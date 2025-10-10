코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
라이브러리

MT5에서 텔레그램으로 - 전문 트레이딩 알림 라이브러리 - MetaTrader 5용 라이브러리

Stepan Sinic | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
13
평가:
(4)
게시됨:
\MQL5\Experts\
testbot.mq5 (42.56 KB) 조회
\MQL5\Include\
TelegramBot.mqh (186.27 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

메타트레이더 5용 텔레그램 봇 통합 전문 라이브러리. 거래 신호, 스크린샷, 보고서, 실시간 알림을 텔레그램 채널 및 그룹에 전송할 수 있는 완벽한 솔루션입니다.

주요 기능

  • 📨 실시간 거래 알림 - 포지션 개설/청산/수정 시 즉시 알림
  • 📸 차트 스크린샷 - 주석이 있는 차트를 자동으로 캡처합니다.
  • 📊 계좌 보고서 - 일일, 주간 및 월간 성과 보고서
  • ⚠️ 위험 관리 알림 - 드로다운, 마진 수준 및 스톱 아웃 알림
  • 🔄 메시지 대기 시스템 - 재시도 메커니즘을 통한 안정적인 전달
  • 👥 멀티 채널 지원 - 여러 텔레그램 채팅/채널로 전송 가능
  • 📝 템플릿 시스템 - 사용자 지정 가능한 메시지 템플릿
  • 🎯 스마트 속도 제한 - API 차단 방지

요구사항

  • 메타트레이더 5 버전 2375 이상
  • 텔레그램 봇 토큰 (@BotFather에서 받음)
  • 채팅 또는 채널 ID
  • 인터넷 연결

설치

1단계: 텔레그램 봇 생성

  1. 텔레그램을 열고 @BotFather를 찾습니다.
  2. 명령을 /newbot으로 전송합니다.
  3. 봇의 이름을 선택합니다.
  4. 사용자명을 선택합니다 ('bot'으로 끝나야 합니다).
  5. 봇파더에서 제공한 토큰을 저장합니다.

2단계: 채팅 ID 얻기

  1. 그룹/채널에 봇을 추가하거나 비공개 대화방을 시작합니다.
  2. 봇에게 메시지 보내기
  3. https://api.telegram.org/bot<YOUR_TOKEN>/getUpdates로 이동합니다.
  4. 답장에서 채팅 ID 찾기

3단계: MT5 설정

  1. MT5 → 서비스 → 설정 → 전문가 조언을 엽니다.
  2. "다음 URL에 대한 웹 요청 허용" 상자를 선택합니다.
  3. URL 추가: https://api.telegram.org
  4. 확인을 클릭합니다.

4단계: 파일 설치

  1. TelegramBot.mqh를 MQL5/Include/ 폴더에 복사합니다.
  2. TelegramBot_Example.mq5를 MQL5/Experts/ 폴더에 복사합니다.
  3. 두 파일 모두 컴파일하기

빠른 시작

#include <TelegramBot.mqh>

CTelegramBot bot;

int OnInit()
{
    // 봇 초기화하기
    if(!bot.Initialize("YOUR_TOKEN"., "YOUR_CHAT_ID"))
    {
        Print("봇을 초기화하지 못했습니다.");
        return INIT_FAILED;
    }
    
    // 테스트 메시지 보내기
    bot.SendMessage("봇이 성공적으로 연결되었습니다!");
    
    // 그래프 스크린샷 보내기
    bot.SendChartScreenshot("현재 시장 상황.");
    
    return INIT_SUCCEEDED;
}

API 참조

기본 메시지

bool SendMessage(string text);
bool SendHTMLMessage(string text);
bool SendMarkdownMessage(string text);
bool SendMessageToAll(string text);

거래 신호

bool SendTradeSignal(ENUM_SIGNAL_TYPE type, string symbol, double price);
bool SendPositionOpened(ulong ticket, string symbol, ENUM_POSITION_TYPE type, double volume, double price);
bool SendPositionClosed(ulong ticket, string symbol, double profit, double commission, double swap);

