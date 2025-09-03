



MT5용 VAR(가치 영역 되돌림) 거래량 지표는가치 영역 ( 일반적으로 시장 프로필의 70% 거래량 범위) 내 가격 움직임을 분석하는 기술 도구입니다.

주요 레벨 : 중요 가격대와 극단적인 가격대를 강조 표시합니다.

가격 대비 거래량(VAP ): X축에는 가격 수준과 거래량 데이터가 함께 표시되어 유동성 집중도를 나타냅니다.

되돌림 로직: 잠재적인 반전 또는 지속을 위해 거래량이 많은 노드(가치 영역)로의 하락을 식별합니다.

기술 참고: 이 인디케이터는 시장 프로필 개념(괄호, 프로필 고점)을 거래량 프로파일링과 병합하여 기관의 발자국과 통계적으로 유의미한 되돌림 영역을 파악하는 데 도움을 줍니다.

영숫자 시퀀스는 알고리즘 백테스팅을 위해 시간-가격-거래량 매핑을 인코딩할 수 있습니다.

스캘퍼/스윙 트레이더는 경매 시장 이론과 일치하는 대량 되돌림 수준 근처에서 진입/퇴출을 확인하기 위해 VAR을 활용합니다.



