Trend Equilibrium Indicator TrendEQ - MetaTrader 5용 지표

Simon Draxler
조회수:
113
평가:
(9)
게시됨:
XAUUSDH1.png (61.07 KB)
TrendEQ.mq5 (10.21 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

설정 및 매개변수

일반 파라미터

  • 모멘텀기간
    모멘텀을 계산하는 데 사용되는 캔들 수.
    권장값: 14
    (값이 클수록 곡선이 더 부드러워지지만 지연이 발생합니다.)

  • 변동성기간
    변동성을 계산하는 데 사용되는 캔들 수.
    권장 값: 14

  • 스케일링 계수
    가독성 있는 곡선을 만들기 위해 지표 계산을 조정하는 계수입니다.
    기본값: 100000

임계값

  • 과매수수준
    시장이 과매수로 간주되는 값입니다.
    기본값: 100.0

  • 과매도레벨
    시장이 과매도로 간주되는 값.
    기본값: -100.0

기능

  1. 추세 결정:

    • 양수 값: 상승 모멘텀(강세 추세)을 나타냅니다.
    • 음수 값: 하락 모멘텀(약세 추세)을 나타냅니다.

  2. 변동성 조정:
    이 인디케이터는 현재 시장 변동성에 따라 모멘텀 계산을 동적으로 조정하여 보다 정확하고 시기 적절한 신호를 제공합니다.

  3. 과매수/과매도 신호:

    • 과매수: 가격이 곧 조정될 수 있음을 나타냅니다.
    • 과매도: 가격이 곧 회복될 수 있음을 나타냅니다.

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/54846