미디어 파일

bool SendPhoto(string file_path, string caption);
bool SendDocument(string file_path, string caption);
bool SendChartScreenshot();
bool SendChartScreenshot(string caption);

보고서

bool SendAccountStatus();
bool SendDailyReport();
bool SendWeeklyReport();
bool SendMonthlyReport();

리스크 관리

bool SendRiskAlert(double drawdown_percent);
bool SendMarginWarning(double margin_level);
bool SendStopOutWarning();

전문가 어드바이저 예시

이 패키지에는 모든 기능을 갖춘 Expert Advisor 데모 예시가 포함되어 있습니다:

  • 알림을 통한 포지션 모니터링
  • 트레이딩 이벤트 시 자동 스크린샷
  • 주기적인 계좌 상태 업데이트
  • 위험 관리 알림
  • 일일 보고서
  • 데모 거래 신호

메시지 형식

HTML 형식(권장)

string message = "<b> Жирный текст</b>\n";
message += "<i> Курсив</i>\n";
message += "<code> Моноширинный код</code>\n";
message += "<a href='http://example.com'> Ссылка</a>";
bot.SendHTMLMessage(message);

마크다운 형식

string message = "굵은 텍스트{\n}";
message += "이탤릭체.";
message += "단일 간격 코드.";
message += "[링크](http://example.com)";
bot.SendMarkdownMessage(message);

성능

  • 메시지 속도: 분당 최대 30개 메시지
  • 파일 크기 제한: 파일당 50MB
  • 메시지 길이 4096자
  • 서명 길이: 1024자
  • 대기열 크기: 100개 메시지
  • 평균 응답 시간: 50-200ms

오류 처리

라이브러리에는 복잡한 오류 처리 기능이 포함되어 있습니다:

  • 연결 확인
  • 오버런 제한 보호
  • 실패 시 자동 재시도
  • 실패 메시지에 대한 대기열 시스템
  • 자세한 오류 로깅

지원

  • 문서: 전체 API 문서가 소스 코드에 포함되어 있습니다.
  • EA 예제: 모든 기능이 포함된 작업 예제
  • 디버그 모드: 문제 해결을 위한 디버깅 기능 내장

버전 히스토리

버전 1.0.0 (2024)

  • 첫 번째 릴리즈
  • 텔레그램 봇 API 완전 통합
  • 여러 채널 지원
  • 대기열 시스템
  • 템플릿 엔진
  • 위험 관리 알림

라이선스

이 라이브러리는 메타트레이더 5에서 사용할 수 있도록 "있는 그대로" 제공됩니다. 개인 및 상업적 용도로는 무료입니다.

저자

외환 트레이딩 청사진
(스테판 시닉)

면책 조항

이 소프트웨어는 어떠한 종류의 보증도 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. 트레이딩은 상당한 손실 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하는 지표가 아닙니다.

이 라이브러리가 유용하다고 생각되면 MQL5 코드베이스에서 평가해 주세요!

자세한 설정 지침

텔레그램에서 봇 만들기

  1. 봇파더 찾기

    • 텔레그램 열기
    • 검색에 @BotFather를 입력합니다.
    • 시작을 누릅니다.

  2. 새 봇 만들기

    • 명령을 /newbot으로 전송합니다.
    • 봇의 이름을 입력합니다 (예: "내 트레이딩 봇").
    • 봇의 사용자 아이디를 입력합니다(예: my_trading_bot).
    • 양식의 토큰을 저장합니다: 123456789:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz

  3. 봇 구성

    • setprivacy를 전송하고 비활성화(그룹 작업용)를 선택합니다.
    • setjoingroups를 보내고 활성화를 선택합니다(그룹에 추가하려면).

채팅 ID 받기

비공개 메시지의 경우:

  1. 봇과 대화 시작하기
  2. 아무 메시지나 보내기
  3. 브라우저에서 열기: https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates
  4. "chat":{"id":123456789} - 내 채팅 ID를 찾습니다.

