벨을 찾았습니다. 다른 무엇을 선택할 수 있습니까? mytarmailS 2018.09.14 10:06 #10542 막심 드미트리예프스키 : 옵션 선택은 eps의 수준을 검색하는 것입니다. mgua는 NS의 일부입니다. 글쎄, 그는 1000개의 옵션 중 2개에서 1단계로 200개의 레벨을 찾았습니다. 다른 무엇을 선택할 수 있습니까? 거기에 1-2, 거기에 1-2, 거기에 1-2, 연결되어 있고 원시 데이터가 아닌 이미 이것에 대해 훈련하고 있습니다. [삭제] 2018.09.14 10:08 #10543 mytarmailS : 거기에 1-2, 거기에 1-2, 거기에 1-2, 연결되어 있고 원시 데이터가 아닌 이미 이것에 대해 훈련하고 있습니다. 어떤 문제가 있는지 연결해 보겠습니다. mytarmailS 2018.09.14 10:12 #10544 막심 드미트리예프스키 : 어떤 문제가 있는지 연결해 보겠습니다. 문제 없음) 포인트 2)의 신호는 기록에서 반복되어야 하며 포인트 3의 네트워크에 연결되기 전에 이미 기본적으로 작동하고 있습니다. 이 모든 것을 공식화해야 합니다. 이는 별개의 알고리즘입니다. [삭제] 2018.09.14 10:13 #10545 mytarmailS : 문제 없음) 포인트 2)의 신호는 기록에서 반복되어야 하며 포인트 3의 네트워크에 연결되기 전에 이미 기본적으로 작동하고 있습니다. 왜 그런 겁니까? 3단계를 완료할 때까지 작동하는지 어떻게 알 수 있습니까? mytarmailS 2018.09.14 10:19 #10546 막심 드미트리예프스키 : 왜 그런 겁니까? 3단계를 완료할 때까지 작동하는지 어떻게 알 수 있습니까? 그들이 네트워크에 들어가면 당신은 확실히 아무것도 이해하지 못할 것입니다 ... 네트워크에는 목표가 있습니다. 다른 목표가 있지만 실제로 목표는 예측-거래하기에 좋습니다. 네트워크가 데이터의 100%를 거래하도록 강제하지만 예측할 수 있다면 실제로 이 데이터의 2%만 예측할 수 있습니다. 결과적으로 무엇을 얻을 수 있습니까? 따라서 이 2%는 모든 예측자에서 비트 단위로 수집하여 최소 30%를 수집하고 이미 네트워크에 전송해야 합니다. 가격의 형태가 아닌 이러한 어리석은 지표가 아니라 정말 중요한 것만 [삭제] 2018.09.14 10:20 #10547 mytarmailS : 그들이 네트워크에 들어가면 당신은 확실히 아무것도 이해하지 못할 것입니다 ... 네트워크에는 목표가 있습니다. 다른 목표가 있지만 실제로 목표는 예측-거래하기에 좋습니다. 네트워크가 데이터의 100%를 거래하도록 강제하지만 예측할 수 있다면 실제로 이 데이터의 2%만 예측할 수 있습니다. 결과적으로 무엇을 얻을 수 있습니까? 따라서 이 2%는 모든 예측자에서 비트 단위로 수집하여 최소 30%를 수집하고 이미 네트워크에 전송해야 합니다. 가격의 형태가 아닌 이러한 어리석은 지표가 아니라 정말 중요한 것만 예, 거의 완료되었습니다. Alexander_K 2018.09.14 10:27 #10548 1년 전 나는 세련된 실험을 했습니다. 1. 슬라이딩 샘플 볼륨으로 틱 VR을 해봤습니다 2. 평균 클래식 분산과 평균 범위(High-Low)를 계산했습니다. 저것들. 각각의 새로운 틱을 받으면 이 값을 다시 계산하고 별도의 배열에 입력하고 이미 이 배열에서 평균 값을 계산했습니다. 3. 놀랍게도 이 평균은 수백만 틱 데이터와 일치했습니다. 4. 가격이 이 평균 수준 사이에서 움직이는 것처럼 보였습니다. 5. 그런 다음 나는 포럼에 와서 모든 사람에 대해 함께 퇴위했습니다 ... 어째서 내가? 스윙(높음-낮음)으로 작업하고 개별 극한값으로 작업하지 않을 수 있습니까? 단계 표시기 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 엘리트 지표 :) [삭제] 2018.09.14 10:33 #10549 옵션 1: 기능 변환 없음. 08.01부터 교육 OOS 이전의 모든 것 2018.09 . 14 15 : 30 : 35.806 2018.09 . 11 23 : 59 : 59 RlExp1iter TRAIN LOGLOSS 2018.09 . 14 15 : 30 : 35.806 2018.09 . 11 23 : 59 : 59 0.23536 0.25209 0.23954 0.23117 0.23431 2018.09 . 14 15 : 30 : 35.806 2018.09 . 11 23 : 59 : 59 RlExp1iter OOB LOGLOSS 2018.09 . 14 15 : 30 : 35.806 2018.09 . 11 23 : 59 : 59 0.48326 0.51151 0.51046 0.49268 0.49372 mytarmailS 2018.09.14 10:33 #10550 Alexander_K : 스윙(높음-낮음)으로 작업하고 개별 극한값으로 작업하지 않을 수 있습니까? 극단은 극단 (High-Low)는 변동성입니다. 이것은 반대가 아니다 1...104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다시 한번 맥심 설명
=====
1) 그는 평소의 극단을 취한다
2) 극단으로 모든 종류의 옵션(아마도 mgua)을 선택하여 작업 구조(레벨)를 찾고 있으며, 약 200개의 그러한 레벨을 찾았습니다.
