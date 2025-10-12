당사 팬 페이지에 가입하십시오
핀 바는 몸통이 작고 그림자가 긴 캔들 스틱으로, 가격 반전 가능성을 나타내는 경우가 많습니다.
인디케이터는 차트에서 가격 행동 핀 바 패턴을 검색하고 발견된 패턴이 있는 바에 아이콘을 표시합니다:
과도하게 그려지는 신호를 없애기 위해 과거 막대에서 패턴을 찾습니다. 핀 바가 발견되면 현재 바의 시가에 신호 화살표가 현재 바에 배치됩니다. 인디케이터는 핀 바 형성 규칙에 따라 핀 바만 검색합니다. 따라서 필터링 및 확인을 위해 다른 지표(예: 주요 및 중요 수준 지표)를 사용해야 합니다.
네 가지 조정 가능한 매개 변수가 있습니다:
- 낮은 가격에서 높은 가격까지의 최소 캔들 크기 - 캔들의 최소 크기(핍 단위)입니다.
분석 중인 캔들의 최소 허용 높이(고점과 저점의 차이)를 설정합니다. 크기가 작은 캔들은 지표에서 무시되므로 가치가 낮거나 "노이즈" 캔들을 제외할 수 있습니다.
변동성이 낮은 시장에서 약한 신호를 필터링하려면 이 값을 높입니다;
- 그림자 대비 캔들 몸통의 최대 크기 - 캔들 몸통의 최대 크기(전체 캔들 크기 대비, 0에서 1 사이)를 설정합니다.
캔들의 전체 높이를 기준으로 캔들 몸통의 최대 허용 크기(시가/종가의 차이)를 정의합니다. 값이 작을수록 그림자가 길고 몸통이 작은 신호(클래식 핀 바)가 더 뚜렷하게 나타납니다.
가장 "깨끗한" 핀 바를 찾으려면 0.2 - 0.4 값을 사용합니다;
- 이전 캔들대비 몸통의 위치 (0에서 1 사이).
이 매개변수는 핀 바 몸통이 이전 캔들 범위로 얼마나 깊숙이 들어갈 수 있는지를 정의합니다. 값이 작을수록 몸통이 범위 가장자리에 가까워지며, 이는 전형적인 반전 패턴에 해당합니다.
핀 바 몸통이 이전 캔들 경계 근처에 위치한 신호를 검색하려면 0.2-0.4 값을 사용합니다;
- 그림자의 종횡비 (계수)
주 그림자의 길이(매도 핀 바의 경우 위쪽, 매수 핀 바의 경우 아래쪽)와 반대쪽 그림자 사이의 최소 비율을 설정합니다. 값이 클수록 반대쪽 그림자에 비해 메인 그림자가 더 뚜렷해야 합니다.
값 1.5 - 2.5는 필터링 신호를 허용하여 뚜렷한 긴 그림자가 있는 캔들만 남깁니다.
인디케이터 코드에서 패턴을 검색하고 표시하는 원리:
- 차트에서 각 캔들을 분석하고 이전 캔들과 비교합니다.
- 몸통이 작고 그림자 중 하나(위쪽 또는 아래쪽)가 다른 그림자보다 훨씬 긴 캔들 스틱을 찾습니다.
- 캔들 몸통이 이전 캔들 범위 내에 있는지 확인합니다. 이는 클래식 핀바의 경우 중요합니다.
- 캔들이 모든 기준을 충족하면 인디케이터는 차트에 화살표로 표시합니다:
- 파란색 화살표 - 이전 바 (핀바에서 업 버퍼 0까지)의 핀바 매수(긴 아래쪽 그림자) 및 현재 바 (신호 매수 버퍼 2)의 파란색 신호 화살표.
- 빨간색 화살표 - 이전 막대에서 매도할 핀 바(긴 위쪽 그림자)(버퍼 1 핀 바에서 아래로) 및 현재 막대에서 빨간색 신호 화살표(버퍼 3 신호 매도).
매개변수 설정에 대한 권장 사항:
- 보다 엄격하게 신호를 선택하려면
- "캔들의 최소 크기(낮음에서 높음까지)"와"그림자의 종횡비"를 늘립니다,
- "그림자 대비 캔들 몸통의 최대 크기"와"이전 캔들 대비 몸통의 위치"를 줄입니다.
- 더 많은 신호를 보려면
- "캔들의 최소 크기(낮음에서 높음까지)"와"그림자의 종횡비"를 줄입니다,
- "그림자 대비 캔들 몸통의 최대 크기"와"이전 캔들 대비 몸통의 위치"를 늘립니다.
- 상품의 변동성과 차트주기에 따라 매개변수를 선택하면 인디케이터가 전략에 가장 적합한 핀 바를 찾을 수 있습니다.
다른 프로그램에서 읽기 위한 버퍼 번호입니다:
전문가 조언자로부터 신호를 받으려면 매수 및 매도 신호에 각각 버퍼 2와 3을 사용합니다. 이 버퍼의 값은 현재 바에 표시되며 시가를 포함합니다. 동시에 이전 막대에는 발견된 패턴에 대한 설명이 포함됩니다. 버퍼 0에 비어 있지 않은 값이 있으면 매수 핀 바이고, 버퍼 1에 있는 값이 있으면 매도 핀 바입니다.
신호의 품질과 빈도에 대한 요구 사항에 따라 매개 변수를 조정하여 지표가 가능한 한 거래 전략과 일치하도록 합니다.
