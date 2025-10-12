핀 바는 몸통이 작고 그림자가 긴 캔들 스틱으로, 가격 반전 가능성을 나타내는 경우가 많습니다.

인디케이터는 차트에서 가격 행동 핀 바 패턴을 검색하고 발견된 패턴이 있는 바에 아이콘을 표시합니다:





과도하게 그려지는 신호를 없애기 위해 과거 막대에서 패턴을 찾습니다. 핀 바가 발견되면 현재 바의 시가에 신호 화살표가 현재 바에 배치됩니다. 인디케이터는 핀 바 형성 규칙에 따라 핀 바만 검색합니다. 따라서 필터링 및 확인을 위해 다른 지표(예: 주요 및 중요 수준 지표)를 사용해야 합니다.

네 가지 조정 가능한 매개 변수가 있습니다:

낮은 가격에서 높은 가격까지의 최소 캔들 크기 - 캔들의 최소 크기(핍 단위)입니다.

분석 중인 캔들의 최소 허용 높이(고점과 저점의 차이)를 설정합니다. 크기가 작은 캔들은 지표에서 무시되므로 가치가 낮거나 "노이즈" 캔들을 제외할 수 있습니다.

변동성이 낮은 시장에서 약한 신호를 필터링하려면 이 값을 높입니다;





- 분석 중인 캔들의 최소 허용 높이(고점과 저점의 차이)를 설정합니다. 크기가 작은 캔들은 지표에서 무시되므로 가치가 낮거나 "노이즈" 캔들을 제외할 수 있습니다. 변동성이 낮은 시장에서 약한 신호를 필터링하려면 이 값을 높입니다; 그림자 대비 캔들 몸통의 최대 크기 - 캔들 몸통의 최대 크기(전체 캔들 크기 대비, 0에서 1 사이)를 설정합니다.

캔들의 전체 높이를 기준으로 캔들 몸통의 최대 허용 크기(시가/종가의 차이)를 정의합니다. 값이 작을수록 그림자가 길고 몸통이 작은 신호(클래식 핀 바)가 더 뚜렷하게 나타납니다.

가장 "깨끗한" 핀 바를 찾으려면 0.2 - 0.4 값을 사용합니다;





- 캔들의 전체 높이를 기준으로 캔들 몸통의 최대 허용 크기(시가/종가의 차이)를 정의합니다. 값이 작을수록 그림자가 길고 몸통이 작은 신호(클래식 핀 바)가 더 뚜렷하게 나타납니다. 가장 "깨끗한" 핀 바를 찾으려면 0.2 - 0.4 값을 사용합니다; 이전 캔들 대비 몸통의 위치 (0에서 1 사이).

이 매개변수는 핀 바 몸통이 이전 캔들 범위로 얼마나 깊숙이 들어갈 수 있는지를 정의합니다. 값이 작을수록 몸통이 범위 가장자리에 가까워지며, 이는 전형적인 반전 패턴에 해당합니다.

핀 바 몸통이 이전 캔들 경계 근처에 위치한 신호를 검색하려면 0.2-0.4 값을 사용합니다;





이 매개변수는 핀 바 몸통이 이전 캔들 범위로 얼마나 깊숙이 들어갈 수 있는지를 정의합니다. 값이 작을수록 몸통이 범위 가장자리에 가까워지며, 이는 전형적인 반전 패턴에 해당합니다. 핀 바 몸통이 이전 캔들 경계 근처에 위치한 신호를 검색하려면 0.2-0.4 값을 사용합니다; 그림자의 종횡비 (계수)

주 그림자의 길이(매도 핀 바의 경우 위쪽, 매수 핀 바의 경우 아래쪽)와 반대쪽 그림자 사이의 최소 비율을 설정합니다. 값이 클수록 반대쪽 그림자에 비해 메인 그림자가 더 뚜렷해야 합니다.

값 1.5 - 2.5는 필터링 신호를 허용하여 뚜렷한 긴 그림자가 있는 캔들만 남깁니다.



인디케이터 코드에서 패턴을 검색하고 표시하는 원리: 차트에서 각 캔들을 분석하고 이전 캔들과 비교합니다.

몸통이 작고 그림자 중 하나(위쪽 또는 아래쪽)가 다른 그림자보다 훨씬 긴 캔들 스틱을 찾습니다.

캔들 몸통이 이전 캔들 범위 내에 있는지 확인합니다. 이는 클래식 핀바의 경우 중요합니다.

캔들이 모든 기준을 충족하면 인디케이터는 차트에 화살표로 표시합니다: 파란색 화살표 - 이전 바 (핀바에서 업 버퍼 0까지)의 핀바 매수(긴 아래쪽 그림자) 및 현재 바 (신호 매수 버퍼 2)의 파란색 신호 화살표. 빨간색 화살표 - 이전 막대에서 매도할 핀 바(긴 위쪽 그림자)(버퍼 1 핀 바에서 아래로 ) 및 현재 막대에서 빨간색 신호 화살표(버퍼 3 신호 매도 ).



매개변수 설정에 대한 권장 사항: 보다 엄격하게 신호를 선택하려면

"캔들의 최소 크기(낮음에서 높음까지 )"와 "그림자의 종횡비 "를 늘립니다,

)"와 "를 늘립니다, "그림자 대비 캔들 몸통의 최대 크기"와"이전 캔들 대비 몸통의 위치"를 줄입니다. 더 많은 신호를 보려면

"캔들의 최소 크기(낮음에서 높음까지 )"와 "그림자의 종횡비 "를 줄입니다,

)"와 "를 줄입니다, "그림자 대비 캔들 몸통의 최대 크기"와"이전 캔들 대비 몸통의 위치"를 늘립니다. 상품의 변동성과 차트주기에 따라 매개변수를 선택하면 인디케이터가 전략에 가장 적합한 핀 바를 찾을 수 있습니다.

다른 프로그램에서 읽기 위한 버퍼 번호입니다: 버퍼 0 (이름 PinBar에서 위로) - 매수할 Pin_Bars에 레이블을 지정합니다, 버퍼 1 (이름 PinBar ~ Down) - 매도용 Pin_Bar 레이블, 버퍼 2 (이름 신호 매수) - 매수 신호 화살표, 버퍼 3 (이름 신호 매도) - 매도 신호 화살표,



전문가 조언자로부터 신호를 받으려면 매수 및 매도 신호에 각각 버퍼 2와 3을 사용합니다. 이 버퍼의 값은 현재 바에 표시되며 시가를 포함합니다. 동시에 이전 막대에는 발견된 패턴에 대한 설명이 포함됩니다. 버퍼 0에 비어 있지 않은 값이 있으면 매수 핀 바이고, 버퍼 1에 있는 값이 있으면 매도 핀 바입니다. 신호의 품질과 빈도에 대한 요구 사항에 따라 매개 변수를 조정하여 지표가 가능한 한 거래 전략과 일치하도록 합니다.





