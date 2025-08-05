거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
Trend Equilibrium Indicator TrendEQ - MetaTrader 5용 지표
설정 및 매개변수
일반 파라미터
-
모멘텀기간
모멘텀을 계산하는 데 사용되는 캔들 수.
권장값: 14
(값이 클수록 곡선이 더 부드러워지지만 지연이 발생합니다.)
-
변동성기간
변동성을 계산하는 데 사용되는 캔들 수.
권장 값: 14
-
스케일링 계수
가독성 있는 곡선을 만들기 위해 지표 계산을 조정하는 계수입니다.
기본값: 100000
임계값
-
과매수수준
시장이 과매수로 간주되는 값입니다.
기본값: 100.0
-
과매도레벨
시장이 과매도로 간주되는 값.
기본값: -100.0
기능
-
추세 결정:
- 양수 값: 상승 모멘텀(강세 추세)을 나타냅니다.
- 음수 값: 하락 모멘텀(약세 추세)을 나타냅니다.
-
변동성 조정:
이 인디케이터는 현재 시장 변동성에 따라 모멘텀 계산을 동적으로 조정하여 보다 정확하고 시기 적절한 신호를 제공합니다.
-
과매수/과매도 신호:
- 과매수: 가격이 곧 조정될 수 있음을 나타냅니다.
- 과매도: 가격이 곧 회복될 수 있음을 나타냅니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/54846