그룹의 경우:

  1. 그룹에 봇 추가하기
  2. 그룹에서 메시지 보내기
  3. 브라우저에서 열기: https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates
  4. "chat":{"id":-123456789}은 그룹의 경우 음수입니다.

채널의 경우

  1. 봇을 채널 관리자로 추가하기
  2. 채널에 메시지를 보냅니다.
  3. 또는 채널의 @사용자 아이디를 채팅 ID로 사용합니다.

자주 발생하는 문제 해결

웹 요청 오류:

해결 방법: 1. 도구 → 설정 → 어드바이저 2. 다음 URL에 대해 WebRequest 허용 3. 추가: https://api.telegram.org 4. MT5 재시작

봇이 응답하지 않습니다:

확인: 1. 올바른 토큰 2. 채팅 ID가 올바른가 3. 인터넷 연결 4. WebRequest 설정

메시지가 전달되지 않습니다:

가능한 원인: 1. API 한도 초과(분당 30개 메시지) 2. 메시지의 HTML 형식이 잘못됨 3. 메시지가 너무 깁니다(4096자 이상).

사용 예시

구매 신호 보내기

bot.SendTradeSignal(SIGNAL_BUY, "EURUSD", 1.1850, 1.1800, 1.1900);

주석이 포함된 스크린샷 보내기

string caption = "<b> Точка входа</b>\n";
caption += "Пара: EURUSD\n";
caption += "Тип: BUY\n";
caption += "Цена: 1.1850";
bot.SendChartScreenshot(caption);

계정 상태 보내기

bot.SendAccountStatus();
// 잔액, 편일예탁잔고, 마진 등을 자동으로 전송합니다.

일일 보고서 설정하기

// OnTimer() 어드바이저에서
if(TimeHour(TimeCurrent()) == 23 && TimeMinute(TimeCurrent()) == 0)
{
    bot.SendDailyReport();
}

드로다운 알림

double drawdown = CalculateDrawdown(); // 계산 함수
if(drawdown > 20.0) // 드로다운이 20% 이상입니다.
{
    bot.SendRiskAlert(drawdown);
}

메시지 구조

포지션 개설

[POSITION OPENED] ↑
================
Ticket: #12345678
Symbol: EURUSD
Type: BUY
Volume: 0.10
Price: 1.18500
Time: 2024.01.15 10:30
================

포지션 청산

[POSITION CLOSED]
================
Ticket: #12345678
Symbol: EURUSD
Profit: +125.50 USD
Commission: -2.00
Swap: -0.50
Total: +123.00 USD
Time: 2024.01.15 14:45
================

일일 보고서

[DAILY REPORT]
================
Date: 2024.01.15

ACCOUNT SUMMARY
----------------
Balance: 10,125.50 USD
Equity: 10,250.00 USD
Floating P/L: +124.50 USD

TRADING ACTIVITY
----------------
Trades Today: 5
Today's Result: +250.00 USD
Open Positions: 2

BOT STATISTICS
----------------
Messages Sent: 45
Signals Sent: 8
Success Rate: 98.5%
================

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/63585

MT5 to Telegram Professional Library MT5 to Telegram Professional Library

메타트레이더 5용 전문 텔레그램 봇 통합 라이브러리. 거래 신호, 스크린샷, 보고서, 실시간 알림을 텔레그램 채널 및 그룹에 전송할 수 있는 완벽한 솔루션입니다.

IncCMOOnArray IncCMOOnArray

CMOOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의해 CMO(Chande Momentum Oscillator) 인디케이터 값을 계산하도록 설계되었습니다. 이 클래스 사용 예시로 Test_CMOOnArray 인디케이터가 첨부되어 있습니다.

OHLC Candles with extreme tick price tracking OHLC Candles with extreme tick price tracking

This is an OHLC candlestick chart which records the highest ask and lowest bid on each new bar

XML parser XML parser

A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.