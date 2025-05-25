거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이는 동적 앵커 포인트를 사용하는 표준 개체로 박스권 장세를 강조하는 지표를 만들기 위한 노력입니다. 이 감지는 지연되지 않으며, 포인트 임계값을 기준으로 범위를 결정하거나 ATR과 승수를 사용하여 동적으로 범위를 결정할 수 있는 두 가지 작동 모드가 있습니다. 기본적으로 이 목적에 적합한 것으로 보이는 ATR을 사용합니다. 의사 차트는 원래 차트와 별도로 생성되어 범위 내의 캔들 색상도 다르게 지정됩니다. 범위를 결정하는 데 사용되는 로직은 매우 간단합니다. ATR 기간과 배수를 정의하는 사용자 지정 입력이 있어 시장 범위가 개인적으로 의미하는 바를 정의할 수 있습니다. 때때로 박스권 장세는 사람마다 다른 의미를 갖습니다. 장기 트레이더는 많은 시장 활동을 무시하는 것을 선호할 수 있고, 스캘퍼는 작은 박스권을 인정하는 것을 선호할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/57684
