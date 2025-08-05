일일 VWAP(거래량 가중 평균 가격)는 각 거래일의 거래량 가중 평균 가격을 계산하여 표시하는 간단하면서도 강력한 지표입니다. 일중 공정 가치를 파악하고 일일 트레이딩 결정을 지원하는 데 이상적입니다.

느린 적응형 추세선은 변동 주기가 긴 노이즈와 시장 사이클을 억제하는 데 사용됩니다.