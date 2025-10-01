Simple_Grid는 가장 간단한 "그리드" 보조지표입니다. 이 전문가 조언자는 입력 매개변수에 지정된 거리에서 현재 가격에서 양방향으로 보류 주문(지정가주문만 또는 지정가주문만)의 그리드를 설정합니다. 전문가용 어드바이저에는 손절매가 없습니다. 23:30부터 "활성화"되지 않은 모든 지정가 주문은삭제되고 4시 이후에만새로운 지정가 주문 그리드가 설정됩니다.

전문가 자문의 입력 매개변수에서 설정할 수 있습니다:

지정가 주문 그리드 단계 현재 가격에서 첫 번째 그리드 주문까지의 거리 한 방향으로의 주문 수 지정가 주문 유형(지정가 주문만 또는 지정가주문만 ) 을 선택합니다 . 예상 수익 크기(이익실현) 고정 랏 크기 전문가 어드바이저의 매직넘버

주의!!! 이 전문가 조언자는실제 계좌에서 거래하고 수익을 내기위한 것이 아닙니다!!!! 전문가 어드바이저는 MQL5 프로그래밍 언어를 공부하는 동안 제가 작성했으며, 지금은 약간 양식화되어 있으며 (불필요한 주석이 제거됨) CodeBase에만 배치하기위한 것입니다.