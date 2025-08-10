거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 스크립트는 전략 테스터에서 저장된 전략 보고서를 차트로 표시하기 위해 개발되었습니다.
다음 단계를 따르세요:
- report_into_chart.mql5를 ¨\MQL5\Scripts" 폴더에 넣습니다.
- report_into_chart.mql5를 컴파일하고 report_into_chart.ex5를 얻습니다 .
- StrategyTester.zip의 압축을 풀고 StrategyTester.html을 ¨\MQL5\Files" 폴더에 넣습니다.
- 메타트레이더 5를 새로고침합니다.
- 메타트레이더에서 report_into_chart 스크립트를 실행하면 모든 거래가 선택한 차트에 파란색(매수 포지션) 또는 빨간색(매도 포지션) 화살표로 표시됩니다.
-
- 나중에 StrategyTester.html 파일을 전략 테스터에서 선택한 *.html 보고서로 바꿀 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/54706