3) 그런 다음 세트가 훈련됩니다.
====
첫 번째 지점에서 세 번째 지점으로 즉시 점프하고 두 번째 지점이 가장 중요합니다.
옵션 선택은 eps의 수준을 검색하는 것입니다. mgua는 NS의 일부입니다. 글쎄, 그는 1000개의 옵션 중 2개에서 1단계로 200개의 레벨을 찾았습니다. 다른 무엇을 선택할 수 있습니까?
옵션 선택은 eps의 수준을 검색하는 것입니다. mgua는 NS의 일부입니다. 글쎄, 그는 1000개의 옵션 중 2개에서 1단계로 200개의 레벨을 찾았습니다. 다른 무엇을 선택할 수 있습니까?
거기에 1-2, 거기에 1-2, 거기에 1-2, 연결되어 있고 원시 데이터가 아닌 이미 이것에 대해 훈련하고 있습니다.
거기에 1-2, 거기에 1-2, 거기에 1-2, 연결되어 있고 원시 데이터가 아닌 이미 이것에 대해 훈련하고 있습니다.
어떤 문제가 있는지 연결해 보겠습니다.
어떤 문제가 있는지 연결해 보겠습니다.
문제 없음) 포인트 2)의 신호는 기록에서 반복되어야 하며 포인트 3의 네트워크에 연결되기 전에 이미 기본적으로 작동하고 있습니다.이 모든 것을 공식화해야 합니다. 이는 별개의 알고리즘입니다.
문제 없음) 포인트 2)의 신호는 기록에서 반복되어야 하며 포인트 3의 네트워크에 연결되기 전에 이미 기본적으로 작동하고 있습니다.
왜 그런 겁니까? 3단계를 완료할 때까지 작동하는지 어떻게 알 수 있습니까?
왜 그런 겁니까? 3단계를 완료할 때까지 작동하는지 어떻게 알 수 있습니까?
그들이 네트워크에 들어가면 당신은 확실히 아무것도 이해하지 못할 것입니다 ...
네트워크에는 목표가 있습니다. 다른 목표가 있지만 실제로 목표는 예측-거래하기에 좋습니다.
네트워크가 데이터의 100%를 거래하도록 강제하지만 예측할 수 있다면 실제로 이 데이터의 2%만 예측할 수 있습니다. 결과적으로 무엇을 얻을 수 있습니까?
따라서 이 2%는 모든 예측자에서 비트 단위로 수집하여 최소 30%를 수집하고 이미 네트워크에 전송해야 합니다. 가격의 형태가 아닌 이러한 어리석은 지표가 아니라 정말 중요한 것만
그들이 네트워크에 들어가면 당신은 확실히 아무것도 이해하지 못할 것입니다 ...
네트워크에는 목표가 있습니다. 다른 목표가 있지만 실제로 목표는 예측-거래하기에 좋습니다.
네트워크가 데이터의 100%를 거래하도록 강제하지만 예측할 수 있다면 실제로 이 데이터의 2%만 예측할 수 있습니다. 결과적으로 무엇을 얻을 수 있습니까?
따라서 이 2%는 모든 예측자에서 비트 단위로 수집하여 최소 30%를 수집하고 이미 네트워크에 전송해야 합니다. 가격의 형태가 아닌 이러한 어리석은 지표가 아니라 정말 중요한 것만
예, 거의 완료되었습니다.
1년 전 나는 세련된 실험을 했습니다.
1. 슬라이딩 샘플 볼륨으로 틱 VR을 해봤습니다
2. 평균 클래식 분산과 평균 범위(High-Low)를 계산했습니다. 저것들. 각각의 새로운 틱을 받으면 이 값을 다시 계산하고 별도의 배열에 입력하고 이미 이 배열에서 평균 값을 계산했습니다.
3. 놀랍게도 이 평균은 수백만 틱 데이터와 일치했습니다.
4. 가격이 이 평균 수준 사이에서 움직이는 것처럼 보였습니다.
5. 그런 다음 나는 포럼에 와서 모든 사람에 대해 함께 퇴위했습니다 ...
어째서 내가?
스윙(높음-낮음)으로 작업하고 개별 극한값으로 작업하지 않을 수 있습니까?
옵션 1: 기능 변환 없음. 08.01부터 교육 OOS 이전의 모든 것
스윙(높음-낮음)으로 작업하고 개별 극한값으로 작업하지 않을 수 있습니까?
극단은 극단
(High-Low)는 변동성입니다.
이것은 반대가 아니다