당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Value Area Retracement Volume Indicator - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 52
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
MT5용 VAR(가치 영역 되돌림) 거래량 지표는가치 영역 ( 일반적으로 시장 프로필의 70% 거래량 범위) 내 가격 움직임을 분석하는 기술 도구입니다.
-
주요 레벨: 중요 가격대와 극단적인 가격대를 강조 표시합니다.
-
가격 대비 거래량(VAP): X축에는 가격 수준과 거래량 데이터가 함께 표시되어 유동성 집중도를 나타냅니다.
-
되돌림 로직: 잠재적인 반전 또는 지속을 위해 거래량이 많은 노드(가치 영역)로의 하락을 식별합니다.
기술 참고: 이 인디케이터는 시장 프로필 개념(괄호, 프로필 고점)을 거래량 프로파일링과 병합하여 기관의 발자국과 통계적으로 유의미한 되돌림 영역을 파악하는 데 도움을 줍니다.
영숫자 시퀀스는 알고리즘 백테스팅을 위해 시간-가격-거래량 매핑을 인코딩할 수 있습니다.
스캘퍼/스윙 트레이더는 경매 시장 이론과 일치하는 대량 되돌림 수준 근처에서 진입/퇴출을 확인하기 위해 VAR을 활용합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/62214
선체 이동 평균(HMA) 색상 변경.CG 오실레이터
CG 오실레이터의 메인 라인과 신호 라인의 교차점은 매수 및 매도 신호를 나타냅니다.
오토피보 인디케이터는 지그재그 패턴을 기반으로 피보나치 레벨을 자동으로 그려주는 고급 피보나치 되돌림 도구입니다. 이 지표는 트레이더가 추세장에서 잠재적 지지선과 저항선을 빠르게 식별할 수 있도록 설계되었습니다.MACD Signal Line indicator for MT5
A stripped-down (signal line only) version of Metaquotes' MACD indicator from the MT5==>Indicators==>Examples folder.